LEN Champions League: Κρίσιμο ματς για τον Ολυμπιακό κόντρα στη Μπρέσια

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Η ομάδα πόλο του Ολυμπιακού βρίσκεται στην Ιταλία, όπου συνεχίζει το ευρωπαϊκό της ταξίδι, με ένα κρίσιμο ματς ενόψει του Final-4 του Champions League στην Μάλτα.

Την Τετάρτη (13/5) το βράδυ, στις 21:30 (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ), οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν την ισχυρή Μπρέσια εκτός έδρας, σε μία μεγάλη «μάχη» για την 5η αγωνιστική της προημιτελικής φάσης της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Στη φάση των «8» του Champions League, στον πρώτο όμιλο, ο Ολυμπιακός βρίσκεται στη δεύτερη θέση με έξι βαθμούς, τρεις περισσότερους από την ιταλική ομάδα (πρώτη η Μπαρτσελονέτα με 12, τέταρτη η Νόβι Μπέογκραντ με τρεις) και κρατά την τύχη στα… χέρια του για την πρόκριση στο Final-4 της Μάλτας.

Η βαθμολογία του πρώτου προημιτελικού ομίλου του Champions League:

1). Μπαρτσελονέτα 12

2). Ολυμπιακός 6

3). Μπρέσια 3

4). Νόβι Μπέογκραντ 3

«Ολα είναι στο χέρι μας, είμαστε έτοιμοι»

Ελβις Φάτοβιτς: «Εχουμε μπροστά μας ένα ακόμη πολύ σημαντικό ματς. Περιμένουμε ένα πολύ σημαντικό και δύσκολο ματς και για τις δύο ομάδες. Ξέρουμε, ότι αν θέλουμε να πετύχουμε, το βασικό στοιχείο θα είναι να δείξουμε υπομονή και συγκέντρωση στην επίθεσή μας. Και αυτό, διότι παίζουν πάρα πολύ επιθετική άμυνα. Μέσα από αυτή την επιθετική άμυνα, προσπαθούν να βρουν καλό παιχνίδι στο ανοιχτό γήπεδο και στον αιφνιδιασμό. Αυτό είναι, σίγουρα, το μεγαλύτερό τους όπλο. Πρέπει, λοιπόν, να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να ελέγξουμε την μπάλα στην επίθεσή μας, ώστε να αποφύγουμε προβλήματα στην άμυνα. Νομίζω, ότι παίξαμε ένα πολύ καλό και σταθερό ματς απέναντι στην Βουλιαγμένη, το οποίο μας έδειξε κάποια θετικά στοιχεία, αλλά και κάποια πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε. Παρόλα αυτά, είμαστε στην Ιταλία με αισιοδοξία».

Γκέργκο Ζαλάνκι: «Πρέπει να νικήσουμε, ό,τι και να γίνει… Προπονηθήκαμε σκληρά, τις τελευταίες δύο εβδομάδες, παίξαμε ένα καλό ματς το Σάββατο. Είμαστε καλά προετοιμασμένοι, όλα είναι στο χέρι μας, είμαστε έτοιμοι».