Ρογκαβόπουλος: «Δεν αξίζαμε να κερδίσουμε, έτσι όπως παίξαμε»
Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος αναφέρθηκε στην ήττα του Παναθηναϊκού από τη Βαλένθια, επισημαίνοντας ότι οι Πράσινοι δεν άξιζαν να νικήσουν με τον τρόπο που έπαιξαν.
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Παράταση στην… αγωνία για Παναθηναϊκό και Βαλένθια, με τους Ισπανούς να επικρατούν 91-87 και να στέλνουν τη σειρά σε Game 4. Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος μίλησε μετά τον αγώνα αναφέροντας πως οι Πράσινοι πρέπει να έχουν… κοντή μνήμη, ενώ ξεκαθάρισε ότι η ομάδα του δεν άξιζε τη νίκη.
Οι δηλώσεις που έκανε ο Νίκος Ρογκαβόπουλος:
«Δυστυχώς το σουτ δεν μπήκε. Short memory. Αυτή είναι η κατάσταση. Πάμε για την Παρασκευή. Ήθελα πολύ να το βάλω. Μόνο και μόνο που φτάσαμε εκεί ήταν ηρωικό. Δεν αξίζαμε να κερδίσουμε, έτσι όπως παίξαμε. Κάναμε τεράστια προσπάθεια, δεν ήταν αρκετή. Αν δεν ματσάρεις την ταχύτητα από το πρώτο λεπτό δεν κερδίζεις
Μας έλειψε ο Ναν στο τέλος, να πάρει τα μεγάλα σουτ. Στη Βαλένθια μπήκανε τα κρίσιμα σουτ, απόψε δεν μπήκανε. Χάσαμε ένα παιχνίδι που μπορούσαμε να το τελειώσουμε σήμερα. Όταν φτάνει εκεί το παιχνίδι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι και συνεπείς. Όχι να χάνουμε με 20 και να ξυπνήσουμε μετά».
- Για μια θέση στην Ιστορία η ΑΕΚ: Κόντρα στη Μάλαγα στον ημιτελικό του BCL
- Χαμός στο Παρίσι: Επεισόδια και μεγάλη ένταση μετά την πρόκριση της Παρί Σεν Ζερμέν (vids)
- Οι αθλητικές μεταδόσεις (7/5): Πού θα δείτε το Μάλαγα – ΑΕΚ και το Χάποελ – Ρεάλ για τη Euroleague
- Κβίτσα Κβαρατσέλια: Santa… Kvaradona
- Πότε και που θα γίνει ο τελικός του Champions League ανάμεσα σε Άρσεναλ και Παρί Σεν Ζερμέν
- Ρογκαβόπουλος: «Δεν αξίζαμε να κερδίσουμε, έτσι όπως παίξαμε»
- Το σοκ της Γερμανίδας VAR του αγώνα ΑΕΚ-Παναθηναϊκού με μασκοφόρο οπαδό!
- Η «μηχανή» του Λουίς Ενρίκε φαντάζει ανίκητη
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις