Super League: Κορυφώνεται η μάχη για την παραμονή με την 8η αγωνιστική των play out

Με τρία ματς συνεχίζονται τα play out της Super League την Τρίτη (12/5), με κοινή ώρα έναρξης στις 19:00. Συγκεκριμένα, Αστέρας Τρίπολης – Πανσερραϊκός, Παναιτωλικός – ΑΕΛ Novibet και Κηφισιά Ατρόμητος, παίζουν για την 8η αγωνιστική, με φόντο φυσικά τη μάχη της… επιβίωσης στη μεγάλη κατηγορία.

Η ομάδα της Τρίπολης ψάχνει την πρώτη της φετινή νίκη απέναντι σε αυτή των Σερρών, αν θέλει να παραμείνει πάνω από την επικίνδυνη ζώνη, ενώ στο Αγρίνιο οι γηπεδούχοι θέλουν «τρίποντο» για να… τελειώσουν την υπόθεση παραμονή, την ώρα που οι φιλοξενούμενοι παραμένουν με την πλάτη στον τοίχο.

Από’ κει και πέρα, στη Λεωφόρο η Κηφισιά με τον Ατρόμητο αναμετρώνται στο… αδιάφορο ματς της ημέρας μιας και αμφότερες έχουν εξασφαλίσει την παραμονή τους και πλέον παίζουν για το γόητρο της πρωτιάς στο μίνι πρωτάθλημα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής των playout της Super League

19:00 Αστέρας Τρίπολης-Πανσερραϊκός NovaSports 2

19:00 Παναιτωλικός-ΑΕΛ CosmoteSport 1

19:00 Κηφισιά-Ατρόμητος CosmoteSport 2

Η βαθμολογία των play out της Super League

9. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 40

10. ΚΗΦΙΣΙΑ 37

11. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 34

12. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 29

13. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 28

14. ΑΕΛ NOVIBET 26