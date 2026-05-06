Αθήνα: Συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη – Τα θέματα που συζήτησαν
Συνάντηση με τον Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίο είχε ο Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο της επίσκεψης του Παναγιώτατου στην Αθήνα.
Τις διεθνείς εξελίξεις και ζητήματα θρησκευτικής διπλωματίας αλλά και περιβαλλοντικής προστασίας συζήτησε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, κατά την διάρκεια συνάντησής τους, στο πλαίσιο της επίσκεψής του πρώτου στην Αθήνα.
Ο Αλ. Τσίπρας συνεχάρη τον Οικουμενικό Πατριάρχη για την ιστορικής σημασίας ομιλία του στη Βουλή των Ελλήνων, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στην στενή συνεργασία του με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, κατά την διάρκεια της πρωθυπουργίας του.
Οι διεθνείς εξελίξεις στη συνάντηση στην Αθήνα
Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στις διεθνείς εξελίξεις, στη Γάζα, στην Ουκρανία, στο Ιράν, στον Λίβανο και αλλού, τονίζοντας ότι τόσο η Αριστερά όσο και η Εκκλησία πορεύονται με κοινές ανθρωπιστικές αρχές και αξίες, όσον αφορά την προστασία των ευάλωτων και των αδύναμων, αλλά και την παροχή αλληλεγγύης σε όσους έχουν ανάγκη.
Παράλληλα, αναφέρθηκε και στη σημασία του διαθρησκειακού διαλόγου, αναφέροντας χαρακτηριστικά την Διάσκεψη για τον Θρησκευτικό και Πολιτιστικό Πλουραλισμό και την Ειρηνική Συνύπαρξη στη Μέση Ανατολή αλλά και την Διάσκεψη της Ρόδου για την Ασφάλεια και την Σταθερότητα που πραγματοποιήθηκαν το 2015 και το 2017, αναδεικνύοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως κράτος – πυλώνα για την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα, και την ανάγκη για νέες τέτοιες πρωτοβουλίες στο σημερινό ασταθές σκηνικό.
Η Θεολογική Σχολή της Χάλκης
Κλείνοντας, ο Αλ.Τσίπρας αναφέρθηκε εκτενώς στην επίσκεψη του στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης – η πρώτη επίσκεψη Έλληνα πρωθυπουργού – και δεσμεύθηκε να επισκεφθεί την έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου με την πρώτη διαθέσιμη ευκαιρία.
Τον Αλέξη Τσίπρα συνόδευσε ο διπλωματικός σύμβουλος Δημ. Παπαγεωργίου.
