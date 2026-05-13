Βουλή: Επεισοδιακή άρση ασυλίας Βελόπουλου – Πώς η Ελ. Λύση άλλαξε γραμμή και «έπεισε» τη ΝΔ αλλά τελικά δεν πέρασε

Τα πάνω-κάτω παραλίγο να φέρει στην Βουλή η αιφνιδιαστική αλλαγή στάσης του Κυριάκου Βελόπουλου, που ενώ στην αρμόδια Επιτροπή Δεοντολογίας είχε ζητήσει την άρση της ασυλίας του, στην αίθουσα της Ολομέλειας – λίγο πριν την ψηφοφορία – ζήτησε ψήφο κατά συνείδηση, «πείθοντας» τη ΝΔ να στοιχηθεί πίσω του και να απορρίψει επί της αρχής το αίτημα της εισαγγελικής αρχής.

Ωστόσο, οι εξελίξεις με τις δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ και η ομαδική άρση ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ, φαίνεται πως έχουν εκνευρίσει τα μέλη της πλειοψηφίας και έχουν περιπλέξει τα πράγματα, γεγονός που επιβεβαιώθηκε και από το αποτέλεσμα της ονομαστικής ψηφοφορίας που τελικά ακολούθησε την εισήγηση της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής, κόντρα στη γραμμή του κόμματος.

Συνολικά, ψήφισαν 194 βουλευτές, εκ των οποίων οι 97 υπερψήφισαν, έναντι 79 που καταψήφισαν (18 δήλωσαν «παρών»).

Ο Κυριάκος Βελόπουλος εγκαλείται μετά από μήνυση πολιτευτή της Αφροδίτης Λατινοπούλου για εξύβριση, δημόσια, κατ’ εξακολούθηση και συκοφαντική δυσφήμηση για πράξεις που έγιναν το 2025.

Η «κωλοτούμπα» που τελικά δεν πέρασε

«Είναι ένας κύριος, ένας πολίτης, ο οποίος βρίζει με τον χειρότερο τρόπο το κόμμα μας, όλη την Κοινοβουλευτική Ομάδα, τον πρόεδρο, τους βουλευτές και τα στελέχη, και μας αποκαλεί ‘παιδοβιαστές’, ‘το κόμμα των παιδοβιαστών’. Και αναπαράγει ρυπαρά άρθρα, εμμετικά», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, Κώστας Χήτας και πρόσθεσε: «Είναι ιστορική μέρα για το τι μήνυμα θα εκπέμψει η Βουλή, για το αν θα ανοίξει ο ασκός του Αιόλου για το αν ο οποιοσδήποτε πολίτης μπορεί να καθυβρίζει». Μάλιστα, ο κ. Χήτας δεν θέλησε να αποδώσει στον πρόεδρο του κόμματός του την πρωτοβουλία για την αλλαγή στάσης, γεγονός που τον ανάγκασε – σχεδόν θεατρικά – να δηλώσει στο Σώμα πως η Κ.Ο. θα ψηφίσει «όχι» στην άρση ασυλίας, ενημερώνοντας από την έδρα τον κ. Βελόπουλο για την απόφαση αυτή.

Αίφνης, ο παρευρισκόμενος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Δημήτρης Μαρκόπουλος, πείστηκε από τα νέα στοιχεία (!) που εμφανίστηκαν και ζήτησε – μάταια, εκ του αποτελέσματος – από τους βουλευτές να ψηφίσουν κατά συνείδηση (σήμα για καταψήφιση), αγνοώντας την ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας. «Παρουσιάζονται νέα στοιχεία – προφανώς, όπως τόνισε ο συνάδελφος, δεν μπορεί να αναπεμφθεί η υπόθεση στην Επιτροπή Δεοντολογίας και για το λόγο αυτό η Κ.Ο. της ΝΔ καλεί το Σώμα, μη λαμβάνοντας υπόψη την κρίση της Δεοντολογίας, να ψηφίσει κατά συνείδηση», ανέφερε.

Πάντως, κανείς δεν εξήγησε ποιοι ήταν οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτή την αλλαγή στάσης, από τη στιγμή που η Επιτροπή Δεοντολογίας είχε λάβει ομόφωνα τη σχετική απόφαση, μετά και από αίτημα του ίδιου του κ. Βελόπουλου.

Αξίζει να σημειωθεί πως, στην έναρξη της σχετικής συζήτησης, το λόγο πήρε ο ανεξάρτητος βουλευτής, προερχόμενος από τους «Σπαρτιάτες», Κ. Φλώρος, ο οποίος επιχείρησε να εξαπολύσει μύδρους κατά της Ελληνικής Λύσης και του προέδρου της, λόγω της ανοιχτής δικαστικής διαμάχης που έχει με τον κ. Γραμμένο (σ.σ. το επεισόδιο με τη χειροδικία έξω από την αίθουσα της Ολομέλειας). Όταν, ωστόσο, ο προεδρεύων, Γ. Γεωργαντάς αντιλήφθηκε ότι η συζήτηση κινδυνεύει να «ξεφύγει», αφαίρεσε το λόγο από τον βουλευτή.