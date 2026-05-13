Πλησιάζει το τέλος εποχής για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς – Τι λένε στην Αμερική

Πηγές από το ESPN αναφέρουν ότι οι Μιλγουόκι Μπακς είναι ανοιχτοί σε συζητήσεις για ανταλλαγές και προσφορές για τον δύο φορές MVP Γιάννη Αντετοκούνμπο! Vστόσο θα ήθελαν η κατάσταση να έχει ξεκαθαρίσει πριν το Draft του NBA που απέχει τουλάχιστον έξι εβδομάδες.

Αναμένεται να υπάρξει μεγάλη ζήτηση για τις υπηρεσίες του «Greek Freak» από πολλές ομάδες του NBA, με τα «Ελάφια» να έχουν σκοπό να εξαντλήσουν την προθεσμία ανταλλαγής, ζητώντας ένα κορυφαίο ταλέντο από το Draft ή περισσότερα picks σε αυτό.

Οι Μπακς συμμετείχαν σε συνομιλίες για την ανταλλαγή του Αντετοκούνμπο πριν από το deadline του Φεβρουαρίου, καθώς ο αστέρας του franchise εξέφρασε την πεποίθησή του ότι είχε έρθει η ώρα να χωρίσουν οι δρόμοι τους. Τώρα θα το κάνουν ξανά, αφού ο συνιδιοκτήτης Τζίμι Χάσλαμ δήλωσε ότι θα υπάρξει μια λύση πριν από το Draft στις 23 και 24 Ιουνίου.

«Κάποια στιγμή μέσα στις επόμενες έξι ή επτά εβδομάδες θα αποφασίσουμε αν ο Γιάννης θα υπογράψει μέγιστο συμβόλαιο και θα παραμείνει μαζί μας ή αν θα παίξει κάπου αλλού», δήλωσε.

Ο Χάσλαμ έχει δηλώσει δημόσια και κατ’ ιδίαν ότι οι Μπακς θα συνεργαστούν με τον Γιάννη τις επόμενες εβδομάδες για ένα αποτέλεσμα που θα είναι το καλύτερο και για τις δύο πλευρές.

«Ένα από τα δύο θα συμβεί: Είτε θα ανανεωθεί, είτε θα γίνει ανταλλαγή», δήλωσε ο Έντενς στη Ραμόνα Σέλμπερν του ESPN τον Μάρτιο.

Το… ιστορικό της ανταλλαγής του Γιάννη ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο. Τον περασμένο Μάιο, ο Αντετοκούνμπο εξέφρασε την προθυμία του να βρει την καλύτερη δυνατή επιλογή εκτός του Μιλγουόκι. Οι συζητήσεις μεταξύ του Αντετοκούνμπο και των Μπακς συνέχισαν να κλιμακώνονται καθώς περνούσε η χρονιά, όταν ανακοίνωσε ότι θέλει να παίξει στους Νικς. Ωστόσο οι άνθρωποι του συλλόγου πίστευαν ότι μπορούν να είναι στις κορυφαίες ομάδες της Ανατολικής Περιφέρειας και έτσι δεν τον έδωσαν σε άλλη ομάδα.

Όλα κορυφώθηκαν σε μία πολύ δύσκολη σεζόν για την ομάδα του Μιλγουόκι, ο Έλληνας power forward ξεκαθάρισε στην ομάδα ότι ήταν έτοιμος να ανταλλαγεί, η ομάδα συζήτησε για πιθανές συμφωνίες πριν από την προθεσμία και μια τεταμένη σχέση μεταξύ των δύο πλευρών οδήγησε τον Αντετοκούνμπο να πυροδοτήσει έρευνα για τον ίδιο του τον οργανισμό επειδή τον απέκλεισε στα τέλη της σεζόν λόγω τραυματισμού στο γόνατο.

Το viral video με την φράση «δεν με θέλουν»:

Οι Μπακς τερμάτισαν με 32-50 και εκτός πλέι οφ, ακόμη και εκτός τουρνουά play-in, διακόπτοντας ένα σερί εννέα συνεχόμενων ετών στα πλέι οφ. Από το 2018-19 έως το 2024-25, είχαν το καλύτερο ποσοστό νικών στο NBA με .663, ενώ έγιναν τεράστιες αλλαγές του Χορστ στην απόκτηση των Τζρου Χόλιντεϊ (2020) και Ντέμιαν Λίλαρντ (2023) σε ξεχωριστές ανταλλαγές. Αλλά το franchise δεν έχει κερδίσει σειρά πλέι οφ από το 2022.

Η κλήρωση του draft της Κυριακής ήταν η πρώτη αφετηρία της offseason. Πολλές ομάδες που αναμενόταν να κινηθούν για τον Αντετοκούνμπο αυτή την offseason, όπως οι Golden State Warriors (Νο. 11) και οι Miami Heat (Νο. 13), έλαβαν τις επιλογές τους από την κλήρωση για να εδραιώσουν πιθανές προσφορές.

Τα playoffs του ΝΒΑ αποτελούν ένα ακόμη σημείο αναφοράς για το μέλλον του Γιάννη. Πηγές ανέφεραν ότι ομάδες των πλέι οφ όπως οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς, οι Κλίβελαντ Καβαλίερς, οι Μπόστον Σέλτικς, οι Νικς και οι Λος Άντζελες Λέικερς επιδίωκαν την απόκτηση του Αντετοκούνμπο στην προθεσμία του Φεβρουαρίου και οι τελικές τους υποχρεώσεις στη σεζόν θα διαδραματίσουν σημαντικό παράγοντα στην θέληση τους να εντάξουν τον Γιάννη στο δυναμικό τους.

Το συμβόλαιο του «Greak Freak» ολοκληρώνεται στο τέλος της επόμενης σεζόν, αυτό του παρέχει το πλεονέκτημα να μπορεί να πιέσει περισσότερο σε περίπτωση που επιθυμεί να αποχωρήσει. Επιπλέον δικαιούται να λάβει τετραετή επέκταση συμβολαίου ύψους 275 εκατομμυρίων δολαρίων την 1η Οκτωβρίου εάν δεν γίνει ανταλλαγή ή έξι μήνες μετά την ανταλλαγή εάν είναι σε νέα ομάδα.

Ο Αντετοκούνμπο, 31 ετών, έχει παίξει και τις 13 σεζόν του στο NBA στο Μιλγουόκι και κατέχει κάθε σημαντικό στατιστικό ρεκόρ στην ιστορία του franchise. Οδήγησε τους Μπακς στο πρώτο τους πρωτάθλημα μετά από 50 χρόνια το 2021.

Την φετινή σεζόν έπαιξε 36 παιχνίδια αυτή τη σεζόν, καθώς αντιμετώπιζε προβλήματα τραυματισμών στη βουβωνική χώρα, τη γάμπα και το γόνατο. Είχε μέσο όρο 27,6 πόντους, 9,8 ριμπάουντ και 5,4 ασίστ για τη σεζόν.