Παρασκευή 15 Μαϊου 2026
Πιο κοντά νέο κόμμα Σαμαρά – Τι σηματοδοτεί η επιστολή των 10
Πολιτική Γραμματεία 15 Μαΐου 2026, 14:44

Πιο κοντά νέο κόμμα Σαμαρά – Τι σηματοδοτεί η επιστολή των 10

Το προφίλ των 10 στελεχών που υπογράφουν την κοινή επιστολή, με τα οποία ο Αντώνης Σαμαράς συνομιλεί και διατηρεί επαφές και το πρόπλασμα για κόμμα Σαμαρά.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Toxic Productivity: Γιατί νιώθετε ενοχές όταν δεν κάνετε «αρκετά»;

Όλο και πιο κοντά έρχεται ένα κόμμα Σαμαρά, μετά και την κοινή επιστολή των 10 στελεχών της «γαλάζιας» παράταξης στην εφημερίδα «Δημοκρατία», τα οποία καταγγέλλουν ότι «η παράταξη έχασε την ψυχή της», καθώς επίσης καταλογίζουν στο «”επιτελικό κράτος” Μητσοτάκη» ότι είναι «αποκομμένο από τον αξιακό κορμό της μεγάλης κεντροδεξιάς παράταξης» και ότι «ενδιαφέρεται μόνο για τη συγκέντρωση της εξουσίας και τη χειραγώγηση της κοινωνίας» και μιλούν για «ανάγκη για μια νέα πατριωτική, δημοκρατική και κοινωνική πολιτική έκφραση», δείχνοντας έτσι προς τη δημιουργία νέου κόμματος.

Και όλα αυτά μόλις μία ημέρα πριν την έναρξη του συνεδρίου της ΝΔ, γεγονός που εντείνει τον εκνευρισμό του Μαξίμου, αλλά και το άγχος του καθώς ήδη η επιστολή αυτή θεωρείται προπομπός για τη δημιουργία ενός κόμματος Σαμαρά, φέρνοντας στο νου και την πρωτοβουλία των 91 μελών της «Ομάδας Πολιτών», που τον περασμένο Ιούλιο είχε διοργανώσει στην ΕΣΗΕΑ εκδήλωση, η οποία θεωρήθηκε επίσης πρόπλασμα.

Μάλιστα αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Σαμαράς είναι εκείνος που είχε πρώτος, τον περασμένο Φεβρουάριο από την Καλαμάτα, αναφερθεί στην «ψυχή της παράταξης» και είχε στρέψει τα πυρά του στη σημερινή ΝΔ του Κυρ. Μητσοτάκη με την ακριβή φράση: «πέθανε η λαϊκή ψυχή της παράταξης».

Συνομιλητές Σαμαρά

Τα 10 στελέχη, λοιπόν, της παράταξης της ΝΔ που υπογράφουν την κοινή επιστολή, είναι πρόσωπα που διετέλεσαν βουλευτές, υπουργοί και ανέλαβαν θέσεις ευθύνης κατά τις περιόδους των κυβερνήσεων Καραμανλή και Σαμαρά.

Μάλιστα, όπως πληροφορείται το in, είναι στελέχη με τα οποία ο Αντώνης Σαμαράς συνομιλεί και διατηρεί επαφές. Μεταξύ των προσώπων που ξεχωρίζουν είναι και ο Θανάσης Σκορδάς, ο οποίος διετέλεσε Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας επί Σαμαρά και παραμένει στον στενό κύκλο του πρώην πρωθυπουργού, και για τον οποίο θεωρείται πιθανό να έχει ρόλο στο νέο κόμμα εφόσον ο κ. Σαμαράς αποφασίσει να πατήσει το κουμπί για τη δημιουργία του.

