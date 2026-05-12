Γιαμάλ: Τα… έσπασε στη φιέστα της Μπαρτσελόνα με σημαία Παλαιστίνης και «μήνυμα» κατά της Ρεάλ (vids)
Με σημαία της Παλαιστίνης και μπλουζάκι με μήνυμα κατά της... μισητής (Ρεάλ) Μαδρίτης, πανηγύρισε ο Λαμίν Γιαμάλ τον τίτλο της Μπαρτσελόνα.
- Πώς η «μανία» της AI κρύβει τα πλήγματα που δέχονται οι μεγάλες εταιρείες από τον πόλεμο στο Ιράν
- Ο Γεωργιάδης ανήρτησε τη φωτογραφία που ισχυρίζεται ότι παραποίησαν και υποστήριξαν ότι πρόκειται για τον ίδιο
- Συνεχίζεται η δίκη για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου - Στα δικαστήρια η μητέρα και ο πρώην σύντροφός της
- Στους 33 βαθμούς «σκαρφαλώνει» ο υδράργυρος την Τρίτη - Οι πιο ζεστές περιοχές
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Η Μπαρτσελόνα πανηγυρίζει τον 29ο τίτλο της ιστορίας της στην Ισπανία, τον οποίο μάλιστα σφράγισε την περασμένη Κυριακή στο classico κόντρα στη μεγάλη της αντίπαλο, Ρεάλ Μαδρίτης. Οι «μπλαουγκράνα» σήκωσαν το τρόπαιο του πρωταθλητή μέσα στο «Καμπ Νου» για πρώτη φορά απέναντι στη Ρεάλ και οι πανηγυρισμοί φυσικά κράτησαν μέχρι την επόμενη μέρα. Σε αυτούς πια, πρωταγωνιστής ήταν και ο επί χόρτου πρωταγωνιστής της «Μπάρτσα» στη φετινή σεζόν, Λαμίν Γιαμάλ…
Ο 18χρονος επιθετικός δεν έπαιξε λόγω τραυματισμού απέναντι στη Ρεάλ, τράβηξε όμως και πάλι πάνω του όλα τα βλέμματα στη φιέστα τίτλου, με το ανοιχτό πούλμαν στους δρόμους της Βαρκελώνης.
Κατά τη διάρκεια της «παρέλασης» λοιπόν, ο εξτρέμ των Καταλανών πανηγύρισε έξαλλα τον τίτλο και σε κάποιο σημείο, εμφανίστηκε να κρατάει και τη σημαία της Παλαιστίνης, με την εικόνα να κάνει το γύρω του διαδικτύου και να προκαλεί ποικίλες αντιδράσεις στα social media.
Δείτε το στιγμιότυπο με τον Γιαμάλ και τη σημαία της Παλαιστίνης
Video: Lamine Yamal raising the the flag of Palestine. pic.twitter.com/PwELM6aT8u 🇵🇸
— barcacentre (@barcacentre) May 11, 2026
— Alihussien (@ali_hussien202) May 11, 2026
Πέρα από αυτό όμως, εντύπωση προκάλεσε και το μπλουζάκι του, το οποίο μάλιστα φρόντισε να ποζάρει on camera, με τη φράση «Thank God I’m not a Madridista» στα αγγλικά, δηλαδή «Δόξα τω Θεώ που δεν είμαι Μαδριλένος», θέλοντας έτσι να συνεχίσει να… στρίβει το μαχαίρι στις ήδη πολλές ανοιχτές πληγές της Ρεάλ Μαδρίτης την τελευταία διετία κατά την οποία άλλωστε πρωταγωνιστεί με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα.
«GRACIAS A DIOS NO SOY MADRIDISTA» 💣
La camiseta con la que posó Lamine Yamal celebrando LALIGA del FC Barcelona 💥 pic.twitter.com/gK0S9fhL9j
— DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) May 11, 2026
- Super League: Κορυφώνεται η μάχη για την παραμονή με την 8η αγωνιστική των play out
- Γιαμάλ: Τα… έσπασε στη φιέστα της Μπαρτσελόνα με σημαία Παλαιστίνης και «μήνυμα» κατά της Ρεάλ (vids)
- NBA: Επίδειξη δύναμης και «σκούπα» των Θάντερ στους Λέικερς (vids)
- Volley League: Αυτός είναι ο Ολυμπιακός της επόμενης σεζόν
- Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (12/5): Δράση με τα play out της Super League
- Διαιτησία: Τα φάλτσα υπέρ του ΠΑΟΚ μετά την ανακοίνωση και η πλειοψηφία των Γερμανών
- Τότεναμ – Λιντς 1-1: «Χ» στο Λονδίνο – Μαίνεται η μάχη για την παραμονή
- Νάπολι – Μπολόνια 2-3: Έφυγε με το «διπλό» με γκολ στο 90+1′!
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις