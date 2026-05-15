Τσουκαλάς: Η δεξιά όταν καταρρέει πολιτικά επιχειρεί πάντα να στοχοποιήσει τον αρχηγό της δημοκρατικής παράταξης

Την επίθεση που δέχεται ο Νίκος Ανδρουλάκης από κυβερνητικά στελέχη και δη από τον Άδωνι Γεωργιάδη σχολίασε εκ νέου ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, κάνοντας λόγο για μια οργανωμένη προσπάθεια σπίλωσης του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Εδώ δεν έχουμε κουτσουλιές, εδώ έχουμε λάσπη με τα καντάρια», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως «η δεξιά όταν καταρρέει πολιτικά, επιχειρεί πάντα να στοχοποιήσει τον αρχηγό της δημοκρατικής παράταξης. Το έκανε με τον Ανδρέα Παπανδρέου, το έκανε με τον Γιώργο Παπανδρέου και το κάνει τώρα και με τον Νίκο Ανδρουλάκη».

Όπως υποστήριξε, μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΕΡΤnews 105,8, η κυβέρνηση επιλέγει τη δημιουργία τεχνητής έντασης και προσωπικών επιθέσεων, επειδή αδυνατεί να απαντήσει στα πραγματικά πολιτικά ζητήματα. «Ο κ. Γεωργιάδης έφτασε στο σημείο να μιλά για ‘μασαμπούκωμα’, χρησιμοποιώντας μάλιστα ψευδή στοιχεία για το ύψος του ενοικίου που λαμβάνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Η πραγματικότητα είναι ότι, μετά τη φορολογία, το ποσό ανέρχεται περίπου στα χίλια ευρώ. Πρόκειται για ξεκάθαρη συκοφαντία», υπογράμμισε ο Κώστας Τσουκαλάς.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ απέρριψε, παράλληλα, τις αιτιάσεις του υπουργού Υγείας περί δήθεν «φωτογραφικών διατάξεων», υπενθυμίζοντας ότι ο επίμαχος διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε το 2009 επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και η σύμβαση εκτελέστηκε το 2010. «Άρα, τι ακριβώς υπονοεί η κυβέρνηση; Ότι επί Κώστα Καραμανλή δημιουργήθηκε φωτογραφική διάταξη για τον Νίκο Ανδρουλάκη;», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με αναφορές κυβερνητικών στελεχών σε τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό, ο κ. Τσουκαλάς ξεκαθάρισε ότι «πρόκειται για λογαριασμούς από την περίοδο που ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν ευρωβουλευτής. Ούτε ένα ευρώ από τα μισθώματα δεν έχει μεταφερθεί στο εξωτερικό».

«Προτού ο κ. Μαρινάκης ρωτήσει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για τους λόγους που έχει χρήματα στο εξωτερικό, καλό θα ήταν να απευθύνει πρώτα την ίδια ερώτηση στους υπουργούς της κυβέρνησής του, αν υπάρχουν τέτοιοι που έχουν νόμιμα χρήματα στο εξωτερικό. Εγώ δεν κατονομάζω και αυτό διότι εμείς δεν είμαστε λασπολόγοι για θέματα που δεν έχουν καμία παρανομία ή ανηθικότητα», υπογράμμισε και κάλεσε την κυβέρνηση να δει «αν υπάρχουν βουλευτές της που μισθώνουν ακίνητα σε υπηρεσίες του Δημοσίου και να δει αν υπάρχουν βουλευτές και υπουργοί που έχουν λογαριασμούς καταθέσεων στο εξωτερικό ή αν έχουν αμοιβαία κεφάλαια ή επενδυτικά προγράμματα στο εξωτερικό».

Ο Κώστας Τσουκαλάς επέμεινε ότι η κυβέρνηση επιχειρεί έναν επικίνδυνο συμψηφισμό πολιτικών και θεσμικών υποθέσεων. «Προσπαθούν να παρουσιάσουν ως ισοδύναμα τη λάσπη και δημοσιεύματα χωρίς υπογραφή με ένα επίσημο πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Θέλουν να μπερδέψουν τον κόσμο και να πιστέψει ότι πρόκειται για ίδιες υποθέσεις. Δεν είναι όμως το ίδιο πράγμα η λάσπη Γεωργιάδη με τα πορίσματα της ευρωπαϊκής δικαιοσύνης», υπογράμμισε.

Επισήμανε, μάλιστα, ότι το Ελληνικό Κτηματολόγιο έκανε χρήση του δικαιώματος μονομερούς παράτασης της μίσθωσης το 2024, γεγονός που – όπως εξήγησε – προβλέπεται συμβατικά και νομικά. «Άρα, η κυβέρνηση προσπαθεί να δημιουργήσει πολιτικό θέμα ακόμα και για μια διαδικασία που ενεργοποιήθηκε μονομερώς από το Δημόσιο», τόνισε, ενώ επανέλαβε ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης θα κινηθεί νομικά για συκοφαντική δυσφήμιση και προσβολή προσωπικότητας.

«Μπορεί να εφαρμοστεί πιλοτικά η τετραήμερη εργασία»

Τέλος, σχολιάζοντας τη μελέτη ΣΕΒ – ΙΟΒΕ για την παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ επανήλθε στην πρόταση του κόμματος για πιλοτική εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας.

«Η μελέτη έδειξε ότι η παραγωγικότητα αφενός στην χώρα μας παραμένει στα τάρταρα αφετέρου δεν έχει σχέση με τις ώρες εργασίας και ότι αν προκύψουν μελέτες που δείχνουν ότι οι λιγότερες ώρες διατηρούν την παραγωγικότητα τότε ο ΣΕΒ είναι διατεθειμένος να το συζητήσει. Δεν ακούσαμε καμία αντίδραση από όσους δαιμονοποιούσαν τις προηγούμενες ημέρες την πρόταση του ΠΑΣΟΚ».

Διευκρίνισε, δε, ότι «η πρόταση αφορά κυρίως μεγάλες επιχειρήσεις και επαγγέλματα έντασης διανοίας και όχι μικρές επιχειρήσεις ή κλάδους με διαφορετικά χαρακτηριστικά λειτουργίας. Επομένως ,δεν σχετίζεται με τους κλάδους των κ. κ. Καβαθθά και Χατζηθεοδοσίου. Αλλά αν η κυβέρνηση θέλει να τους επικαλείται, ας θυμηθεί και την ανακοίνωση του τελευταίου λίγες μέρες πριν, που έλεγε ότι με τον πληθωρισμό στο 5,4%, η κυβέρνηση απέτυχε», επισήμανε.

«Η Νέα Δημοκρατία επέλεξε να διαστρεβλώσει συνειδητά την πρότασή μας αντί να ανοίξει έναν σοβαρό διάλογο για το παραγωγικό μοντέλο της χώρας και τη σύγκλιση με τις σύγχρονες ευρωπαϊκές πρακτικές», ανέφερε καταληκτικά ο Κώστας Τσουκαλάς.