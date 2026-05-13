NBA: Έγραψε Ιστορία ο Γουεμπανιάμα και οι Σπερς έκαναν το 3-2
Οι Σαν Αντόνιο Σπερς διέλυσαν με 126-97 τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς στο Game 5 των ημιτελικών της Δύσης, με τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα να πραγματοποιεί μια εμφάνιση για τα βιβλία της Ιστορίας του NBA.
- Απεργία της ΑΔΕΔΥ σήμερα και συγκέντρωση στην Κλαυθμώνος στις 10:30 - Τι ισχύει για τα σχολεία
- Κόκκινη κάρτα για το χαράτσι της εισφοράς αλληλεγγύης
- Ο Τραμπ έχει ανάγκη μια σημαντική νίκη μετά το αδιέξοδο στο Ιράν – Ελπίζει το ταξίδι στην Κίνα να του τη δώσει
- Τρίτο περιστατικό καραντίνας για χανταϊό στην Ιταλία - Είχε έρθει σε επαφή σε πτήση με επιβάτιδα που πέθανε
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Μια νίκη μακριά από τους τελικούς της δυτικής περιφέρειας του NBA βρίσκονται οι Σαν Αντόνιο Σπερς, οι οποίοι ισοπέδωσαν τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς με 126-97 στο Game 5 και έκαναν το 3-2 στη σειρά.
Πρωταγωνιστής του αγώνα ήταν ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα, ο οποίος πέτυχε 27 πόντους, καταγράφοντας παράλληλα και 17 ριμπάουντ -την καλύτερη επίδοση της καριέρας του στα play off- μαζί με 5 ασίστ και 3 τάπες. Με τα νούμερα αυτά, ο Γάλλος ψηλός έγινε ο τρίτος νεότερος παίκτης στην ιστορία του NBA που καταγράφει σε αγώνα play off τουλάχιστον 25 πόντους, 15 πόντους και 5 ασίστ, σε ηλικία 22 ετών και 128 ημερών. Μπροστά του βρίσκονται μονάχα οι Μάτζικ Τζόνσον και Λούκα Ντόντσιτς!
Victor Wembanyama becomes the third-youngest player in NBA history with at least 25 points, 15 rebounds, and 5 assists in a playoff game 🔥
Only Luka Doncic and Magic Johnson did so at a younger age 👏 pic.twitter.com/cXvqNMjf7K
— ESPN Insights (@ESPNInsights) May 13, 2026
Η ιστορική εμφάνιση του Γουεμπανιάμα στα play-off του NBA
Για τους νικητές Σπερς, Κέλντον Τζόνσον με 21 πόντους, ΝτεΆαρον Φοξ με 18 και Στέφον Καστλ με 17 ήταν οι άξιοι συμπαραστάτες του Γουεμπανιάμα, ενώ για τους «Λύκους», οι 20 πόντοι του Έντουαρντς και οι 17 από Ραντλ και ΜακΝτάνιελς δεν ήταν αρκετοί.
Πλέον, η σειρά μεταφέρεται στη Μινεσότα για το Game 6, όπου είτε οι Τίμπεργουλβς θα κάνουν το 3-3 και θα στείλουν τη σειρά σε Game 7, είτε οι Σπερς θα περάσουν στους τελικούς της Δύσης όπου τους περιμένουν ήδη οι πρωταθλητές Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ που βρέθηκαν εκεί μετά τη… σκούπα με 4-0 επί των Λος Άντζελες Λέικερς.
- Χάος στο Αλ Νασρ – Αλ Χιλάλ: Επεισόδια στα VIP και ξύλο σε σεΐχηδες με… κοντάρια (vids)
- «Έφυγε» στα 47 του ο Τζέισον Κόλινς, ο πρώτος ανοιχτά γκέι παίκτης του NBA (vids)
- NBA: Έγραψε Ιστορία ο Γουεμπανιάμα και οι Σπερς έκαναν το 3-2
- Θύμα φάρσας στη Ρώμη ο Τσιτσιπάς: Το ατύχημα με το… ανεκτίμητης αξίας αρχαίο βάζο (vids)
- Stoiximan GBL: Εκκίνηση στα play-off για τον Ολυμπιακό κόντρα στον Κολοσσό
- Πλησιάζει το τέλος εποχής για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς – Τι λένε στην Αμερική
- Super League: Κρίνεται το δεύτερο εισιτήριο για το Champions League στα Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ-ΑΕΚ
- Βαλένθια – Παναθηναϊκός για μια θέση στο Final-4 της Αθήνας
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις