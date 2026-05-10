Σημαντική είδηση:
10.05.2026 | 10:41
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή λόγω του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου – Ποιοι δρόμοι κλείνουν
Γιορτή της Μητέρας: Η Μελάνια Τραμπ για το γιο της Μπάρον, τη μητέρα της και οι συμβουλές μητρότητας
Go Fun 10 Μαΐου 2026, 14:00

Με αφορμή τη Γιορτή της Μητέρας η ιδιωτική Μελάνια Τραμπ μίλησε στην USA Today για την Αμαλία Κνάους και τον καθοριστικό ρόλο της στην ανατροφή του Μπάρον 

Λουκάς Καρνής
Shadowboxing: Η προπόνηση που βγάζει νοκάουτ το λίπος

Εννέα ημέρες πριν ορκιστεί ο σύζυγός της για τη δεύτερη θητεία του ως πρόεδρος, η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ κατευθύνθηκε κατευθείαν στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Πατρικίου στη Νέα Υόρκη, αφού παρευρέθηκε στην κηδεία του πρώην προέδρου Τζίμι Κάρτερ στην Ουάσινγκτον.

Ήταν η πρώτη επέτειος από τον θάνατο της μητέρας της Αμαλία Κνάους και ήθελε να ανάψει ένα κερί στη μνήμη της σε μια εκκλησία που εκείνη αγαπούσε.

Η ιδιωτική, προσωπική στιγμή της Μελάνια καταγράφηκε στο ντοκιμαντέρ της. Σήμερα, με αφορμή τη Γιορτή της Μητέρας η Τραμπ απάντησε στη USA Today για τη σχέση τους και τον δεσμό που η Αμαλία Κνάους μοιραζόταν με τον γιο της, Μπάρον.

Η Μελάνια βασίστηκε στη μητέρα της για να κρατήσει τον γιο της ριζωμένο στη σλοβενική κουλτούρα της γέννησής της, καθώς τον μεγάλωνε στη δεύτερη πατρίδα της.

Η Αμαλία Κνάους, η οποία πέθανε στις 9 Ιανουαρίου 2024, σε ηλικία 78 ετών, βοήθησε τον Μπάρον να αποκτήσει μια «ισχυρή σύνδεση με τις ρίζες του».

Η Αμαλία και ο σύζυγός της, Βίκτορ, που ζούσαν στη Σλοβενία, όπου γεννήθηκε η πρώτη κυρία, άρχισαν να περνούν πολύ χρόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες για να είναι κοντά στον μοναδικό εγγονό τους, Μπάρον, μετά τη γέννησή του το 2006, δήλωσε στενός συνεργάτης της πρώτης κυρίας.

Ο Μπάρον, 20 ετών, ο οποίος είναι τώρα φοιτητής του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, έχει αποτελέσει αντικείμενο έντονου δημόσιου ενδιαφέροντος. Όπως και η μητέρα του, ωστόσο, είναι πολύ ιδιωτικός και σπάνια εμφανίζεται σε εκδηλώσεις του Λευκού Οίκου. Μετά το πρώτο του έτος στην κύρια πανεπιστημιούπολη του NYU, μεταγράφηκε στην πανεπιστημιούπολη του σχολείου στην Ουάσινγκτον και ζει στον Λευκό Οίκο.

Η Μελάνια Τραμπ, σύζυγος του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, είναι η πρώτη και μοναδική πολιτογραφημένη πολίτης των ΗΠΑ που υπηρετεί ως πρώτη κυρία. Γεννημένη στη Σλοβενία ​​το 1970, απέκτησε την αμερικανική υπηκοότητα το 2006.

Η πρώτη κυρία περιέγραψε τον δεσμό που ανέπτυξαν η μητέρα και ο γιος της ως «κάτι μαγικό» και είπε ότι ο Μπάρον μιλούσε στους παππούδες του στα σλοβενικά από μικρή ηλικία.

«Ο Μπάρον και η μητέρα μου μοιράζονταν έναν υπέροχο δεσμό μέσω της σλοβενικής γλώσσας, μια όμορφη σύνδεση που τιμά την κληρονομιά τους. Η κοινή τους γλώσσα τους επέτρεπε να επικοινωνούν βαθιά και ουσιαστικά»

H Αμαλία Κνάους με τον εγγονό της Μπάρον

Η Αμαλία Κνάους, σχεδιάστρια παιδικών ρούχων στη Σέβνιτσα της Σλοβενίας, διαμόρφωσε την οπτική της για τη μόδα και τις επιχειρήσεις. Στην πραγματικότητα, την πρώτη φορά που η Τραμπ περπάτησε σε πασαρέλα μόδας σε ηλικία 6 ετών, παρουσιάζοντας παιδικά ρούχα, φορούσε τις δημιουργίες της μητέρας της, σύμφωνα με τη βιογραφία της.

