Μια πρώτη ματιά στο ντοκιμαντέρ για τη ζωή της Κάιλι Μινόγκ
Μετά από 17 άλμπουμ, δύο βραβεία Grammy και πάνω από 80 εκατ. πωλήσεις δίσκων, η «πριγκίπισσα της ποπ» Κάιλι Μινόγκ επιστρέφει με ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή της
Όταν το 1980, σε ηλικία 12 ετών, έκανε την παρθενική της εμφάνιση στη μικρή οθόνη, ούτε η ίδια δεν θα περίμενε ότι λίγα χρόνια αργότερα θα ήταν ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια της μουσικής βιομηχανίας. Και μέχρι και σήμερα η Κάιλι Μινόγκ καταφέρνει να ξεσηκώνει το κοινό.
Συστήθηκε δισκογραφικά το 1988 με την κυκλοφορία του Kylie και αμέσως ο μουσικός Τύπος ανακάλυψε το «αντίπαλο δέος» της Μαντόνα. Εντυπωσιακή στην εμφάνιση, με πανέμορφη φωνή και με… έφεση στις επιτυχίες, η 57χρονη δεν άργησε να αποκτήσει το ψευδώνυμο «πριγκίπισσα της ποπ».
Έναν τίτλο που τον τίμησε. Σε αυτά τα 38 χρόνια, η Κάιλι Μινόγκ έχει κυκλοφορήσει 17 στούντιο άλμπουμ, έχει πουλήσει περισσότερους από 80 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως, έχει κερδίσει δύο βραβεία Grammy, ενώ οι συναυλίες της συνεχίζουν να γεμίζουν τα στάδια σε όλο τον κόσμο.
Και πλέον ήρθε η στιγμή για να δει στις μικρές οθόνες το δικό της ντοκιμαντέρ. Πριν από λίγο καιρό έγινε γνωστό ότι το Netflix ετοιμάζει ένα φιλμ για τη ζωή της και πλέον μπορούμε να πάρουμε μια γεύση από αυτό.
Στο πρώτο trailer που κυκλοφόρησε βλέπουμε την Κάιλι Μινόγκ στο ξεκίνημα της καριέρας της, να μοιράζεται παθιασμένα φιλιά με τον πρώην της και leader των INXS Μάικλ Χάτσενς, να ποζάρει γυμνή, να γελάει στο πλευρό του Νικ Κέιβ – με τον οποίο ήταν ζευγάρι και ηχογράφησαν μαζί το Where the WIld Roses Grow, να λέει με βουρκωμένα μάτια πόσο φοβόταν κατά την διάρκεια της μάχης της με τον καρκίνο το 2005, ενώ ήταν μόλις 26 ετών.
«Η Κάιλι είναι μια δύναμη. Είναι παντού εκεί έξω» ακούγεται να λέει ο Κέιβ, ενώ η ίδια τονίζει: «Η ζωή μοιάζει να έχει νόημα στη σκηνή».
Το KYLIE θα κυκλοφορήσει στις 20 Μαϊου και θα χωρίζεται σε τρία επεισόδια. Την δημιουργία έχει αναλάβει η ομάδα από τη βιογραφική σειρά του Netflix για τον Ντέβιντ Μπέκαμ, Beckham.