Έτοιμος μηχανισμός

Όπως έχει ήδη γράψει το in, σύμφωνα με πηγές με καλή γνώση των διεργασιών στο σαμαρικό στρατόπεδο, ο Αντ. Σαμαράς κρατάει ενεργές τις επαφές με τα στελέχη που είναι φιλικά προσκείμενα στον ίδιο και διατηρεί τους πυρήνες του, τους οποίους μάλιστα επαυξάνει. Ως εκ τούτου, εφόσον όντως αποφασίσει να πατήσει το κουμπί για νέο κόμμα, έχει έτοιμο μηχανισμό για να το υποστηρίξει.

Σε αυτό το πλαίσιο, έμπειροι παρατηρητές εντός της «γαλάζιας» παράταξης βλέπουν τον πρώην πρωθυπουργό να έρχεται σε επαφή με στελέχη, να αναζητά στελέχη και να χτίζει διακριτικά, τα θεμέλια για νέο κόμμα, το οποίο εκτιμούν ότι θα θελήσει να ανακοινώσει όσο το δυνατόν πιο κοντά στις εκλογές, ούτως ώστε να το κρατήσει και πιο μακριά από έναν πολύμηνο πόλεμο που ειδικά από την πλευρά της κυβέρνησης αναμένεται να ξεσπάσει μόλις υπάρξουν τέτοιες ανακοινώσεις.

Εκνευρισμός Μαξίμου

Άλλωστε και μόνο την κοινή επιστολή των 10 στελεχών της «γαλάζιας» παράταξης, το Μαξίμου την υποδέχτηκε με σφοδρή επίθεση, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να υποστηρίζει ότι «είναι προκλητικό να μιλάνε κάποιοι για την “ψυχή της Νέας Δημοκρατίας” όταν έχουν πάει σε άλλα κόμματα» και να προσθέτει: «ας αφήσουμε ήσυχη την ψυχή της Νέας Δημοκρατίας», κάνοντας λόγο για «κατάχρηση τέτοιων εννοιών» από «διάφορους, οι οποίοι έχουν πάει από το ένα κόμμα στο άλλο», φανερώνοντας έτσι και τον εκνευρισμό του Μαξίμου.

Πάντως και μόνο η αναφορά του Αντώνη Σαμαρά, στην τελευταία του παρέμβαση στη Βουλή, ότι «η ΝΔ μεταλλάχτηκε σε ένα κόμμα ασπόνδυλο που έχει φθαρεί σε όλα τα επίπεδα», στα μάτια έμπειρων «γαλάζιων» παρατηρητών, επιβεβαιώνει τον προσανατολισμό του πρώην πρωθυπουργού να προχωρήσει σε νέο κόμμα που θα θελήσει να απευθυνθεί στο κομμάτι εκείνο της βάσης της παράταξης της ΝΔ (και όχι μόνο) που αισθάνεται αυτή τη στιγμή εντελώς αποκομμένο από τη σημερινή ΝΔ του Κυρ. Μητσοτάκη και τη διακυβέρνηση του «επιτελικού κράτους».

Οι υπογράφοντες

Υπενθυμίζεται ότι τα 10 στελέχη που υπογράφουν την κοινή επιστολή είναι τα εξής:

  • Μανώλης Αγγελάκας, πρ. Ευρωβουλευτής, πρ. Γραμματέας Οργανωτικού ΝΔ
  • Γιώργος Βερναδάκης, πρ. Διοικητής ΟΑΕΔ, πρ. Αν. Γραμματέας Εργασίας ΝΔ
  • Χρήστος Ζώης, πρ. Υπουργός, πρ. Βουλευτής Λάρισας
  • Θανάσης Νταβλούρος, πρ. Βουλευτής Αχαϊας
  • Αργύρης Ντινόπουλος, πρ. Υπουργός, πρ. Βουλευτής Β’ Αθηνών
  • Δημήτρης Πανοζάχος, πρ. Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Ηπείρου, πρ. μέλος Πολιτικού Συμβουλίου ΝΔ
  • Φεβρωνία Πατριανάκου, πρ. Βουλευτής Λακωνίας, πρ. Γραμματέας Πολιτικού Σχεδιασμού και Προγράμματος ΝΔ
  • Θανάσης Σκορδάς, πρ. Υφυπουργός, πρ. Γενικός Διευθυντής ΝΔ
  • Σέργιος Τσίφτης, πρ. Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, πρ. Γραμματέας Οργανωτικού ΝΔ
  • Σεραφείμ Τσόκας, πρ. Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Κρήτης, πρ. Γενικός Γραμματέας Υπ. Ανάπτυξης

ΗΠΑ – Κίνα: Τι κρύβει η «επανεκκίνηση» των σχέσεων Τραμπ – Σι

Toxic Productivity: Γιατί νιώθετε ενοχές όταν δεν κάνετε «αρκετά»;

Ομόλογα: Καταρρέουν παγκοσμίως καθώς ο πληθωρισμός τρομάζει τους επενδυτές

inTickets 13.05.26

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Σύνταξη
Stream newspaper
Τσίπρας για funds και πλειστηριασμούς: Κρατικά εγγυημένη ληστεία της μικρής και μεσαίας ιδιοκτησίας
Πολιτική Γραμματεία 15.05.26

«Μόνο το 2025 έγιναν 5 φορές περισσότεροι πλειστηριασμοί κατοικίας από ό,τι την πενταετία 2015-2019», τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας, υπογραμμίζοντας ότι «η πρώτη κατοικία δεν μπορεί να είναι πεδίο κερδοσκοπίας συμφερόντων»

Τσουκαλάς: Η δεξιά όταν καταρρέει πολιτικά επιχειρεί πάντα να στοχοποιήσει τον αρχηγό της δημοκρατικής παράταξης
Πολιτική Γραμματεία 15.05.26

«Εδώ δεν έχουμε κουτσουλιές, εδώ έχουμε λάσπη με τα καντάρια. Η δεξιά όταν καταρρέει πολιτικά, επιχειρεί πάντα να στοχοποιήσει τον αρχηγό της δημοκρατικής παράταξης. Το έκανε με τον Ανδρέα Παπανδρέου, το έκανε με τον Γιώργο Παπανδρέου και το κάνει τώρα και με τον Νίκο Ανδρουλάκη», λέει χαρακτηριστικά ο Κώστας Τσουκαλάς

Την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου εισηγείται η επιτροπή Δεοντολογίας – Επεισοδιακή συνεδρίαση, αποχώρησε η αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 15.05.26

Με τις ψήφους της ΝΔ, η επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής αποφάσισε να εισηγηθεί την άρση της ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου που εγκαλείται για 5 συνολικά υποθέσεις

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Διαφωνεί με τη γραμμή της ΝΔ για Ανδρουλάκη ο Κατσανιώτης: «Οι αντιπαραθέσεις πρέπει να είναι σε ένα άλλο επίπεδο»
Κρατά αποστάσεις 15.05.26

Δεύτερη φορά που ο Ανδρέας Κατσανιώτης παίρνει αποστάσεις από τη ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη και τις πρακτικές Μαξίμου, μετά την ανοιχτή επιστολή που συνυπέγραψε με άλλους τέσσερις βουλευτές για το επιτελικό κράτος

ΠΑΣΟΚ για Γεωργιάδη: Επανέλαβε τα ίδια ψεύδη – Όλα θα λυθούν εκεί που πρέπει, στη δικαιοσύνη
Νέα απάντηση 15.05.26

Ο Άδωνις Γεωργιάδης επανήλθε στην υπόθεση με το ακίνητο που νοικιάζει ο Νίκος Ανδρουλάκης στο δημόσιο, με το ΠΑΣΟΚ να αντιδρά άμεσα με νέα, αιχμηρή ανακοίνωση

The Expla-in Project | ΝΔ: Συνέδριο με φόντο την κούρσα διαδοχής
Expla-in 15.05.26

