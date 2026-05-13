Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (13/5): Δράση με ντέρμπι στη Super League και Βαλένθια-Παναθηναϊκός
Αυτό είναι το πλήρες πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (13/5).
Γεμάτο σημαντικές αναμετρήσεις είναι και το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (13/5).
Ξεκινώντας χρονικά, στις 17:00 είναι προγραμματισμένα τα ματς των play offs 5-8 της Super League, με τα Βόλος – Άρης και Λεβαδειακός – ΟΦΗ. Την ίδια ώρα γίνεται και το τζάμπολ στο Ολυμπιακός – Κολοσσός για τα play offs της Stoiximan GBL.
Στις 19:30, για τα playoffs 1-4 της Super League, ακολουθούν τα ντέρμπι ΠΑΟΚ – ΑΕΚ και Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός, ενώ στις 21:30 ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μπρέσια, για το Champions League στο πόλο.
Τέλος, στις 22:00, ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με την Βαλένθια στο Game 5 της σειράς των playoffs της Euroleague που θα κρίνει την πρόκριση στο Final-4.
Αναλυτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (13/5):
14:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Ρώμη
16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Ρώμη
17:00 Novasports 2HD Λεβαδειακός – ΟΦΗ Stoiximan Super League
17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Βόλος ΝΠΣ – Άρης Stoiximan Super League
17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – Κολοσσός Playoff
19:00 COSMOTE SPORT 4 HD Φενέρμπαχτσε – Μπεσίκτας Turkish Basketball Super League
19:30 Novasports Prime ΠΑΟΚ – ΑΕΚ Stoiximan Super League
19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Ολλανδία Παγκόσμιο Πρωτάθλημα IHF
19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός Stoiximan Super League
20:00 Novasports Start Εσπανιόλ – ΜπιλμπάοLa Liga
20:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Ρώμη
20:00 Novasports 1HD Βιγιαρεάλ – Σεβίλλη La Liga
21:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Ρώμη
21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μπρέσια – Ολυμπιακός Champions League Ανδρών
22:00 Novasports Premier League Μάντσεστερ Σίτι – Κρίσταλ Πάλας Premier League
22:00 Novasports 4HD Βαλένθια – Παναθηναϊκός Euroleague Playoffs
22:00 Novasports 2HD Λάτσιο – Ίντερ Coppa Italia
22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Χαρτς – Φόλκερκ Scottish Premiership
22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μάδεργουελ – Σέλτικ Scottish Premiership
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Στόκπορτ – Στίβενεϊτζ EFL League One
22:30 Novasports 5HD Χετάφε – Μαγιόρκα La Liga
22:30 Novasports 1HD Αλαβές – Μπαρτσελόνα La Liga
22:30 COSMOTE SPORT 7 HD Σαραγόσα – Βαλένθια ACB Liga Endesa
22:30 Novasports 4HD Χετάφε – Μαγιόρκα La Liga
