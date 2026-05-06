Ο Τεντ Τέρνερ ήθελε να σώσει τον κόσμο: Μεγιστάνας, μαχητής, διεθνιστής – Το ρίσκο του CNN, το λάθος της Τζέιν Φόντα και ο Πούτιν

Αλήθεια, τι θα είχε συμβεί αν ο Τεντ Τέρνερ δεν είχε επινοήσει το CNN; Πώς θα ήταν ο κόσμος μας αν είχε ηγηθεί της υπερδύναμης των ΗΠΑ ως Πρόεδρος; Γιατί ο ορκισμένος μαχητής Τεντ Τέρνερ θα μπορούσε να είχε αλλάξει πραγματικά τον κόσμο;

Η απάντηση σε όλα τα παραπάνω και ακόμη περισσότερα ερωτήματα κρύβεται στη θυελλώδη ζωή ενός οραματιστή που μας έμαθε να αγαπάμε τις ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο, του επαναστάτη που ακόμη και όταν είδε την αυτοκρατορία του να καταρρέει μέσα από καταστροφικές συγχωνεύσεις, δεν έπαψε ποτέ να προειδοποιεί για τους κινδύνους της τεχνολογικής αποξένωσης και του πυρηνικού ολέθρου, παραμένοντας μέχρι το τέλος της ζωής τους ένας αθεράπευτος διεθνιστής.

«Ήταν ρομαντικός» γράφει το Daily Beast. Όχι, ο Τέρνερ ήταν σίγουρα περισσότερα και μάλλον καθόλου ρομαντικός. Ο Τεντ Τέρνερ, ο άνθρωπος που —για καλό ή για κακό— εκμηδένισε την απόσταση μεταξύ των παγκόσμιων γεγονότων και των καθιστικών εξαναγκάζοντας τη δημοσιογραφία σε ένα μόνιμο, ανελέητο παρόν, πέθανε στις 6 Μαΐου 2026, σε ηλικία 87 ετών.

Ο Τέρνερ άφησε την τελευταία του πνοή σε μονάδα ανακουφιστικής φροντίδας μετά από μάχη με την άνοια, αφήνοντας πίσω του μια κληρονομιά που ορίζεται από μια κατηγορηματική άρνηση να αποδεχτεί όρια.

«Δεν νομίζω ότι είμαι δισεκατομμυριούχος. Νομίζω ότι είμαι ένας άνθρωπος που έχει πολλά πράγματα να κάνει»

Η αντιπαλότητά του με τον Ρούπερτ Μέρντοχ έχει μείνει στην ιστορία των μέσων ενημέρωσης. Ο Τέρνερ, σε μια στιγμή απόλυτης ειλικρίνειας, είχε προκαλέσει τον Μέρντοχ να αναμετρηθούν στο ρινγκ, προσφέροντάς του μάλιστα το πλεονέκτημα να φοράει προστατευτική κάσκα πυγμαχίας λόγω ηλικίας.

«Θα ήταν τρομερό αν έχανα, αλλά μόνο και μόνο για να βάλω τα χέρια μου πάνω του, θα τα ρίσκαρα όλα», είχε πει. Ειλικρινής και ελάχιστα αμφιλεγόμενος για το ρόλο του ως απόλυτος μεγιστάνας του Τύπου, όχι όμως βαρώνος, ο Τέρνερ πάλεψε με νύχια και με δόντια για να φέρει μια ισορροπία στην ενημέρωση θέλοντας να ανακόψει την κυριαρχία του Fox News.

Μάλιστα η επιθυμία του ήταν τόσο ισχυρή, που σκεφτόταν να μετατρέψει το δικό του Headline News σε μια συντηρητική εναλλακτική για να τον πλαγιοκοπήσει, σχέδιο που τελικά δεν ευοδώθηκε.

Παράλληλα, η πορεία της ιστορίας των Ηνωμένων Πολιτειών θα μπορούσε να ήταν διαφορετική αν ο Τέρνερ είχε ακολουθήσει το ένστικτό του να θέσει υποψηφιότητα για Πρόεδρος.

Όπως είχε εκμυστηρευτεί, ήταν η τότε σύζυγός του, Τζέιν Φόντα, εκείνη που τον έπεισε να μην προχωρήσει. Με το χάρισμά του και τις παγκόσμιες πολιτικές του επαφές —συμπεριλαμβανομένης της στενής σχέσης με τον Βλαντιμίρ Πούτιν από την εποχή των Αγώνων Καλής Θέλησης το 1994— ο Τέρνερ θα μπορούσε να είχε αποτελέσει έναν μοναδικό αντίπαλο απέναντι στην άνοδο του λαϊκισμού και των ελεγχόμενων από συμφέροντα ΜΜΕ.

Η επιχειρηματική του πορεία σημαδεύτηκε από την καταστροφική συγχώνευση της Time Warner με την AOL. Ο Τέρνερ ένιωσε προδομένος από τον Τζέρι Λέβιν, ο οποίος απέρριψε τη συμφωνία που είχε ετοιμάσει ο Τέρνερ για την εξαγορά του NBC, επιλέγοντας αντίθετα τον δρόμο της AOL.

«Έκανα λάθος που δεν συνειδητοποίησα πόσο κακή ήταν η κατάσταση. Η AOL δεν είχε στρατηγική για τη μετάβαση στην ευρυζωνικότητα», παραδέχτηκε αργότερα. Είδε τη δύναμή του να εξανεμίζεται και το ποσοστό των μετοχών του να συρρικνώνεται από το 10% στο 3%, παρακολουθώντας ως απλός θεατής την εταιρεία που έχτισε να παραδίδεται στους «λογιστές», κάτι που για εκείνον σήμαινε τον θάνατο της δημιουργικής δημοσιογραφίας.

Πέρα από τα ΜΜΕ, ο Τέρνερ παρέμεινε ένας παθιασμένος οικολόγος. Η ίδρυση της αλυσίδας Ted’s Montana Grill δεν υπήρξε ποτέ ακόμη μια επιχειρηματική κίνηση. Ο Τέρνερ έδωσε σε όλους ένα κίνητρο για τη σωτηρία του αμερικανικού βίσονα.

«Διηύθυνα το CNN για 22 χρόνια και τους [Atlanta] Braves για 20 χρόνια. Άνθρωποι διοικούν εταιρείες για κατά μέσο όρο επτά χρόνια. Αύξησα τον αριθμό των εργαζομένων του Turner από 35 σε 7.000. Από 600 εκατομμύρια δολάρια το 1970 σε 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια το 1995»

Ο Τέρνερ είχε μοναδική επιχειρηματική ικανότητα, χάρισμα, μια δημόσια προσωπικότητα που έλεγε «ο νικητής τα παίρνει όλα» και παγκόσμια πολιτικά ένστικτα που ήταν ασυναγώνιστα -για κάποιους ήταν ένας άλλος Μοχάμεντ Άλι στο ρινγκ όπου ορίζεται η τύχη της αλήθειας

Μέχρι το τέλος, η ανησυχία του για το μέλλον της ανθρωπότητας ήταν έκδηλη, ειδικά όσον αφορά την πυρηνική απειλή. Ένας διεθνιστής που πίστευε στη δύναμη των Ηνωμένων Εθνών και στη συνεργασία των λαών, μια φωνή που συχνά έμοιαζε παράταιρη σε έναν κόσμο που γινόταν όλο και πιο εχθρικός, ήταν ο μόνος Αμερικανός που θα μπορούσε να αμφισβητήσει με επιτυχία την κυριαρχία του Μέρντοχ στις ειδήσεις, να διαπραγματευτεί με επιτυχία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και να ξεπεράσει την μιντιακή δεινότητα του Ντόναλντ Τραμπ -χωρίς να υποκύψει στις ναρκισσιστικές και μεγαλομανιακές τάσεις τους.

Στην εμπιστευτική του συνομιλία με τον δημοσιογράφο Τζακ Μάγιερς στις 18 Μαρτίου 2003 ο Τέρνερ αποκάλυψε ότι συνεργάστηκε στενά το 1994 με τον τότε αντιδήμαρχο της Αγίας Πετρούπολης Πούτιν, όταν εκεί διεξάγονταν οι Αγώνες Καλής Θέλησης της Turner Broadcasting.

«Ήμουν ευγενικός μαζί του, δόξα τω Θεώ», συλλογίστηκε ο Τέρνερ, «και μας έκανε όλα όσα θέλαμε». Αφού έγινε πρόεδρος της Ρωσίας το 2000, ο Πούτιν κάλεσε τον Τέρνερ να είναι ο πρώτος δυτικός επιχειρηματίας που θα συναντηθεί μαζί του.

Ο Τέρνερ μετέτρεψε τις διαπραγματευτικές και διοικητικές του ικανότητες σε μέσα ενημέρωσης που όρισαν το παγκόμιο μιντιακό τοπίο, έγιναν θεμάλια της Warner Bros. Discovery και ενός παγκόσμιου ειδησεογραφικού δικτύου που είναι αναμφισβήτητα η πιο ισχυρή παγκόσμια ειδησεογραφική φωνή στην ιστορία και αν η τότε σύζυγός του Τζέιν Φόντα δεν τον είχε πείσει για το αντίθετο, θα σκεφτόταν να θέσει υποψηφιότητα για Πρόεδρος. Ίσως ο Τέρνερ θα άλλαζε την ίδια την πορεία της ανθρωπότητας αν δεν είχε ακούσει τον έρωτα του.

Σήμερα, καθώς ο Πούτιν ορίζει τη Ρωσία που βρυχάται, η αυτοκρατορία του Μέρντοχ αμφισβητείται και ο Τραμπ επελαύνει στη γεωπολιτική σκακιέρα αξίζει κάποιος να αναρωτηθεί πώς ο Τέρνερ, αν παρέμενε ενεργός και είχε επιτύχει τους στόχους του θα μπορούσε να αντιμετωπίσει και να εκτροχιάσει τον καθένα από αυτούς.

«Είχα μερικά προβλήματα με το στόμα μου όλα αυτά τα χρόνια, αλλά είναι το μόνο που έχω»

«Όταν μια δημοσιογραφική ή ψυχαγωγική εταιρεία διοικείται από μεσάζοντες, είναι μια νεκρή εταιρεία. Οι εταιρείες ψυχαγωγίας πρέπει να αναπτύξουν επιτυχίες, όπως ένα καλό σύστημα αγροκτημάτων. Οι εταιρείες που καθοδηγούνται από τη δημοσιογραφία πρέπει να αναλαμβάνουν ρίσκα. Μας κόστισε χρήματα και ρισκάραμε ζωές να βρισκόμαστε στη Βαγδάτη το 1991, αλλά αύξησε την αξία μας» είχε πει ο Τέρνερ που κατάφερε να σώσει το HBO από τις δρακόντιες περικοπές που έγιναν στο δίκτυο της Time-Warner.

«Το HBO μου υπέβαλε έκθεση. Ενέκρινα 300 εκατομμύρια δολάρια για τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Αν δεν έχεις καταστατικό που αντέχει το ρίσκο, δεν θα έπρεπε να διευθύνεις την επιχείρηση».

Τολμηρός, ο Τέρνερ έκανε μια αποτυχημένη προσπάθεια να αποκτήσει το CBS το 1985. Η συμφωνία ματαιώθηκε από το ίδιο το δίκτυο. «Τα ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα απέφευγαν το ρίσκο και έβλεπαν την καλωδιακή ως εχθρό. Έκαναν ό,τι μπορούσαν για να περιορίσουν την καλωδιακή».

