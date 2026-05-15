Διαφωνεί με τη γραμμή της ΝΔ για Ανδρουλάκη ο Κατσανιώτης: «Οι αντιπαραθέσεις πρέπει να είναι σε ένα άλλο επίπεδο»
Δεύτερη φορά που ο Ανδρέας Κατσανιώτης παίρνει αποστάσεις από τη ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη και τις πρακτικές Μαξίμου, μετά την ανοιχτή επιστολή που συνυπέγραψε με άλλους τέσσερις βουλευτές για το επιτελικό κράτος
- Κικίλιας για παράνομη αλιεία από Τούρκους ψαράδες: «Ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει»
- Κατάληψη γερανού στην Αλεξάνδρας από ακτιβιστές - Ανάρτησαν πανό για τα Προσφυγικά
- Ένταση στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου - «Θα πας να μισερώσεις το κοπέλι μας παραμονή του γάμου του»
- Εντοπίστηκε ο 52χρονος Βρετανός που είχε αναστατώσει τη Ρόδο με την εξαφάνισή του
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ο Ανδρέας Κατσανιώτης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, πήρε ξεκάθαρες αποστάσεις από την κυβερνητική γραμμή για το ακίνητο που ενοικιάζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης στο δημόσιο.
«Oι αντιπαραθέσεις μας πρέπει να είναι σε ένα άλλο επίπεδο και να αφορούν πολιτικές», τόνισε ο κ. Κατσανιώτης, διαφοροποιούμενος από δηλώσεις όπως αυτές που έκαναν ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.
«Έδωσε εξηγήσεις, εγώ αυτό είδα. Υπάρχουν πράγματα που λέει η κυβέρνηση και ο κ. Ανδρουλάκης απαντάει. Θεωρώ ότι οι αντιπαραθέσεις μας πρέπει να είναι σε ένα άλλο επίπεδο και να αφορούν πολιτικές», είπε, ανάμεσα σε άλλα, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
Ο Ανδρέας Κατσανιώτης για το ακίνητο Ανδρουλάκη:
Αδειάζει ο @katsaniotis τον @AdonisGeorgiadi και την @omadaalithias για το συμβόλαιο πολιτικής εξόντωσης Ανδρουλάκη.
Διαλύονται με κρότο…#ΝΔ_εγκληματική_οργάνωση pic.twitter.com/uoe8AMIMeC
— Δημοκρατική Παράταξη (@SDParty1974) May 14, 2026
Δεύτερη φορά που παίρνει αποστάσεις από τη ΝΔ
Αξίζει να υπενθυμιστεί ότι ο Ανδρέας Κατσανιώτης ήταν ανάμεσα στους πέντε βουλευτές της ΝΔ που έκαναν δημόσια παρέμβαση για το ζήτημα του επιτελικού κράτους, δημοσιεύοντας ανοιχτή επιστολή στα «ΝΕΑ».
Εκτός από τον Ανδρέα Κατσανιώτη, την επιστολή συνυπέγραφαν οι: Αθανάσιος Ζεμπίλης, Ξενοφών Μπαραλιάκος, Γιάννης Οικονόμου και Ιωάννης Παππάς.
Οι πέντε βουλευτές είχαν βάλει στο στόχαστρο το μοντέλο διακυβέρνησης και τη λειτουργία του επιτελικού κράτους, στον απόηχο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών.
Οι αιχμές άγγιζαν και τον υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο, ο οποίος έχει ταυτιστεί με την αρχιτεκτονική και τη λειτουργία του επιτελικού κράτους.
- Την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου εισηγείται η επιτροπή Δεοντολογίας – Επεισοδιακή συνεδρίαση, αποχώρησε η αντιπολίτευση
- Ντόρσεϊ: «Αυτή είναι η κίνηση που πήρα από τον Βασίλη Σπανούλη» (vid)
- Σερβία-Μαυροβούνιο: Εντείνονται οι εντάσεις εν όψει της 20ής επετείου της ανεξαρτησίας
- Ρωσία – Ουκρανία: Προχώρησαν σε ανταλλαγή 205 αιχμαλώτων πολέμου από κάθε πλευρά
- SNF Nostos 2026: Συναυλίες, παραστάσεις, συζητήσεις και ονόματα έκπληξη
- 16ο Annual Capital Link Sustainability Forum «Δημόσιος & Ιδιωτικός Τομέας με Όραμα τη Βιωσιμότητα»
- 10th Capital Link Maritime Leaders Summit
- Κρήτη: «Του έκανα ΚΑΡΠΑ 30 φορές, άνοιξε τα μάτια, έκλαψε και λιποθύμησε» – Σοκαριστική κατάθεση για τον 3χρονο Άγγελο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις