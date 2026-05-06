«Σφάζει με το βαμβάκι» την κυβέρνηση ο Κ. Καραμανλής για την «αδιαφανή, σκανδαλώδη διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων»

Νέα δημόσια παρέμβαση πραγματοποίησε ο Κώστας Καραμανλής, αυτή τη φορά μιλώντας στην επετειακή εκδήλωση για τα 75 χρόνια από την ίδρυση της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Αμπελοοινικών Προϊόντων (ΚΕΟΣΟΕ) που έγινε στο Μουσείο Οίνου στην Παλλήνη.

Ομιλία του πρώην πρωθυπουργού στην επετειακή εκδήλωση της ΚΕΟΣΟΕ

Ο πρώην πρωθυπουργός, όπως συνηθίζει, διατήρησε χαμηλούς τόνους σε μια ομιλία που κινήθηκε σε θεσμικά πλαίσια όμως εμπεριείχε μηνύματα με αποδέκτη και την κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Κ. Καραμανλής: Διαρθρωτικά προβλήματα και παθογένειες που δεν αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς

Ο Κώστας Καραμανλής «σε μια εποχή που ο αγροτικός κόσμος βιώνει μια εξαιρετικά δύσκολη» και «ανυπόφορη πραγματικότητα» μίλησε για «διαρθρωτικά προβλήματα και παθογένειες που δεν αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς και με την πάροδο των ετών κακοφορμίζουν και εξελίσσονται σε σοβαρές απειλές για τη βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα και την προοπτική της περιφέρειας».

Με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ να έχει πλήξει το κυβερνητικό στρατόπεδο ο πρώην πρωθυπουργός επεσήμανε προβλήματα όπως: «Καθυστερήσεις στην καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων. Αδιαφανή, ενίοτε σκανδαλώδη και πελατειακής αντίληψης διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων. Κοντόφθαλμες λογικές στην προτεραιοποίηση των αναγκών και, συνεπώς, μη παραγωγική κατανομή και χαμηλή αποδοτικότητα των ευρωπαϊκών πόρων».

Εντόπισε τις «μεγάλες δομικές αδυναμίες, οι οποίες ναρκοθετούν την παραγωγικότητα και υποσκάπτουν την ανταγωνιστικότητα του πρωτογενούς τομέα» και ζήτησε «να κοιτάξουμε κατάματα την πραγματικότητα, χωρίς εξωραϊσμούς και υπεκφυγές».

Ο Κώστας Καραμανλής αναφέρθηκε σε ταυτόχρονη εκδήλωση έκτακτων συνθηκών και η όξυνση χρόνιων προβλημάτων, σταχυολογώντας:

H πανδημία Covid 19. Το κλείδωμα των οικονομιών, η κρίση στην εφοδιαστική αλυσίδα, η αργή και επίπονη επανεκκίνηση μετά το lock down, το πρώτο κύμα πληθωριστικών πιέσεων.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία. Έντονες αναταράξεις στις αγορές λιπασμάτων και ζωοτροφών. Εκτόξευση του ενεργειακού κόστους. Πρόβλημα που επιδεινώθηκε και κινδυνεύει να οδηγηθεί εκτός ελέγχου από την παράταση της σύγκρουσης Ιράν-ΗΠΑ-Ισραήλ και την πιθανή επανέναρξη των εχθροπραξιών, μετά τη λήξη της άγονης έως αυτή την ώρα, εκεχειρίας. Πέραν της γεωπολιτική διάστασης, η διαφαινόμενη έλλειψη καυσίμων και η περαιτέρω άνοδος της τιμής τους θα επιδεινώσουν μια ήδη προβληματική κατάσταση, προκαλώντας συνέπειες.

Υπέρογκη οικονομική επιβάρυνση, ειδικά για τους μικρομεσαίους αγρότες, από την εφαρμογή των βεβιασμένων, απερίσκεπτων και άκαιρων αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενεργειακή μετάβαση.

Τα παραπάνω «ήρθαν να κουμπώσουν» στη χώρα μας με:

Ραγδαία αύξηση του κόστους παραγωγής.

Μείωση των τιμών παραγωγού και η υποχώρηση του αγροτικού εισοδήματος.

Εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές, σε φυτικό και ζωικό κεφάλαιο. από φυσικές καταστροφές, ασθένειες και ζωονόσους.

Ανάγκη για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο στήριξης του αγροτικού κόσμου

Με «αίσθημα εθνικής και κοινωνικής ευθύνης, σε πνεύμα συνεννόησης και με την ευρύτερη δυνατή συναίνεση» τόνισε πως «απαιτείται η εκπόνηση, η επαρκής χρηματοδότηση και η έγκαιρη υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για τη στήριξη του αγροτικού κόσμου και την βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας».

Μεταξύ άλλων κατέληξε πως «οι προκλήσεις είναι μπροστά μας. Και μας υπαγορεύουν να ανταποκριθούμε στο πατριωτικό μας χρέος».