Η πρώτη κυρία, αναπολώντας τα παιδικά της χρόνια στη Σλοβενία, θυμάται πώς οι παραδόσεις της πατρίδας της σφράγισαν την προσωπικότητά της.

«Στη Σλοβενία γιορτάζαμε τη Γιορτή της Μητέρας στις 8 Μαρτίου, μαζί με την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. Αυτές οι δύο στιγμές μαζί δημιουργούσαν μια όμορφη υπενθύμιση της δύναμης και της αγάπης που όλες οι μητέρες και οι γυναίκες φέρνουν στη ζωή μας», είπε ανασύροντας στη μνήμη της έναν πίνακα που είχε φιλοτεχνήσει για τη μητέρα της σε ένα μάθημα τέχνης, τον οποίο εκείνη φύλαγε ως θησαυρό.

Η συμβολή της Αμαλίας Κνάους στην ανατροφή του Μπάρον υπήρξε καταλυτική. Η Μελάνια Τραμπ σημειώνει με τρυφερότητα ότι «η μητέρα μου ήταν η επιτομή της αγάπης και της ζεστασιάς, και για τον Μπάρον, μια γιαγιά που γέμιζε κάθε στιγμή με χαρά και σοφία».

Η πρώτη Κυρία περιγράφει έναν δεσμό που ξεκίνησε από την πρώτη αγκαλιά και εξελίχθηκε σε μια βαθιά πνευματική επικοινωνία.

«Ο Μπάρον και η μητέρα μου μοιράζονταν έναν υπέροχο δεσμό μέσω της σλοβενικής γλώσσας, μια όμορφη σύνδεση που τιμά την κληρονομιά τους. Η κοινή τους γλώσσα τους επέτρεπε να επικοινωνούν βαθιά και ουσιαστικά», πρόσθεσε, εξηγώντας ότι η μητέρα της φρόντιζε πάντα να κρατά τον Μπάρον γειωμένο στις ρίζες του μέσα από σλοβενικά βιβλία, ιστορίες και παραδοσιακές γεύσεις που γέμιζαν το σπίτι τους. «Ο δεσμός τους ήταν μαγικός» είπε.

«Περιβάλλετε τα παιδιά σας με αγάπη και υποστήριξη και να επικοινωνείτε πάντα ανοιχτά μαζί τους. Δείτε τα ως μοναδικές οντότητες και όχι απλώς ως προεκτάσεις του εαυτού σας»

Πέρα από την οικογενειακή θαλπωρή, η επαγγελματική πορεία της Αμαλίας ως σχεδιάστριας επηρέασε άμεσα την αισθητική και την επιχειρηματική αντίληψη της Μελάνια.

«Το πάθος της για το σχέδιο και η σχολαστική της προσοχή στη λεπτομέρεια ενέπνευσαν τη βαθιά μου εκτίμηση για τη δημιουργικότητα και τη δεξιοτεχνία» είπε η Μελάνια.

Μέσα από το παράδειγμα της μητέρας της, η Μελάνια κατάλαβε πως η μόδα είναι κάτι πολύ περισσότερο από ασκήσεις στο στιλ. «Είναι το να δημιουργείς συνδέσεις, είναι να να ενδυναμώνεις τους άλλους μέσω της δημιουργικότητας» υπογράμμισε.

Κλείνοντας την εξομολόγησή της, η Μελάνια Τραμπ απευθύνθηκε στις νέες μητέρες με λόγια που αντανακλούν τη δική της φιλοσοφία ζωής.

«Περιβάλλετε τα παιδιά σας με αγάπη και υποστήριξη και να επικοινωνείτε πάντα ανοιχτά μαζί τους. Δείτε τα ως μοναδικές οντότητες και όχι απλώς ως προεκτάσεις του εαυτού σας» συμβουλεύει.

«Καθοδηγήστε τα με σοφία. Δημιουργήστε τους ένα θεμέλιο ελευθερίας όπου θα μπορούν να χαράξουν τη δική τους πορεία ζωής. Θυμηθείτε, είναι εδώ για να ζήσουν τις δικές τους ζωές»

Μελάνια και Μπάρον Τραμπ

Η Τραμπ προτρέπει τους γονείς να ενθαρρύνουν τα παιδιά τους να εξερευνούν τα πάθη τους και να σέβονται τις επιλογές τους, ακόμα και το δικαίωμά τους να λένε «ναι» ή «όχι».

«Καθοδηγήστε τα με σοφία, αλλά δημιουργήστε ένα θεμέλιο ελευθερίας όπου θα μπορούν να χαράξουν τη δική τους πορεία ζωής. Θυμηθείτε, είναι εδώ για να ζήσουν τις δικές τους ζωές», καταλήγει η πρώτη κυρία.

Ελληνικές εξαγωγές: Η έκπληξη του Μαρτίου και η αβέβαιη συνέχεια

Shadowboxing: Η προπόνηση που βγάζει νοκάουτ το λίπος

Κόσμος
Ιράν: Χώρες που εφαρμόζουν τις κυρώσεις των ΗΠΑ θα «αντιμετωπίσουν προβλήματα»

Σιδηρά κυρία του Μπάκιγχαμ: Πώς η Κέιτ Μίντλετον «εξόντωσε» τον Άντριου πριν από όλους
Ξεκάθαρα όχι 09.05.26

Σε μια αποφασιστική κίνηση για την προστασία του κύρους του Στέμματος, η Κέιτ Μίντλετον φέρεται να είναι το πρώτο μέλος της βασιλικής οικογένειας που διέκοψε κάθε επαφή με τον Άντριου

Λουκάς Καρνής
Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Μόνο τρεις εβδομάδες έκατσε σε κέντρο θεραπείας η ποπ σταρ μετά τη σύλληψή της
Οδήγηση & αλκοόλ 08.05.26

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς φέρεται να μπήκε σε ιδιωτικό κέντρο θεραπείας μετά τη σύλληψή της για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, αλλά αποχώρησε σε λιγότερο από τρεις εβδομάδες

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΣΥΡΙΖΑ: Ο Δημητριάδης έδειξε Μητσοτάκη, άρα λειτούργησε ως εντολοδόχος – Πόσο θα σιωπά ο πρωθυπουργός;
Επικαιρότητα 10.05.26

Η συνέντευξη Δημητριάδη, «είναι άθροισμα υποκρισίας, αλλά και προκλήσεων (...) Επιβεβαιώνει ότι η μόνη υπηρεσία που μπορεί να παρέχει ο Μητσοτάκης προς τη Δημοκρατία που πλήγωσε πολλαπλώς είναι η παραίτησή του», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Ν. Ανδρουλάκης: «Ένας Κρητικός με τις γενναίες πράξεις του έδειξε την αδιάρρηκτη ψυχή του Ελληνισμού»
Ελλάδα 10.05.26

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατέθεσε στεφάνι στη μνήμη του καταδρομέα της ΕΛΔΥΚ, Μανώλη Μπικάκη, ο οποίος πολέμησε κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής του 1974

Κοινό κέντρο ΕΥΠ – Predator «δείχνει» ο Λάκης Λαζόπουλος – Καταθέτει μήνυση, προσφεύγει και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια
Πολιτική Γραμματεία 10.05.26

Ο Λάκης Λαζόπουλος που ήταν κοινός στόχος ΕΥΠ και Predator αποκαλύπτει στην Αναστασία Γιάμαλη μιλώντας στο Σέιφ Σπέις του in, τη στιγμή που έλαβε το μολυσμένο sms που έγραφε κάτι που «μόνο η ΕΥΠ μπορούσε να γνωρίζει».

Απόδοση στο σχολείο και οικονομικοί πόροι – Το χάσμα είναι ζήτημα κοινωνικού περιβάλλοντος
Εκπαιδευτική έρευνα 10.05.26

Η κοινωνικοοικονομική κατάσταση των γονέων επηρεάζει ευθέως την απόδοση των παιδιών στο σχολείο. Η αριστεία δεν είναι ζήτημα ευφυΐας ή προσωπικότητας και το σχολείο μπορεί να συμβάλει στην επίτευξή της.

Αρχοντία Κάτσουρα
Ανδρουλάκης για Δημητριάδη: Ο «εθνικός ωτακουστής» κάνει μαθήματα υψηλής πολιτικής, αντί να λογοδοτήσει
Επικαιρότητα 10.05.26

Επιβεβαιώνεται η «παρακμή του κράτους δικαίου στη χώρα με ευθύνη του Πρωθυπουργού», τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης, σημειώνοντας ότι «στις επόμενες εθνικές εκλογές, η πολιτική αλλαγή είναι αναγκαία»

Χανταϊός σε κρουαζιερόπλοιο: Σε εξέλιξη η εκκένωση του MV Hondius – Με C-130 o επαναπατρισμός του Έλληνα
Τενερίφη 10.05.26

