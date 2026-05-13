Σαν σήμερα το έπος της Πόλης και το δεύτερο ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού απέναντι στην ΤΣΣΚΑ (vids)

Σαν σήμερα (13/5) το 2012, ο Ολυμπιακός έκανε την μεγαλύτερη ανατροπή στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ, νίκησε με μυθικό τρόπο την ΤΣΣΚΑ (62-61) στον τελικό του Final-4 της Euroleague στην Κωνσταντινούπολη και πήρε τον πιο επικό τίτλο της ιστορίας του.

Μια αντεπίθεση διαρκείας στο δεύτερο ημίχρονο από το -19 και το 53-34, οδηγήθηκε σε δύο χαμένες βολές του Ραμούνας Σισκάουσκας στη μία άκρη και μια τελευταία «ερυθρόλευκη» επίθεση στην άλλη άκρη του παρκέ. Ο Σπανούλης πήρε την μπάλα, τράβηξε πάνω του τη ρωσική άμυνα, πάσαρε την κατάλληλη στιγμή στον Πρίντεζη και αυτός, με το πλέον χαρακτηριστικό σουτ στην ιστορία του συλλόγου, το περίφημο «πεταχτάρι» του, έγραψε το 61-62 με 0,7 να απομένουν στο ρολόι.

Η πάσα απελπισίας προς τον Κιριλένκο «κόπηκε» από τον Χάινς και ο Ολυμπιακός είχε πλέον ολοκληρώσει το θαύμα. Μια τεράστια έκπληξη απέναντι σε ένα ρόστερ της ΤΣΣΚΑ γεμάτο σούπερσταρς και μια ανατροπή που ακόμη και σήμερα, δεκατέσσερα χρόνια μετά, μνημονεύεται ως η σπουδαιότερη όλων των εποχών στην Euroleague και που πολύ δύσκολα θα ξεπεραστεί.

Με αφορμή λοιπόν αυτή την επέτειο, η ΚΑΕ Ολυμπιακός έκανε μια ανάρτηση αφιερωμένη στο ευρωπαϊκό του 2012 -το δεύτερο από τα τρία «ερυθρόλευκα» τρόπαια στη διοργάνωση.

Η ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός για το έπος της Πόλης

On this day in 2012, Olympiacos BC defied all odds and became European Champions in Istanbul! 🔴🏆 Awe. Passion. Pride. ❤️🤍#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/54lTfAtSfn — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) May 13, 2026

