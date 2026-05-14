ΕΚΠΟΙΖΩ: «Η χρέωση 0,80 ευρώ στις καταθέσεις είναι άκυρη» – Για παραπληροφόρηση κατηγορεί την Εθνική Τράπεζα
«Κάθε νέα επιβολή της χρέωσης συνιστά παραβίαση που συνεπάγεται κάθε φορά χρηματική ποινή», αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή της η ΕΚΠΟΙΖΩ
Για παραπληροφόρηση κατηγορεί η ΕΚΠΟΙΖΩ την Εθνική Τράπεζα όσον αφορά το περιεχόμενο του δελτίου Τύπου της τράπεζας σχετικά με τη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε κατόπιν καταγγελίας της καταναλωτικής οργάνωσης και αφορά στις καταθέσεις.
«Εάν επιθυμεί η Εθνική Τράπεζα να επιβάλλει μηνιαία χρέωση 0,80 ευρώ, θα πρέπει να το επιχειρήσει από μηδενική βάση»
Σύμφωνα με την ΕΚΠΟΙΖΩ, το Πολυμελές Πρωτοδικείο, ορίζει στο διατακτικό της απόφασης επί λέξει τα εξής:
«Απαγορεύει στην εναγόμενη να επιβάλλει μηνιαία χρέωση ύψους 0,80 ευρώ στους πελάτες της – καταναλωτές – δέκτες της αναφερόμενης στο σκεπτικό της παρούσας και πανομοιότυπου περιεχομένου επιστολής της εναγόμενης, οι οποίοι διατηρούσαν σε αυτή μέχρι τις 28-08-2025 συμβάσεις κατάθεσης και ανοίγματος λογαριασμού κατάθεσης «Απλό Ταμιευτήριο» ή «Απλός Τρεχούμενος».
»Κηρύσσει προσωρινά εκτελεστή την απόφαση ως προς την ευθύς ανωτέρω καταψηφιστική της διάταξη.
»Απειλεί σε βάρος της εναγόμενης χρηματική ποινή ύψους τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ για κάθε παράβαση της ευθύς ανωτέρω καταψηφιστικής διάταξης».
ΕΚΠΟΙΖΩ: «Παραβίαση κάθε νέα επιβολή χρέωσης»
Όπως υποστηρίζει η ΕΚΠΟΙΖΩ, για να εκτελεστεί η παραπάνω απόφαση απομένει η ολίγων ημερών τυπική διαδικασία της έκδοσης απογράφου και η επίδοση στην τράπεζα, οπότε και κάθε νέα επιβολή της χρέωσης συνιστά παραβίαση που συνεπάγεται κάθε φορά την παραπάνω χρηματική ποινή.
«Η Εθνική Τράπεζα παραπληροφορεί όταν ισχυρίζεται ότι μπορεί να συμπληρώσει άμεσα την ενημέρωση των καταναλωτών, για να συνεχίσει τη χρέωση των 0,80 ευρώ. Αφού παραβίασε τις απαιτήσεις διαφάνειας, η πρόβλεψη της χρέωσης είναι άκυρη και ανίσχυρη και, συνεπώς, δεν είναι δεκτική συμπλήρωσης», αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Επίσης, η ΕΚΠΟΙΖΩ προσθέτει ότι «εάν επιθυμεί η Εθνική Τράπεζα να επιβάλλει μηνιαία χρέωση 0,80 ευρώ, θα πρέπει να το επιχειρήσει από μηδενική βάση, οπότε και θα κριθεί εκ νέου, και για τις διαδικασίες που θα ακολουθήσει και για το περιεχόμενο της ενημέρωσης που θα συνοδεύει την εισαγωγή της» και την καλεί «έως τότε να απαντήσει εάν θα επιστρέψει τα χρήματα που παρανόμως εισέπραξε από τους καταναλωτές».
Πηγή: ΟΤ
