Ο Χάρισον Φορντ πέρασε κατά λάθος οντισιόν για το «Star Wars»

Ακόμη και αν δεν το πιστεύετε, η οντισιόν του Χάρισον Φορντ για το «Star Wars» ήταν κατά κάποιον τρόπο τυχαία.

Ο Φορντ βρέθηκε ως καλεσμένος του podcast «Where Everybody Knows Your Name», το οποίο παρουσιάζουν ο Τεντ Ντάνσον και ο φίλος του Γούντι Χάρελσον και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο πώς ανέλαβε τον ρόλο του Χαν Σόλο που θα τον έκανε διάσημο σε κάθε γωνιά του κόσμου.

Ο Χάρισον Φορντ είπε στους παρουσιαστές ότι, ως νέος ηθοποιός, «εργαζόταν και ως ξυλουργός» – προφανώς για να βγάλει τα προς το ζην.

«Εργαζόμουν εκείνη την εποχή για έναν τύπο που λεγόταν Φράνσις Φορντ Κόπολα», είπε ο Φορντ. Όμως δεν πρωταγωνιστούσε σε καμία από τις ταινίες του σκηνοθέτη. Για την ακρίβεια, κατασκεύαζε την είσοδο του γραφείου του. Ο Φορντ δέχτηκε να κάνει τη δουλειά, αλλά μόνο τη νύχτα, επειδή δεν ήθελε να «μπερδέψει τον κόσμο», αφού ήταν και ηθοποιός.

Παράλληλα, ο Τζορτζ Λούκας έκανε κάστινγκ για το «Star Wars» έξω από το γραφείο του Κοπόλα. «[Αυτός] είχε ενημερώσει τους ατζέντηδες μας ότι όποιος είχε παίξει στο ‘American Graffiti’ δεν χρειαζόταν να υποβάλει αίτηση, επειδή έψαχνε για νέα, φρέσκα πρόσωπα και όχι φθαρμένα», είπε ο Φορντ.

Ο Φορντ είχε συμμετάσχει στην ταινία του Λούκας «American Graffiti» το 1973.

«Νόμιζα ότι τους έκανα χάρη»

Ο Φορντ θυμήθηκε ότι ο Λούκας κάλεσε τον Ρίτσαρντ Ντρέιφους για μια πρώτη συνέντευξη. Ο Ντρέιφους είχε ήδη πρωταγωνιστήσει στο «Jaws» του 1975.

«Ήμουν εκεί με τη στολή του ξυλουργού, με μια σκούπα στο χέρι, όχι σαν σταρ του κινηματογράφου, αλλά σαν τον Ρίτσαρντ Ντρέιφους», είπε.

Όμως, ο διευθυντής κάστινγκ ζήτησε μια χάρη από τον Φορντ: να διαβάσει το σενάριο μαζί με τους άλλους ηθοποιούς. Ο Φορντ συμφώνησε. Και τότε του έδωσαν τον ρόλο.

Ο Φορντ είπε ότι υπήρχε και μια άλλη ομάδα τριών ατόμων που πέρασαν οντισιόν για τους ρόλους. Αν και δεν γνώριζε ποιον είχε στο μυαλό του ο Λούκας για τους ρόλους της πριγκίπισσας Λέια και του Λουκ Σκάιγουοκερ, ανέφερε: «Ο ρόλος που επρόκειτο να παίξω ήταν του [Κρίστοφερ] Γουόκεν».

Ο Χάρελσον ρώτησε πότε ο Φορντ «ένιωσε» ότι ενδιαφέρονταν πραγματικά για τον ρόλο. «Περίπου δύο μήνες μετά την υπογραφή του συμβολαίου», απάντησε. «Δεν πίστευα ότι με δοκίμαζαν. Νόμιζα ότι τους έκανα χάρη».

«Λοιπόν, τόσο τυχερός είμαι. Βέβαια, αν ήμουν πραγματικά τυχερός, θα ήμουν ο Κρις Γουόκεν», κατέληξε χαριτολογώντας.

*Με πληροφορίες από: People