Μετωπική Κωνσταντοπούλου-Γεωργιάδη στη Βουλή με κατηγορίες για παρακρατικούς μηχανισμούς

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Στα κοινοβουλευτικά χαρακώματα βρέθηκαν για ακόμα μία φορά, στην αίθουσα της Ολομέλειας, ο Άδωνις Γεωργιάδης και η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Αφορμή αποτέλεσαν οι αναφορές της κ. Κωνσταντοπούλου στις απειλές του συναδέλφου της, πως θα της κάνει 15 μηνύσεις την ημέρα για να τη βάλει φυλακή, αλλά και η απάντηση του υπουργού που σήκωσε «το γάντι» και μίλησε για την υπόθεση με την κουνιάδα της βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, Τζώρτζιας Κεφαλά.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, στη συζήτηση μπήκαν και οι 5 δικογραφίες που έχουν έρθει στη Βουλή και αφορούν στην κ. Κωνσταντοπούλου, οι οποίες και θα τεθούν επί τάπητος στην Επιτροπή Δεοντολογίας την Παρασκευή.

Συγκεκριμένα, όλα ξεκίνησαν όταν το λόγο έλαβε η πρόεδρος της Πλεύσης, η οποία στην τοποθέτησή της μίλησε δηκτικά για τη λειτουργία της Δικαιοσύνης και επιτέθηκε στον πρόεδρο του Αρείου Πάγου, Κωσταντίνο Τζαβέλλα, κάνοντας λόγο για μεθόδευση.

«Απειλεί την αντιπολίτευση και εμένα προσωπικά ότι θα μου κάνει 15 μηνύσεις την ημέρα και θα με βάλει φυλακή, διότι αυτού του τύπου η παρακρατική λειτουργία έτσι εκτυλίσσεται», είπε χαρακτηριστικά αναφερόμενη στον υπουργό Υγείας.

Τι είπε για τις δικογραφίες που την αφορούν η Κωνσταντοπούλου

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε επίσης και στις δικογραφίες που έχουν φτάσει στη Βουλή και την αφορούν. Μεταξύ άλλων, υποστήριξε πως της κοινοποιήθηκαν οι υποθέσεις μεταξύ Τρίτης και Τετάρτης κατόπιν εντολής Φλωρίδη στη Βουλή και ότι, πριν τις παραλάβει, της κινητοποιήθηκε η κλήση να εμφανιστεί στην Επιτροπή Δεοντολογίας.

«Γι’ αυτές τις 3 που δεν τις παρέλαβα ποτέ, για μία ψερυδομήνυση του Γεωργιάδη, ενώ η δική μου προηγηθείσα μήνυση δεν έχει διαβιβαστεί, και για άλλη μία μήνυση. Οι τέσσερις είναι μηνύσεις δικαστών και αστυνομικών στην Λάρισα εναντίον μου, εναντίον συνηγόρων οικογενειών των θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών και εναντίον γονιών», είπε και πρόσθεσε: «Μηνύουν τους γονείς και τους συνηγόρους και εμένα ως συνήγορο στην υπόθεση των Τεμπών. Εκεί που έπρεπε γονυπετείς να ζητάνε συγγνώμη, οργανώνουν μηνύσεις δικαστών, αστυνομικών και παραγόντων της Λάρισας, με εντολή Σεβαστίδη και Φλωρίδη, για να πάνε κατηγορούμενους τους γονείς, τους συνηγόρους και εμένα. Για να υλοποιηθεί η προαναγγελία του παρακρατικού Γεωργιάδη, ‘θα σας κάνω 15 μηνύσεις την εβδομάδα και θα σας βάλω φυλακή’. Πρωτοφανές», τόνισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Σας κυνηγάει η κουνιάδα της κυρίας Κεφαλά»

«Η κυρία μπορεί να έχει έρθει εν εξάλλω, σε κρίση, εγώ είμαι φυσιολογικός κυρία πρόεδρε. Μεγάλη υποκρισία, δεν υπάρχει κανένας παρακρατικός μηχανισμός που σας κυνηγάει. Σας κυνηγάει η κουνιάδα της κυρίας Κεφαλά που κάθεται δίπλα σας», απάντησε ο Άδωνις Γεωργιάδης, εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων από την κ. Κωνσταντοπούλου.

Όπως υποστήριξε ο υπουργός Υγείας, «η κουνιάδα της κυρίας Κεφαλά πήγε στην Επιθεώρηση και κατήγγειλε ότι της χρωστάτε μισθούς ενός έτους. Όταν το είπε αυτό, ήρθατε στην Βουλή και κάνατε δήλωση για μήνυση εναντίον μου και μεταξύ άλλων του Πέτρου Κουσουλού, και είπατε ότι δεν την ξέρετε και ότι είναι φανταστικό πρόσωπο».

Σε αυτό το σημείο, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας διαμαρτυρήθηκε, ρωτώντας ειρωνικά: «Είπα εγώ ότι δεν την ξέρω;», με την κ. Κεφαλά να πετιέται εκτός μικροφώνου και να φωνάζει «λέτε ψέματα».

«Να μην υπερασπίζεστε την κουνιάδα σας πάει πολύ», απάντησε ο κ. Γεωργιάδης και συνέχισε: «Απεδείχθη ότι στην Εργάνη, της είχατε πληρώσει τα δύο δώρα, που είναι ποινικό αν δεν το αποδώσεις, αλλά δεν της είχατε καταβάλει την μισθοδοσία. Είναι εργαζομένη σας εν ενεργεία και εφόσον δεν έχει πληρωμή διατραπεζική, της έχετε φάει τους μισθούς και η Επιθεώρηση έπρεπε ήδη να σας έχει βάλει πρόστιμο. Απεδείχθη από την ΑΑΔΕ ότι έχετε δηλώσει στην εφορία ότι την έχετε πληρώσει 21.000 ευρώ – ενώ αυτή δεν τα έχει πάρει – και της χρωστάτε τα λεφτά και έχετε κάνει φoρολογική παράβαση. Αντί να απολογηθείτε για αυτά, κάνετε μπούλινγκ στην Επιθεώρηση και κατηγορείτε την κουνιάδα ως απατεώνισσα».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Επιτροπή Δεοντολογίας θα ασχοληθεί με 5 δικογραφίες που έχουν σχηματιστεί κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου (δύο δικαστικών για τα Τέμπη, ενός αστυνομικού, ενός δικαστικού υπαλλήλου και μία του Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμηση). Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δικογραφίες έφτασαν στη Βουλή την περασμένη Δευτέρα και η πρόεδρος της Πλεύσης ειδοποιήθηκε να τις παραλάβει (κάτι που δεν έπραξε), με το ίδιο σκηνικό να επαναλαμβάνεται και την Τρίτη, ημέρα που εστάλη τελικά η κλήση για τη συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας.