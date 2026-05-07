Πέμπτη 07 Μαϊου 2026
07.05.2026 | 16:07
Αυστρία: Πυροβολισμοί έξω από εστιατόριο – Σκότωσε σύζυγο και κόρη και αυτοκτόνησε
07.05.2026 | 14:36
Ο ΕΟΦ αποσύρει από την αγορά γνωστό αντισηπτικό – Ο λόγος
Τζίμι Κίμελ – Μελάνια Τραμπ: Η κόντρα δεν λέει να σβήσει
Culture Live 07 Μαΐου 2026, 18:10

Τζίμι Κίμελ – Μελάνια Τραμπ: Η κόντρα δεν λέει να σβήσει

Ο Τζίμι Κίμελ επανήλθε με νέα ειρωνικά σχόλια για τη Μελάνια Τραμπ, παρά τις εκκλήσεις της πρώτης κυρίας και του προέδρου των ΗΠΑ να απολυθεί από το ABC

Ευγενία Κοτρώτσιου
Η σκέψη που σε κρατάει πίσω στη ζωή σου

Η δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στον Τζίμι Κίμελ και τη Μελάνια Τραμπ όχι μόνο δεν δείχνει να εκτονώνεται, αλλά πήρε νέα τροπή μέσα από έναν μονόλογο του παρουσιαστή στο ABC την Δευτέρα. Ο Κίμελ επανήλθε με νέα σχόλια για την πρώτη κυρία, λίγες ημέρες αφότου εκείνη τον είχε αποκαλέσει «δειλό» και είχε ζητήσει, μαζί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, την απομάκρυνσή του από το τηλεοπτικό δίκτυο.

Η κόντρα είχε ξεκινήσει μετά το δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, όπου είχε προηγηθεί απόπειρα πυροβολισμού. Ο Κίμελ είχε σατιρίσει το περιστατικό και, σε ένα από τα σχόλιά του, είχε πει για τη Μελάνια ότι έχει «τη λάμψη μιας μέλλουσας χήρας». Η ατάκα προκάλεσε έντονη αντίδραση από την πλευρά της πρώτης κυρίας, η οποία χαρακτήρισε τον μονόλογό του «όχι κωμωδία», αλλά λόγο που «βαθαίνει την πολιτική ασθένεια στην Αμερική».

Το νέο σχόλιο για τη φωτογραφία της Μελάνια

Στο επεισόδιο της Δευτέρας, ο Κίμελ δεν έδειξε καμία διάθεση να ρίξει τους τόνους. Αντίθετα, σχολίασε το νέο μπαράζ αναρτήσεων του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social, ανάμεσα στις οποίες υπήρχε και μια φωτογραφία της Μελάνια να χαμογελά, πλαισιωμένη από υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης. Η φωτογραφία δεν είχε καμία λεζάντα ή εξήγηση.

Ο παρουσιαστής στάθηκε αμέσως σε αυτό. «Στις 11:04 ανέβασε αυτή την ακόμη πιο απίστευτη φωτογραφία της Μελάνια να χαμογελά, κάτι που… δεν ξέρω πότε ήταν η τελευταία φορά που το είδαμε», είπε, προκαλώντας γέλια στο κοινό του.

«Η Μελάνια μισεί όταν κάνεις πράγματα»

Λίγο αργότερα, ο Κίμελ έπαιξε απόσπασμα από εμφάνιση του προέδρου των ΗΠΑ στο The Villages της Φλόριντα, όπου ο ίδιος αστειεύτηκε ότι η σύζυγός του δεν εγκρίνει τις χορευτικές του κινήσεις.

«Λέει ότι είναι τόσο αντιπροεδρικό», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας: «Μισεί όταν χορεύω».

Ο Κίμελ άδραξε την ευκαιρία για νέο σχόλιο: «Η Μελάνια μισεί όταν κάνεις πράγματα. Αποκλείεται! Δεν μπορώ να το πιστέψω. Τι ξενέρωτη. Γιατί να το μισεί αυτό; Είναι τόσο διασκεδαστικό. Απλώς προσπαθεί να περάσει καλά».

Η οργισμένη απάντηση της Μελάνια

Η Μελάνια Τραμπ είχε ήδη ανεβάσει τους τόνους μετά τον μονόλογο του Κίμελ για το δείπνο των ανταποκριτών. Στη δήλωσή της ανέφερε ότι τα σχόλια του παρουσιαστή για την οικογένειά της «δεν είναι κωμωδία», αλλά «διαβρωτικά λόγια» που, όπως είπε, ενισχύουν τη νοσηρή πολιτική ατμόσφαιρα στις ΗΠΑ.

«Άνθρωποι σαν τον Κίμελ δεν θα έπρεπε να έχουν τη δυνατότητα να μπαίνουν στα σπίτια μας κάθε βράδυ για να διαδίδουν μίσος», ανέφερε. Τον χαρακτήρισε μάλιστα «δειλό», λέγοντας ότι «κρύβεται πίσω από το ABC», επειδή γνωρίζει πως το δίκτυο θα συνεχίσει να τον προστατεύει.

Τόσο η ίδια όσο και ο πρόεδρος των ΗΠΑ ζήτησαν από το ABC να τον απολύσει.

Η απάντηση Κίμελ και το σχόλιο του Λευκού Οίκου

Ο Κίμελ, από την πλευρά του, απάντησε στις εκκλήσεις για την απόλυσή του απευθυνόμενος ευθέως στη Μελάνια. «Συμφωνώ ότι η ρητορική μίσους και βίας είναι κάτι που πρέπει να απορρίπτουμε», είπε στις 28 Απριλίου. «Και νομίζω ότι ένα εξαιρετικό σημείο για να αρχίσουμε να χαμηλώνουμε τους τόνους θα ήταν να κάνετε μια συζήτηση με τον σύζυγό σας γι’ αυτό».

O εκπρόσωπος Ντέιβις Ίνγκλ απάντησε σε αίτημα του Daily Beast για σχόλιο από τον Λευκό Οίκο με ακόμη πιο σκληρό ύφος, λέγοντας ότι «κανείς στα καλά του δεν θέλει να βλέπει ή να ακούει τον Τζίμι Κίμελ», τον οποίο χαρακτήρισε «ατάλαντο γελωτοποιό με καταρρέουσες τηλεθεάσεις».

Μετά και τα νέα σχόλια του παρουσιαστή, είναι σαφές ότι η κόντρα ανάμεσα στην οικογένεια Τραμπ και τον Τζίμι Κίμελ δεν βρίσκεται κοντά στο τέλος της.

*Με πληροφορίες από: Daily Beast

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άντεξε στις πιέσεις και έκλεισε θετικά

Η σκέψη που σε κρατάει πίσω στη ζωή σου

Πέφτουν οι τιμές πετρελαίου εν αναμονή της ιρανικής απάντησης – Νέος γύρος συνομιλιών Λιβάνου-Ισραήλ την άλλη εβδομάδα

Οι Πειρατές του Νίκου Κυριακόπουλου μας «ταξιδεύουν» στην εικαστική παράδοση του livre d'artiste

Το Art Project Space παρουσιάζει την Πέμπτη 7 Μαΐου τη συλλεκτική έκδοση Πειρατές, με πρωτότυπα χαρακτικά του Νίκου Κυριακόπουλου. Εκεί όπου η τέχνη είναι τρόπος ζωής

Δημήτρης Γκιώνης – Πέθανε ο συγγραφέας και δημοσιογράφος του πολιτιστικού ρεπορτάζ
Δημήτρης Γκιώνης - Πέθανε ο συγγραφέας και δημοσιογράφος του πολιτιστικού ρεπορτάζ

Ο Δημήτρης Γκιώνης, ο «μέντορας του πολιτιστικού» όπως τον έλεγαν οι συνάδελφοί του στην Ελευθεροτυπία και την Εφημερίδα των Συντακτών, πέθανε σήμερα, στα 87 του, από επιπλοκές του Πάρκινσον.

«Η Μέριλιν ήθελε έναν πατέρα, έναν εραστή, έναν ατζέντη» – Ο Άρθουρ Μίλερ μιλάει σε ξεχασμένες ηχογραφήσεις
«Η Μέριλιν ήθελε έναν πατέρα, έναν εραστή, έναν ατζέντη» - Ο Άρθουρ Μίλερ μιλάει σε ξεχασμένες ηχογραφήσεις

Οι ηχογραφημένες συνομιλίες που ήρθαν πρόσφατα στο φως αναφέρονται επίσης στη σχέση του θεατρικού συγγραφέα, Άρθουρ Μίλερ, με τη φήμη, τις αμφιβολίες για τον εαυτό του και τον κομμουνισμό.

