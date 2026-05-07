Πέμπτη 07 Μαϊου 2026
Το σοκ της Γερμανίδας VAR του αγώνα ΑΕΚ-Παναθηναϊκού με μασκοφόρο οπαδό!
On Field 07 Μαΐου 2026, 08:14

Το σοκ της Γερμανίδας VAR του αγώνα ΑΕΚ-Παναθηναϊκού με μασκοφόρο οπαδό!

Η Κατρίν Ραφάλσκι, η οποία ορίστηκε VAR στη Νέα Φιλαδέλφεια, είχε άσχημη εμπειρία σε αγώνα της δεύτερης κατηγορίας (Bundesliga 2), στις 8 Μαρτίου 2026

Δίαιτα «γιο-γιο»: Αλλαγή δεδομένων για τις συνέπειές της στην υγεία

Έχει παράσημα στη διαιτησία η Κατρίν Ραφάλσκι, καθώς έχει οριστεί σε πολλούς τελικούς. Η Ραφάλσκι έρχεται και στην Ελλάδα καθώς θα είναι VAR στον αγώνα της 4ης αγωνιστικής των πλέι οφ της Stoiximan Super League ΑΕΚ-Παναθηναϊκός (Κυριακή, 10/5), με διαιτητή τον συμπατριώτη της, Γερμανό Χαρμ ‘Οσμερς.

Η Γερμανίδα βοηθός διαιτητή και διεθνής στο VAR είχε άσχημη εμπειρία ως VAR σε αγώνα πρωταθλήματος της δεύτερης κατηγορίας της Γερμανίας (Bundesliga 2). Η 44χρονη ρέφερι ήταν στο συγκεκριμένο πόστο και στις 8 Μαρτίου 2026, στον αγώνα Πρόισεν Μούνστερ-Χέρτα Βερολίνου 1-2. Είναι το ματς που μασκοφόρος οπαδός πήγε και έκλεισε το VAR!

Ήταν η στιγμή που είχε καλέσει σε on field review τον διαιτητή του αγώνα Φέλιξ Μπίκελ για να επανεξετάσει μια απόφαση για πέναλτι υπέρ της Χέρτα Βερολίνου, όμως δεν κατάφερε εν τέλει να δει την φάση σε ριπλέι! Επίσης, ο μασκοφόρος οπαδός σήκωσε και πανό («κλείστε το VAR»), ενώ ένας οπαδός που φορούσε μια πράσινη μάσκα τον βοήθησε να επιστρέψει στις κερκίδες, με αποτέλεσμα να μην εντοπιστεί!

Πως αντέδρασε η διαιτητική ομάδα; Ο ρέφερι δεν κατάφερε να δει την φάση και η Ραφάλσκι το πήρε πάνω της, εξηγώντας γιατί είναι πέναλτι. Εννοείται ότι δόθηκε!

Η Πρόισεν Μούνστερ ανακοίνωσε τα εξής για το περιστατικό: «Ένας μασκοφόρος θεατής εισήλθε παράνομα στον αγωνιστικό χώρο και αποσύνδεσε τον εξοπλισμό. Λυπούμαστε για αυτό και θα κάνουμε τα πάντα για να εντοπίσουμε και να τιμωρήσουμε το άτομο που ευθύνεται. Έχουν ληφθεί μέτρα για να αποτραπεί η επανάληψη. Οι πρώτες αναφορές υποδηλώνουν ότι αυτό ήταν προγραμματισμένο, καθώς ένα πανό εμφανίστηκε στην εστία που υποστήριζε την πράξη».

Η Κατρίν Ραφάλσκι είναι διαιτητής από το 1986 (αρχικά, ήταν ταυτόχρονα και ποδοσφαιρίστρια) επαγγέλλεται ακτινολόγος και εργάζεται σε κλινική. Ξεκίνησε να παίζει ποδόσφαιρο, εερματοφύλακας και αριστερή εξτρέμ, όμως ένας σοβαρός τραυματισμός στον ώμο την ανάγκασε να εγκαταλείψει το ποδόσφαιρο και να ασχοληθεί με τη διαιτησία.

Ο λόγος; «Όσο περνούσε ο καιρός, τόσο περισσότερο το απολάμβανα. Τότε βρήκα το νέο μου κάλεσμα».

Όταν της ζητήθηκε, σε παλιότερη συνέντευξή της, να ακτινογραφήσει τον εαυτό της αποκάλυψε: «Είμαι απίστευτα φιλόδοξη. Και είμαι τόσο φαν των αριθμών. Αν τρέξω σε ημιμαραθώνιο, θέλω να είμαι τουλάχιστον ένα δευτερόλεπτο πιο γρήγορη την επόμενη φορά. Έχω πολύ, πολύ υψηλά πρότυπα για τον εαυτό μου».

Δημόσιο Χρέος: Τι κέρδισε η Ελλάδα από το αγγλικό δικαστήριο;

Δίαιτα «γιο-γιο»: Αλλαγή δεδομένων για τις συνέπειές της στην υγεία

Αναφορές ότι το Ιράν θα απαντήσει σήμερα στην πρόταση των ΗΠΑ

Συλλεκτική έκδοση 06.05.26

Οι Πειρατές του Νίκου Κυριακόπουλου μας «ταξιδεύουν» στην εικαστική παράδοση του livre d'artiste

Το Art Project Space παρουσιάζει την Πέμπτη 7 Μαΐου τη συλλεκτική έκδοση Πειρατές, με πρωτότυπα χαρακτικά του Νίκου Κυριακόπουλου. Εκεί όπου η τέχνη είναι τρόπος ζωής

Champions League 07.05.26

Santa… Kvaradona

Ο Κβίτσα Κβαρατσέλια είναι ο βασιλιάς της Ευρώπης. Με αποδείξεις…

Διονύσης Δελλής
Champions League 07.05.26

Η AVAR του Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ: Γιατρός, μαύρη ζώνη καράτε και νικήτρια της ζωής καθώς ξεπέρασε τον καρκίνο
Η Ισπανίδα Τζούντιτ Ρομάνο Γκαρθία έχει καταφέρει να τα προλαβαίνει όλα, ακόμη και ως μητέρα δυο κοριτσιών: «Μητέρες μου έλεγαν συχνά να πλένω τα πιάτα»

Άρσεναλ, η τέχνη του να υποφέρεις
Από τους Ανίκητους του Βενγκέρ, στους... ανίκανους και σήμερα στους «Αθάνατους» του Αρτέτα, η μέθοδος του πόνου και του μαρτυρίου είναι αυτή που οδηγεί την Άρσεναλ προς τη Γη της ποδοσφαιρικής Επαγγελίας.

Η Μπάγερν ετοιμάζει πρόταση «μαμούθ» στον Ολίσε – Έτοιμος ο Γάλλος να υπογράψει μέχρι το 2032 στους Βαυαρούς
Ο 25χρονος Γάλλος εξτρέμ αναμένεται ν’ ακούσει ένα… μυθικό ποσό από την διοίκηση του γερμανικού συλλόγου, για να επεκτείνει την συνεργασία του με την πρωταθλήτρια Γερμανίας

Μαρκ Ίτον: Πώς μια πεντάλεπτη κουβέντα με τον θρυλικό Γουίλτ Τσάμπερλεν οδήγησε σε μια καριέρα 12 ετών στο NBA
Η όμορφη ιστορία ανάμεσα στους δύο «γίγαντες», με τον σπουδαίο Γουίλτ Τσάμπερλεν να δίνει το κίνητρο που έλειπε από τον Μάρκ Ίτον, ο οποίος μετατράπηκε στον κορυφαίο μπλοκέρ στην ιστορία του NBA.

Κριστιάν Κίβου: Από το Τρεμπλ με τον Μουρίνιο στην κατάκτηση του «δικού του» πρωταθλήματος με την Ίντερ
Ο Κριστιάν Κίβου προσλήφθηκε μετά την αποχώρηση του Ιντζάγκι και κατάφερε να απαντήσει στους επικριτές του με πράξεις. Η Ίντερ κυριάρχησε στο πρωτάθλημα και το κατέκτησε τρεις αγωνιστικές πριν τη λήξη

Μπορεί να παραλύσουν οι πτήσεις παγκοσμίως; Το σενάριο της ενεργειακής κρίσης
Τι θα συνέβαινε αν το πετρέλαιο γινόταν ξαφνικά δυσεύρετο σε παγκόσμια κλίμακα; Αν και η πλήρης εξάντληση παραμένει απίθανη, μια παρατεταμένη γεωπολιτική κρίση θα μπορούσε να οδηγήσει σε εκτίναξη τιμών, ελλείψεις καυσίμων και μαζικές ανατροπές στις αερομεταφορές.

Δορυφορικές εικόνες εκθέτουν τις ΗΠΑ: Το Ιράν έπληξε πολύ περισσότερους στόχους απ’ όσους είχαν ανακοινωθεί
Περισσότερες από τις μισές ζημιές που προκάλεσε το Ιράν και εξέτασε η Washington Post σημειώθηκαν στην έδρα του 5ου Στόλου και στις τρεις βάσεις στο Κουβέιτ.

Ο Τσίπρας αρχίζει τις πολιτικές συγκεντρώσεις: Το οργανωτικό στην πρώτη γραμμή – με το νέο κόμμα ανοίγει και το μητρώο μελών
Κομματικού χαρακτήρα πλέον οι εκδηλώσεις με ομιλητή τον πρώην πρωθυπουργό, στο Χαλάνδρι η πρώτη συγκέντρωση την επόμενη Δευτέρα.

Η επιτομή του κουλ, αυτοσαρκασμός κι ευφυΐα – Ο Τζορτζ Κλούνεϊ έγινε 65
Ο Κλούνεϊ, δύο φορές «Sexiest Man Alive» γιόρτασε τα 65α γενέθλιά του στις 6/5 -αρχικά του δίνουμε τα συγχαρητήριά μας και στη συνέχεια ανατρέχουμε σε μια σχετικά παλιότερη συνέντευξη του Ramp Style

ΠΑΣΟΚ: Όλο το παρασκήνιο του Πολιτικού Συμβουλίου – Η στρατηγική Ανδρουλάκη, η «μάχη» της διεύρυνσης και τα στιγμιότυπα
Θετικό ήταν το κλίμα στην πρώτη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να εξαπολύει δριμύ κατηγορώ κατά της ΝΔ, ενώ η διεύρυνση, η τετραήμερη εργασία και η εκλογική ετοιμότητα βρέθηκαν στο επίκεντρο.

Αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Αττικής – Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα
Ιδιαίτερη μεγάλη είναι η κίνηση στη λεωφόρο Κηφισού, κυρίως στο ρεύμα καθόδου από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως και το Αιγάλεω - Καθυστερήσεις έως 20΄ στην Αττική Οδό

Από τον Άιχμαν στους «νέους Nαζί»: Η συζήτηση για τη θανατική ποινή στο Ισραήλ παίρνει νέα τροπή
Η μετατόπιση του τιμωρητικού λόγου αποκαλύπτει μια διαδικασία, όπου το Ισραήλ εγκαταλείπει την εικόνα του ως παγκόσμιου θύματος και υιοθετεί τη στάση ενός περιφερειακού τυράννου, σύμφωνα με τη Haaretz

Συνεδρίαση ΚΟ ΝΔ: Πίσω από το «παραβάν» της συνταγματικής αναθεώρησης επιχειρεί ο Μητσοτάκης να κρύψει τη δυσαρέσκεια των βουλευτών
Τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση ρίχνει ο Κυρ. Μητσοτάκης στη σημερινή συνεδρίαση της Κ.Ο., σε μια προσπάθεια να περιορίσει τον χώρο και την ένταση της κριτικής των δυσαρεστημένων βουλευτών του. Με καρότο εξευμενισμού και μαστίγιο οριοθέτησης της γκρίνιας, εκδηλώνει το Μαξίμου την νευρικότητά του μπροστά στη διάχυτη δυσαρέσκεια στην Κ.Ο.

Τετραήμερη εργασία: Ανεδαφική ιδέα ή εφικτή πρόταση;
Τελικά γίνεται ή δε γίνεται να εφαρμοστεί τετραήμερη εργασία και 35ωρο-32ωρο στην Ελλάδα; Η κυβέρνηση το απορρίπτει, οι κοινωνικοί εταίροι δυσπιστούν. Ωστόσο τα διεθνή δεδομένα είναι ενθαρρυντικά.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

