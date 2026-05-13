NBA: Έγραψε Ιστορία ο Γουεμπανιάμα και οι Σπερς έκαναν το 3-2

Μια νίκη μακριά από τους τελικούς της δυτικής περιφέρειας του NBA βρίσκονται οι Σαν Αντόνιο Σπερς, οι οποίοι ισοπέδωσαν τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς με 126-97 στο Game 5 και έκαναν το 3-2 στη σειρά.

Πρωταγωνιστής του αγώνα ήταν ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα, ο οποίος πέτυχε 27 πόντους, καταγράφοντας παράλληλα και 17 ριμπάουντ -την καλύτερη επίδοση της καριέρας του στα play off- μαζί με 5 ασίστ και 3 τάπες. Με τα νούμερα αυτά, ο Γάλλος ψηλός έγινε ο τρίτος νεότερος παίκτης στην ιστορία του NBA που καταγράφει σε αγώνα play off τουλάχιστον 25 πόντους, 15 πόντους και 5 ασίστ, σε ηλικία 22 ετών και 128 ημερών. Μπροστά του βρίσκονται μονάχα οι Μάτζικ Τζόνσον και Λούκα Ντόντσιτς!

Victor Wembanyama becomes the third-youngest player in NBA history with at least 25 points, 15 rebounds, and 5 assists in a playoff game 🔥 Only Luka Doncic and Magic Johnson did so at a younger age 👏 pic.twitter.com/cXvqNMjf7K — ESPN Insights (@ESPNInsights) May 13, 2026

Η ιστορική εμφάνιση του Γουεμπανιάμα στα play-off του NBA

Για τους νικητές Σπερς, Κέλντον Τζόνσον με 21 πόντους, ΝτεΆαρον Φοξ με 18 και Στέφον Καστλ με 17 ήταν οι άξιοι συμπαραστάτες του Γουεμπανιάμα, ενώ για τους «Λύκους», οι 20 πόντοι του Έντουαρντς και οι 17 από Ραντλ και ΜακΝτάνιελς δεν ήταν αρκετοί.

Πλέον, η σειρά μεταφέρεται στη Μινεσότα για το Game 6, όπου είτε οι Τίμπεργουλβς θα κάνουν το 3-3 και θα στείλουν τη σειρά σε Game 7, είτε οι Σπερς θα περάσουν στους τελικούς της Δύσης όπου τους περιμένουν ήδη οι πρωταθλητές Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ που βρέθηκαν εκεί μετά τη… σκούπα με 4-0 επί των Λος Άντζελες Λέικερς.