Κρυπτονομίσματα: Στο… μικροσκόπιο τα crypto
Οικονομικές Ειδήσεις 12 Μαΐου 2026, 19:50

Έρχεται μπαράζ διασταυρώσεων για τα κρυπτονομίσματα

Αυστηρότερο φοροελεγκτικό πλαίσιο για τις συναλλαγές με κρυπτονομίσματα προβλέπει το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Με τις νέες διατάξεις, διευρύνεται ουσιαστικά το πεδίο της ανταλλαγής πληροφοριών για φορολογικούς σκοπούς, ώστε να καλύπτει και τα κρυπτοστοιχεία.

Θεσπίζεται υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή δεδομένων για τους χρήστες, ενώ οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων καλούνται πλέον να διαβιβάζουν αναλυτικά στοιχεία στη Φορολογική Διοίκηση για φυσικά και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον χώρο, καθώς και για τα εισοδήματα που προκύπτουν από τις σχετικές συναλλαγές.

Τα κρυπτονομίσματα και οι έλεγχοι

Οι πάροχοι που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα υποχρεούνται να υποβάλλουν στην ΑΑΔΕ λεπτομερή δεδομένα για κάθε δηλωτέο πρόσωπο, τα οποία στη συνέχεια διαβιβάζονται αυτόματα στις φορολογικές αρχές των κρατών-μελών.

Στα στοιχεία περιλαμβάνονται βασικά προσωπικά και φορολογικά δεδομένα, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, χώρα κατοικίας και ΑΦΜ, αλλά και πληροφορίες για ελέγχοντα πρόσωπα σε περιπτώσεις νομικών οντοτήτων, με πλήρη καταγραφή της σχέσης τους.

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για περιπτώσεις όπου η ταυτοποίηση πραγματοποιείται μέσω ευρωπαϊκών ή εθνικών υπηρεσιών ψηφιακής ταυτοποίησης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, διαβιβάζονται ο αναγνωριστικός κωδικός της υπηρεσίας και το κράτος έκδοσης, μαζί με τα απαραίτητα στοιχεία ταυτότητας και ρόλου του δηλωτέου προσώπου.

Η καταγραφή συναλλαγών

Παράλληλα, καθιερώνεται εκτεταμένη καταγραφή των συναλλαγών ανά είδος κρυπτοστοιχείου. Οι πάροχοι θα υποβάλλουν στοιχεία για τα συνολικά ποσά που καταβλήθηκαν ή εισπράχθηκαν, τον αριθμό μονάδων και συναλλαγών, είτε πρόκειται για αγορές και πωλήσεις έναντι παραστατικού νομίσματος είτε για ανταλλαγές μεταξύ κρυπτοστοιχείων. Στο πεδίο των υποχρεώσεων εντάσσονται και οι πληρωμές λιανικής, καθώς και μεταβιβάσεις προς και από χρήστες, με καταγραφή της εμπορικής αξίας και, όπου είναι εφικτό, του τύπου μεταφοράς.

Σε πρώτο πλάνο μπαίνουν και οι μεταβιβάσεις προς διευθύνσεις κατανεμημένου καθολικού, με υποχρέωση καταγραφής της συνολικής αξίας και του όγκου των συναλλαγών. Όλα τα δεδομένα θα υποβάλλονται μέσω τυποποιημένου ηλεκτρονικού εντύπου εντός εννέα μηνών από τη λήξη κάθε φορολογικού έτους, με την έναρξη εφαρμογής να τοποθετείται εντός του 2026.

Το ίδιο νομοθετικό πλαίσιο επεκτείνει την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών και σε άλλες κρίσιμες φορολογικές κατηγορίες, όπως οι εκ των προτέρων διασυνοριακές αποφάσεις, οι συμφωνίες ενδοομιλικής τιμολόγησης και συγκεκριμένες διασυνοριακές ρυθμίσεις. Παράλληλα, εισάγεται αναγνωριστικός κωδικός για υπηρεσίες ταυτοποίησης, ενισχύοντας τη διαφάνεια.

Επίσης, προβλέπεται η συλλογή στατιστικών στοιχείων για την αποτελεσματικότητα των ανταλλαγών πληροφοριών, η ενίσχυση της κοινοποίησης ΑΦΜ, καθώς και η δημιουργία κεντρικού ευρετηρίου για τα δεδομένα κρυπτοστοιχείων, με στόχο την ενίσχυση της διοικητικής συνεργασίας και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής στον αναπτυσσόμενο ψηφιακό χρηματοοικονομικό τομέα.

ΔΕΗ: Δυναμικό ξεκίνημα το 2026 με EBITDA στα 700 εκατ. ευρώ

Το πιο έξυπνο glute hack που δεν απαιτεί εξοπλισμό

Το Ιράν προσέφυγε στο Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο κατά των ΗΠΑ – Αδιάκοπες φονικές επιδρομές των IDF στον Λίβανο

Η Alter Ego Ventures επενδύει στην Alterlife
Οικονομικές Ειδήσεις 12.05.26

Η Alter Ego Ventures, ο επενδυτικός βραχίονας της Alter Ego Media αποκτά το 10% της FITQUEST ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., μοναδική μέτοχο της GΥMQUEST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. που εκμεταλλεύεται τα γυμναστήρια Alterlife – Το τίμημα

ΔΣΑ: Αντίθετος στη ρύθμιση των 72 δόσεων για φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές – Ζητά 120
Ελλάδα 12.05.26

Ο ΔΣΑ ασκεί κριτική στο περιεχόμενο της ρύθμισης, επισημαίνοντας ότι δεν καλύπτει το σύνολο των υφιστάμενων οφειλών, αλλά μόνο όσες έχουν δημιουργηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Καμπανάκι για επικίνδυνα προϊόντα – Η Γαλλία ζητάει από την ΕΕ δραστικά μέτρα εναντίον Shein και Temu
Οικονομία 12.05.26

Η αρχή προστασίας καταναλωτών στη Γαλλία διαπιστώνει ότι τα επικίνδυνα προϊόντα σε ασιατικές πλατφόρμες όπως η Shein ξεπερνούν κατά πολύ αυτό άλλων διαδικτυακών αγορών

Οι ανατροπές που φέρνει το χωροταξικό στον τουρισμό σε Airbnb και ξενοδοχεία – Οι αντιδράσεις
Οικονομία 12.05.26

Ποιες αλλαγές φέρνει το νέο χωροταξικό στον τουρισμό – Η ένσταση των ξενοδόχων για τον περιορισμό στις κλίνες – Οι περιορισμοί στα Airbnb παραπέμπονται σε νομοθετική ρύθμιση στο μέλλον

ΑΑΔΕ: Ψηφιακό φακέλωμα για κάθε ΑΦΜ
Οικονομία 12.05.26

Νέα ελεγκτικά εργαλεία με ΑΙ και πληροφορίες από 90 χώρες - Ανάλυση μεγάλων δεδομένων και πλήρης χαρτογράφηση εισοδημάτων, καταθέσεων και περιουσίας

Ryanair – Fraport: Η σύγκρουση για τις χρεώσεις και οι περικοπές δρομολογίων
Οικονομία 12.05.26

Η χαμηλού κόστους αεροπορική εταιρεία θα μειώσει κατά περίπου 60% το πτητικό της έργο από το «Μακεδονία» και κατά 20% τα δρομολόγια από το «Ελ. Βενιζέλος» τον επόμενο χειμώνα ? Αιχμηρή αντίδραση της διαχειρίστριας εταιρείας

Τρόφιμα: Νέο κύμα ακρίβειας απειλεί την Ευρώπη – Ωρολογιακή βόμβα τα λιπάσματα
Θέμα χρόνου 12.05.26

Ο πληθωρισμός στα τρόφιμα θα «φουντώσει» από τα τέλη του 2026 και θα κορυφωθεί το 2027 προβλέπει έκθεση της Rabobank. Οι ανατιμήσεις στα λιπάσματα, φέρνουν μικρότερες σοδειές και ακριβότερα προϊόντα.

Το Ισραήλ έστειλε συστοιχία του Iron Dome και προσωπικό στα ΗΑΕ υπό τον φόβο επιθέσεων από το Ιράν
Κόσμος 12.05.26

Η Τεχεράνη έχει θέσει στο στόχαστρο τα ΗΑΕ περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου

Δίκη για τον θάνατο του μικρού Άγγελου: Αποδοκιμασίες και οργή έξω από τα δικαστήρια – Συγκλονίζουν οι καταθέσεις γιατρών
Ελλάδα 12.05.26

Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα φορτισμένο, με φωνές και συνθήματα να ακούγονται έξω από το δικαστικό μέγαρο, ενώ δεν έλειψαν και οι ύβρεις προς τη μητέρα του παιδιού, με συγκεντρωμένους να φωνάζουν: «Φόνισσα, να σαπίσεις στη φυλακή».

Εκτός Εθνικής Ισπανίας ο Καρβαχάλ
Ποδόσφαιρο 12.05.26

Ο Ντε λα Φουέντε άφησε εκτός λίστας του επικείμενου Μουντιάλ τον Ντάνι Καρβαχάλ, με τον Ισπανό μπακ της Ρεάλ να μη βρίσκεται στην προεπιλογή των 55 παικτών.

Προκόπης Παυλόπουλος: Η διεκδίκηση των κλαπέντων από τους Βουλγάρους χειρογράφων και κειμηλίων της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης με βάση το Διεθνές Δίκαιο και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο
Πολιτική 12.05.26

Ο πρώην ΠτΔ, Προκόπης Παυλόπουλος, συμμετείχε σε ημερίδα που διοργανώθηκε για την επιστροφή των κλαπέντων από τους Βουλγάρους χειρογράφων και κειμηλίων της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης

Η Τουρκία επιμένει στον όρο «Τουρκικά Στενά» με νέα επιστολή της στον ΟΗΕ
Πολιτική 12.05.26

Η επιστολή της Τουρκίας στον ΟΗΕ έρχεται να απαντήσει στην παρέμβαση του Μόνιμου Αντιπροσώπου της Ελλάδας, ο οποίος είχει σημειώσει ότι η χρήση του όρου «Τουρκικά Στενά» δεν συνάδει με τη Σύμβαση του Μοντρέ.

Νέα ντοκουμέντα από τη δολοφονία του 20χρονου Νικήτα – «Το έγκλημα ήταν σχεδιασμένο», λένε οι συγγενείς του
Ελλάδα 12.05.26

Οι στενοί συγγενείς του δολοφονημένου Νικήτα είναι πεπεισμένοι πως το έγκλημα ήταν σχεδιασμένο. Θεωρούν ότι ο 54χρονος και η σύζυγός του είχαν οργανώσει την κάθε λεπτομέρεια, ώστε να αιφνιδιάσουν τον 2οχρονο.

Η Alter Ego Ventures επενδύει στην Alterlife
Οικονομικές Ειδήσεις 12.05.26

Η Alter Ego Ventures, ο επενδυτικός βραχίονας της Alter Ego Media αποκτά το 10% της FITQUEST ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., μοναδική μέτοχο της GΥMQUEST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. που εκμεταλλεύεται τα γυμναστήρια Alterlife – Το τίμημα

Rainbow Map 2026: Οι καλύτερες και χειρότερες χώρες της Ευρώπης για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα – Η θέση της Ελλάδας
Πρωταθλητές & ουραγοί 12.05.26

Αυτές είναι οι πιο ασφαλείς και οι πιο επικίνδυνες χώρες στην Ευρώπη για τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα το 2026 σύμφωνα με την ετήσια έκθεση Rainbow Map

Κρήτη: «Δεν θυμάται, μου είπε μόνο ότι την πάτησε αυτοκίνητο και τσακώθηκαν», λέει η μητέρα της 28χρονης που βρέθηκε αιμόφυρτη
Ελλάδα 12.05.26

Η μητέρα της 28χρονης λέει πως ο γαμπρός της ήταν επιθετικός και μάλιστα αναφέρει ότι στο παρελθόν είχε δεχτεί επίθεση από εκείνον και η ίδια

Νέα Αριστερά: «Έπεα πτερόεντα» τα μεγαλόπνοα αρδευτικά έργα ΣΔΙΤ της κυβέρνησης – Απεντάσσονται με κρότο ανικανότητας
Ταμείο Ανάκαμψης 12.05.26

Η κυβέρνηση σήμερα «αναγκάζεται να αποσύρει έργα εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ λόγω ανικανότητας, καθυστερήσεων και χαμηλής απορροφητικότητας», σημειώνει χαρακτηριστικά η Νέα Αριστερά

Συναγερμός στη Ρεάλ Μαδρίτης: Έκτακτη συνέντευξη Τύπου του Φλορεντίνο Πέρεθ
Κρίση στη «Βασίλισσα» 12.05.26

Η αγωνιστική κατάρρευση, το επεισόδιο Τσουαμενί – Βαλβέρδε και τα σενάρια επιστροφής του Μουρίνιο φέρνουν καταιγιστικές εξελίξεις στη «βασίλισσα» πριν το τέλος της σεζόν

Δεν πήγε Βαλένθια ο Σλούκας
Euroleague 12.05.26

Ο Κώστας Σλούκας θα παραμείνει στην Αθήνα και δεν θα παρακολουθήσει από κοντά το Game 5 του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια.

Ταμείο Ανάκαμψης: Η «ιστορική» ευθύνη της κυβέρνησης – Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει το ΠΑΣΟΚ
Επικαιρότητα 12.05.26

Προειδοποίηση του ΠΑΣΟΚ για να μη χαθεί το «στοίχημα» με το Ταμείο Ανάκαμψης. Έβδομη από το τέλος η Ελλάδα στην απορρόφηση κονδυλίων που έχουν φτάσει στην αγορά.

Πώς δρούσε η συμμορία που έκανε ένοπλες ληστείες σε τράπεζες – Το σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ. για τη σύλληψή τους στην Κάτω Τιθορέα
Ελλάδα 12.05.26

«Πρόκειται για εγκληματική οργάνωση που δεν λειτουργούσε ευκαιριακά ούτε χτυπούσε τυχαία» επισήμανε στις δηλώσεις του ο Διοικητής Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, Υποστράτηγος Φώτιος Ντουίτσης

Μεταρρύθμιση με σύννεφα για τον νέο ΟΠΕΚΕΠΕ
Επιδοτήσεις 12.05.26

Η ανησυχία για το μέλλον των επιδοτήσεων απασχόλησε την κοινή συνέντευξη Τύπου ΥΠΑΑΤ-ΑΑΔΕ για τα αχρεωστήτως καταβληθέντα του ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2023 που τώρα ζητείται να επιστραφούν.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

