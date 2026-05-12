Super League: Κορυφώνεται η μάχη για την παραμονή με την 8η αγωνιστική των play out
Κρίσιμες αναμετρήσεις για την μάχη της παραμονής στην Super League την Τρίτη (12/5, 19:00) στο πλαίσιο της 8η αγωνιστικής των play out.
- Πώς η «μανία» της AI κρύβει τα πλήγματα που δέχονται οι μεγάλες εταιρείες από τον πόλεμο στο Ιράν
- Ο Γεωργιάδης ανήρτησε τη φωτογραφία που ισχυρίζεται ότι παραποίησαν και υποστήριξαν ότι πρόκειται για τον ίδιο
- Συνεχίζεται η δίκη για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου - Στα δικαστήρια η μητέρα και ο πρώην σύντροφός της
- Στους 33 βαθμούς «σκαρφαλώνει» ο υδράργυρος την Τρίτη - Οι πιο ζεστές περιοχές
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Με τρία ματς συνεχίζονται τα play out της Super League την Τρίτη (12/5), με κοινή ώρα έναρξης στις 19:00. Συγκεκριμένα, Αστέρας Τρίπολης – Πανσερραϊκός, Παναιτωλικός – ΑΕΛ Novibet και Κηφισιά Ατρόμητος, παίζουν για την 8η αγωνιστική, με φόντο φυσικά τη μάχη της… επιβίωσης στη μεγάλη κατηγορία.
Η ομάδα της Τρίπολης ψάχνει την πρώτη της φετινή νίκη απέναντι σε αυτή των Σερρών, αν θέλει να παραμείνει πάνω από την επικίνδυνη ζώνη, ενώ στο Αγρίνιο οι γηπεδούχοι θέλουν «τρίποντο» για να… τελειώσουν την υπόθεση παραμονή, την ώρα που οι φιλοξενούμενοι παραμένουν με την πλάτη στον τοίχο.
Από’ κει και πέρα, στη Λεωφόρο η Κηφισιά με τον Ατρόμητο αναμετρώνται στο… αδιάφορο ματς της ημέρας μιας και αμφότερες έχουν εξασφαλίσει την παραμονή τους και πλέον παίζουν για το γόητρο της πρωτιάς στο μίνι πρωτάθλημα.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής των playout της Super League
19:00 Αστέρας Τρίπολης-Πανσερραϊκός NovaSports 2
19:00 Παναιτωλικός-ΑΕΛ CosmoteSport 1
19:00 Κηφισιά-Ατρόμητος CosmoteSport 2
Η βαθμολογία των play out της Super League
9. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 40
10. ΚΗΦΙΣΙΑ 37
11. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 34
12. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 29
13. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 28
14. ΑΕΛ NOVIBET 26
- Super League: Κορυφώνεται η μάχη για την παραμονή με την 8η αγωνιστική των play out
- Γιαμάλ: Τα… έσπασε στη φιέστα της Μπαρτσελόνα με σημαία Παλαιστίνης και «μήνυμα» κατά της Ρεάλ (vids)
- NBA: Επίδειξη δύναμης και «σκούπα» των Θάντερ στους Λέικερς (vids)
- Volley League: Αυτός είναι ο Ολυμπιακός της επόμενης σεζόν
- Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (12/5): Δράση με τα play out της Super League
- Διαιτησία: Τα φάλτσα υπέρ του ΠΑΟΚ μετά την ανακοίνωση και η πλειοψηφία των Γερμανών
- Τότεναμ – Λιντς 1-1: «Χ» στο Λονδίνο – Μαίνεται η μάχη για την παραμονή
- Νάπολι – Μπολόνια 2-3: Έφυγε με το «διπλό» με γκολ στο 90+1′!
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις