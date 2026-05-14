Πέμπτη 14 Μαϊου 2026
14.05.2026 | 13:29
Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στη Μεθώνη
Οι Νεάντερταλ ήταν οι πρώτοι οδοντίατροι, αποκαλύπτει δόντι 59.000 ετών
Επιστήμες 14 Μαΐου 2026, 11:59

Τα ευρήματα μαρτυρούν ότι οι Νεάντερταλ διέθεταν προηγμένες γνωστικές ικανότητες αλλά και εντυπωσιακή επιδεξιότητα, λένε οι ερευνητές.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Μια κούπα την ημέρα: Το πιο υποτιμημένο superfood που «ρίχνει» την πίεση

Ένα άτομο Νεάντερταλ που έζησε πριν από 59.000 χρόνια στη Σιβηρία φαίνεται πως απαλλάχθηκε από τον φρικτό πονόδοντο χάρη σε ένα είδος απονεύρωσης με ένα μικρό πέτρινο εργαλείο αντί για τροχό, η αρχαιότερη οδοντιατρική επέμβαση που γνωρίζουμε ως σήμερα.

Ο μολυσμένος γομφίος της κάτω γνάθου βρέθηκε στο σπήλαιο Τσαγκρισκάγια της Ρωσίας, στις πρόποδες της οροσειράς Αλτάι, στην οποία οι Νεάντερταλ κατασκήνωναν για να κυνηγήσουν βίσωνες και άλογα.

Το δόντι φέρει στο κέντρο μια βαθιά τρύπα που καταλαμβάνει σχεδόν όλη τη μασητική επιφάνεια και φτάνει μέχρι την περιοχή του πολφού, εκεί που κατέληγαν τα νεύρα και τα αιμοφόρα αγγεία.

Τα μικροσκοπικά αυλάκια στην εσωτερική επιφάνεια μαρτυρούν ότι η οπή δημιουργήθηκε εσκεμμένα. Άλλα σημεία φυσικής φθοράς υποδεικνύουν ότι το συγκεκριμένο άτομο -ενήλικας αγνώστου φύλου- έζησε για αρκετά χρόνια μετά την οδοντιατρική επέμβαση.

Μέχρι σήμερα, οι αρχαιότερες ενδείξεις οδοντιατρικής παρέμβασης προέρχονταν από ένα δόντι Homo sapiens που βρέθηκε στην Ιταλία και χρονολογείται στα 14.000 χρόνια.

Τα νέα ευρήματα αποκαλύπτουν ότι οι Νεάντερτσαλ ήταν ικανοί για λεπτές και περίπλοκες παρεμβάσεις χιλιάδες χρόνια νωρίτερα, δήλωσε η Κσένια Κολόμποβα του Ινστιτούτου Αρχαιολογίας και Εθνογραφίας της Κινεζικής Ακαδημίας Επιστημών, επικεφαλής της μελέτης που δημοσιεύεται στο PLoS ONE.

«Eίναι σημαντικό επειδή αποδεικνύει ότι διέθεταν εξελιγμένες γνωστικές ικανότητες, όπως ο σχεδιασμός, οι λεπτές δεξιότητες και σκόπιμη ιατρική στρατηγική, κάτι που αμφισβητεί την ξεπερασμένη άποψη ότι μια τόσο σύνθετη συμπεριφορά ήταν αποκλειστικό χαρακτηριστικό των σύγχρονων ανθρώπων» είπε.

Οι ερευνητές αναδημιούργησαν τα εργαλεία που βρέθηκαν στη σπηλιά χρησιμοποιώντας το τοπικό πέτρωμα (Zubova et al., 2026/PLOS One)

Οι Νεάντερταλ έπρεπε να αναγνωρίσουν την πηγή του πόνου, να αντιληφθούν ότι η αφαίρεση του μολυσμένου ιστού θα έφερνε ανακούφιση, να κατασκευάσουν το κατάλληλο λίθινο εργαλείο και να το χειριστούν με κινήσεις ακριβείας, εξήγησε η Κολόμποβα.

Η επέμβαση πρέπει να ήταν επώδυνη, όμως ο ασθενής φαίνεται ότι κατανοούσε ότι έπρεπε να τον υπομείνει για να βρει ανακούφιση.

«Έχω την εντύπωση ότι αποτελεί ένδειξη εκπληκτικής δύναμης της θέλησης» σχολίασε η Λίντια Ζοτκίνα του Ινστιτούτου Αρχαιολογίας και Εθνογραφίας, μέλος της ερευνητικής ομάδας.

«Γνωρίζετε πολλούς ανθρώπους που θα μπορούσαν να πραγματοποιήσουν μια τέτοια επέμβαση χωρίς αναισθησία ή ειδικό εξοπλισμό; Ή που θα μπορούσαν να την αντέξουν οι ίδιοι; Κάθε φορά που το σκέφτομαι, νιώθω θαυμασμό» είπε.

Στο σπήλαιο Τσαγκρισκάγια βρέθηκαν επίσης μικρά λίθινα εργαλεία από τοπικό πέτρωμα, τα οποία έδειχναν κατάλληλα για τέτοιου είδους επεμβάσεις. Η Ζοτκίνα κατασκεύασε ένα όμοιο εργαλείο από το ίδιο πέτρωμα και το χρησιμοποίησε για να ανοίξει τρύπες σε τρία δόντια σύγχρονων ανθρώπων, ένα πείραμα που αναπαρήγαγε τα ευρήματα.

Οι Νεάντερταλ εμφανίστηκαν πριν από 400 με 600 χιλιάδες χρόνια και ήταν το πρώτο είδος ανθρώπου που έζησε στην Ευρώπη. Πιο κοντοί αλλά πιο μυώδεις από τους Homo sapiens, οι Homo neanderthalensis ήταν προσαρμοσμένοι στο ψύχος της πιο πρόσφατης Εποχής των Παγετώνων.

Εξαφανίστηκαν μυστηριωδώς πριν από περίπου 40.000 χρόνια, όταν είχαν αρχίσει να καταφθάνουν στην Ευρώπη οι Homo sapiens της Αφρικής.

Macro
Ελληνική οικονομία: Η ανησυχία ενόψει των εαρινών προβλέψεων της Κομισιόν

Μια κούπα την ημέρα: Το πιο υποτιμημένο superfood που «ρίχνει» την πίεση

Συνάντηση Τραμπ – Σι: Τα 5 πρώτα συμπεράσματα

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς
inTickets 13.05.26

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Εφιάλτης 10 χιλιομέτρων: Το χρονικό της πρόσκρουσης που αφάνισε τους δεινόσαυρους λεπτό προς λεπτό [βίντεο]
Πώς θα ήταν αν ήσουν εκεί όταν ο αστεροειδής Chicxulub μετέτρεψε τη Γη σε κόλαση; Κάπως έτσι...

Λεπτό προς λεπτό, επιστήμονες αναπαριστούν τον εφιάλτη της πρόσκρουσης του αστεροειδούς Chicxulub, αποκαλύπτοντας τις συνθήκες κόλασης που εξαφάνισαν τους δεινόσαυρους πριν από 66 εκατομμύρια χρόνια.

Χιλιάδες επιστήμονες αντιδρούν στην επίθεση Τραμπ κατά του κορυφαίου ερευνητικού ιδρύματος 
H επιστημονική κοινότητα καταδικάζει την απόφαση Τραμπ να καρατομήσει το εποπτικό συμβούλιο του Εθνικού Ιδρύματος Επιστήμης.

Δεν είναι ζήτημα του «αν», αλλά του «πότε»: Πόσο κοντά είμαστε στην επόμενη πανδημία;
Η επιστημονική κοινότητα προειδοποιεί πως μια νέα παγκόσμια πανδημία δεν αποτελεί πλέον μακρινό σενάριο, αλλά μια άμεση απειλή, με επίκεντρο αναπνευστικούς ιούς στους οποίους δεν έχουμε ανοσία

Πελώριο τσουνάμι στην Αλάσκα ήταν το δεύτερο ψηλότερο που έχει καταγραφεί ποτέ
Κανείς δεν ήταν παρών για να παρακολουθήσει την κατολίσθηση και το τσουνάμι των 480 μέτρων στο Τρέισι Αρμ της Αλάσκα. Το ύψος του κύματος εκτιμήθηκε από την απογυμνωμένη βλάστηση.

Κρήτη: Τουρίστρια τραυματίστηκε στο φαράγγι Κυκλάμινου – Επιχείρηση διάσωσης από την Πυροσβεστική
Η γυναίκα φέρεται να έχει τραυματιστεί στο πόδι - Στο σημείο επιχειρούν 10 διασώστες για τη μεταφορά της από το μονοπάτι - Θα διακομιστεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο

Σε κίνδυνο τα οικονομικά Δήμων, σύμφωνα με τον Β’ Αντιπρόεδρο της ΚΕΔΕ
Την άμεση ανάγκη για επιπλέον χρηματοδότηση των δήμων για να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές πιέσεις που δέχονται τόνισε ο Δήμαρχος Αγρινίου και Β' Αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γιώργος Παπαναστασίου.

Η κόρη του Πολ Γουόκερ, ο Βιν Ντίζελ και το Fast & Furious
Περίπου 25 χρόνια μετά την κυκλοφορία του πρώτου Fast & Furious, οι πρωταγωνιστές του franchise συναντήθηκαν στο Φεστιβάλ των Καννών και ήταν όλοι εκεί - ακόμα και η κόρη του Πολ Γουόκερ

Καλλιθέα: Στον ανακριτή ο 58χρονος που άνοιξε πυρ σε μπαρ και τραυμάτισε την ιδιοκτήτρια
Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο ποια θα είναι η υπερασπιστική γραμμή που θα ακολουθήσει ο 58χρονος κατά την απολογία του στον ανακριτή για την επίθεση με ούζι στην Καλλιθέα

Τέμπη: Στον Άρειο Πάγο συγγενείς θυμάτων – Ζητούν να διωχθεί για κακούργημα ο Κώστας Αχ. Καραμανλής
Συγγενείς θυμάτων που έχασαν τόσο τραγικά τη ζωή τους στα Τέμπη στρέφονται κατά του Κώστα Αχ. Καραμανλή, ζητώντας αναβάθμιση της κατηγορίας από πλημμεληματική παράβαση καθήκοντος σε κακουργηματική δίωξη - Θα στραφούν και κατά των βουλευτών της Εξεταστικής

Η Γάζα και το βλέμμα της
Ο Σάββας Μιχαήλ στο τελευταίο του βιβλίο αναμετριέται με την καταστροφή στη Γάζα, από την οπτική κάποιου που αρνείται να ταυτίσει την εβραϊκότητα με τον Νετανιάχου

Ρουκέτα 10 γαλάζιων στελεχών: «Διάχυτη η διαφθορά» στο επιτελικό κράτος Μητσοτάκη – Δείχνουν νέο κόμμα
Νέους τριγμούς στο εσωτερικό της ΝΔ λίγες ώρες πριν από την έναρξη του συνεδρίου, προκαλεί η κοινή παρέμβαση 10 κομματικών στελεχών. Με σφοδρή επίθεση στο «επιτελικό κράτος Μητσοτάκη», καταγγέλλουν ευνοιοκρατία, θεσμική εκτροπή και «διάχυτη διαφθορά», ενώ αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο δημιουργίας νέας «πατριωτικής και κοινωνικής πολιτικής έκφρασης»

Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στη Μεθώνη
Η δόνηση έγινε αισθητή σε περιοχές της νοτιοδυτικής Πελοποννήσου, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί

ΕΚΠΟΙΖΩ: «Η χρέωση 0,80 ευρώ στις καταθέσεις είναι άκυρη» – Για παραπληροφόρηση κατηγορεί την Εθνική Τράπεζα
«Κάθε νέα επιβολή της χρέωσης συνιστά παραβίαση που συνεπάγεται κάθε φορά χρηματική ποινή», αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή της η ΕΚΠΟΙΖΩ

Μουντιάλ: Μισάωρο ημίχρονο στον τελικό για να… χωρέσει το show με Σακίρα και Μαντόνα (vid, pics)
Ιστορικό θα είναι το ημίχρονο του τελικού του Μουντιάλ 2026, αφού για πρώτη φορά θα διαρκέσει μισή ώρα για το προγραμματισμένο show με τη συμμετοχή της Σακίρα, της Μαντόνα και των BTS.

Υποβρύχιο στις Κυκλάδες αντιλήφθηκε παρουσία αλιευτικού σκάφους – Συνεχίζει στην άσκηση «ΚΑΤΑΙΓΙΣ ’26»
Κανένα περιστατικό δεν σημειώθηκε ανάμεσα σε υποβρύχιο του Πολεμικού Ναυτικού, που συμμετέχει στην άσκηση «ΚΑΤΑΙΓΙΣ '26 και αλιευτικού σκάφους. Το υποβρύχιο συνεχίζει την συμμετοχή του στην άσκηση.

Περιστέρι: Καταδικάστηκαν οι γονείς των έξι παιδιών που ζούσαν μέσα σε ακαθαρσίες
Οι γονείς κρίθηκαν ένοχοι για έκθεση σε βαθμό πλημμελήματος - Στο νοσοκομείο παραμένουν τα παιδιά που βρέθηκαν στο Περιστέρι υποσιτισμένα και δεν πήγαιναν σχολείο

Ο Δήμος Δελφών υποβάλλει την πρότασή του για τη Στρατηγική Ολοκληρωμένης Επένδυσης Ορεινών Όγκων
«Το προτεινόμενο σχέδιο διαμορφώνεται ως ένα συνεκτικό και πολυεπίπεδο πλαίσιο χωρικής ανάπτυξης, το οποίο αποσκοπεί στη σταδιακή αναζωογόνηση των ορεινών οικισμών», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Δελφών.

Άνω Πατήσια: «Διέσχιζε τον δρόμο και βρέθηκε στο τυφλό σημείο του φορτηγού» – Πώς έγινε το δυστύχημα με θύμα την ηλικιωμένη
Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπάρχει διάβαση, η οποία βρίσκεται λίγα μέτρα πιο κάτω - Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει πώς συνέβη το δυστύχημα στα Άνω Πατήσια

«Γιατί περιμένουμε από τα παιδιά να τους αρέσει η ζωή με αυτόν τον κόσμο που κληρονομούν;» – Η κραυγή των ειδικών
«Ενα κομμάτι των εφήβων και των νέων, αισθάνεται αυτό που λέει το τραγούδι: "παντού περισσεύεις και παντού ξεψυχάς". Οι ειδικοί επιστήμονες Γιώργος Νικολαΐδης και Χρίστος Λιάπης, μιλούν στο in για τη δυσφορία που νιώθουν οι έφηβοι, τον οδοστρωτήρα των Πανελλαδικών και τις ψυχοπιεστικές συνθήκες που βιώνουν

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