Έφη Αλεβίζου
Άλλη μια δημοσιογράφος είναι πολύ κακή στη δουλεία της για τον Ντόναλντ Τραμπ – Τι τον εξόργισε
Άλλη μια δημοσιογράφος είναι πολύ κακή στη δουλεία της για τον Ντόναλντ Τραμπ – Τι τον εξόργισε

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «απαίσια» τη δημοσιογράφο Νόρα Ο’Ντόνελ, λέγοντας ότι «σχεδόν οποιαδήποτε γυναίκα από τον δρόμο θα μπορούσε να κάνει την ίδια δουλειά»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Μια πρώτη ματιά στο ντοκιμαντέρ για τη ζωή της Κάιλι Μινόγκ
Γυμνές πόζες, έρωτες και καρκίνος: Μια πρώτη ματιά στο ντοκιμαντέρ για τη ζωή της Κάιλι Μινόγκ

Μετά από 17 άλμπουμ, δύο βραβεία Grammy και πάνω από 80 εκατ. πωλήσεις δίσκων, η «πριγκίπισσα της ποπ» Κάιλι Μινόγκ επιστρέφει με ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή της

Φροίξος Φυντανίδης
Ο Τζον Μάλκοβιτς έλαβε την κροατική υπηκοότητα
Ο Τζον Μάλκοβιτς έγινε... Κροάτης

Την κροατική υπηκοότητα έλαβε ο χολιγουντιανός ηθοποιός Τζον Μάλκοβιτς, η προγιαγιά και ο προπάππους του οποίου είχαν μεταναστεύσει στις ΗΠΑ από το Οζάλι της κεντρικής Κροατίας.

Τι πιστεύουν αληθινές σεξεργάτριες για το Euphoria;
Τι πιστεύουν αληθινές σεξεργάτριες για το Euphoria;

«Με την Κάσι και το OnlyFans, δεν νομίζω ότι έχουμε μια ειλικρινή απεικόνιση του πώς λειτουργεί πραγματικά η πλατφόρμα», λέει η Κέισι Κέι, performer ταινιών ενηλίκων για το Euphoria

Ευγενία Κοτρώτσιου
Το Μουσείο Καζαντζάκη γιορτάζει τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων με ελεύθερη είσοδο και θεματική ξενάγηση
Το Μουσείο Καζαντζάκη γιορτάζει τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων με ελεύθερη είσοδο και θεματική ξενάγηση

«Ενώνοντας έναν Διαιρεμένο κόσμο με τα Μουσεία» είναι το φετινό εορταστικό θέμα, ενώ η ξενάγηση θα έχει τίτλο «Νίκος Καζαντζάκης: στις αποχρώσεις των ιδεών».

Χανταϊός: Δεν είναι ούτε η αρχή μιας επιδημίας ούτε μιας πανδημίας, λέει ο ΠΟΥ
Χανταϊός: Δεν είναι ούτε η αρχή μιας επιδημίας ούτε μιας πανδημίας, λέει ο ΠΟΥ

Το εύρος της εστίας μόλυνσης από χανταϊό θα πρέπει να «μείνει περιορισμένο» εάν εφαρμοστούν τα μέτρα δημόσιας υγείας και εάν οι χώρες επιδείξουν «αλληλεγγύη», υπογράμμισε ο ΠΟΥ

Η AI κάνει τους πλούσιους πλουσιότερους, την ώρα που η τεχνολογία απολύει μαζικά
Η AI κάνει τους πλούσιους πλουσιότερους, την ώρα που η τεχνολογία απολύει μαζικά

Νέα έκθεση της Microsoft αποκαλύπτει το διπλό πρόσωπο του AI: Μεγαλώνει την ψαλίδα πλουσίων-φτωχών, κατακρημνίζει τις ΗΠΑ στην 21η θέση και τάζει προσλήψεις εν μέσω μαζικών απολύσεων

Εντός τριών μηνών η εκδίκαση υποθέσεων που εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα – Τι προβλέπει η ρύθμιση
Εντός τριών μηνών η εκδίκαση υποθέσεων που εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα - Τι προβλέπει η ρύθμιση

Σε περίπτωση άσκησης δίωξης σε βαθμό κακουργήματος η κύρια ανάκριση, δεν θα διενεργείται από πρωτοδίκη ανακριτή, όπως συμβαίνει για τέτοιου είδους αδικήματα, αλλά η διερεύνησή τους θα ανατίθεται σε εφέτη - ειδικό ανακριτή.