Οι ισπανικές αρχές και ο ΠΟΥ ανέφεραν ότι η διαδικασία απομάκρυνσης των επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο και οι πτήσεις εκκένωσης αναμένεται να ολοκληρωθούν μεταξύ Κυριακής και Δευτέρας

Έμμεση παραδοχή ενοχής από τον Γρηγόρη Δημητριάδη και αποκάλυψη του οικοσυστήματος διαπλοκής της κυβέρνησης σε ένα δισέλιδο
Πολιτική Γραμματεία 10.05.26

Ο Γρηγόρης Δημητριάδης έδωσε συνέντευξη στην οποία εξέφρασε τις πολιτικές φιλοδοξίες του και ουσιαστικά παραδέχτηκε την εμπλοκή του στην υπόθεση των υποκλοπών. Μόνο που στη συγκεκριμένη περίπτωση το μέσο ήταν επίσης το μήνυμα.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Μισιρλή στο «in»: «Είναι μεγάλο βάρος να φοράς τη φανέλα του Ολυμπιακού»
Ποδόσφαιρο 10.05.26

Η Ξανθή Μισιρλή μίλησε στο «In» για τους στόχους του τμήματος στο ποδόσφαιρο γυναικών του Ολυμπιακού και εξέφρασε το πόσο σημαντικό είναι για εκείνη να αγωνίζεται με τη φανέλα των Ερυθρόλευκων.

Γιώργος Πανταζόγλου
Σε ειδικές εγκαταστάσεις του Πολεμικού Ναυτικού το θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα
Τα σενάρια 10.05.26

Εξειδικευμένα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων εξετάζουν την προέλευση, τις δυνατότητες και τη διαδρομή που ακολούθησε το drone μέχρι να βρεθεί στις ελληνικές θάλασσες

Συμπλοκή με έναν νεκρό από πυροβολισμό στη Θεσσαλονίκη – Πέταξαν τη σορό στον ποταμό Λουδία
Ελλάδα 10.05.26

Πολίτης που συνάντησε περιπολικό στον δρόμο ενημέρωσε τους αστυνομικούς για το περιστατικό, και ισχυρίστηκε ότι τα παιδιά του είδαν δύο άνδρες να φορτώνουν σε όχημα τη σορό

Τσουκαλάς κατά Μητσοτάκη: Αποδεδειγμένα ζει στην εικονική πραγματικότητα των excel του «επιτελικού κράτους»
Πολιτική 10.05.26

«Αφού αρέσει στον Πρωθυπουργό να παραθέτει νούμερα σχετικά με τις επιδόσεις του εξωδικαστικού μηχανισμού, μπορεί να μας πει πόσα δισεκατομμύρια είναι το αρρύθμιστο ιδιωτικό χρέος για να αξιολογήσουμε την επιτυχία της πολιτικής του;» αναφέρει ο κ. Τσουκαλάς

«Περιφερόμενος κίνδυνος ο Μητσοτάκης»: Πυρά κομμάτων στην κυβέρνηση και επικρίσεις για την υπόθεση του drone στη Λευκάδα
Πολιτική Γραμματεία 10.05.26

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την υπόθεση του πλωτού drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, άσκησαν εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ -Τι είπαν για εκλογές και ανασύνθεση του πολιτικού σκηνικού - Πώς απάντησε η εκπρόσωπος της ΝΔ.

Λειψυδρία: Γιατί οι βροχές δεν αρκούν για να αντιμετωπιστεί – Απώλειες έως 70% στα δίκτυα
Θέμα νοοτροπίας 10.05.26

Η λειψυδρία δεν αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά αν ο άνθρωπος είναι σπάταλος με το νερό, εξηγεί ο καθηγητής του ΑΠΘ, Παντελής Σιδηρόπουλος - «Απλώς με την κλιματική αλλαγή έχει οξυνθεί το πρόβλημα»

Τσουκαλάς για Δημητριάδη: Ο «επιτελικός ωτακουστής» δίνει συνέντευξη επιδιώκοντας την πολιτική του νεκρανάσταση
Ερωτήματα φωτιά 10.05.26

Αμείλικτα ερωτήματα προς τον Γρηγόρη Δημητριάδη, απευθύνει εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας Τσουκαλάς, επισημαίνοντας ότι στην συνέντευξή του «όχι μόνο ομολογεί ότι έχει πολιτική ευθύνη για το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων, η οποία προφανώς και ανάγεται στον Πρωθυπουργό αλλά στέλνει μήνυμα σε όλους τους ηθικούς αυτουργούς ότι δεν είναι διατεθειμένος να συνεχίσει να πληρώνει το τίμημα της πολιτικής αφάνειας για λογαριασμό τους».

Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