«Δεν υπάρχουν πολλά που μπορείς να κάνεις για το Fox News τώρα. Ας ελπίσουμε ότι η ζημιά δεν είναι πολύ μεγάλη» είχε εξομολογηθεί με μια σχεδόν ειρωνική διορατικότητα.

Εραστής των ΗΠΑ, ο Τέρνερ πίστευε πολύ στη χώρα που τον σμίλεψε -μέχρι που και αυτή τον πρόδωσε. «Ποτέ δεν υπήρξε τόσο πλούσιο και ισχυρό έθνος. Μαζί με αυτό έρχεται και η δυσαρέσκεια. Οι ΗΠΑ προσπαθούσαν να βοηθήσουν όσους βρίσκονται σε κίνδυνο – να βοηθήσουν τους καλούς να κερδίσουν – να βοηθήσουν τον κόσμο. Ήμασταν μεγάλοι υποστηρικτές του ΟΗΕ. Δουλέψαμε σκληρά για να κάνουμε φίλους σε όλο τον κόσμο. Τώρα βγαίνουμε έξω να δούμε πόσους εχθρούς μπορούμε να κάνουμε. Δεν εγκρίνω αυτό που κάνουμε πια ως χώρα» εξομολογήθηκε.

Το 2001, ο Tέρνερ συνίδρυσε την Πρωτοβουλία Πυρηνικής Απειλής με τον γερουσιαστή. 20 χρόνια μετά, πριν η Ρωσία εισβάλει στην Ουκρανία, ο Tέρνερ επανεξέτασε τις προηγούμενες πεποιθήσεις του.

«Θα ήθελα να δω την ανθρωπότητα να τα καταφέρνει. Είναι τόσο απλό. Ανησυχώ ότι η ανθρωπότητα δεν θα τα καταφέρει στα επόμενα 50 χρόνια. Αλλά αν μπορέσουμε με κάποιο τρόπο να ελέγξουμε τα όπλα μαζικής καταστροφής και να μην καταστραφούμε και να αυτοκτονήσουμε παγκοσμίως, θα τα καταφέρουμε. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι πιθανώς οι χιλιάδες πυρηνικοί πύραυλοι που οι ΗΠΑ και η Ρωσία έχουν σε ετοιμότητα ενεργοποίησης.

Να που βρισκόμαστε μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, και αυτά τα όπλα εξακολουθούν να βρίσκονται σε ετοιμότητα ενεργοποίησης, με μόνο λίγα λεπτά χρόνο απόκρισης διαθέσιμο στους προέδρους των δύο χωρών για να αποτρέψουν έναν πυρηνικό πόλεμο. Εάν εκτοξευθούν κατά λάθος ή εάν οι σχέσεις μεταξύ των χωρών μας επιδεινωθούν σε σημείο που να έχουμε έναν πόλεμο που θα γίνει πυρηνικός, αυτό είναι το τέλος της ανθρωπότητας.

Υπάρχει τόση δύναμη πυρός σε αυτά τα οπλοστάσια, που είναι αρκετή για να βάλει φωτιά στον κόσμο. Και θα μπορούσε να συμβεί ανά πάσα στιγμή επειδή βρίσκονται ακόμα σε ετοιμότητα ενεργοποίησης».

Ο Tέρνερ είχε ένα κανόνα απλό. Τέσσερις λέξεις που για αυτόν μπορούσαν να φέρουν σε κάποιον την επιτυχία. «Εργασία, μελέτη, σκέψη, παρακίνηση»

Ζώντας στο ράντσο του, μακριά από τα media που τόσο πολύ αγαπούσε, ο Τέρνερ ακόμη και λίγα χρόνια πριν το τέλος του, πριν την επέλαση της AI στο μιντιακό τοπίο και την αλλοίωση της πραγματικότητας από τους αλγόριθμους που δηλητηριάζουν, ριζοσπαστικοποιούν και εκμεταλλεύονται συμπεριφορές ανησυχούσε για το «κύμα της τεχνολογίας που αποτελούσε απειλή για όλες τις εταιρείες».

Διορατικός ο Τέρνερ ανησυχούσε και καταλάβαινε όσο λίγοι τους κινδύνους πίσω από θεαματικές συγχωνεύσεις και «ενοποιήσεις δυνάμεων».

Μακροπρόθεσμα δεσμευσμένος στην οικολογία, το περιβάλλον και τα οικοσυστήματα, μια άλλη αντανάκλαση της ηγεσίας του που επιβεβαιώνει πως η Τζέιν Φόντα μάλλον θα έπρεπε να τον είχε ενθαρρύνει, αντί να τον είχε αποθαρρύνει, από το να θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος, ο Τέρνερ αναδιαμόρφωσε τον παγκόσμιο χάρτη της ενημέρωσης επιβάλλοντας τον αμείλικτο ρυθμό του 24ωρου ειδησεογραφικού κύκλου, έζησε αρνούμενος να αποδεχτεί όρια χωρίς επιχειρήματα που θα τον έπειθαν να αλλάξει στάση ή θέση και είχε ακλόνητη πίστη στο ότι η δημοσιογραφία οφείλει να βρίσκεται σε ένα διαρκές, ζωντανό παρόν για να προστατέψει τη δημοκρατία.

Από την ίδρυση του CNN που χλευάστηκε αρχικά από τους κολοσσούς της εποχής, μέχρι τη δωρεά ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων στα Ηνωμένα Έθνη, η ζωή του Τέρνερ υπήρξε μια καταιγιστική διαδρομή μεταξύ επιχειρηματικής ευφυΐας και ακτιβισμού. Η καινοτομία ήταν ο αμετάβλητος τρόπος του να πλοηγείται στη ζωή.

«To CNN δεν θα κλείσει μέχρι να τελειώσει ο κόσμος. Θα είμαστε στον αέρα και θα καλύψουμε το τέλος του κόσμου, ζωντανά, και αυτό θα είναι το τελευταίο μας γεγονός»

Γεννημένος στο Σινσινάτι το 1938 και μεγαλωμένος στη Τζόρτζια, η πραγματική αρχή της ιστορίας του ήταν μια κρίση.

Στα 24 του χρόνια μόλις, αναγκάστηκε να αναλάβει την εταιρεία υπαίθριων διαφημίσεων του πατέρα του μετά από μια οικογενειακή τραγωδία. Ήταν μια επιχείρηση χτισμένη πάνω σε στατικές πινακίδες, αλλά ο Τέρνερ είχε μια φρενήρη ενέργεια που δεν μπορούσε να καθηλωθεί σε ένα κομμάτι κόντρα πλακέ.

Κατά τη διάρκεια των επόμενων εξήντα ετών, αντιμετώπισε ολόκληρο τον κόσμο σαν καμβά, κερδίζοντας το Κύπελλο Αμερικής στην ιστιοπλοΐα το 1977, έγινε ένας από τους μεγαλύτερους ιδιώτες γαιοκτήμονες στη χώρα, παντρεύτηκε τρεις φορές —με πιο διάσημο τον γάμο του με την ηθοποιό Τζέιν Φόντα— και απέκτησε πέντε παιδιά.

Ήταν 1980 όταν ο Τέρνερ λάνσαρε το CNN, «σκοτώνοντας» ουσιαστικά την ιδέα ότι οι ειδήσεις ήταν κάτι που περιμέναμε μόνο όταν τα μεσημεριανά και βραδινά δελτία ειδήσεων έτρεχαν τους τίτλους έναρξης τους.

