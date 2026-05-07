ΠΑΣΟΚ: Χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών και χαμένες διδακτικές ώρες ο απολογισμός στο τέλος της σχολικής χρονιάς

Κριτική στην κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας ασκεί το ΠΑΣΟΚ για τα χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών στα σχολεία, κάνοντας λόγο για «χιλιάδες χαμένες διδακτικές ώρες» στο τέλος της χρονιάς.

Σκοινή ανακοίνωση του Στέφανου Παραστατίδη, υπεύθυνου του ΚΤΕ Παιδείας και του Σωκράτη Κάτσικα, γραμματέα του Τομέα Παιδείας του ΠΑΣΟΚ, τονίζεται πως «για μια ακόμη φορά οι διαβεβαιώσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας στην αρχή της σχολικής χρονιάς για έγκαιρη κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών στα σχολεία, αποδείχθηκαν πολιτικά κίβδηλες και λόγια του αέρα χωρίς αντίκρισμα».

«Για μια ακόμη φορά φτάνουμε στο τέλος του διδακτικού έτους 2025-2026, με χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών, χιλιάδες χαμένες διδακτικές ώρες, χιλιάδες μαύρες τρύπες στη λειτουργία των σχολείων», σημειώνουν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, υπογραμμίζοντας πως «είναι όμως η πρώτη φορά – σύμφωνα με καταγγελίες των τοπικών εκπαιδευτικών ενώσεων – που το πρόβλημα αποκτά τόσο μεγάλες διαστάσεις, αποκαλύπτοντας μια βαθιά ανικανότητα στη στοιχειώδη διαχείριση του προσωπικού και μια προκλητική αδιαφορία για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων».

Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, «η εικόνα αυτή είναι εικόνα θεσμικής απορρύθμισης, πολιτικής αδιαφορίας και διοικητικής αποτυχίας».

«Κανένας σοβαρός σχεδιασμός ώστε να μην επαναληφθεί και το επόμενο σχολικό έτος η ίδια εικόνα»

«Οι χαμένες διδακτικές ώρες, η αποδιοργάνωση του προγράμματος, τα μαθήματα που δεν διδάχθηκαν επαρκώς ή και καθόλου, οι συνεχείς αλλαγές και μετακινήσεις προσωπικού, συνθέτουν μία πραγματικότητα που πλήττει ευθέως το μορφωτικό δικαίωμα των μαθητών και διευρύνει τις εκπαιδευτικές ανισότητες, ιδιαίτερα στις απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές της χώρας», τονίζουν.

Και προσθέτουν πως «επιπλέον, δεν φαίνεται να υπάρχει καμία ιδιαίτερη πρόβλεψη και κανένας σοβαρός σχεδιασμός ώστε να μην επαναληφθεί και το επόμενο σχολικό έτος η ίδια εικόνα αποδιοργάνωσης και υποστελέχωσης στα δημόσια σχολεία της χώρας», επισημαίνοντας πως «η συστηματική αυτή αποδιοργάνωση οδηγεί στην εσκεμμένη απαξίωση του δημόσιου σχολείου».

Τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ σημειώνουν, άλλωστε, πως «είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι, παρά τη γενικότερη μείωση του μαθητικού πληθυσμού λόγω του δημογραφικού προβλήματος, παρατηρείται αύξηση της ροής μαθητών προς την ιδιωτική εκπαίδευση», σχολιάζοντας ότι «αυτό είναι το αποτέλεσμα της κυβερνητικής επιλογής υποβάθμισης του δημόσιου σχολείου που οδηγεί τη μέση ελληνική οικογένεια στην αναζήτηση λύσεων εκτός του δημόσιου συστήματος».

Για το θέμα αυτό, που αφορά στην εύρυθμη λειτουργία του δημόσιου σχολείου, ο υπεύθυνος ΚΤΕ Παιδείας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Στέφανος Παραστατίδης, κατέθεσε σχετική επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή, που θα συζητηθεί στην Ολομέλεια τις επόμενες ημέρες.