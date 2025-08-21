science
Δείτε σε προσομοίωση το τσουνάμι της Καμτσάτκα να απλώνεται στην υδρόγειο
Επιστήμες 21 Αυγούστου 2025 | 17:40

Δείτε σε προσομοίωση το τσουνάμι της Καμτσάτκα να απλώνεται στην υδρόγειο

Το τσουνάμι έγινε αντιληπτό από πλωτήρες στον Ειρηνικό Ωκεανό, Μαθηματικό μοντέλο προσομοίωσε τη διαδρομή του.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Λιγότερο από μισή ώρα μετά τον σεισμό των 8,8 βαθμών που ταρακούνησε τη ρωσική χερσόνησο της Καμτσάτκα στις 29 Ιουλίου, η αμερικανική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (ΝΟΑΑ) είχε συλλέξει τις πρώτες μετρήσεις για το τσουνάμι που ακολούθησε.

«Ήμασταν τυχεροί επειδή το τσουνάμι δεν χτύπησε κατοικημένες περιοχές με όλη του τη δύναμη» δήλωσε ο Βασίλι Τίτοφ, ειδικός του Κέντρου Έρευνας Τσουνάμι που υπάγεται στη NOAA.

Είναι η πρώτη φορά που ένα τσουνάμι τέτοιου μεγέθους δεν προκάλεσε θανάτους, επισήμανε.

Ένα νέο animation που παρουσίασε η NOAA δείχνει τα κύματα να εξαπλώνονται από τη ρωσική Άπω Ανατολή και να κάνουν τον γύρο του κόσμου.


Η προσομοίωση δημιουργήθηκε από το υπολογιστικό μοντέλο MOST που χρησιμοποιείται για την έκδοση προειδοποιήσεων από τη NOAA.

Σε πρώτη φάση, το μοντέλο τροφοδοτείται με μετρήσεις από αισθητήρες πίεσης που έχουν ποντιστεί στον ωκεανό και μεταδίδουν δεδομένα σε πλωτήρες που βρίσκονται στην επιφάνεια.

Στη συνέχεια, τα δεδομένα για το ύψος του κύματος και τους χρόνους άφιξης συγκρίνονται με έτοιμες προσομοιώσεις διαφόρων τσουνάμι για να υπολογιστεί η περιοχή προέλευσης.

H ΝΟΑΑ χρησιμοποιεί πλωτήρες που μεταδίδουν μετρήσεις από αισθητήρες πίεσης στον βυθό (NOAA)

H ΝΟΑΑ χρησιμοποιεί πλωτήρες που μεταδίδουν μετρήσεις από αισθητήρες πίεσης στον βυθό (NOAA)

Στη συνέχεια, το στίγμα της πηγής προέλευσης εισάγεται στο μοντέλο MOST, το οποίο προβλέπει το ύψος των κυμάτων, τους χρόνους άφιξης και την έκταση των ακτών που θα επηρεαστούν σε κάθε περιοχή του πλανήτη.

Στα ανοιχτά της χερσονήσου Καμτσάτκα στη ρωσική Άπω Ανατολή, η τεκτονική πλάκα του Ειρηνικού υποβυθίζεται κάτω από την πλάκα του Οχότσκ. Η πίεση που ασκείται προκαλεί παραμόρφωση του φλοιού μέχρι να ξεπεραστεί ένα κρίσιμο όριο, οπότε η μια πλάκα γλιστρά απότομα κάτω από την άλλη και προκαλεί σεισμό.

Αυτό συνέβη με την ισχυρή δόνηση της Καμτσάτκα, η οποία μετατόπισε τον βυθό κατά μήκος της ζώνης υποβύθισης σε απόσταση 580 χιλιομέτρων.

Στον ανοιχτό ωκεανό, οι πλωτήρες της NOAA κατέγραψαν τσουνάμι ύψους έως ενός μέτρου, η δεύτερη μεγαλύτερη μετατόπιση που έχει καταγραφεί από τη NOAA, μετά το τσουνάμι που προκάλεσε ο μεγάλος σεισμός στην Ιαπωνία το 2011.

Το κύμα δεν επηρεάζει μόνο την επιφάνεια του νερού αλλά όλη την υδάτινη στήλη, κάτι που σημαίνει ότι αυξάνεται απότομα σε ύψος όταν φτάσει στις ακτές.

World
Πάουελ: Στο Τζάκσον Χολ υπό την «δαμόκλειο σπάθη» του Τραμπ

Πάουελ: Στο Τζάκσον Χολ υπό την «δαμόκλειο σπάθη» του Τραμπ

