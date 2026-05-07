Το σοκ της Γερμανίδας VAR του αγώνα ΑΕΚ-Παναθηναϊκού με μασκοφόρο οπαδό!

Έχει παράσημα στη διαιτησία η Κατρίν Ραφάλσκι, καθώς έχει οριστεί σε πολλούς τελικούς. Η Ραφάλσκι έρχεται και στην Ελλάδα καθώς θα είναι VAR στον αγώνα της 4ης αγωνιστικής των πλέι οφ της Stoiximan Super League ΑΕΚ-Παναθηναϊκός (Κυριακή, 10/5), με διαιτητή τον συμπατριώτη της, Γερμανό Χαρμ ‘Οσμερς.

Η Γερμανίδα βοηθός διαιτητή και διεθνής στο VAR είχε άσχημη εμπειρία ως VAR σε αγώνα πρωταθλήματος της δεύτερης κατηγορίας της Γερμανίας (Bundesliga 2). Η 44χρονη ρέφερι ήταν στο συγκεκριμένο πόστο και στις 8 Μαρτίου 2026, στον αγώνα Πρόισεν Μούνστερ-Χέρτα Βερολίνου 1-2. Είναι το ματς που μασκοφόρος οπαδός πήγε και έκλεισε το VAR!

Ήταν η στιγμή που είχε καλέσει σε on field review τον διαιτητή του αγώνα Φέλιξ Μπίκελ για να επανεξετάσει μια απόφαση για πέναλτι υπέρ της Χέρτα Βερολίνου, όμως δεν κατάφερε εν τέλει να δει την φάση σε ριπλέι! Επίσης, ο μασκοφόρος οπαδός σήκωσε και πανό («κλείστε το VAR»), ενώ ένας οπαδός που φορούσε μια πράσινη μάσκα τον βοήθησε να επιστρέψει στις κερκίδες, με αποτέλεσμα να μην εντοπιστεί!

Πως αντέδρασε η διαιτητική ομάδα; Ο ρέφερι δεν κατάφερε να δει την φάση και η Ραφάλσκι το πήρε πάνω της, εξηγώντας γιατί είναι πέναλτι. Εννοείται ότι δόθηκε!

Η Πρόισεν Μούνστερ ανακοίνωσε τα εξής για το περιστατικό: «Ένας μασκοφόρος θεατής εισήλθε παράνομα στον αγωνιστικό χώρο και αποσύνδεσε τον εξοπλισμό. Λυπούμαστε για αυτό και θα κάνουμε τα πάντα για να εντοπίσουμε και να τιμωρήσουμε το άτομο που ευθύνεται. Έχουν ληφθεί μέτρα για να αποτραπεί η επανάληψη. Οι πρώτες αναφορές υποδηλώνουν ότι αυτό ήταν προγραμματισμένο, καθώς ένα πανό εμφανίστηκε στην εστία που υποστήριζε την πράξη».

👀 Bundesliga 2’de oynanan ‘Preussen Munster x Hertha Berlin’ karşılaşmasında hakem, Hertha lehine penaltı pozisyonunun izlenmesi için VAR’a çağrıldı. Preussen Münster taraftarlarından biri, monitörün fişini çekti ve VAR’ı sabote etti. Sonrasında tribünlerden ‘VAR’ın fişini… pic.twitter.com/n4LlOnz5iJ — Spor Depor (@spordepormedya) March 8, 2026

Η Κατρίν Ραφάλσκι είναι διαιτητής από το 1986 (αρχικά, ήταν ταυτόχρονα και ποδοσφαιρίστρια) επαγγέλλεται ακτινολόγος και εργάζεται σε κλινική. Ξεκίνησε να παίζει ποδόσφαιρο, εερματοφύλακας και αριστερή εξτρέμ, όμως ένας σοβαρός τραυματισμός στον ώμο την ανάγκασε να εγκαταλείψει το ποδόσφαιρο και να ασχοληθεί με τη διαιτησία.

Ο λόγος; «Όσο περνούσε ο καιρός, τόσο περισσότερο το απολάμβανα. Τότε βρήκα το νέο μου κάλεσμα».

Όταν της ζητήθηκε, σε παλιότερη συνέντευξή της, να ακτινογραφήσει τον εαυτό της αποκάλυψε: «Είμαι απίστευτα φιλόδοξη. Και είμαι τόσο φαν των αριθμών. Αν τρέξω σε ημιμαραθώνιο, θέλω να είμαι τουλάχιστον ένα δευτερόλεπτο πιο γρήγορη την επόμενη φορά. Έχω πολύ, πολύ υψηλά πρότυπα για τον εαυτό μου».