Πρώτος σταθμός το Συνέδριο της ΝΔ. Στο βάθος η βραδιά των πρώτων εκλογών, που ανάλογά με το αποτέλεσμα, θεωρείται πιθανό να δημιουργήσει θέμα ηγεσίας. Πώς οι επίδοξοι εσωκομματικοί παίκτες σχεδιάζουν τις κινήσεις τους για την επόμενη μέρα;

Γιάννης Μπασκάκης
Στα «άκρα» η σύγκρουση ΠΑΣΟΚ-ΝΔ – Ανεβαίνουν τα ντεσιμπέλ με το βλέμμα στις κάλπες
Πολιτική Γραμματεία 15.05.26

Το ΠΑΣΟΚ βλέπει στη στρατηγική του Μαξίμου «χτύπημα κάτω από τη ζώνη» με συκοφαντίες και ψέματα, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να απαντά σε υψηλούς τόνους στις κατηγορίες Γεωργιάδη

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Κικίλιας για παράνομη αλιεία από Τούρκους ψαράδες: «Ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει»
Πολιτική 15.05.26

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας υπογράμμισε ότι «στο κομμάτι της παράνομης αλιείας έχουμε πραγματικά προβλήματα, τα οποία ζητούμε - επειδή τα θαλάσσια σύνορά μας είναι και ευρωπαϊκά σύνορα και το δίκαιο της θάλασσας ισχύει για όλους - να ρυθμιστούν αναλόγως

Συνέδριο με χειροκροτητές, ξανασκάνε οι υποκλοπές, πιάσανε δουλειά οι λασπολόγοι κατά του Ανδρουλάκη και οι καλοθελητές
in Confidential 15.05.26

Ξεκινά το συνέδριο της ΝΔ με την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου. Ποιους φοβούνται στο Μαξίμου και γιατί οι υποκλοπές έρχονται και πάλι στην επικαιρότητα -αν κι επί της ουσίας δεν έφυγαν ποτέ.

«Τυφώνας σε μπουκάλι» ή αλλιώς η «Γαλάζια Πατρίδα» με όρους πολιτικής σκοπιμότητας
Πολιτική 15.05.26

Τα σενάρια για το νομοσχέδιο της «Γαλάζιας Πατρίδας» στην Τουρκία, η θέση της Αθήνας, η ελληνοτουρκική διαφορά περί θαλασσίων ζωνών και στο βάθος εκλογές...

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ανδρουλάκης: Είναι ψεύτες, δεν ανέχομαι να μου κουνάνε το δάχτυλο για ηθική αυτοί που εμπλέκονται σε δικογραφίες
Πολιτική Γραμματεία 14.05.26 Upd: 23:06

«Έστησαν ένα δημοσίευμα για να κάνουν μια πολιτική δολοφονία», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης δίνοντας όλα τα στοιχεία για το ακίνητο που μισθώνει στο Δημόσιο. Ο Γεωργιάδης είναι συκοφάντης, ο διαγωνισμός έγινε επί κυβέρνησης Καραμανλή, τόνισε. «Δεν είμαστε όλοι το ίδιο». Για το λάθος στο πόθεν έσχες «εγώ έστειλα επιστολή στην αρμόδια επιτροπή».

Συνέδριο ΝΔ: Ποιος φοβάται τον Νίκο Δένδια;
Πολιτική Γραμματεία 14.05.26

Αναβρασμός στη ΝΔ εν όψει συνεδρίου. Καταγγέλλεται μία... επιλεκτικότητα στη σκηνοθεσία, με βάση την ανακοίνωση του προγράμματος. Η ομιλία του Νίκου Δένδια εξοβελίζεται εκτός ''prime time'', οι ομιλητές καλύπτονται κάτω από τις θεματικές ενότητες, ενώ η (μη) αναφορά ονομάτων στο πρόγραμμα προκαλεί έντονη ενόχληση και ερωτηματικά.

Γιάννης Μπασκάκης
Νέες αιχμές Καραμανλή για την εξωτερική πολιτική Μητσοτάκη: «Η δική μας κυβέρνηση είχε μια πολυδιάστατη προσέγγιση»
Πολιτική Γραμματεία 14.05.26

Λίγες ώρες πριν την έναρξη του συνεδρίου της ΝΔ, ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής διατύπωσε νέες αιχμές για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, με αφορμή τις σχέσεις Ελλάδας - Κίνας, καθώς και την πολυδιάστατη πολιτική που άσκησε συνολικά η χώρα επί πρωθυπουργίας του, με ορόσημο την υπογραφή με την Cosco

ΠΑΣΟΚ: Υπάρχει «Δημήτρης Κατακουζηνός» στο Mononews ή είναι ακόμη μία έκφανση ενός μηχανισμού τύπου «Ομάδα Αλήθειας»;
Πολιτική Γραμματεία 14.05.26

Το ΠΑΣΟΚ θέτει μία σειρά ερωτημάτων στον κυβερνητικό εκπρόσωπο για το δημοσίευμα που στοχοποίησε τον Νίκο Ανδρουλάκη, τονίζοντας ότι ο Παύλος Μαρινάκης έχει την πολιτική ευθύνη για το Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου

Μέση Ανατολή και ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην ατζέντα Γεραπετρίτη – ΥΠΕΞ της Σαουδικής Αραβίας
Πολιτική 14.05.26

«Ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο να είναι καθολικός» τόνισε ο Γεραπετρίτης κατά την συνάντηση του με τον ΥΠΕΞ της Σαουδικής Αραβίας, με Παλαιστινιακό και περιφερειακές προκλήσεις να είναι στην ατζέντα.

Ηλιούπολη: Παρέμβαση Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου για τη δημοσιοποίηση σημειωμάτων που αποδίδονται στις 17χρονες
Τραγωδία στην Ηλιούπολη 15.05.26

Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου έδωσε παραγγελία στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για τη διεξαγωγή επείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης προς διαπίστωση αυτεπαγγέλτως διωκομένων πράξεων

Μίνα Μουστάκα
Προμαχώνας: Επίθεση των ΜΑΤ στους αγρότες στο τελωνείο
Ελλάδα 15.05.26

Αγρότες από όλο τον νομό Σερρών πραγματοποίησαν συμβολικό αποκλεισμό της Ε.Ο. Σερρών – Θεσσαλονίκης στο ύψος του Λευκώνα, όπου ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, είχαν παρατάξει κλούβες, ξεκαθαρίζοντας στους αγρότες πως η κυκλοφορία τρακτέρ στον αυτοκινητόδρομο απαγορεύεται

Ναύπακτος: Παράσυρση πεζού από οδηγό δικύκλου – Μεταφέρθηκαν και οι δύο στο νοσοκομείο σοβαρά τραυματισμένοι
Στην Ναύπακτο 15.05.26

Στο σημείο όπου σημειώθηκε η παράσυρση επικράτησε αναστάτωση - Τους τραυματίες παρέλαβαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και τους μετέφεραν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, όπου νοσηλεύονται

Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ: Δωρεάν δράσεις γεμάτες τεχνολογία, τέχνη και δημιουργικότητα για όλη την οικογένεια
Τα Νέα της Αγοράς 15.05.26

Ένα συναρπαστικό ταξίδι από τα μηνύματα με φωτιά της αρχαιότητας έως τη ρομποτική του μέλλοντος, με δωρεάν προγράμματα STEM, θέατρο, εικαστικά εργαστήρια και ξεναγήσεις για όλες τις ηλικίες.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Σερβία-Μαυροβούνιο: Εντείνονται οι εντάσεις εν όψει της 20ής επετείου της ανεξαρτησίας
Κόσμος 15.05.26

Στις 21 Μαΐου 2006 η κυβέρνηση του Μίλο Τζουκάνοβιτς στο Μαυροβούνιο διοργάνωσε δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία, όπου το 55% των πολιτών τάχθηκε υπέρ της ίδρυσης ανεξάρτητου κράτους

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

