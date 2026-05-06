Μπάγερν – Παρί: «Γιγαντομαχία» στο Μόναχο, με… φόντο τον μεγάλο τελικό της Βουδαπέστης

Μία ακόμη σπουδαία ευρωπαϊκή παράσταση αναμένεται να δώσουν Μπάγερν Μονάχου και Παρί Σεν Ζερμέν, στη ρεβάνς του 5-4 του Παρισιού, σήμερα (22:00, MEGA) στη Γερμανία και λίγο πριν τη… Βουδαπέστη.

Mετά την ιστορικότερη μάχη λοιπόν στην ιστορία των ημιτελικών της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης (αυτής των εννεά γκολ), η Μπάγερν θέλει να υπερασπιστεί την εντός έδρας παράδοσή της κόντρα στην Παρί.

Οι Βαυαροί, μετρούν εννέα νίκες, έναντι επτά σε 16 παιχνίδια στο «σπίτι» τους γεγονός το οποίο, μπορεί στο τέλος της ημέρας και να μην έχει κανέναν… ρόλο.

Σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό ο Βενσάν Κομπανί, δεν υπολογίζει δεδομένα στον Σερζ Γκνάμπρι ο οποίος είναι τραυματίας, ενώ ο Λουίς Ενρίκε, δεν θα έχει στη διάθεσή του τον βασικό δεξιό μπακ της ομάδας, Ασχράφ Χακίμι.

Οι ενδεκάδες στο Μπάγερν – Παρί Σεν Ζερμέν:

Μπάγερν (Βενσάν Κομπανί): Nόιερ – Στάνισιτς, Ουπαμεκανό, Ταχ, Λάιμερ – Κίμιχ, Πάβλοβιτς – Ολίσε, Μουσιάλα, Ντίας – Κέιν

Παρί Σεν Ζερμέν (Λουίς Ενρίκε): Σαφόνοφ – Ζαΐρ Εμερί, Μαρκίνιος, Πατσό, Μέντες – Βιτίνια, Νέβες, Ρουίθ – Ντουέ, Κβαρατσχέλια, Ντεμπελέ