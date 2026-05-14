Πέμπτη 14 Μαϊου 2026
14 Μαΐου 2026, 07:30

Έξι δραστηριότητες που κάνουν καλό στη σχέση

Νιώθεις ότι η σχέση σου έχει βαλτώσει; Υπάρχουν κάποιες δραστηριότητες που μπορούν να βοηθήσουν

Η κρυφή λειτουργία του μυαλού: Ανατρεπτική έρευνα για τα όνειρα

Όταν η καθημερινότητα στη σχέση γίνεται ρουτίνα, μπορεί να νιώθετε ότι οι μέρες σας με τον σύντροφό σας επαναλαμβάνονται χωρίς εκπλήξεις. Ίσως να επιστρέφετε σπίτι από τη δουλειά, να τρώτε μαζί, να βλέπετε τηλεόραση και μετά να κοιμάστε, μόνο για να ξαναρχίσετε την ίδια διαδικασία την επόμενη μέρα. Οι μικρές αλλαγές και οι δραστηριότητες που μοιράζεστε μπορούν να αναζωογονήσουν τη σχέση σας και να κάνουν τη σύνδεσή σας πιο ζωντανή.

1. Δημιουργήστε νέες ιδέες για ραντεβού

Η κλασική βραδιά με δείπνο και ταινία είναι πάντα ωραία, αλλά μερικές φορές χρειάζεστε κάτι διαφορετικό. Δοκιμάστε brunch, καραόκε, μια μέρα στο πάρκο ή ακόμα και μια μικρή εκδρομή στην πόλη.

Τα ραντεβού δεν χρειάζεται να κοστίζουν ακριβά για να είναι απολαυστικά. Εξερευνήστε μουσεία, πάρκα ή τοπικά αξιοθέατα, παίξτε επιτραπέζια, ή, αν σας αρέσουν οι γρίφοι και η περιπέτεια, δοκιμάστε να πάτε σε ένα δωμάτιο απόδρασης για να ζωντανέψετε τη διασκέδαση.

2. Αποδράστε για το Σαββατοκύριακο

Ένα μικρό ταξίδι μαζί μπορεί να ανανεώσει τη σχέση σας και να σας προσφέρει ποιοτικό χρόνο μακριά από την καθημερινότητα. Δεν χρειάζεται να ταξιδέψετε μακριά. Μια διανυκτέρευση σε κοντινό ξενοδοχείο ή ένα ενοικιαζόμενο μπορεί να σας δώσει την αίσθηση μιας μικρής απόδρασης. Δοκιμάστε να ανακαλύψετε νέα εστιατόρια ή να επισκεφτείτε πάρκα και φυσικά μονοπάτια. Αν θέλετε, μπορείτε να οργανώσετε κάμπινγκ και να παρατηρήσετε τα αστέρια μαζί.

3. Γίνετε σωματικά ενεργοί μαζί στη σχέση

Η σωματική δραστηριότητα ενισχύει τη σύνδεση και την υγεία σας. Μπορείτε να περπατήσετε μαζί στη φύση, να παρακολουθήσετε μάθημα γιόγκα ή χορού, να ασκηθείτε στο σπίτι, ακόμη και με βιντεοπαιχνίδια γυμναστικής, ή να κάνετε δουλειές, όπως βάψιμο ή κηπουρική. Η κοινή προσπάθεια αυξάνει τη συνεργασία και σας δίνει επιπλέον χαρούμενες στιγμές.

4. Ξεκινήστε ένα νέο χόμπι μαζί

Η εξερεύνηση νέων δραστηριοτήτων μπορεί να φέρει νέα χαρά στη σχέση σας. Μαγειρέψτε μαζί ή παρακολουθήστε μάθημα μαγειρικής, δημιουργήστε χειροτεχνίες ή αναδιαμορφώστε ένα δωμάτιο. Μπορείτε να ανακαλύψετε κοινούς τομείς ενδιαφέροντος ή να υποστηρίξετε ο ένας τα χόμπι του άλλου, ακόμα και αν είναι διαφορετικά.

5. Χαλαρώστε και απολαύστε

Οι στιγμές ηρεμίας είναι εξίσου σημαντικές με τη δράση. Διαβάστε βιβλία μαζί, ακούστε podcast ή audiobook, παρακολουθήστε ταινίες ή σειρές και αφιερώστε χρόνο για μασάζ ο ένας στον άλλον. Απλές, καθημερινές στιγμές μπορούν να γίνουν πολύτιμες και να ενισχύσουν τη σύνδεση.

6. Εστιάστε στη σχέση σας

Κάντε δραστηριότητες που σας θυμίζουν τις κοινές σας στιγμές. Ανατρέξτε σε φωτογραφίες και αναμνήσεις ή επισκεφθείτε την πόλη καταγωγής του συντρόφου σας για να μοιραστείτε παιδικές ιστορίες. Αυτές οι στιγμές δημιουργούν νέες αναμνήσεις και ενισχύουν τη σύνδεση, φέρνοντας χαρά και οικειότητα στη σχέση σας.

Με τις παραπάνω δραστηριότητες, όχι μόνο περνάτε ποιοτικό χρόνο μαζί, αλλά διατηρείτε τη σχέση σας ζωντανή, γεμάτη διασκέδαση, αγάπη και σύνδεση.

* Πηγή: Vita

ΔΕΗ: Η Γενική Συνέλευση των μετόχων πατάει το «κουμπί» για την ΑΜΚ – Στις 18/5 ανοίγει το βιβλίο προσφορών

Η κρυφή λειτουργία του μυαλού: Ανατρεπτική έρευνα για τα όνειρα

Ο Σι Τζινπίνγκ υποδέχεται με τιμές τον Τραμπ στην Κίνα

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς
«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

ΕΙΝΑΠ: Στάση εργασίας στο Νοσοκομείο της Νίκαιας σήμερα – Τι ζητούν οι γιατροί
Στάση εργασίας στο Νοσοκομείο της Νίκαιας σήμερα - Τι ζητούν οι γιατροί

«Να μη μειωθούν οι θέσεις ειδικευόμενων και να γίνει αύξηση των οργανικών θέσεων ειδικευμένων γιατρών των παθολογικών κλινικών» ζητεί η ΕΙΝΑΠ, η οποία προχωρά σήμερα σε τρίωρη στάση εργασίας

Μεσοβέζικη λύση για το Σπίτι Μου 2, μετά την κατακραυγή – Σκωτσέζικο ντους για χιλιάδες δικαιούχους
Μεσοβέζικη λύση για το Σπίτι Μου 2, μετά την κατακραυγή – Σκωτσέζικο ντους για χιλιάδες δικαιούχους

Σε σκωτσέζικο ντους υποβάλλονται χιλιάδες δικαιούχοι του Σπίτι Μου 2, που χάνουν τις προθεσμίες του ΤΑΑ. Τώρα τους δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία, μέσω της ΕΑΤ. Όμως η εμπιστοσύνη έχει πια χαθεί.

Το Ισραήλ εντείνει τους βομβαρδισμούς στον Λίβανο, λίγο πριν τις συνομιλίες – Στους 22 οι νεκροί, ανάμεσά τους παιδιά
Το Ισραήλ εντείνει τους βομβαρδισμούς στον Λίβανο, λίγο πριν τις συνομιλίες – Στους 22 οι νεκροί, ανάμεσά τους παιδιά

Ο στρατός του Ισραήλ, έχει προχωρήσει βαθύτερα στον Λίβανο, εκδίδοντας συνεχώς εντολές αναγκαστικής εκκένωσης για χωριά και πόλεις και ισοπεδώνοντας ολόκληρες περιοχές.

Χαλκιδική: Εντοπίστηκε ο 13χρονος που είχε εξαφανιστεί από τα Μουδανιά – «Είναι καλά στην υγεία του»
Εντοπίστηκε ο 13χρονος που είχε εξαφανιστεί από τα Μουδανιά - «Είναι καλά στην υγεία του»

Tα ίχνη του ανηλίκου είχαν χαθεί στις 12 Μαΐου, οπότε και ενεργοποιήθηκε Amber Alert για τον εντοπισμό του - Αναγνωρίστηκε από πολίτες που ειδοποίησαν τις Αρχές

Πάνω από πέντε χιλιάδες εκτοπισμένοι στην Αϊτή εξαιτίας συγκρούσεων μεταξύ συμμοριών
Πάνω από πέντε χιλιάδες εκτοπισμένοι στην Αϊτή εξαιτίας συγκρούσεων μεταξύ συμμοριών

«Σπίτια λεηλατήθηκαν και πυρπολήθηκαν. Πολλά καταστήματα και σχολεία βανδαλίστηκαν», ανέφερε ο Φριτσνέλ Πιερ, στέλεχος οργάνωσης υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Καιρός: Πτώση της θερμοκρασίας – Πού θα έχει βροχές και καταιγίδες
Ραγδαία μεταβολή του καιρού: Πτώση της θερμοκρασίας - Πού θα έχει βροχές και καταιγίδες

Άστατος ο καιρός σήμερα Πέμπτη με κύρια χαρακτηριστικά την πτώση της θερμοκρασίας και σε αρκετές περιοχές βροχές και καταιγίδες - Αναλυτικά η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας

Χανταϊός: Εμβόλιο μέσα σε 100 ημέρες!
Εμβόλιο για τον χανταϊό μέσα σε 100 ημέρες!

Εταιρείες όπως η αμερικανική Moderna, σε συνεργασία με νοτιοκορεατικά ερευνητικά κέντρα, βάζουν φιλόδοξους στόχους με όχημα την τεχνολογία mRNA που χρησιμοποιήθηκε για το εμβόλιο της Covid-19

Η Αθήνα επιμένει στα μηνύματα της προς το Κίεβο για το drone – Οι κίνδυνοι εξαγωγής του πολέμου
Η Αθήνα επιμένει στα μηνύματα της προς το Κίεβο για το drone – Οι κίνδυνοι εξαγωγής του πολέμου

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης επανέλαβε πως η μετατροπή της Μεσογείου σε θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων δεν πρόκειται να γίνει ανεκτή, ενώ αρμόδιες πηγές σημειώνουν στο in πως η Αθήνα έχει προειδοποιήσει το Κίεβο σε όλα τα επίπεδα.

Συλλογικές συμβάσεις σε εστίαση – ζαχαρώδη: Ονομαστικές αυξήσεις, πραγματικές μειώσεις
Συλλογικές συμβάσεις σε εστίαση – ζαχαρώδη: Ονομαστικές αυξήσεις, πραγματικές μειώσεις

Οι συλλογικές συμβάσεις στην εστίαση και στα ζαχαρώδη προϊόντα, προβλέπουν μισθούς στα πέριξ του κατώτατου, για τη μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων. Χαμηλότερος από το 2009 ο μισθός του αρχιμάγειρα.

Ο μεγάλος επανεξοπλισμός της Ευρώπης – Παλιά φαντάσματα και πολιτικές αδυναμίες της ΕΕ
Ο μεγάλος επανεξοπλισμός της Ευρώπης – Παλιά φαντάσματα και πολιτικές αδυναμίες της ΕΕ

Η διαδικασία διεξάγεται επί του παρόντος με τρόπο που ενισχύει τα αδιαφανή χαρακτηριστικά της λήψης αποφάσεων στην ΕΕ, τα οποία έχουν τροφοδοτήσει τα αντιφιλελεύθερα λαϊκιστικά κόμματα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλάζει τους κανόνες για τα βιολογικά προϊόντα και τις οικολογικές ετικέτες
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλάζει τους κανόνες για τα βιολογικά προϊόντα και τις οικολογικές ετικέτες

Οι «27» συμφώνησαν σε νέο πλαίσιο για την παραγωγή, την πιστοποίηση και τη χρήση του ευρωπαϊκού βιολογικού σήματος με στόχο λιγότερη γραφειοκρατία και αυστηρότερους κανόνες για τις εισαγωγές

Η μυστική επίσκεψη Νετανιάχου στα ΗΑΕ που «έβαλε φωτιά» στη Δυτική Ασία
Η μυστική επίσκεψη Νετανιάχου στα ΗΑΕ που «έβαλε φωτιά» στη Δυτική Ασία

Με το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού να επιβεβαιώνει μυστική συνάντηση Νετανιάχου - Αλ Ναχιάν εν μέσω του πολέμου ΗΠΑ/Ισραήλ - Ιράν, η έχθρα της Τεχεράνης για το Άμπου Ντάμπι αναζωπυρώθηκε.

Ο Σι Τζινπίνγκ υποδέχεται με μεγάλες τιμές τον Τραμπ στην Κίνα – «Θα έπρεπε να είμαστε εταίροι, όχι αντίπαλοι»
Ο Σι Τζινπίνγκ υποδέχεται με μεγάλες τιμές τον Τραμπ - «Κίνα και ΗΠΑ θα έπρεπε να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι»

Ο Σι Τζινπίνγκ έσφιξε το χέρι του Ντόναλντ Τραμπ μπροστά στα σκαλιά του Παλατιού του Λαού, στην καρδιά του Πεκίνου, υποδεχόμενος με μεγάλες τιμές τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Ιράν: Ο Ρούμπιο θέλει να βοηθήσει η Κίνα για τα Στενά του Ορμούζ
Ο Ρούμπιο θέλει να βοηθήσει η Κίνα για τα Στενά του Ορμούζ

«Ελπίζουμε να τους πείσουμε να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο», δηλώνει ο Μάρκο Ρούμπιο, αναφερόμενος στα Στενά του Ορμούζ και την πιθανή συμβολή της Κίνας για την άρση του αδιεξόδου.

ΗΠΑ: Ακροδεξιός εξτρεμιστής καταδικάστηκε σε κάθειρξη 15 ετών
Κάθειρξη 15 ετών στον «Διοικητή Χασάπη»

Γνωστός ως «Διοικητής Χασάπης» και ηγετικό στέλεχος διεθνούς νεοναζιστικού δικτύου, 22χρονος Γεωργιανός καταδικάστηκε σε κάθειρξη 15 ετών για σχεδιασμό επιθέσεων κατά μειονοτήτων στις ΗΠΑ.

Ουκρανία: Οι ρωσικές δυνάμεις χτυπούν με drones και πυραύλους το Κίεβο
Σφυροκοπούν με drones και πυραύλους το Κίεβο

Η Ρωσία σφυροκοπά το Κίεβο καθώς επέστρεψε στις καθημερινές επιδρομές κατά πόλεων της Ουκρανίας, μετά την τριήμερη ανακωχή στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Συρία: Ερευνα για πιθανά εγκλήματα πολέμου του Ισραήλ, ζητά η Διεθνής Αμνηστία
Ζητούν έρευνα για πιθανά εγκλήματα πολέμου του Ισραήλ στη Συρία

«Η παράνομη καταστροφή περιουσιών πολιτών έχει μετατραπεί σε σήμα κατατεθέν» του Ισραήλ, αναφέρει η Διεθνής Αμνηστία και ζητά τη διενέργεια έρευνας σε βάρος του για πιθανά «εγκλήματα πολέμου».

