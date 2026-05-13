Ιστορικό ορόσημο για τον Γιώργο Μπαρτζώκα: Φτάνει τα 400 ματς πρωταθλήματος
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Κολοσσό Ρόδου για τα προημιτελικά της Stoiximan GBL και ο Γιώργος Μπαρτζώκας φτάνει τα 400 ματς καριέρας στο ελληνικό πρωτάθλημα.
Στον πρώτο αγώνα των προημιτελικών της GBL ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Κολοσσό που θα γίνει στο ΣΕΦ το απόγευμα της Τετάρτης (13/5, 17:00), ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα φτάσει σε ένα ακόμα ιστορικό ορόσημο στην σπουδαία καριέρα του: ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» θα γίνει ο όγδοος στην Ιστορία με 400 παιχνίδια στο ελληνικό πρωτάθλημα.
Συγκεκριμένα, ο πολύπειρος τεχνικός θα συμπληρώσει 224 αγώνες στον πάγκο του Ολυμπιακού, ενώ στην καριέρα του μετρά επίσης 82 αγώνες στον πάγκο της Ολύμπια Λάρισας, 36 στο Μαρούσι και 58 στον Πανιώνιο.
Οι προπονητές με τους περισσότερους αγώνες στο πρωτάθλημα, από το 1963/64 και τη θέσπιση της Α’ Εθνικής είναι οι Σούλης Μαρκόπουλος (712), Βαγγέλης Αλεξανδρής (537), Γιάννης Ιωαννίδης (489), Αργύρης Πεδουλάκης (462), Ζέλικο Ομπράντοβιτς (447), Ντούσαν Ίβκοβιτς (439), Ντράγκαν Σάκοτα (426) και πλέον ακολουθεί ο Μπαρτζώκας με τα 400 ματς.
Αναλυτικά, η λίστα με τους προπονητές με τις περισσότερες συμμετοχές:
1. Σούλης Μαρκόπουλος (712 ματς με Ηρακλή, ΠΑΟΚ, Άρη, Μακεδονικό, Μαρούσι και ΑΕΚ)
2. Βαγγέλης Αλεξανδρής (537 ματς σε ΠΑΟΚ, Άρη, Ηρακλή, Μαρούσι, Ολύμπια Λάρισας, Κολοσσό, Πανιώνιο κ.α.)
3. Γιάννης Ιωαννίδης (489 ματς με Άρη, Ολυμπιακό και ΑΕΚ)
4. Αργύρης Πεδουλάκης (462 ματς με Περιστέρι, Παναθηναϊκό, Μακεδονικό, Πανελλήνιο και ΑΓΟΡ)
5. Ζέλικο Ομπράντοβιτς (447 ματς με Παναθηναϊκό)
6. Ντούσαν Ίβκοβιτς (439 ματς με Άρη, ΠΑΟΚ, Πανιώνιο, Ολυμπιακό και ΑΕΚ)
7. Ντράγκαν Σάκοτα (426 ματς με ΠΑΟΚ, Απόλλωνα, Ηρακλή, Περιστέρι, ΑΕΚ και Ολυμπιακό)
8. Γιώργος Μπαρτζώκας (400 ματς με Ολύμπια Λάρισας, Μαρούσι, Πανιώνιο και Ολυμπιακό)