Μίνα Μουστάκα
Λίβανος: Νέο γύρο συνομιλιών 14-15 Μαΐου στην Ουάσιγκτον ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ
Λίβανος: Νέο γύρο συνομιλιών 14-15 Μαΐου στην Ουάσιγκτον ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Ισραήλ και Λίβανος θα πραγματοποιήσουν συνομιλίες την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με πηγή από το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών. Η συνάντηση των αντιπροσωπειών θα πραγματοποιηθεί 14-15 Μαΐου.

Τελευταίο αντίο στον παπά-Τσάκαλο – Εφερε την ανατροπή με το ξύπνα παπά, ξύπνα λαέ, είπε ο γιος του
Τελευταίο αντίο στον παπά-Τσάκαλο – Εφερε την ανατροπή με το ξύπνα παπά, ξύπνα λαέ, είπε ο γιος του

«Με το σύνθημα ‘Ξύπνα παπά, ξύπνα λαέ!’ ξεκίνησε τη δεκαετία του '80 και έφερε την ανατροπή τόσο στην Εκκλησία όσο και στην ελληνική κοινωνία», είπε ο γιος του Παπα - Τσάκαλου

Τα συλλυπητήρια της ΕΣΗΕΑ για τον θάνατο του δημοσιογράφου και συγγραφέα Δημήτρη Γκιώνη
Τα συλλυπητήρια της ΕΣΗΕΑ για τον θάνατο του δημοσιογράφου και συγγραφέα Δημήτρη Γκιώνη

Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ «συλλυπείται τη σύζυγό του Μαρία και τον λατρεμένο του γιο Ιάσωνα και αποχαιρετά τον εκλεκτό συνάδελφο, που διέγραψε μια μοναδική διαδρομή στην ελληνική δημοσιογραφία»

ΚΚΕ: Η κυβέρνηση με τη Συνταγματική Αναθεώρηση επιδιώκει να κατοχυρώσει αντιδραστικές τομές
ΚΚΕ: Η κυβέρνηση με τη Συνταγματική Αναθεώρηση επιδιώκει να κατοχυρώσει αντιδραστικές τομές

«Με τις προτάσεις του ο Κ. Μητσοτάκης ομολογεί ότι η ένταση της αντιλαϊκής επίθεσης είναι βασικό προαπαιτούμενο για να 'θωρακιστεί' η οικονομία», τονίζει το ΚΚΕ

Γαλλία: Μετά από 22 χρόνια η Ελλάδα επιστρέφει στα διεθνή δημοσιογραφικά φόρα
Γαλλία: Μετά από 22 χρόνια η Ελλάδα επιστρέφει στα διεθνή δημοσιογραφικά φόρα

«Πρόκειται για την επιβράβευση της σκληρής δουλειάς των Ενώσεων Συντακτών της Αθήνας τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο», τόνισε η πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ, Μαρία Αντωνιάδου

ΣΥΡΙΖΑ: Καμία συναίνεση με τη σκοτεινή κυβέρνηση για αναθεώρηση του Συντάγματος, θα καταθέσουμε δική μας πρόταση
ΣΥΡΙΖΑ: Καμία συναίνεση με τη σκοτεινή κυβέρνηση για αναθεώρηση του Συντάγματος, θα καταθέσουμε δική μας πρόταση

«Με μηδενική αξιοπιστία και αντικοινωνικές προθέσεις, εισέρχεται η ΝΔ στον διάλογο για τη Συνταγματική Αναθεώρηση», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σακελλαρίδης: Η φορολογία στα μερίσματα να πάει από το 5% στο 21% – Τα έσοδα αντιστοιχούν στη 13η σύνταξη
Σακελλαρίδης: Η φορολογία στα μερίσματα να πάει από το 5% στο 21% – Τα έσοδα αντιστοιχούν στη 13η σύνταξη

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης τόνισε ότι η Νέα Αριστερά θεωρεί πως «χρειάζεται μια ευρύτερη ανασύνθεση του χώρου της Αριστεράς και του χώρου της Οικολογίας, ώστε να μπορέσει να διατυπωθεί μια εναλλακτική πρόταση»

Έφη Αλεβίζου
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

