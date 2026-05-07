Σούπερ μάρκετ: Στο 2,23% ο πληθωρισμός τροφίμων – Σε φρούτα και λαχανικά οι μεγαλύτερες αυξήσεις
Οικονομικές Ειδήσεις 07 Μαΐου 2026, 10:57

Σούπερ μάρκετ: Στο 2,23% ο πληθωρισμός τροφίμων – Σε φρούτα και λαχανικά οι μεγαλύτερες αυξήσεις

Στην κατηγορία των νωπών φρούτων και λαχανικών καταγράφεται το ήμισυ της πληθωριστικής πίεσης στα σούπερ μάρκετ, εκτιμά το ΙΕΛΚΑ

Στο 2,23% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Απρίλιο 2026, μειωμένος κατά 0,21% σε σχέση με τον Μάρτιο, αλλά αυξημένος κατά 1,79% στο κυλιόμενο 12μηνο (5/2025-4/2026) σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Στο πλαίσιο στοχευμένης μηνιαίας έρευνας του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) αποκλειστικά στο κανάλι των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ σχετικά με τις πληθωριστικές τάσεις στο οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων, εξετάστηκε η πορεία των τιμών τον Απρίλιο 2026 σε σχέση με τον Απρίλιο 2025.

Από την έρευνα προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα:

Το ήμισυ της πληθωριστικής πίεσης οφείλεται στην κατηγορία των νωπών Φρούτων και Λαχανικών, η οποία το τελευταίο δίμηνο επηρεάζεται από τις κακές καιρικές συνθήκες και την εποχικότητα. Οι υπόλοιπες κατηγορίες παρουσιάζουν συγκριτικά πολύ μικρές διακυμάνσεις. Ο συνολικός πληθωρισμός στις αλυσίδες σουπερμάρκετ τον Απρίλιο 2026 εξαιρουμένης της κατηγορίας των νωπών φρούτων και λαχανικών είναι κάτω του 1%.

Ποια προϊόντα μειώθηκαν στα σούπερ μάρκετ

Μεγαλύτερες μειώσεις τιμών τον Απρίλιο 2026 σε σχέση με τον Απρίλιο 2025 καταγράφονται στις κατηγορίες:

• Είδη μίας χρήσης, οικιακά και είδη πάρτυ: -3,08%

• Κατεψυγμένα: -2,73%

• Αυγά, βούτυρα, ζωμοί: -1,78%

• Ζύμες νωπές και κατεψυγμένες: -1,37%

• Τροφές και είδη για κατοικίδια: -1,32%

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις

Οι μειώσεις που καταγράφονται είναι αποτέλεσμα τόσο της ομαλοποίησης της αγοράς και της μείωσης στις τιμές παραγωγού σε ορισμένα προϊόντα, σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ.

Μεγαλύτερες αυξήσεις τον Απρίλιο 2026 σε σχέση με τον Απρίλιο 2025 καταγράφονται στις κατηγορίες:

• Φρέσκα φρούτα και λαχανικά: +11,96%

• Βρεφικές και παιδικές τροφές: +7,43%

• Αλλαντικά: +7,11%

• Φρέσκα Κρέατα: +5,57%

• Φρέσκα Ψάρια και θαλασσινά: +4,19%

Οι αυξήσεις στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά αποδίδονται κυρίως στις καιρικές συνθήκες του Ιανουαρίου και Απριλίου 2026, με τις αυξημένες βροχοπτώσεις, χαμηλές θερμοκρασίες και τα πλημμυρικά φαινόμενα να επηρεάζουν τα νωπά φρούτα και λαχανικά. Σε σχέση με τις αυξήσεις στα φρέσκα κρέατα και στα αλλαντικά πρόκειται για εξέλιξη η οποία οφείλεται πρώτον στις αυξήσεις των διεθνών τιμών στα εισαγόμενα είδη και ειδικά στο μοσχάρι λόγω της μείωσης του ζωικού κεφαλαίου (σημειώνεται ότι η πλειοψηφία του μοσχαριού και χοιρινού που καταναλώνεται στην Ελλάδα είναι εισαγωγής) και δεύτερον στις ασθένειες ζώων που έπληξαν πολλές περιοχές εκτροφής στην Ελλάδα και ειδικά τα αμνοερίφια.

Οι λόγοι στους οποίους αποδίδεται η τάση της ευρύτερης συγκράτησης των τιμών προϊόντων στα σουπερμάρκετ:

• Συγκράτηση πληθωρισμού. Οι τιμές παρουσιάζουν συγκράτηση την τελευταία διετία στα μεγάλα καταστήματα τροφίμων λόγω των μεγάλων όγκων προϊόντων που διακινούν, των οικονομιών κλίμακας, της οργανωσιακής-τεχνολογικής ετοιμότητας τους και των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.

• Υψηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων. Η συγκράτηση στις τιμές εμφανίζεται πολύ πιο γρήγορα στα μεγάλα σημεία πώλησης λόγω μεγαλύτερης κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων.

Δηλαδή διακινούν πιο γρήγορα το απόθεμα τους και προβαίνουν πιο σύντομα σε νέες αγορές για αναπλήρωση των αποθεμάτων.

• Επίδραση προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Τα μερίδια πωλήσεων προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας είναι μεγαλύτερα στις μεγάλες αλυσίδες σουπερμάρκετ λόγω μεγαλύτερου εύρους κωδικολογίου, ενώ την τελευταία διετία καταγράφουν αύξηση.

Πηγή: ΟΤ

Τι θα συνέβαινε αν το πετρέλαιο γινόταν ξαφνικά δυσεύρετο σε παγκόσμια κλίμακα; Αν και η πλήρης εξάντληση παραμένει απίθανη, μια παρατεταμένη γεωπολιτική κρίση θα μπορούσε να οδηγήσει σε εκτίναξη τιμών, ελλείψεις καυσίμων και μαζικές ανατροπές στις αερομεταφορές.

Τελικά γίνεται ή δε γίνεται να εφαρμοστεί τετραήμερη εργασία και 35ωρο-32ωρο στην Ελλάδα; Η κυβέρνηση το απορρίπτει, οι κοινωνικοί εταίροι δυσπιστούν. Ωστόσο τα διεθνή δεδομένα είναι ενθαρρυντικά.

Οι αποδόσεις παρακολουθούνται καθημερινά, οι εκδόσεις σχεδιάζονται με μεγαλύτερη προσοχή και οι δημοσιονομικές αποφάσεις αξιολογούνται υπό το πρίσμα της αντίδρασης των επενδυτών

Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει κύμα οργής καθώς οικογένειες και νέα ζευγάρια τρέχουν να προλάβουν τις ασφυκτικές προθεσμίες, με τον φόβο ότι θα χαθούν οι προκαταβολές

Η ευρωπαϊκή ναυτιλία διατηρεί την πρωτοκαθεδρία σε κρίσιμους τομείς, αλλά ταυτόχρονα βλέπει την ισχύ της να πιέζεται από την ταχύτατη ανάπτυξη των ασιατικών στόλων

Νέα έρευνα συγκρίνει τα ενοίκια στις πρωτεύουσες της ΕΕ με το ύψος του κατώτατου μισθού. Η Αθήνα είναι αναλογικά ακριβότερη από τις Βρυξέλες, το Βερολίνο και τη Μαδρίτη.

Τη θέσπιση ελάχιστης εγγυημένης ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας για όλα τα νοικοκυριά με σταθερή τιμή προτείνει το «Ινστιτούτο Τσίπρα» - Ο στόχος αφορά μείωση 40% στον τελικό λογαριασμό

Η νεοεμφανιζόμενη ισλαμιστική οργάνωση συνδέεται με κλιμακούμενες επιθέσεις κατά εβραϊκών στόχων και της εξόριστης ιρανικής αντιπολίτευσης στην Ευρώπη, με εκτιμώμενη δράση ως «πληρεξούσια» του Ιράν

Ένα πρόσφατο βιβλίο προσπαθεί να εξηγήσει πώς η Ακροδεξιά κατάφερε μια «παράξενη νίκη»

Η μυστική σχολή προετοιμάζει πράκτορες αντίστοιχους με αυτούς που έχουν χακάρει δυτικά κοινοβούλια, έχουν δηλητηριάσει αντιφρονούντες και έχουν παρέμβει σε εκλογές σε Ευρώπη και ΗΠΑ

Ο οδηγός του πατινιού νοσηλεύτηκε στο Γενικό Νοσοκομείο στα Χανιά και ζητεί καταβολή μισθών, φιλοδωρημάτων, εξόδων διατροφής, ιατρικών εξόδων και ηθικής βλάβης συνολικού ποσού 11.420,50 ευρώ

Η ηθοποιός, Τζέιν Φόντα, και ο μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης, Τεντ Τέρνερ, ο οποίος απεβίωσε στις 6 Μαΐου σε ηλικία 87 ετών, ήταν παντρεμένοι από το 1991 έως το 2001. Αλλά ο τεντ ήταν άπιστος.

Η απομάκρυνση των επιβατών του MV Hondius, όπου ξέσπασε ο χανταϊός, έχει προγραμματιστεί για την επόμενη εβδομάδα, ενώ το κρουαζιερόπλοιο αναμένεται να φτάσει στα Κανάρια το Σάββατο

Οργή σε Μόναχο και γερμανικά ΜΜΕ για τις αποφάσεις του Πορτογάλου διαιτητή, Ζοάο Πινιέιρο στο 1-1 με την Παρί Σεν Ζερμέν – Στο επίκεντρο οι φάσεις με Νούνο Μέντες και Ζοάο Νέβες, σκληρές δηλώσεις από τη διοίκηση και τον Κομπανί

Το φορτηγό πλοίο «Corsage C» προσέκρουσε σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου - Η εκτεταμένη εισροή υδάτων είχε ως αποτέλεσμα να χάσει γρήγορα τη στεγανότητά του και τελικά να βυθιστεί

Σε μία κρίσιμη για τον Κυριάκο Μητσοτάκη πολιτική συγκυρία, συνεδριάζει η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ, με τον πρωθυπουργό να επιχειρεί να κατευνάσει τις έντονες εσωκομματικές αντιδράσεις στους χειρισμούς του Μαξίμου για μία σειρά θεμάτων - Πάνω από 40 βουλευτές θα λάβουν το λόγο

Μετά το break των Μινεσότα Τίμπεργουλβς στο πρώτο ματς, οι Σαν Αντόνιο Σπερς διέλυσαν τους «Λύκους» με 38 πόντους διαφοράς στο Game 2, για το 1-1 στους ημιτελικούς της δυτικής περιφέρειας του NBA – Σημαντικό προβάδισμα για τους Νικς μετά το 2-0 επί των Σίξερς.

Σε άρθρο γνώμης της ισραηλινής εφημερίδας Haaretz σημειώνεται ότι «όταν σπίτια πυρπολούνται με τους κατοίκους τους μέσα, πρόκειται για ισραηλινή τρομοκρατία».

«Δεν μπορεί τα ΕΛΠΕ να έχουν φτάσει να έχουν πάνω από ένα δισεκατομμύριο κέρδη το 2025 και να υπάρχουν όμηροι εργαζόμενοι, οι οποίοι παράγουν όλο αυτόν τον πλούτο», δήλωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας

