Πελώριο τσουνάμι στην Αλάσκα ήταν το δεύτερο ψηλότερο που έχει καταγραφεί ποτέ

Το φιορδ του Τρέισι Αρμ στην Αλάσκα προσφέρει μαγευτικές εικόνες, μια στενή λωρίδα θάλασσας γύρω από την οποία ορθώνονται παγετώνες και γκρεμοί από γρανίτη. Άλλαξε δραματικά ένα πρωινό του 2025, όταν πλημμύρισε από το δεύτερο ψηλότερο γνωστό τσουνάμι.

Περίπου 64 εκατομμύρια κυβικά μέτρα βράχων κατέρρευσαν και έπεσαν στο φιορδ στις 10 Αυγούστου 2025, εκτιμά νέα μελέτη. Η κατολίσθηση σήκωσε ένα τοπικό τσουνάμι ύψους 480 μέτρων, πιο ψηλό από το Εμπάιερ Στέιτ Μπίλντινγκ.

Το συμβάν δεν καταγράφηκε σε φωτογραφίες ή βίντεο, οπότε οι ερευνητές βασίστηκαν σε αεροφωτογραφίες που τραβήχτηκαν αργότερα, δορυφορικά και σεισμικά δεδομένα, επιτόπιες μετρήσεις και μαρτυρίες κατοίκων.

Το φιορθ είναι δημοφιλής προορισμός για εκδρομές, επειδή όμως το τσουνάμι συνέβη στις 05.30 τα ξημερώματα, τουριστικά σκάφη δεν υπήρχαν στα νερά και κανείς δεν τραυματίστηκε.

«Ήταν απίστευτη τύχη που η κατολίσθηση συνέβη ξημερώματα. Την επόμενη φορά –γιατί θα υπάρξει επόμενη φορά- μπορεί να μην είμαστε τόσο τυχεροί» δήλωσε ο Νταν Σούγκαρ του Πανεπιστημίου του Κάλγκαρι, επικεφαλής της μελέτης που δημοσιεύεται στο περιοδικό Science.

Ένα νέο τσουνάμι είναι πιθανό λόγω της κλιματικής αλλαγής, καθώς έχει οδηγήσει στην υποχώρηση των παγετώνων που σταθεροποιούσαν τα πετρώματα, εξήγησε ο ερευνητής.

Το φιορδ του Τρέισι Αρμ, περίπου 80 χιλιόμετρα από το Τζούνο, πρωτεύουσα της Αλάσκας, έχει μήκος 40 χιλιόμετρα και πλάτος ένα χιλιόμετρο, με τους βράχους που το περιβάλλουν να φτάνουν τα 1.000 μέτρα. Το κύμα έφτασε τόσο ψηλά επειδή το νερό που εκτοπίστηκε από την κατολίσθηση διοχετεύτηκε απότομα σε ένα στενό πέρασμα.

Οι ερευνητές προσδιόρισαν το ύψος του κύματος εξετάζοντας τη γραμμή κάτω από την οποία όλη η βλάστηση είχε ξεριζωθεί από τα ορμητικά νερά.

«Η απογυμνωμένη βλάστηση σχηματίζει ουσιαστικά μια πολύ καθαρή γραμμή, κάτω από την οποία υπάρχουν μόνο βράχοι και ιζήματα και μερικοί κορμοί δέντρων. Πάνω από τη γραμμή βρίσκεται παρθένο δάσος, όπως ακριβώς στεκόταν στις 9 Αυγούστου πριν από το τσουνάμι. Είναι σαν δύο διαφορετικοί κόσμοι», είπε ο Σούγκαρ.

Μια παρόμοια κατολίσθηση προκάλεσε το 1958 το μεγαλύτερο γνωστό τσουνάμι, το οποίο εκδηλώθηκε στον κόλπο Λίτουγια της Αλάσκα έπειτα από σεισμό 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Η κατολίσθηση που ακολούθησε σήκωσε ένα τερατώδες κύμα ύψους 524 μέτρων, το οποίο όμως δεν καταγράφηκε σε φωτογραφίες.