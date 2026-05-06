Μπάγερν – Παρί: «Γιγαντομαχία» στο Μόναχο, με… φόντο τον μεγάλο τελικό της Βουδαπέστης
Μπάγερν και Παρί είναι έτοιμες μετά το απίθανο 5-4 της Γαλλίας, κοντράρονται απόψε στις 22:00 (MEGA) στο Μόναχο σε μια μάχη που θα καθορίσει τον δεύτερο φιναλίστ του Champions League.
- Πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 13 Μαΐου - Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού
- Γιατί είναι ασύμφορη η συνταξιοδότηση μετά τα 40 έτη ασφάλισης
- Τελικά οι υψηλότεροι φόροι διώχνουν τους πλούσιους; Το σχέδιο του Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη επαναφέρει το ερώτημα
- Ληστής χτύπησε ένοικο πολυκατοικίας με σίδερο και τον έσφιγγε στον λαιμό να τον πνίξει
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Μία ακόμη σπουδαία ευρωπαϊκή παράσταση αναμένεται να δώσουν Μπάγερν Μονάχου και Παρί Σεν Ζερμέν, στη ρεβάνς του 5-4 του Παρισιού, σήμερα (22:00, MEGA) στη Γερμανία και λίγο πριν τη… Βουδαπέστη.
Mετά την ιστορικότερη μάχη λοιπόν στην ιστορία των ημιτελικών της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης (αυτής των εννεά γκολ), η Μπάγερν θέλει να υπερασπιστεί την εντός έδρας παράδοσή της κόντρα στην Παρί.
Οι Βαυαροί, μετρούν εννέα νίκες, έναντι επτά σε 16 παιχνίδια στο «σπίτι» τους γεγονός το οποίο, μπορεί στο τέλος της ημέρας και να μην έχει κανέναν… ρόλο.
Σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό ο Βενσάν Κομπανί, δεν υπολογίζει δεδομένα στον Σερζ Γκνάμπρι ο οποίος είναι τραυματίας, ενώ ο Λουίς Ενρίκε, δεν θα έχει στη διάθεσή του τον βασικό δεξιό μπακ της ομάδας, Ασχράφ Χακίμι.
Οι ενδεκάδες στο Μπάγερν – Παρί Σεν Ζερμέν:
Μπάγερν (Βενσάν Κομπανί): Nόιερ – Στάνισιτς, Ουπαμεκανό, Ταχ, Λάιμερ – Κίμιχ, Πάβλοβιτς – Ολίσε, Μουσιάλα, Ντίας – Κέιν
Παρί Σεν Ζερμέν (Λουίς Ενρίκε): Σαφόνοφ – Ζαΐρ Εμερί, Μαρκίνιος, Πατσό, Μέντες – Βιτίνια, Νέβες, Ρουίθ – Ντουέ, Κβαρατσχέλια, Ντεμπελέ
- Super League: Η ΚΕΔ όρισε τον Σάντσεθ Μαρτίνεθ στο Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ, ο Όσμερς σφυρίζει στο ΑΕΚ-Παναθηναϊκός
- «Έφυγε» από τη ζωή ο δημοσιογράφος Σταύρος Τσώχος
- Φουρνιέ: «Έχουμε φτάσει πολλές φορές στην πηγή, ήρθε η στιγμή να πιούμε νερό»
- Ο Σιμεόνε παραδέχθηκε την Άρσεναλ: «Άξιζε να προκριθεί, δεν αποκλειστήκαμε λόγω διαιτησίας»
- Μπάγερν – Παρί: «Γιγαντομαχία» στο Μόναχο, με… φόντο τον μεγάλο τελικό της Βουδαπέστης
- NBA: Οι Θάντερ ισοπέδωσαν τους Λέικερς, 1-0 και για τους Πίστονς (vids)
- Ολυμπιακός: Το πρόγραμμα μέχρι το Final Four της Euroleague
- Οι αθλητικές μεταδόσεις (6/5): Πού θα δείτε το Game 3, Παναθηναϊκός-Βαλένθια και τον ημιτελικό Μπάγερν-Παρί Σεν Ζερμέν
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις