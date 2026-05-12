Τρίτη 12 Μαϊου 2026
weather-icon 20o
Stream
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Οι σωματοφύλακες της διαπλοκής και οι ταγματασφαλίτες της διαφθοράς
Editorial 12 Μαΐου 2026, 09:03

Οι σωματοφύλακες της διαπλοκής και οι ταγματασφαλίτες της διαφθοράς

Αυτοί που στηρίζουν πραγματικά τη διαπλοκή

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
A
A
Vita.gr
Χανταϊός: Ποια χώρα βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα – Τι φταίει;

Χανταϊός: Ποια χώρα βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα – Τι φταίει;

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Το Σαββατοκύριακο είχαμε ένα σημαντικό γεγονός που συγκεφαλαίωσε όλα όσα είναι προβληματικά με τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ο άνθρωπος που αντικειμενικά βρέθηκε στο επίκεντρο ενός από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα παράνομων υποκλοπών στην Ευρώπη, έδωσε συνέντευξη σε ένα μέσο ενημέρωσης το οποίο ετοιμάζεται να αγοράσει όμιλος επιχειρήσεων που έχει γιγαντωθεί πρωτίστως χάρη σε ένα εντυπωσιακό πλήθος συμβάσεων για ευρωπαϊκά έργα με υπουργεία και δημόσιους οργανισμούς.

Στη συνέντευξη αυτή αφού είπε ότι παραιτήθηκε επειδή κάποιος έπρεπε να το πάρει επάνω του για το καλό της παράταξης, στη συνέχεια για άλλη μια φορά αρνήθηκε να δώσει οποιαδήποτε απάντηση σε όλα τα ερωτήματα που έχουν προκύψει γύρω από αυτήν την υπόθεση, και για τα οποία πρώτος από όλους ο ίδιος ο ελληνικός λαός απαιτεί απαντήσεις. Ερωτήματα που αφορούν το ποιος αποφάσισε την παρακολούθηση υπουργών, αξιωματικών, δικαστικών, πολιτικών και δημοσιογράφων, το ποια ακριβώς ήταν η σχέση με τους επιχειρηματίες που έφεραν το παράνομο κατασκοπευτικό λογισμό, το πώς πληρώθηκε αυτό. Ερωτήματα τα οποία αρνήθηκε πεισματικά να διερευνήσει η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, αλλά διερεύνησε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο.

Υπό κανονικές συνθήκες αυτή η εξέλιξη θα έπρεπε να είχε προκαλέσει τεράστιο θόρυβο. Θα έπρεπε να υπάρχουν «πρωτοσέλιδα» και να είναι πρώτο θέμα, βάζοντας επιτακτικά την απαίτηση ότι αφού αποφάσισε να σπάσει τη σιωπή του ο Γρηγόρης Δημητριάδης θα πρέπει να δώσει πραγματικές απαντήσεις. Θα έπρεπε, ακόμη, να έψαχναν να δουν τι ακριβώς συμβαίνει με την εταιρεία που ετοιμάζεται να αγοράσει την εφημερίδα στην οποία έδωσε συνέντευξη ο Γρηγόρης Δημητριαδης.

Όμως, σε ένα μεγάλο μέρος του φιλοκυβερνητικού μηντιακού οικοσυστήματος είδαμε είτε να μην τίθεται κανένα ερώτημα, είτε να προβάλλονται οι δηλώσεις του Δημητριάδη ως ένδειξη της αναγκαίας πολιτικής του επιστροφής. Είδαμε «διαμορφωτές της κοινής γνώμης» όπως τον Άρη Πορτοσάλτε να βγαίνουν και όχι μόνο να αναπαράγουν επιδοκιμαστικά τη συνέντευξη Δημητριάδη αλλά και να επιτίθενται στα μέσα ενημέρωσης που έθεσαν τα σημαντικά ερωτήματα όπως το in, κατηγορώντας τα ότι με το να ασκούν κριτική στην κυβέρνηση απλώς επιβεβαιώνουν  ότι είναι διαπλεκόμενα. Δηλαδή, αντιπροσωπεύουν τη διαπλοκή τα μέσα που την καταγγέλλουν και δεν την αντιπροσωπεύουν τα μέσα και οι δημοσιογράφοι που χρόνια τώρα ξεπλένουν, με το αζημίωτο προφανώς, αυτή την κυβέρνηση, που συστηματικά διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα, αποσιωπώντας τη διαρκή θεσμική παραβατικότητα της κυβέρνησης.

Και βέβαια την ίδια στιγμή, όπως άλλωστε κάνει και ο ίδιος ο Γρηγόρης Δημητριάδης στη συνέντευξή του, δεν παραλείπουν να μιλούν απαξιωτικά για τον Νίκο Ανδρουλάκη και όλους όσους αρνήθηκαν να «καταπιούν» αυτή την  πρωτοφανή παραβίαση βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε αντίθεση με τους υπουργούς της κυβέρνησης που παρότι ήταν θύματα παράνομων παρακολουθήσεων δεν έκαναν ουσιαστικά τίποτα παρακωλύοντας τη δικαιοσύνη και συμβάλλοντας στην συγκάλυψη. Για να μην αναφερθούμε στη χυδαία αντιμετώπιση ενός Μονομελούς Πλημμελειοδικείου που απλώς επέλεξε να μην είναι «συνένοχο στο έγκλημα» και στάθηκε στο ύψος του θεσμικού του ρόλου και προφανώς όλων των δημοσιογράφων που αρνούνται να είναι κυβερνητικά λιβανιστήρια και επιμένουν να αναζητούν την αλήθεια.

Γιατί σε τελική ανάλυση όντως δεν είναι όλοι ίδιοι σε αυτή τη χώρα. Ποτέ δεν ήταν, σε καμία στιγμή της ιστορίας της. Πάντα ενα βαθύ χάσμα, ηθικό και αξιακό χωρίζει αυτούς που υψώνουν ανάστημα απέναντι στη διαφθορά και τη διαπλοκή και αυτούς που συστηματικά τη  συγκαλύπτουν και συχνά σιτίζονται από αυτή.

Και στη χώρα μας δεν είναι σε εξέλιξη απλώς η «πολιτική αντιπαράθεση», ούτε καν το «πολιτικό παιχνίδι». Είναι ένας βαθύτερος πόλεμος για την ψυχή αυτής της χώρας, μια σύγκρουση για το εάν θα εμπεδωθεί η πολιτική ανηθικότητα ο κυνισμός και η πραγματική τοξικότητα, έστω και καμουφλαρισμένη ως νεοφιλελεύθερη κανονικότητα, ή εάν η χώρα θα αποκτήσει ξανά δημοκρατική πολιτική λειτουργία, κανόνες και θεσμούς (και λειτουργούς αυτών των θεσμών) που θα μπορούν να σταθούν στο ύψος του καθήκοντός τους.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ακίνητα
Χωροταξικό στον τουρισμό: Τι αλλάζει σε Airbnb και ξενοδοχεία – Οι αντιδράσεις

Χωροταξικό στον τουρισμό: Τι αλλάζει σε Airbnb και ξενοδοχεία – Οι αντιδράσεις

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Χανταϊός: Ποια χώρα βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα – Τι φταίει;

Χανταϊός: Ποια χώρα βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα – Τι φταίει;

Κόσμος
Από μια κλωστή κρέμεται η εκεχειρία – Οι απειλές Τραμπ

Από μια κλωστή κρέμεται η εκεχειρία – Οι απειλές Τραμπ

inWellness
inTown
Editorial
Το πραγματικό πρόβλημα με τη Νέα Δημοκρατία και γιατί χρειάζεται βαθιά πολιτική αλλαγή και όχι απλώς κυβερνητική εναλλαγή
Editorial 11.05.26

Το πραγματικό πρόβλημα με τη Νέα Δημοκρατία και γιατί χρειάζεται βαθιά πολιτική αλλαγή και όχι απλώς κυβερνητική εναλλαγή

Το πρόβλημα με τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι η μία ή η άλλη πολιτική της. Είναι ο τρόπος που μεταλλάσσει τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Μια κυβέρνηση σε αποδρομή δεν μπορεί να φαντασιώνεται ότι θα αλλάξει το θεσμικό DNA της χώρας
Editorial 08.05.26

Μια κυβέρνηση σε αποδρομή δεν μπορεί να φαντασιώνεται ότι θα αλλάξει το θεσμικό DNA της χώρας

Η ΝΔ παρουσίασε μια φιλόδοξη πρόταση για να κόψει και να ράψει το Σύνταγμα στα μέτρα της. Μόνο που είναι μια εξαιρετικά αδύναμη κυβέρνηση χωρίς τη νομιμοποίηση για κάτι τέτοιο

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
24 ώρες μετά και ο κ. Τζαβέλλας ακόμη δεν έχει παραιτηθεί
Editorial 03.05.26

24 ώρες μετά και ο κ. Τζαβέλλας ακόμη δεν έχει παραιτηθεί

Παρά τις αποκαλύψεις του in για τον τρόπο που νομιμοποίησε τις παρακολουθήσεις προσώπων, μεταξύ των οποίων πολιτικοί, δικαστικός και δημοσιογράφος, ο επί της ουσίας εμπλεκόμενος στην υπόθεση, Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κων. Τζαβέλλας παραμένει στη θέση του

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ανοίγοντας την πραγματική συζήτηση
Editorial 02.05.26

Ανοίγοντας την πραγματική συζήτηση

Η χώρα έχει ανάγκη μια συγκροτημένη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης που να εκπροσωπεί την κοινωνική πλειοψηφία. Το μανιφέστο του Ινστιτούτου Τσίπρα συνεισφέρει στον αναγκαίο διάλογο θέτοντας τη βάση.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Καταρρέει με πάταγο ο μύθος του «επιτελικού κράτους» Μητσοτάκη
Editorial 29.04.26

Καταρρέει με πάταγο ο μύθος του «επιτελικού κράτους» Μητσοτάκη

Ολοένα και πιο πολύ συνειδητοποιούν οι πολίτες τι ακριβώς σημαίνει «επιτελικό κράτος» Μητσοτάκη και παντοκρατορία της «παρέας του Μαξίμου». Και τείνει περισσότερο προς μια συμμορία που λυμαίνεται το κράτος παρά σε «χρηστή διακυβέρνηση»

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Δουλειά της δικαιοσύνης δεν είναι να συγκαλύπτει την παρανομία και να προσφέρει ατιμωρησία σε μια κυβέρνηση που εγκληματεί
Editorial 28.04.26

Δουλειά της δικαιοσύνης δεν είναι να συγκαλύπτει την παρανομία και να προσφέρει ατιμωρησία σε μια κυβέρνηση που εγκληματεί

Η απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κ. Τζαβέλλα να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών αποτελεί σοβαρή θεσμική εκτροπή και βαρύ πλήγμα στο κράτος δικαίου

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Οταν το επίδικο είναι η πραγματική αλλαγή, οι πολιτικές διεργασίες δεν μπορεί να ακολουθούν την πεπατημένη
Editorial 27.04.26

Οταν το επίδικο είναι η πραγματική αλλαγή, οι πολιτικές διεργασίες δεν μπορεί να ακολουθούν την πεπατημένη

Η ελληνική κοινωνία βρίσκεται σε πολυκρίση και αυτό που χρειάζεται δεν είναι απλώς αλλαγή κυβέρνησης, αλλά αλλαγή πολιτικής, νοοτροπίας και κατεύθυνσης. Μια σύγχρονη επανάσταση.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Μια νέα Φιλική Εταιρεία το μοντέλο του κόμματος Τσίπρα
Editorial 24.04.26

Μια νέα Φιλική Εταιρεία το μοντέλο του κόμματος Τσίπρα

Όχι, ο Αλέξης Τσίπρας δεν πρόκειται να πατήσει το κουμπί για να ξεκινήσει το κόμμα. Εχει πατηθεί προ πολλού. Το «επιστρέφω» στηρίζουν ήδη 18 ομάδες εργασίας που εδώ και καιρό δουλεύουν εντατικά πάνω στο εγχείρημα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Σήμερα κρίνεται εάν η κυβερνητική παράταξη έχει έστω και επίφαση σεβασμού στους θεσμούς
Editorial 22.04.26

Σήμερα κρίνεται εάν η κυβερνητική παράταξη έχει έστω και επίφαση σεβασμού στους θεσμούς

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για τις άρσεις ασυλίας θα δείξει εάν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όντως σκοπεύει έστω αυτή τη φορά να σεβαστεί τους θεσμούς

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Χάρπερ Μπέκαμ: Αγωνία για τη 14χρονη γόνο – Project Harper, Πάρις Χίλτον και το «σύνδρομο της κληρονόμου»
Δυναστεία 12.05.26

Χάρπερ Μπέκαμ: Αγωνία για τη 14χρονη γόνο – Project Harper, Πάρις Χίλτον και το «σύνδρομο της κληρονόμου»

Η 14χρονη Χάρπερ Μπέκαμ φαίνεται να ακολουθεί με μαθηματική ακρίβεια τα βήματα των γονιών της στον κόσμο των επιχειρήσεων. Η επιλογή της είναι ανησυχητική

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Καμπανάκι επιστημόνων: Φόβοι για μια «ιδιαίτερα δύσκολη» χρονιά όσον αφορά τις πυρκαγιές
Περιβάλλον 12.05.26

Καμπανάκι επιστημόνων: Φόβοι για μια «ιδιαίτερα δύσκολη» χρονιά όσον αφορά τις πυρκαγιές

«Φέτος η περίοδος των πυρκαγιών στον κόσμο άρχισε πολύ δυνατά με 50% περισσότερες καμένες επιφάνειες από το μέσο όρο γι' αυτή την περίοδο της χρονιάς», υπογράμμισε ο Τίοντορ Κίπινγκ του Imperial College του Λονδίνου

Σύνταξη
Ηράκλειο: Απολογείται ο 30χρονος για την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της 28χρονης συζύγου του
Ελλάδα 12.05.26

Σήμερα η απολογία του 30χρονου για την απόπειρα ανθρωποκτονίας - Τι λέει ο δικηγόρος της 28χρονης που βρέθηκε αιμόφυρτη

Συνεχίζεται το θρίλερ γύρω από την υπόθεση της 28χρονης μητέρας στην Κρήτη, η οποία εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου το απόγευμα του Σαββάτου.

Σύνταξη
Οι ανατροπές που φέρνει το χωροταξικό στον τουρισμό σε Airbnb και ξενοδοχεία – Οι αντιδράσεις
Οικονομία 12.05.26

Οι ανατροπές που φέρνει το χωροταξικό στον τουρισμό σε Airbnb και ξενοδοχεία – Οι αντιδράσεις

Ποιες αλλαγές φέρνει το νέο χωροταξικό στον τουρισμό – Η ένσταση των ξενοδόχων για τον περιορισμό στις κλίνες – Οι περιορισμοί στα Airbnb παραπέμπονται σε νομοθετική ρύθμιση στο μέλλον

Λάμπρος Καραγεώργος - Μάχη Τράτσα
Κιμ Τζου Αέ: Μπορεί μια κόρη να κληρονομήσει την απόλυτη εξουσία στη Βόρεια Κορέα;
Για πρώτη φορά 12.05.26

Κιμ Τζου Αέ: Μπορεί μια κόρη να κληρονομήσει την απόλυτη εξουσία στη Βόρεια Κορέα;

Η ανάδειξη της Κιμ Τζου Αέ σηματοδοτεί μια αξιοσημείωτη εξέλιξη στο βορειοκορεατικό καθεστώς καθώς επιχειρεί την πρώτη δυναστική διαδοχή με γυναίκα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Από μια κλωστή κρέμεται η εκεχειρία – «Ο Τραμπ σκέφτεται σοβαρά την επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων»
Κόσμος 12.05.26

Από μια κλωστή κρέμεται η εκεχειρία – «Ο Τραμπ σκέφτεται σοβαρά την επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων»

Ο Τραμπ απειλεί να επανέλθει στις πολεμικές επιχειρήσεις δηλώνοντας πως η εκεχειρία με το Ιράν βρίσκεται «σε μηχανική υποστήριξη» - Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματά μας , απαντά η Τεχεράνη - Συνεχίζονται οι επιδρομές του Ισραήλ στον Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Ένας τουρίστας στη Χαβάη πέταξε μια μεγάλη πέτρα σε φώκια – σύμβολο της Λαχάινα – Μετά έγινε viral [βίντεο]
«Σκόνταψε» 12.05.26

Ένας τουρίστας στη Χαβάη πέταξε μια μεγάλη πέτρα στην φώκια - σύμβολο της Λαχάινα - Το μετά έγινε viral

Ένας 37χρονος τουρίστας πέταξε μια μεγάλη πέτρα στη Λάνι την φώκια. Όταν του ζήτησαν τον λόγο απάντησε «Δεν με νοιάζει, είμαι πλούσιος. θα πληρώσω το πρόστιμο», όμως πλήρωσε με πολλούς τρόπους

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΑΑΔΕ: Ψηφιακό φακέλωμα για κάθε ΑΦΜ
Οικονομία 12.05.26

ΑΑΔΕ: Ψηφιακό φακέλωμα για κάθε ΑΦΜ

Νέα ελεγκτικά εργαλεία με ΑΙ και πληροφορίες από 90 χώρες - Ανάλυση μεγάλων δεδομένων και πλήρης χαρτογράφηση εισοδημάτων, καταθέσεων και περιουσίας

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Ryanair – Fraport: Η σύγκρουση για τις χρεώσεις και οι περικοπές δρομολογίων
Οικονομία 12.05.26

Ryanair – Fraport: Η σύγκρουση για τις χρεώσεις και οι περικοπές δρομολογίων

Η χαμηλού κόστους αεροπορική εταιρεία θα μειώσει κατά περίπου 60% το πτητικό της έργο από το «Μακεδονία» και κατά 20% τα δρομολόγια από το «Ελ. Βενιζέλος» τον επόμενο χειμώνα ? Αιχμηρή αντίδραση της διαχειρίστριας εταιρείας

Κώστας Ντελέζος
Oasis: Η πρώτη κοινή συνέντευξη των αδερφών Γκάλαχερ μετά από 25 χρόνια
«Ήθελα να πω μια ιστορία» 12.05.26

Στο ντοκιμαντέρ των Oasis τα αδέρφια Γκάλαχερ δίνουν την πρώτη τους κοινή συνέντευξη μετά από 25 χρόνια

Μετά από ένα εντυπωσιακό reunion, οι Oasis ετοιμάζονται να εισβάλουν και στις σκοτεινές αίθουσες, καθώς το ντοκιμαντέρ τους θα κυκλοφορήσει στις 11 Σεπτεμβρίου

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τζιχάντ στην «αυλή» της Ευρώπης – Θα γίνει το Μάλι η πρώτη χώρα που κυβερνά η Αλ Κάιντα «με τη βούλα»;
Γεωπολιτική ρουλέτα 12.05.26

Τζιχάντ στην «αυλή» της Ευρώπης – Θα γίνει το Μάλι η πρώτη χώρα που κυβερνά η Αλ Κάιντα «με τη βούλα»;

Πρώην μουσικός και διπλωμάτης, ο «Παγκόσμιος Τρομοκράτης» Ιγιάντ Αγκ Γκάλι ηγείται στο Μάλι μιας από τις πιο θανατηφόρες τζιχαντιστικές εξεγέρσεις στον κόσμο, με ευρύτερες γεωπολιτικές διαστάσεις

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Τρίτη 12 Μαϊου 2026
Cookies