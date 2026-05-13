Δένδιας: Η ελληνική μουσουλμανική μειονότητα είναι αναπόσπαστο και πολύτιμο κομμάτι της ταυτότητας της Ελλάδας

Μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση θέλησε να στείλει για μία ακόμα φορά ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο οποίος έδωσε το παρών στην εκδήλωση προς τιμήν των Πεσόντων Ελλήνων Μουσουλμάνων στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, σημειώνοντας πως απέναντι στην προάσπιση της ελευθερίας και της κυριαρχίας, «σε αυτή την εθνική προσπάθεια, κυρίες και κύριοι, δεν υπάρχουν κατηγορίες πολιτών. Δεν υπάρχουν πολίτες πρώτης, δεν υπάρχουν πολίτες δεύτερης, δεν υπάρχουν πολίτες τρίτης κατηγορίας. Υπάρχουν Έλληνες πολίτες».

Στην εκδήλωση προς τιμήν των Πεσόντων Ελλήνων Μουσουλμάνων κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, στο Ωραίο του Δήμου Μύκης Ξάνθης. Μια εκδήλωση με την οποία η ελληνική Πολιτεία εκπληρώνει ένα χρέος προς τους Έλληνες μουσουλμάνους πολίτες, οι οποίοι κλήθηκαν, εδώ στη… pic.twitter.com/Af2axsoWgb — Nikos Dendias (@NikosDendias) May 13, 2026

Το μήνυμα Δένδια που κοιτούσε και προς την Άγκυρα, ανέφερε μεταξύ άλλων πως «αυτούς που έχασαν τη ζωή τους υπερασπιζόμενοι την ελληνική πολιτεία, δηλαδή, τελικά το ελεύθερο δικαίωμα του ελληνικού λαού να διαθέτει με τον τρόπο που αυτός κρίνει το μέλλον του, αυτούς τιμάμε σήμερα, ως αναπόσπαστο τμήμα της συνολικής εθνικής μας μνήμης και παράδοσης».

Γέφυρα Ευρώπης και Ανατολής η Θράκη

Χαρακτήρισε δε τη Θράκη ως ένα τόπο συνάντησης, «σταυροδρόμι πολιτισμών. Μια γέφυρα, Μια λαμπρή γέφυρα ανάμεσα στην Ευρώπη και την ευρύτερη Ανατολή».

Ένας χώρος όπως είπε «που ακριβώς η έννοια της Πατρίδας αποκτά μια ξεχωριστή σημασία. Τόπος που γνώρισε κατακτήσεις, που γνώρισε καταστροφές, τόπος που αναγεννήθηκε πάντοτε. Τόπος που είδε διώξεις, είδε συμφορές, αλλά παρέμεινε ενιαίος και ακμαίος» για να επισημάνει ότι «και η ελληνική μουσουλμανική μειονότητα είναι αναπόσπαστο τμήμα του χαρακτήρα αυτής ακριβώς της περιοχής, ένα αναπόσπαστο, πολύτιμο – θέλω να πω – κομμάτι της ίδιας της ταυτότητας της Ελλάδας».

Η εθνική συνοχή δεν δημιουργείται με αποκλεισμούς λέει ο Δένδιας

«Μιας χώρας ευρωπαϊκής που η εθνική της συνοχή δεν δημιουργείται με αποκλεισμούς. Δημιουργείται και οικοδομείται με συμπερίληψη, με ισονομία, με αναγνώριση, με εμπιστοσύνη. Με τη βεβαιότητα ότι όποιος υπηρέτησε αυτή την Πατρίδα, πόσο μάλλον όποιος σκοτώθηκε για αυτή την Πατρίδα, ανήκει ανεπιφύλακτα στην αγκαλιά της και στην παράδοσή της», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον Δένδια «αυτό ακριβώς αποδεικνύει η μνήμη των γενναίων αυτών ανθρώπων που σήμερα τιμάμε. Αποδεικνύουμε έτσι, για άλλη μια φορά, ότι η Θράκη είναι το παράδειγμα της αρμονικής συμβίωσης, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για την Ευρώπη, για την ευρύτατη περιοχή μας, τολμώ να πω για τον κόσμο μας».

