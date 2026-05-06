«Σφάζει με το βαμβάκι» την κυβέρνηση ο Κ. Καραμανλής για την «αδιαφανή, σκανδαλώδη διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων»
Ο Κώστας Καραμανλής, σε νέα του παρέμβαση, μίλησε ανοιχτά για «προβλήματα που κακοφορμίζουν» και «εξελίσσονται σε σοβαρές απειλές για τη βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα και την προοπτική της περιφέρειας».
- Πελώριο τσουνάμι στην Αλάσκα ήταν το δεύτερο ψηλότερο που έχει καταγραφεί ποτέ
- Σύλλογος SOS Τροχαία Εγκλήματα για τη δολοφονία 20χρονου στην Κρήτη: Η εξέλιξη αυτή δεν ήταν αναπόφευκτη
- Ανδρουλάκης: Manual Μητσοτάκη να πετά τις δικογραφίες στον κάδο των αχρήστων – Αξιακή η μάχη των εκλογών
- Θεσσαλονίκη: Σέρβος μοναχός πήδηξε από το ασθενοφόρο που τον μετέφερε στο νοσοκομείο – Τραυματίστηκε και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Νέα δημόσια παρέμβαση πραγματοποίησε ο Κώστας Καραμανλής, αυτή τη φορά μιλώντας στην επετειακή εκδήλωση για τα 75 χρόνια από την ίδρυση της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Αμπελοοινικών Προϊόντων (ΚΕΟΣΟΕ) που έγινε στο Μουσείο Οίνου στην Παλλήνη.
Ομιλία του πρώην πρωθυπουργού στην επετειακή εκδήλωση της ΚΕΟΣΟΕ
Ο πρώην πρωθυπουργός, όπως συνηθίζει, διατήρησε χαμηλούς τόνους σε μια ομιλία που κινήθηκε σε θεσμικά πλαίσια όμως εμπεριείχε μηνύματα με αποδέκτη και την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
Κ. Καραμανλής: Διαρθρωτικά προβλήματα και παθογένειες που δεν αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς
Ο Κώστας Καραμανλής «σε μια εποχή που ο αγροτικός κόσμος βιώνει μια εξαιρετικά δύσκολη» και «ανυπόφορη πραγματικότητα» μίλησε για «διαρθρωτικά προβλήματα και παθογένειες που δεν αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς και με την πάροδο των ετών κακοφορμίζουν και εξελίσσονται σε σοβαρές απειλές για τη βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα και την προοπτική της περιφέρειας».
Με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ να έχει πλήξει το κυβερνητικό στρατόπεδο ο πρώην πρωθυπουργός επεσήμανε προβλήματα όπως: «Καθυστερήσεις στην καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων. Αδιαφανή, ενίοτε σκανδαλώδη και πελατειακής αντίληψης διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων. Κοντόφθαλμες λογικές στην προτεραιοποίηση των αναγκών και, συνεπώς, μη παραγωγική κατανομή και χαμηλή αποδοτικότητα των ευρωπαϊκών πόρων».
Εντόπισε τις «μεγάλες δομικές αδυναμίες, οι οποίες ναρκοθετούν την παραγωγικότητα και υποσκάπτουν την ανταγωνιστικότητα του πρωτογενούς τομέα» και ζήτησε «να κοιτάξουμε κατάματα την πραγματικότητα, χωρίς εξωραϊσμούς και υπεκφυγές».
Ο Κώστας Καραμανλής αναφέρθηκε σε ταυτόχρονη εκδήλωση έκτακτων συνθηκών και η όξυνση χρόνιων προβλημάτων, σταχυολογώντας:
- H πανδημία Covid 19. Το κλείδωμα των οικονομιών, η κρίση στην εφοδιαστική αλυσίδα, η αργή και επίπονη επανεκκίνηση μετά το lock down, το πρώτο κύμα πληθωριστικών πιέσεων.
- Ο πόλεμος στην Ουκρανία. Έντονες αναταράξεις στις αγορές λιπασμάτων και ζωοτροφών. Εκτόξευση του ενεργειακού κόστους. Πρόβλημα που επιδεινώθηκε και κινδυνεύει να οδηγηθεί εκτός ελέγχου από την παράταση της σύγκρουσης Ιράν-ΗΠΑ-Ισραήλ και την πιθανή επανέναρξη των εχθροπραξιών, μετά τη λήξη της άγονης έως αυτή την ώρα, εκεχειρίας. Πέραν της γεωπολιτική διάστασης, η διαφαινόμενη έλλειψη καυσίμων και η περαιτέρω άνοδος της τιμής τους θα επιδεινώσουν μια ήδη προβληματική κατάσταση, προκαλώντας συνέπειες.
- Υπέρογκη οικονομική επιβάρυνση, ειδικά για τους μικρομεσαίους αγρότες, από την εφαρμογή των βεβιασμένων, απερίσκεπτων και άκαιρων αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενεργειακή μετάβαση.
Τα παραπάνω «ήρθαν να κουμπώσουν» στη χώρα μας με:
- Ραγδαία αύξηση του κόστους παραγωγής.
- Μείωση των τιμών παραγωγού και η υποχώρηση του αγροτικού εισοδήματος.
- Εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές, σε φυτικό και ζωικό κεφάλαιο. από φυσικές καταστροφές, ασθένειες και ζωονόσους.
- Καθυστερήσεις στην καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων.
- Αδιαφανή, ενίοτε σκανδαλώδη και πελατειακής αντίληψης διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων.
- Κοντόφθαλμες λογικές στην προτεραιοποίηση των αναγκών και, συνεπώς, μη παραγωγική κατανομή και χαμηλή αποδοτικότητα των ευρωπαϊκών πόρων.
Ανάγκη για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο στήριξης του αγροτικού κόσμου
Με «αίσθημα εθνικής και κοινωνικής ευθύνης, σε πνεύμα συνεννόησης και με την ευρύτερη δυνατή συναίνεση» τόνισε πως «απαιτείται η εκπόνηση, η επαρκής χρηματοδότηση και η έγκαιρη υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για τη στήριξη του αγροτικού κόσμου και την βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας».
Μεταξύ άλλων κατέληξε πως «οι προκλήσεις είναι μπροστά μας. Και μας υπαγορεύουν να ανταποκριθούμε στο πατριωτικό μας χρέος».
- Αθήνα: Συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη – Τα θέματα που συζήτησαν
- Οι μεγάλοι της Ευρώπης θέλουν τον γιο του Κριστιάνο Ρονάλντο
- Βενιζέλος: Ο τεχνολογικός ανταγωνισμός στην τεχνητή νοημοσύνη αναδεικνύει ως επίδικο τη φιλελεύθερη δημοκρατία
- Κρήτη: Ο 54χρονος πυροβόλησε 6 φορές τον Νικήτα και συνέχισε να τον κλωτσά – Βίντεο ντοκουμέντο
- Θεσσαλονίκη: Βαρύ το κλίμα για την αποχώρηση της Ryanair – Αναζητούνται λύσεις από τους φορείς της πόλης
- LIVE: Παναθηναϊκός – Βαλένθια
- Ο Στινγκ επιμένει ότι τα παιδιά του δε θα κληρονομήσουν τίποτα από την περιουσία του
- Μακρόν: Τηλεφωνική επικοινωνία με Πεζεσκιάν – Άρση του αποκλεισμού στα Στενά του Ορμούζ χωρίς όρους
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις