Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Το «Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα» με φόντο την εκτόξευση των τιμών ενέργειας επισημαίνει ότι η Ελλάδα καταλαμβάνει μαζί με τη Βουλγαρία τις πρώτες θέσεις στην ΕΕ στην ενεργειακή φτώχεια, και προτείνει μέτρα που θα μπορούσαν να δώσουν ανάσα στα νοικοκυριά.

Στη χώρα μας η αύξηση των τιμών στην ενέργεια είναι της τάξεως του 7% με την ενεργειακή φτώχεια να λειτουργεί ως «πολλαπλασιαστής ανισοτήτων», επισημαίνει το Ινστιτούτο.

«Λύση θα μπορούσε να δοθεί με τη θέσπιση ελάχιστης εγγυημένης ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας για όλα τα νοικοκυριά και σε σταθερή τιμή», προσθέτει με τον στόχο να προσδιορίζεται σε μείωση στον τελικό λογαριασμό που αγγίζει το 40%.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση

Πολλοί Έλληνες αδυνατούν να ζεστάνουν επαρκώς το σπίτι τους τον χειμώνα, ειδικά στην επαρχία.

Ελλάδα και Βουλγαρία καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις στην ΕΕ στην Ενεργειακή Φτώχεια.

Ταυτόχρονα, η Ελλάδα με +7% ειναι πρώτη στις αυξήσεις τιμών στην Ενέργεια.

Η απάντηση είναι η Θέσπιση Ελάχιστης Εγγυημένης Ποσότητας Ηλεκτρικής Ενέργειας για όλα τα νοικοκυριά.

Στόχος είναι η μείωση του τελικού λογαριασμού 30%-40%.

Τα εργαλεία υπάρχουν, αρκεί να υπάρξει πολιτική βούληση.