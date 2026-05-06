Μετάνιωσε ο Νεϊμάρ για το επεισόδιο με τον γιο του Ρομπίνιο: «Ξεπέρασα τα όρια»

Ο Νεϊμάρ αγωνιστικά παραμένει σε πολύ καλή φόρμα το τελευταίο διάστημα, καθώς κόραρε στη χθεσινή ισοπαλία (1-1) της Σάντος με την Ρεκολέτα για τη φάση των ομίλων του Copa Sudamericana, ωστόσο το θέμα της επίθεσής του στον γιο του Ρομπίνιο παρέμεινε στο προσκήνιο.

Ο Βραζιλιάνος σταρ εμφανίστηκε μετανιωμένος για τις πράξεις του, παραδέχθηκε πως έκανε λάθος, ενώ συμπλήρωσε πως στιγμές έντασεις σαν και αυτές αποτελούν μέρος της καθημερινότητας στο ποδόσφαιρο.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Νεϊμάρ:

«Ναι, το παραδέχομαι, ξεπέρασα τα όρια. Ζήτησα συγγνώμη και πίστευα ότι το είχαμε αφήσει πίσω μας από εκείνη τη στιγμή“, ανέφερε και συμπήρωσε πως “Όποιος έχει παίξει ποδόσφαιρο γνωρίζει ότι περιστατικά σαν και αυτά συμβαίνουν. Νεύρα, ένταση, ακόμη και χτυπήματα. Είναι μέσα στο παιχνίδι».

🚨🗣️ 𝗡𝗘𝗪: Neymar on the fight with 18-year old Robinho Jr. during training, as he kicked and slapped him across his face: «I went too far, yes, I know that. I had already apologized, I thought it had been resolved between us in that moment.» «Anyone who plays football knows… pic.twitter.com/gkAGzZ9iYt — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 6, 2026

Από την πλευρά του, ο Ρομπίνιο Τζούνιορ μίλησε με σεβασμό για τον Νεϊμάρ, αποκαλύπτοντας μάλιστα τη σχέση που τους συνδέει από παλιά: «Με ενόχλησε, γιατί ο Νεϊμάρ είναι το είδωλό μου από μικρό παιδί. Είναι κάποιος που νοιάζομαι πολύ. Το πρώτο δώρο που μου είχε κάνει ήταν μια φανέλα όταν ήμουν 8 ετών. Έκλαψα τότε και την κρατάω ακόμη».

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής ξεκαθάρισε πως το θέμα πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις απ’ ό,τι έπρεπε: «Έκανε λάθος, αλλά ζήτησε συγγνώμη και στάθηκε στο ύψος του. Μιλήσαμε σαν άντρες και τώρα όλα είναι καλά. Οι νομικές κινήσεις έγιναν πάνω στα νεύρα, περισσότερο με το συναίσθημα παρά με τη λογική. Δεν έπρεπε να πάρει τέτοια έκταση».

Κλείνοντας, έβαλε οριστικά τέλος στο ζήτημα: «Όλοι κάνουν λάθη. Είναι άνθρωπος όπως όλοι μας. Μπορούσα να έχω κάνει κι εγώ το ίδιο. Ήταν μια στιγμή έντασης, ένα χτύπημα, αλλά την ίδια στιγμή ζήτησε συγγνώμη — και την έχω αποδεχτεί. Όλα είναι καλά».

Το επεισόδιο φαίνεται να ανήκει πλέον στο παρελθόν, με τους δύο παίκτες να αφήνουν πίσω τη συγκεκριμένη στιγμή και να επικεντρώνονται ξανά στο αγωνιστικό κομμάτι.