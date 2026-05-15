Διαφωνεί με τη γραμμή της ΝΔ για Ανδρουλάκη ο Κατσανιώτης: «Οι αντιπαραθέσεις πρέπει να είναι σε ένα άλλο επίπεδο»

Ο Ανδρέας Κατσανιώτης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, πήρε ξεκάθαρες αποστάσεις από την κυβερνητική γραμμή για το ακίνητο που ενοικιάζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης στο δημόσιο.

«Oι αντιπαραθέσεις μας πρέπει να είναι σε ένα άλλο επίπεδο και να αφορούν πολιτικές», τόνισε ο κ. Κατσανιώτης, διαφοροποιούμενος από δηλώσεις όπως αυτές που έκαναν ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Έδωσε εξηγήσεις, εγώ αυτό είδα. Υπάρχουν πράγματα που λέει η κυβέρνηση και ο κ. Ανδρουλάκης απαντάει. Θεωρώ ότι οι αντιπαραθέσεις μας πρέπει να είναι σε ένα άλλο επίπεδο και να αφορούν πολιτικές», είπε, ανάμεσα σε άλλα, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.

Ο Ανδρέας Κατσανιώτης για το ακίνητο Ανδρουλάκη:

Δεύτερη φορά που παίρνει αποστάσεις από τη ΝΔ

Αξίζει να υπενθυμιστεί ότι ο Ανδρέας Κατσανιώτης ήταν ανάμεσα στους πέντε βουλευτές της ΝΔ που έκαναν δημόσια παρέμβαση για το ζήτημα του επιτελικού κράτους, δημοσιεύοντας ανοιχτή επιστολή στα «ΝΕΑ».

Εκτός από τον Ανδρέα Κατσανιώτη, την επιστολή συνυπέγραφαν οι: Αθανάσιος Ζεμπίλης, Ξενοφών Μπαραλιάκος, Γιάννης Οικονόμου και Ιωάννης Παππάς.

Οι πέντε βουλευτές είχαν βάλει στο στόχαστρο το μοντέλο διακυβέρνησης και τη λειτουργία του επιτελικού κράτους, στον απόηχο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών.

Οι αιχμές άγγιζαν και τον υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο, ο οποίος έχει ταυτιστεί με την αρχιτεκτονική και τη λειτουργία του επιτελικού κράτους.