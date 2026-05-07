Μητσοτάκης στην ΚΟ ΝΔ: «Κλείνει» το μάτι στους «13» του ΟΠΕΚΕΠΕ – Βάζει «κόφτη» στην εσωκομματική κριτική

Με νουθεσίες προς τους βουλευτές να αποφύγουν τη «μίζερη εσωστρέφεια» ξεκίνησε την ομιλία του στην κρίσιμη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος επιδίωξε να κατευνάσει την εκτεταμένη δυσαρέσκεια, χρησιμοποιώντας την συνταγματική αναθεώρηση για να κρύψει τα εσωκομματικά – και όχι μόνο – προβλήματα κάτω «από το χαλάκι».

Παράλληλα, όμως, ο κ. Μητσοτάκης φρόντισε και να «κλείσει το μάτι» στους «13» που εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται στις δικογραφίες που έστειλε στη Βουλή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ανακοινώνοντας ότι «όλοι οι βουλευτές μας θα είναι στα ψηφοδέλτια» και επαναλαμβάνοντας τα περί τεκμηρίου της αθωότητας, ενώ συνεχάρη την Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ για τη στάση της, δηλαδή για το γεγονός ότι συμφώνησε στην άρση της ασυλίας των «γαλάζιων» βουλευτών, παρά την εσωκομματική γκρίνια και τις διαφοροποιήσεις.

Να σημειωθεί ότι στον κατάλογο των ομιλητών έχουν εγγραφεί για να μιλήσουν περίπου 45 βουλευτές της ΝΔ, μεταξύ των οποίων και από την πλευρά των «5» (Γιάννης Οικονόμου, Ανδρέας Κατσανιώτης, Ξενοφών Μπαραλιάκος, Ιωάννης Παππάς, Αθανάσιος Ζεμπίλης) που «ξεσπάθωσε» κατά του «επιτελικού κράτους» Μητσοτάκη.

Στους ομιλητές αναμένεται επίσης να βρεθούν και βουλευτές των οποίων ήρθη η ασυλία λόγω εμπλοκής τους στις δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, στους οποίους και έταξε μια θέση στα ψηφοδέλτια της ΝΔ ο πρωθυπουργός και πρόεδρος του κόμματος.

Κατά τα λοιπά, και αφού αναφέρθηκε στις προτάσεις της ΝΔ για την συνταγματική αναθεώρηση, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για «αφωνία» στο σημαντικό αυτό θέμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιτέθηκε εκ νέου – με τον τρόπο του, πλαγίως, όπως το συνηθίζει – στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, λέγοντας ξανά πως ελπίζει «να αποδείξει στην πράξη την ουδετερότητά της και ότι δεν εμπλέκεται στην κομματική διαπάλη».

Το χειρότερο, δε, είναι ότι υπέπεσε για μία ακόμα φορά σε λαϊκίστικες τακτικές, αναφερόμενος στην σοβαρή περιπέτεια υγείας του συνεργάτη του, Γιώργου Μυλωνάκη, και κατηγορώντας ουσιαστικά εκ νέου την αντιπολίτευση ενώ μιλούσε για την υπόθση του ΟΠΕΚΕΠΕ, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Το ποιος είναι ο αδίστακτος ένοχος, το μαρτυρεί η περίπτωση του Γιώργου Μυλωνάκη».

«Η προσωπική επιτυχία του καθενός μας περνάει μέσα από την επιτυχία της ΝΔ»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αφού παραδέχθηκε πως δεν θα είναι εύκολο να κερδίσει η Νέα Δημοκρατία και τρίτες συνεχόμενες εκλογές, τονίζοντας πως «θα πρέπει να ιδρώσουμε τη φανέλα», απευθύνθηκε ξανά στους βουλευτές του, επισημαίνοντας μία «τριπλέτα» νουθεσιών.

«Πρώτον, είναι κορυφαία τιμή ο τίτλος του βουλευτή αυτής της παράταξης. Δεύτερον, σε ένα κόμμα όλοι θα πρέπει να είναι έτοιμοι να το υπηρετήσουν από οποιαδήποτε θέση. Και τρίτον, η προσωπική επιτυχία του καθενός μας περνάει μέσα από την επιτυχία της ΝΔ», διεμήνυσε ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της «γαλάζιας» παράταξης, επιχειρώντας να προλάβει τα παράπονα και την αρνητική κριτική της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

