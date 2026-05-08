Συνταγματική Αναθεώρηση: Το ΠΑΣΟΚ απαντά στο Μαξίμου με ολοκληρωμένη πρόταση

Μπορεί το Μέγαρο Μαξίμου να επιχειρεί να διασκεδάσει τις εντυπώσεις για την επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση, ωστόσο στο ΠΑΣΟΚ έχουν, ήδη, θέσει συγκεκριμένες προτεραιότητες. Το σίγουρο είναι πως στην αξιωματική αντιπολίτευση δεν είναι διατεθειμένοι, στην τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο, να δώσουν την οποιαδήποτε συναίνεση στην κυβέρνηση.

«Θεωρούμε ότι, σε αυτή τη φάση, η απαιτούμενη εκ του Συντάγματος υπερπλειοψηφία θα πρέπει να υπάρξει μόνο στο πλαίσιο της επόμενης, αναθεωρητικής Βουλής και αυτό να είναι και ο κανόνας, με αλλαγή της διάταξης του άρθρου 110 του Συντάγματος» σημείωσαν κομματικές πηγές.

Οι 3 πυλώνες της πράσινης πρότασης

Ήδη, από την συνεδριακή περίοδο, ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε ένα συνολικό πλέγμα συνταγματικών αλλαγών.

Η πρότασή του κόμματος αφορά όλο του φάσμα των συνταγματικών διατάξεων. Μεταξύ άλλων, προβλέπει την αναθεώρηση 21 άρθρων και την θέσπιση τεσσάρων νέων. Στόχος, όπως τονίζουν από τη Χαριλάου Τρικούπη, είναι η προάσπιση της συνταγματικής τάξης, η ενίσχυση της διαφάνειας, των θεσμικών αντιβάρων και η προστασία των πολιτών από τις προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόταση του Κινήματος, που θα εμπλουτιστεί από τη δημόσια διαβούλευση, δίνει έμφαση σε 3 κύριους πυλώνες:

• Δικαιώματα που ανταποκρίνονται στη σημερινή εποχή,

• Θεσμοί, διαφάνεια και λογοδοσία,

• Αλλαγές που αφορούν στην ίδια τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης

Οι 8 προτεραιότητες της συνταγματικής αναθεώρησης

Ανάμεσα στα 21+4 άρθρα της συνταγματικής αναθεώρησης που προτείνει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ειδικό βάρος πέφτει σε 8 συγκεκριμένα.

Αναθεώρηση του άρθρου 86

Όπως υπογραμμίζουν στελέχη του Κινήματος στόχος είναι η ουσιαστική αποπολιτικοποίηση της ευθύνης υπουργών.

Σύμφωνα με κομματικές πηγές η προτεινόμενη ρύθμιση απομακρύνει πλήρως τη Βουλή από τη διαδικασία δίωξης. Τη σχετική αρμοδιότητα αναλαμβάνει ειδικό συμβούλιο, και αν η υπόθεση φθάσει στο ακροατήριο, η δίκη διεξάγεται ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου.

Αναθεώρηση του άρθρου 90

Μέσα από την αναθεώρηση του συγκεκριμένου άρθρου επιχειρείται να δημιουργηθεί μία «Δικαιοσύνη χωρίς κυβερνητική κηδεμονία».

Η πρόταση προβλέπει τη μεταφορά της αρμοδιότητας επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης σε ειδική μεικτή επιτροπή με 19 μέλη, κατά πλειοψηφία αποτελούμενη από:

• Μέλη της εθνικής αντιπροσωπείας,

• Δικαστές,

• Μέλη της νομικής κοινότητας (δικηγόρους και καθηγητές νομικών σχολών ΑΕΙ).

Επιπλέον, προτείνεται συνταγματική κατοχύρωση της τετραετούς απαγόρευσης ανάληψης δημοσίων θέσεων ευθύνης από αφυπηρετήσαντες δικαστικούς λειτουργούς.

Συνταγματική κατοχύρωση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

Το ΠΑΣΟΚ προτείνει τη συνταγματική κατοχύρωση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Η συγκεκριμένη Αρχής θα επωμιστεί τον έλεγχο των οικονομικών των κομμάτων, των εκλογικών δαπανών και των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των βουλευτών.

Αναθεώρηση του άρθρου 110

Η υπερπλειοψηφία των 3/5 να απαιτείται υποχρεωτικά στην δεύτερη, αναθεωρητική Βουλή.

Αναθεώρηση του άρθρου 16

Η αξιωματική αντιπολίτευση επαναφέρει την πρότασή της περί αναθεώρησης του άρθρου 16 με στόχο τη δημιουργία μη κρατικών πανεπιστημίων. Πρόκειται για πρόταση που είχε κατά το παρελθόν διχάσει το κόμμα. Στην προκειμένη περίπτωση, στο ΠΑΣΟΚ μιλούν για «ρητή κατοχύρωση του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των μη κρατικών πανεπιστημίων».

Αναθεώρηση του άρθρου 17

Στις προτάσεις Κινήματος προβλέπεται επίσης η αναθεώρηση του άρθρου 17. Σύμφωνα με αυτή το Κράτος υποχρεούται να μεριμνά για την προστασία των παραμεθόριων και ευαίσθητων περιοχών της Χώρας.

Εισάγεται νομοθετική εξουσιοδότηση για την θέσπιση ειδικών περιορισμών και όρων στην άμεση ή έμμεση κτήση και μεταβίβαση δικαιωμάτων στις περιοχές αυτές, καθώς και σχετικών μηχανισμών ελέγχου ή απαγόρευσης συναλλαγών για λόγους εθνικής ασφάλειας.

Αναθεώρηση άρθρου 21

Με βάση τη νέα συνταγματική πρόβλεψη κατοχυρώνεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας ως συνταγματικός θεσμός. Θεσπίζεται υποχρέωση του Κράτους να μεριμνά για την διασφάλιση της πρόσβασης των πολιτών σε επαρκή και προσιτή κατοικία, ιδίως μέσω της ανάπτυξης προγραμμάτων κοινωνικής κατοικίας.

Αναθεώρηση του άρθρου 102

Στο ΠΑΣΟΚ εκτιμούν ότι μέσα από την αναθεώρηση του άρθρου 102 ενισχύεται η αρχή της αυτοδιοίκησης, καθώς κατοχυρώνεται με πιο σαφή τρόπο το τεκμήριο αρμοδιότητας υπέρ των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ θεσπίζονται αυξημένες εγγυήσεις για τη μεταβολή των αρμοδιοτήτων τους. Διευρύνεται η διοικητική και κανονιστική αυτοτέλεια των ΟΤΑ, περιορίζεται η κρατική εποπτεία σε έλεγχο νομιμότητας και ενισχύεται η θεσμική προστασία των αιρετών οργάνων.

Επιπλέον, λαμβάνεται ειδική μέριμνα για την οικονομική αυτοτέλεια, με πρόβλεψη επαρκών πόρων και κανόνες διαφάνειας και δημοσιονομικής ισορροπίας.