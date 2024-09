Βραδιά Γιώργου Πρίντεζη η χτεσινή (7/9) με τον Ολυμπιακό να αποσύρει τη φανέλα με το νούμερο 15 σε μία εντυπωσιακή γιορτή και πλέον θα κοσμεί τον ουρανό του ΣΕΦ.

Στο κλείσιμο της βραδιάς οι Πειραιώτες αντιμετώπισαν σε φιλικό παιχνίδι την Μακάμπι Τελ Αβίβ (84-83) με τον πρώην «ερυθρόλευκο» αρχηγό να αγωνίζεται για μία τελευταία φορά και με δικό του καλάθι να δίνει τη νίκη στην ομάδα του.

Λίγο μετά τη λήξη της αναμέτρησης, η ΤΣΣΚΑ Μόσχας, με μήνυμά της αποθέωσε τον Πρίντεζη λέγοντας χαρακτηριστικά πως «ήταν τιμή μας να σε έχουμε αντίπαλο».

«Αγαπητέ Γιώργο!

Ήταν τιμή μας να σε έχουμε αντίπαλο, ήταν χαρά να σε παρακολουθούμε να αποδίδεις στο υψηλότερο επίπεδο σε κάθε παιχνίδι. Να έχεις τόση επιτυχία στη ζωή σου μετά το μπάσκετ, όση και στην ένδοξη καριέρα σου.

Με πολύ σεβασμό, ΤΣΣΚΑ Μόσχας»

Dear Georgios!

It was an honor to have you as an opponent, it was a pleasure to watch you performing on a highest level in every game. Have as much success in your post-basketball life as in your glorious career.

Much respect, CSKA Moscow.

📸 @Olympiacos_BC pic.twitter.com/OGOX44zR54

— CSKA Moscow (@cskabasket) September 6, 2024