Επιβάλλοντας έναν 24ωρο κύκλο, διασφάλισε ότι τα πολιτικά σκάνδαλα και οι διεθνείς κρίσεις δεν ξεσπούσαν πλέον σύμφωνα με ένα επιμελημένο χρονοδιάγραμμα, αλλά αντίθετα εκτυλίσσονταν σε ένα ανελέητο θέατρο πραγματικού χρόνου που απαιτούσε άμεση αντίδραση από ηγέτες και ψηφοφόρους εξίσου. Παράλληλα, άλλαξε το τοπίο της πολιτικής.

Τα μεγάλα δίκτυα της εποχής γέλασαν μαζί του, αποκαλώντας το CNN, Chicken Noodle News. Πίστευαν ότι οι άνθρωποι ήθελαν μόνο τριάντα λεπτά τίτλων την ημέρα.

Ο Τέρνερ το είδε διαφορετικά· πίστευε ότι ο κόσμος κινούνταν πολύ γρήγορα για ένα πρόγραμμα. «Δεν θα κλείσουμε μέχρι να τελειώσει ο κόσμος. Θα είμαστε στον αέρα και θα καλύψουμε το τέλος του κόσμου, ζωντανά, και αυτό θα είναι το τελευταίο μας γεγονός» είχε πει στο προσωπικό του καθώς εφηύρε και καθιερώσε μια κουλτούρα που είναι πάντα on. Εξουθενωτικά μεν, απαιτώντας λογοδότηση δε.

Δύο διακριτά κίνητρα εξηγούν το παράδοξο του Τεντ Τέρνερ. Ο Τέρνερ είχε ένα αίσθημα ευθύνης για τη γη που συχνά τον έκανε να μοιάζει με παράταιρη φιγούρα στον εταιρικό κόσμο, μια εξαίρεση, ένα μπέρδεμα.

Χρησιμοποίησε την τεράστια περιουσία του για να σώσει τον αμερικανικό βίσωνα από την εξαφάνιση, μετατρέποντας τα ράντσα του σε προγράμματα προστασίας της φύσης. Στη συνέχεια, το 1997, εξέπληξε τον χρηματοοικονομικό κόσμο δωρίζοντας 1 δισεκατομμύριο δολάρια στα Ηνωμένα Έθνη.

Όταν ρωτήθηκε για το τεράστιο μέγεθος της δωρεάς, απάντησε με απλότητα: «Το δισεκατομμύριο είναι ένας ωραίος στρογγυλός αριθμός, ξέρετε». Δεν έβλεπε τον ΟΗΕ ως γραφειοκρατία, αλλά ως το μόνο εργαλείο που είχε η ανθρωπότητα για να αφήσει έναν «καλύτερο πλανήτη για τα εγγόνια μου».

Ο Τέρνερ ζούσε για τον αγώνα. Είτε πίεζε τους Αtlanta Braves για έναν τίτλο Παγκοσμίου Πρωταθλήματος το 1995 είτε μετέτρεπε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πάλης (WCW) σε μια νόμιμη απειλή για το status quo, αγαπούσε να είναι το αουτσάιντερ. Δεν τον ενδιέφερε να κάθεται απλώς σε ένα σωρό μετρητά.

«Δεν νομίζω ότι είμαι δισεκατομμυριούχος. Νομίζω ότι είμαι ένας άνθρωπος που έχει πολλά πράγματα να κάνει» είχε πει. Πάντα ανήσυχος ο Τέρνερ δημιούργησε το TNT, το Cartoon Network και τον «υπερσταθμό» WTBS.

Βέβαια, η τάση του Τέρνερ να μιλάει χωρίς απαραίτητα να έχει αναλογιστεί τις συνέπεις των λόγων του, αναπολογητικός και αφιλτράριστος, τον έφερε συχνά στο στόχαστρο δημόσιας διαμάχης.

Εξόργισε τους θρησκευόμενους όταν κάποτε είπε πως οι Δέκα Εντολές είναι «ξεπερασμένες» (προτείνοντας μάλιστα να αντικατασταθούν με τις δικές του «Δέκα Εθελοντικές Πρωτοβουλίες») ενώ η ανταγωνιστικότητα του μερικές φορές φλέρταρε με την αναισθησία και την κυνικότητα.

Ο Τέρνερ δέχτηκε έντονη κριτική για το «Tomahawk Chop» του στους αγώνες των Braves, το οποίο πολλές ιθαγενείς ομάδες καταδίκασαν ως μια κοροϊδευτική καρικατούρα ενώ ίσως οι πιο μεγάλες αντιδράσεις στο λόγο του ήρθαν όταν εξέφρασε τις απόψεις του για τον έλεγχο του πληθυσμού, οι οποίες οδήγησαν σε κατηγορίες για ελιτισμό.

Ο δεκαετής γάμος του με την Τζέιν Φόντα ήταν εξίσου θυελλώδης. Ήταν μια σύγκρουση δύο τεράστιων προσωπικοτήτων που η Φόντα αργότερα περιέγραψε ως αγώνα για την ταυτότητά της

Ο Τέρνερ δεν δίστασε ποτέ να λογοδοτήσει για όλα όσα, δίκαια και άδικα, είχε πει. «Είχα μερικά προβλήματα με το στόμα μου όλα αυτά τα χρόνια, αλλά είναι το μόνο που έχω» είχε πει.

Ωστόσο, σε περιπτώσεις σαν τον Τέρνερ οφείλουμε να κοιτάξουμε πέρα ​​από την καρικατούρα του «μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης» για να δούμε την πορεία και κατάληξη του.

Ο Τέρνερ τελικά έχασε αυτό που είχε χτίσει. Μετά την καταστροφική συγχώνευση μεταξύ της AOL και της Time Warner, ο άνθρωπος που ίδρυσε τον κολοσσό βρέθηκε στο περιθώριο. Αργότερα αναλογίστηκε πώς η δύναμή του αφαιρέθηκε, σημειώνοντας: «Στην Time Warner, είχα το δέκα τοις εκατό των μετοχών μετά τη συγχώνευση. Αλλά όταν συγχωνευθήκαμε με την AOL, μειώθηκα στο τρία τοις εκατό».

Ο άνθρωπος που είχε πρωτοπορήσει στο μέλλον των μέσων ενημέρωσης έπρεπε να παρακολουθεί καθώς η ψηφιακή εποχή γινόταν πιο κατακερματισμένη και θυμωμένη, απομακρύνοντας την παγκόσμια ενότητα που είχε αρχικά φανταστεί.

Αναλογιζόμενη τον χωρισμό τους, είπε: «Ο φόβος είναι πάντα ότι αν μιλήσεις ανοιχτά θα χάσεις τον άντρα σου – λοιπόν, το έκανα, και τον έχασα. Αλλά δεν θα μπορούσα να είμαι ευτυχισμένη διαφορετικά». Ακόμα και μετά τον χωρισμό τους, παρέμειναν συνδεδεμένοι με το κοινό τους περιβαλλοντικό έργο στη Τζόρτζια.

Η ζωή του Τεντ Τέρνερ ήταν μια γέφυρα μεταξύ του Αμερικανού βιομηχάνου της παλιάς σχολής και της Νέα Τάξης Πραγμάτων.

Ένα σπάνιο είδος ηγέτη και ένας μεγιστάνας που καθοδηγούνταν εξίσου από εγωισμό και γνήσιας ενσυναίσθηση, ο Τέρνερ άλλαξε θεμελιωδώς τον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο. Σίγουρα η φωνή του θα λείψει, ακόμη και αν κατέληξε να μοιάζει παράταιρη σε έναν κόσμο που γίνεται όλο και πιο εχθρικός.

Ο ίδιος, ορκισμένος μαχητής, θα έμπαινε και αύριο στο ρινγκ για να βγάλει νοκ άουτ τους εχθρούς του σε live μετάδοση.