Απευθυνόμενος στους συγγενείς των πεσόντων σημείωσε ότι «οι άνθρωποί τους, αυτοί οι άνδρες που τιμάμε τη μνήμη τους, είναι Ήρωες της Πατρίδας και είναι για την ελληνική πολιτεία αλησμόνητοι. Η θυσία τους εγγράφεται στη μεγάλη αφήγηση της εθνικής μνήμης, των εθνικών αγώνων, της Εθνικής Αντίστασης, της προσπάθειας της Πατρίδας μας για να διατηρήσει διαχρονικά την ελευθερία της».

Ανταποκρίθηκαν άνευ όρων

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφερόμενος στους μουσουλμάνους πεσόντες, τόνισε πως «ανταποκρίθηκαν με τον τρόπο που ανταποκρίνεται πάντοτε ο Έλληνας ένοπλος πολίτης, όταν το χρέος προς την πολιτεία, προς την Πατρίδα τον καλεί. Άνευ όρων. Άνευ αναβολών. Άνευ διλημμάτων» και έστειλε μήνυμα πως οι Έλληνες «μπορέσαμε να αποδείξουμε ότι ένας λαός, ένα έθνος, όταν αντιμετωπίζει έστω και υπέρτερες δυνάμεις, έστω και όταν η ήττα υπό το κράτος της επικράτησης των αριθμών είναι αναπόφευκτη, μπορεί να αρνηθεί την άνευ όρων υποταγή αρκεί να υπερασπίζεται κάτι στο οποίο πιστεύει. Να υπερασπίζεται το δίκαιο, να υπερασπίζεται την αξιοπρέπειά του, να υπερασπίζεται την ελευθερία του, να υπερασπίζεται την κυριαρχία του».

Οι προκλήσεις της σύγχρονης εποχής

Αναφερόμενος στις προκλήσεις του 21 αιώνα ο Δένδιας επεσήμανε ότι «το όνειρο μιας ειρηνικής ανθρωπότητας δεν επιβίωσε. Ο 21ος αιώνας αναδεικνύεται ένας αιώνας συγκρούσεων, αναθεωρητικών πολιτικών, υβριδικών απειλών, προσπάθειας αλλαγών συνόρων, άσκησης βίας».

Για να προσθέσει πως «σε αυτό ακριβώς το δυστοπικό περιβάλλον, η θυσία αυτών που τιμάμε σήμερα διδάσκει ότι η ελευθερία μας για να διατηρηθεί είναι ευθύνη όλων μας».

Κάλεσε δε σε ενότητα λέγοντας πως μπορούμε να μιλήσουμε στο όνομα των νεκρών «μέσα από τη βούλησή μας να παραμείνουμε πιστοί, συντεταγμένοι απέναντι στις αξίες που αυτοί με τη ζωή τους υπεράσπισαν. Συντεταγμένοι για την προάσπιση της Ελευθερίας, της Δημοκρατίας, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Του Διεθνούς Δικαίου, της ισότητας των πολιτών απέναντι στην Πολιτεία. Τελικά – όπως πάντα πρέπει κανείς να καταλήγει – την πίστη στις προοπτικές του Ελληνισμού».

Η εκδήλωση προς τιμήν των Πεσόντων Ελλήνων Μουσουλμάνων κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στην τοπική κοινότητα Ωραίου του Δήμου Μύκης Ξάνθης, Παρόντες ήταν, μεταξύ άλλων, ο Αρχηγός ΓΕΣ, Αντιστράτηγος, Γεώργιος Κωστίδης, οι Βουλευτές Σπύρος Τσιλιγγίρης και Μπουρχάν Μπαράν, η Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης Βασιλική Παυλάκη, ο Δήμαρχος Μύκης Αχμέτ Κιούρτ, ο Πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Ωραίου Χουσεΐν Κιρατζή.