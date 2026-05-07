Η…. ενδέκατη εντολή: Η Ζαλγκίρις έκοψε το… σεξ για να πάει Final-4! (pic)
Η Ζαλγκίρις Κάουνας τοιχοκόλλησε στα αποδυτήρια 11 κανόνες που πρέπει να ακολουθούν οι παίκτες με στόχο την πρόκριση στο Final-4 της Euroleague.
Η Ζαλγκίρις Κάουνας μείωσε τη σειρά των play offs της Euroleague σε 2-1 με τη Φενέρμπαχτσε, καθώς επικράτησε με σκορ 81-78 στο Game 3.
Αξίζει να σημειωθεί πως το σταφ των Λιθουανών έχει τοιχοκολλήσει στα αποδυτήρια τους κανόνες που θα οδηγήσουν την ομάδα στο Final Four, με 10 κανόνες που συμπεριλαμβάνουν τον ύπνο ως προτεραιότητα, την ενυδάτωση και τη σωστή διατροφή. Παράλληλα, αναφέρεται η πνευματική προετοιμασία, η αποχή από το αλκοόλ και τις βραδινές εξόδους, θέτοντας ως προτεραιότητα τη συλλογική και ομαδική νοοτροπία.
Αλλά από τους δέκα κανόνες ο κορυφαίος είναι ο… 11ος! Αυτός που απαγορεύει το… σεξ για τους αθλητές ή καλύτερα το επιτρέπει υπό χιουμοριστικές προϋποθέσεις, ώστε όλοι οι παίκτες να μείνουν προσηλωμένοι στον στόχο του Final Four.
One extra team rule from the Zalgiris staff to keep everybody fully locked in for the playoffs 😅 pic.twitter.com/XDC8XQ0FXR
— BasketNews (@BasketNews_com) May 6, 2026
Αναλυτικά οι κανόνες της Ζαλγκίρις
- Ο ύπνος πάνω απ’ όλα: Ο στόχος είναι 8-9 ώρες ποιοτικού ύπνου κάθε βράδυ.
- Ενυδάτωση: Να πίνουν νερό συνεχώς μέσα στην ημέρα και να αποφευχθεί η αφυδάτωση.
- Πειθαρχία στη διατροφή: Ισορροπημένα γεύματα με πρωτεΐνη, σύνθετους υδατάνθρακες και καλά λιπαρά. Όχι junk food.
- Υδατάνθρακες: Αυξημένη πρόσληψη υδατανθράκων 2-3 ημέρες πριν από τον αγώνα για περισσότερη ενέργεια.
- Αποθεραπεία: Περισσότερος χρόνος καθημερινά. Υποχρεωτικό, όχι προαιρετικό.
- Επιπλέον θεραπεία : Άμεση αναφορά για οποιονδήποτε πόνο ή ενόχληση και περισσότερος χρόνος στο treatment room.
- Πνευματική προετοιμασία: Συγκέντρωση και περιορισμός περισπασμών όπως social media, ξενύχτια και περιττό άγχος.
- Καθόλου αλκοόλ / Όχι ξενύχτια: Μηδενικό αλκοόλ για προστασία του σώματος και καλύτερη αποκατάσταση.
- Η ομάδα πάνω απ’ όλα: Επικοινωνία, ενέργεια και σωστή νοοτροπία περισσότερο από ποτέ.
- Ίδιες συνήθειες – σε υψηλότερο επίπεδο: Τα ίδια πράγματα, αλλά πιο συγκεντρωμένα, πιο γρήγορα και πιο δυνατά.
- Όχι σεξ*: Επιτρέπεται μόνο σε… διαστήματα 2 λεπτών / 1 λεπτού επί 5 επαναλήψεις, χωρίς έξτρα… κούραση
- Η…. ενδέκατη εντολή: Η Ζαλγκίρις έκοψε το… σεξ για να πάει Final-4! (pic)
