magazin
Τετάρτη 06 Μαϊου 2026
weather-icon 20o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
06.05.2026 | 15:23
Τραγωδία στην Αίγινα - Νεκρό κοριτσάκι 20 μηνών
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Χαβιέ Μπαρδέμ: H γενοκτονία στην Παλαιστίνη, η ευλογία της Πενέλοπε Κρουζ και η κατάρα του FOMO
Go Fun 06 Μαΐου 2026, 21:50

Χαβιέ Μπαρδέμ: H γενοκτονία στην Παλαιστίνη, η ευλογία της Πενέλοπε Κρουζ και η κατάρα του FOMO

Σε μια εποχή που το Χόλιγουντ μένει σιωπηλό απέναντι στην αδικία, ο Χαβιέ Μπαρδέμ υψώνει το ανάστημά του -όταν δεν αποθεώνει τη «γ@@@@@να όμορφη» Πενέλοπε Κρουζ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Οι στιγμές που μας «κόβουν» την ανάσα… μας δίνουν τελικά πνοή

Οι στιγμές που μας «κόβουν» την ανάσα… μας δίνουν τελικά πνοή

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Καθώς ο Χαβιέ Μπαρδέμ προετοιμαζόταν να παρουσιάσει ένα βραβείο στη φετινή τελετή των Όσκαρ, ένα παλιό περιστατικό στοίχειωνε το μυαλό του.

«Η Βανέσα Ρεντγκρέιβ, πίσω στη δεκαετία του ’70», θυμάται. Όταν η Βρετανίδα ηθοποιός κέρδισε το Όσκαρ το 1978 για την ταινία Τζούλια, αποκάλεσε τους επικριτές της —που την κατέκριναν για ένα ντοκιμαντέρ σχετικά με την Παλαιστίνη— «σιωνιστές τραμπούκους». Ο Ισπανός σταρ ήταν έτοιμος για παρόμοια κατακραυγή. «Ήμουν έτοιμος για το “Μπου!”», λέει, μιμούμενος την αποδοκιμασία του πλήθους.

Ωστόσο, η αντίδραση ήταν η ακριβώς αντίθετη. «Όχι στον πόλεμο και ελεύθερη Παλαιστίνη», δήλωσε λιτά από τη σκηνή, και το κοινό ξέσπασε σε χειροκροτήματα.

Για τον Μπαρδέμ, ο ακτιβισμός δεν είναι επιλογή, είναι αναγκαιότητα. «Έχω το δικαίωμα να καταγγέλλω αυτό που θεωρώ λάθος», εξηγεί στο Variety αναφερόμενος στη γενοκτονία στη Γάζα, ενώ παράλληλα χαρακτηρίζει τις επιθέσεις της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου ως «ένα φρικτό έγκλημα».

View this post on Instagram

A post shared by Greenpeace España (@greenpeace_esp)

Η παρρησία του Μπαρδέμ ενέχει κινδύνους σε μια βιομηχανία που συχνά τιμωρεί την πολιτική τοποθέτηση. Στη συνέντευξη του ο Ισπανός σταρ αναφέρει το παράδειγμα της Σούζαν Σάραντον, η οποία απολύθηκε από τον ατζέντη της λόγω των δηλώσεών της για τη Γάζα.

«Αυτό σου δείχνει πόσο λάθος είναι ολόκληρο το σύστημα», σημειώνει. Ο ίδιος έχει δεχτεί πλήγματα; «Ναι, έχω ακούσει πράγματα: “Θα σε έπαιρναν για εκείνο το πρότζεκτ, αλλά πάει”. Ή “Αυτή η μάρκα θα σου ζητούσε να κάνεις την καμπάνια, αλλά δεν μπορούν”. Είναι εντάξει. Ζω στην Ισπανία. Τα αμερικανικά στούντιο δεν είναι το μόνο μέρος που μπορώ να εργαστώ».

Βέβαια, σε πείσμα των εχθρών και συμβιβασμένων, η καριέρα του βρίσκεται στο απόγειό της. Μετά το Φεστιβάλ των Καννών, ο Μπαρδέμ θα μας καλωσορίσει στην οθόνη φέρνοντας το Cape Fear στην Apple TV, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του ψυχοπαθούς Μαξ Κάντι, ενώ στο τέλος της χρονιάς επιστρέφει ως Στίλγκαρ στο τρίτο μέρος του Dune.

Στη νέα του ταινία El Ser Querido, ο Μπαρδέμ υποδύεται έναν διάσημο σκηνοθέτη με περίπλοκες σχέσεις. Ο ρόλος αυτός στάθηκε αφορμή για μια βαθιά ενδοσκόπηση στην αρρενωπότητα.

View this post on Instagram

A post shared by Variety (@variety)

«Γεννήθηκα το 1969 υπό το καθεστώς του Φράνκο», λέει. «Εκπαιδευτήκαμε σε μια κουλτούρα που μας έδινε όλα όσα θέλαμε και θεωρούσαμε δεδομένο ότι εμείς, ως άνδρες, είμαστε η κινητήριος δύναμη, οι ελεγκτές. Αυτό είναι απόλυτα λάθος από κάθε άποψη».

Ο Μπαρδέμ ξέρει πως ο κόσμος πάει λάθος. Εκφράζει τον φόβο του για τον νεοσυντηρητισμό και την οπισθοδρόμηση των νέων γενιών που έχουν παραδοθεί στη μανόσφαιρα και τη ρητορική ανδρών όπως ο Ντόναλντ Τραμπ. «Ο Τραμπ, ένας άνδρας που διώκεται για για κακοποίηση γυναικών, βρίσκεται ακόμα στον Λευκό Οίκο και δεν έχει συμβεί τίποτα — αυτό δίνει μια λευκή επιταγή στον καθένα να κάνει ό,τι θέλει».

Ο ηθοποιός αποδίδει τις αξίες και την ηθική του πυξίδα στη μητέρα του, την ηθοποιό Πιλάρ Μπαρδέμ.

«Οι γονείς μου χώρισαν όταν ήμουν 3 ετών. Το να είσαι ηθοποιός στην Ισπανία των ’60s και ’70s ήταν χειρότερο από το να είσαι πόρνη», θυμάται. «Η μητέρα μου πάλεψε σκληρά για την αξιοπρέπειά της και τη λατρεύω για τη θυσία της και τη δύναμή της».

Ο πατέρας του ήταν μια «απουσία» που κακοποιούσε τη μητέρα του, κάτι που ο Χαβιέ έχει πλέον συγχωρήσει, κατανοώντας τη μοναξιά που επέβαλε στον εαυτό του ο πατέρας του μέσα από την επιβολή της ισχύος του.

Όταν η συζήτηση έρχεται στη σύζυγό του, Πενέλοπε Κρουζ, ο Μπαρδέμ γίνεται ιδιαίτερα εκδηλωτικός. Παρόλο που στο σπίτι προσπαθούν να διαχωρίζουν τη μυθοπλασία από την πραγματικότητα —«δεν έχουμε πόστερ ή φωτογραφίες που να μας θυμίζουν τη δουλειά μας»— η πρόσφατη συνεργασία τους στην ταινία Bunker τους ανάγκασε να κοιταχτούν ξανά στα μάτια.

«Είναι μια γυναίκα για την οποία νιώθω τόσο ευλογημένος που βρεθήκαμε στον ίδιο χρόνο, στο ίδιο μέρος», εξομολογείται. «Είναι εκπληκτική, όμορφη, καλός άνθρωπος… και επιπλέον, είναι γ@μημ3ν@ όμορφη! Όταν τη βλέπω σε περιοδικά αναρωτιέμαι: “Αυτή είναι η γυναίκα μου; Χριστέ μου, είναι!”».

Ο Μπαρδέμ είναι πολιτικοποιημένος. Μιλώντας για το Dune, ο Μπαρδέμ βλέπει την ταινία ως μια ισχυρή πολιτική δήλωση. Ο χαρακτήρας του, ο Στίλγκαρ, αντιπροσωπεύει την επικίνδυνη πλευρά της πίστης.

«Η θρησκεία είναι ένα πολύ επικίνδυνο όπλο χειραγώγησης και ένα εργαλείο για να δικαιολογήσεις την πιο φρικτή βία. Το βλέπουμε στον Στίλγκαρ — γιατί στο τρίτο μέρος, θα δείτε τις συνέπειες αυτού».

Τέλος, ο Μπαρδέμ εκφράζει την ανησυχία του για την απώλεια της προσοχής στη νέα γενιά λόγω των κινητών τηλεφώνων.

Στα παιδιά του, 15 και 12 ετών, προσπαθεί να διδάξει την αξία της πλήξης και του διαλογισμού.

«Πρέπει να καταλάβουν τη σημασία του να βαριέσαι, του να κάθεσαι και να κοιτάς το ταβάνι. Εκεί γεννιέται η δημιουργικότητα. Χρειάζεται θάρρος στις μέρες μας για να καθίσεις και να απολαύσεις κάτι γι’ αυτό που είναι, χωρίς να σκέφτεσαι ότι χάνεις κάτι άλλο» λέει για το σύνδρομο FOMO ο πολυβραβευμένος (Όσκαρ, Κάννερ, Βενετία, Γκόγια) Μπαρδέμ.

Περισσότερα εδώ.

Headlines:
Economy
Ομόλογα: Τα spreads επιστρέφουν και το ακριβό χρήμα ξαναγράφει τις ισορροπίες στην Ευρώπη

Ομόλογα: Τα spreads επιστρέφουν και το ακριβό χρήμα ξαναγράφει τις ισορροπίες στην Ευρώπη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Οι στιγμές που μας «κόβουν» την ανάσα… μας δίνουν τελικά πνοή

Οι στιγμές που μας «κόβουν» την ανάσα… μας δίνουν τελικά πνοή

Κόσμος
Κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ και Ιράν – Ανοίγουν τα Στενά του Ορμούζ οι Φρουροί της Επανάστασης

Κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ και Ιράν – Ανοίγουν τα Στενά του Ορμούζ οι Φρουροί της Επανάστασης

inWellness
inTown
Οι Πειρατές του Νίκου Κυριακόπουλου μας «ταξιδεύουν» στην εικαστική παράδοση του livre d’artiste
Συλλεκτική έκδοση 06.05.26

Οι Πειρατές του Νίκου Κυριακόπουλου μας «ταξιδεύουν» στην εικαστική παράδοση του livre d'artiste

Το Art Project Space παρουσιάζει την Πέμπτη 7 Μαΐου τη συλλεκτική έκδοση Πειρατές, με πρωτότυπα χαρακτικά του Νίκου Κυριακόπουλου. Εκεί όπου η τέχνη είναι τρόπος ζωής

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
Ο «πόλεμος» των Μπλέικ Λάιβλι και Τζάστιν Μπαλντόνι τελείωσε – Οι δικηγόροι τους πανηγυρίζουν
Money, money, money 06.05.26

Ο «πόλεμος» των Μπλέικ Λάιβλι και Τζάστιν Μπαλντόνι τελείωσε – Οι δικηγόροι τους πανηγυρίζουν

Μετά από 18 μήνες καταγγελιών, μηνύσεων και ακροάσεων, οι Μπλέικ Λάιβλι και Τζάστιν Μπαλντόνι τα βρήκαν... κάτω από το τραπέζι. Και οι δικηγόροι τους έχουν κάθε λόγο να το γιορτάζουν

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Βικτόρια επιτέλους απάντησε στον Μπρούκλιν στον «πόλεμο» του brand Beckham
Οικογένεια ή πολυεθνική; 06.05.26

Το «brand Beckham», η χειραγώγηση και η οικογένεια - Η Βικτόρια επιτέλους απάντησε στον Μπρούκλιν

Πέντε μήνες μετά από τη μέρα που ο Μπρούκλιν αποκάλεσε την οικογένειά του «brand Beckham» και κρέμασε στα... μανταλάκια τους γονείς του, η Βικτόρια αποφάσισε να απαντήσει

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Γιατί η Έλενα Μπόναμ Κάρτερ αποχώρησε από τo The White Lotus; Χάος και παρασκήνιο με τον Μάικ Γουάιτ
Πίσω από τις κάμερες 06.05.26

Γιατί η Έλενα Μπόναμ Κάρτερ αποχώρησε από τo The White Lotus; Χάος και παρασκήνιο με τον Μάικ Γουάιτ

Λίγες μέρες μετά την έναρξη των γυρισμάτων της επερχόμενης τέταρτης σεζόν του The White Lotus, η Βρετανίδα σταρ αποχώρησε από το καστ λόγω διαφωνιών με τον δημιουργό της σειράς, Μάικ Γουάιτ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Αντζελίνα Τζολί πούλησε την ιστορική έπαυλή της στο Χόλιγουντ για 30 εκατ. δολάρια
Νέο κεφάλαιο 06.05.26

Η Αντζελίνα Τζολί αποχαιρετά το Χόλιγουντ - Πούλησε την ιστορική έπαυλή της στην Καλιφόρνια για 30 εκατ. δολάρια

Μετά από περίπου μια δεκαετία εκεί, η σταρ της μεγάλης οθόνης Αντζελίνα Τζολί ετοιμάζεται όχι απλά να αφήσει το Χόλιγουντ, αλλά και τις ΗΠΑ

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Met Gala: Τα social media «σταυρώνουν» τον Χιου Τζάκμαν
Στην πυρά 05.05.26

Τραγικός, κανένας σεβασμός - Τα social media «σταυρώνουν» τον Χιου Τζάκμαν για την εμφάνισή του στο Met Gala δίπλα στην Σάτον Φόστερ

Ο σταρ του Χόλιγουντ Χιου Τζάκμαν αποφάσισε να πάει στο Met Gala έχοντας στο πλευρό του την Σάτον Φόστερ και το διαδίκτυο δεν τον συγχώρεσε

Σύνταξη
Μπλέικ Λάιβλι και Τζάστιν Μπαντόλνι κατέληξαν σε συμβιβασμό
Μετά από 18 μήνες 05.05.26

Είναι πολλά τα λεφτά - Μπλέικ Λάιβλι και Τζάστιν Μπαντόλνι κατέληξαν σε συμβιβασμό

Δύο εβδομάδες προτού η υπόθεσή τους φτάσει στα δικαστήρια, η Μπλέικ Λάιβλι και ο Τζάστιν Μπαλντόνι αποφάσισαν να θάψουν το «τσεκούρι του πολέμου». Βέβαια η ζημιά έχει γίνει και για τους δύο

Σύνταξη
Σκάνδαλα στο Met Gala: Γυμνός εισβολέας, επικός τσακωμός, καπνισμένες τουαλέτες και μια ασεβής Καρντάσιαν
Χρονικό 04.05.26

Σκάνδαλα στο Met Gala: Γυμνός εισβολέας, επικός τσακωμός, καπνισμένες τουαλέτες και μια ασεβής Καρντάσιαν

Από τσακωμούς σε απαγορεύσεις και από την ασέβεια προς τη Μέριλιν Μονρόε στον γυμνό εισβολέα, το Μet Gala είναι ένα γαϊτανάκι σκανδάλων με φτερά και πούπουλα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ζεντάγια και Μέριλ Στριπ εκτός Met Gala λόγω χορηγίας Τζεφ Μπέζος και Λόρεν Σάντσεζ
Μποϊκοτάζ 04.05.26

Ζεντάγια και Μέριλ Στριπ εκτός Met Gala λόγω χορηγίας Τζεφ Μπέζος και Λόρεν Σάντσεζ

Η είδηση έρχεται εν μέσω εκκλήσεων προς τις διασημότητες να μποϊκοτάρουν το Met Gala λόγω της συμμετοχής του δισεκατομμυριούχου της Amazon, Τζέφ Μπέζος, και της συζύγου του, Λόρεν Σάντσεζ

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πώς οι Καρντάσιαν κατέκτησαν τον κόσμο – Η ανατομία του καρτέλ της δόξας, το sex tape και το τέλος του
Στρατηγική 06.05.26

Πώς οι Καρντάσιαν κατέκτησαν τον κόσμο – Η ανατομία του καρτέλ της δόξας, το sex tape και το τέλος του

Στο νέο της βιβλίο Dekonstructing the Kardashians [Αποδομώντας τις Καρντάσιαν], η Μέι Τζέι Κόρεϊ εξετάζει την ιλιγγιώδη άνοδο της οικογένειας, τις στρατηγικές και το αύριο μετά από αυτές

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Περιστέρι Bettson – ΠΑΟΚ 72-77: Το 2Χ2 ο «δικέφαλος» με Μπεβερλι και πρόκριση στα ημιτελικά (vid)
Μπάσκετ 06.05.26

Περιστέρι Bettson – ΠΑΟΚ 72-77: Το 2Χ2 ο «δικέφαλος» με Μπεβερλι και πρόκριση στα ημιτελικά (vid)

Ο ΠΑΟΚ νίκησε το Περιστέρι Betsson και στο «Ανδρέας Παπανδρέου (77-72)» , έκανε το 2-0 στη σειρά κι έγινε η πρώτη χρονικά ομάδα που προκρίθηκε στα ημιτελικά των Playoffs της Stoiximan GBL.

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Ο λαός έχει ανάγκη να απαλλαγεί από την κυβέρνηση Μητσοτάκη και τους επίδοξους διαχειριστές
Από Θεσσαλονίκη 06.05.26

Κουτσούμπας: Ο λαός έχει ανάγκη να απαλλαγεί από την κυβέρνηση Μητσοτάκη και τους επίδοξους διαχειριστές

Σχετικά με το σκάνδαλο των υποκλοπών ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σημείωσε ότι «η κυβέρνηση επιδιώκει να το κουκουλώσει, αξιοποιώντας την απαράδεκτη απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να τη βάλει στο αρχείο»

Σύνταξη
Ιράν: «Στο Παγκόσμιο Κύπελλο οικοδέσποινά μας είναι η FIFA, όχι ο Τραμπ ή οι ΗΠΑ»
Ποδόσφαιρο 06.05.26

Ιράν: «Στο Παγκόσμιο Κύπελλο οικοδέσποινά μας είναι η FIFA, όχι ο Τραμπ ή οι ΗΠΑ»

Η αβεβαιότητα για τη συμμετοχή του Ιράν στο Μουντιάλ παραμένει λόγω του πολέμου με τις ΗΠΑ, ενώ μία καθοριστική συνάντηση του Ιράν με τη FIFA πρόκειται να γίνει έως τις 20 Μαΐου στη Ζυρίχη,

Σύνταξη
Έκρηξη Γλαβίνα με Δρυμιώτη: Ζείτε σε άλλη χώρα, δεν ζούμε σε δημοσκοπική δημοκρατία
On air 06.05.26

Έκρηξη Γλαβίνα με Δρυμιώτη: Ζείτε σε άλλη χώρα, δεν ζούμε σε δημοσκοπική δημοκρατία

Η επιλεκτική ανάγνωση των δημοσκοπήσεων με έμφαση στα θετικά μόνο στοιχεία για τη ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, από τον Ανδρέα Δρυμιώτη προκάλεσε την οργή του Θανάση Γλαβίνα του ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Παρί Σεν Ζερμέν
Champions League 06.05.26

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Παρί Σεν Ζερμέν

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Παρί Σεν Ζερμέν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπάγερν Μονάχου – Παρί Σεν Ζερμέν για τη ρεβάνς των ημιτελικών του Champions League. Τηλεοπτικά από MEGA και COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Επίτιμος διδάκτορας του ΕΚΠΑ αναγορεύτηκε ο Ευάγγελος Βενιζέλος
Ελλάδα 06.05.26

Επίτιμος διδάκτορας του ΕΚΠΑ αναγορεύτηκε ο Ευάγγελος Βενιζέλος

Με την παρουσία τους τίμησαν αυτή τη σημαντική στιγμή της αναγόρευσης ως επίτιμου διδάκτορα του ΕΚΠΑ του πρώην αντιπρόεδρου της κυβέρνησης, Ευάγγελου Βενιζέλου, εκπρόσωποι της πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Βαρύ το κλίμα για την αποχώρηση της Ryanair – Αναζητούνται λύσεις από τους φορείς της πόλης
Συσκέψεις επί συσκέψεων 06.05.26

Βαρύ το κλίμα στη Θεσσαλονίκη για την αποχώρηση της Ryanair - Αναζητούνται λύσεις από τους φορείς της πόλης

Οριστική φαίνεται να είναι η απόφαση της Ryanair να κλείσει τη βάση της στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» στη Θεσσαλονίκη δημιουργώντας έντονο προβληματισμό στους φορείς της πόλης. Διευρυμένη σύσκεψη συγκάλεσε ο δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Βαλένθια
Μπάσκετ 06.05.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Βαλένθια

LIVE: Παναθηναϊκός – Βαλένθια. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Βαλένθια για το Game 3 των play offs της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Μακρόν: Τηλεφωνική επικοινωνία με Πεζεσκιάν – Άρση του αποκλεισμού στα Στενά του Ορμούζ χωρίς όρους
Κόσμος 06.05.26

Τηλεφωνική επικοινωνία Μακρόν με Πεζεσκιάν - Άρση του αποκλεισμού στα Στενά του Ορμούζ χωρίς όρους

Το «Σαρλ ντε Γκολ» συνοδεία πολεμικών σκαφών κινείται προς τον Κόλπο του Άντεν στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλονται από Γαλλία και Βρετανία για την προετοιμασία αποστολής που θα συμβάλλει στην ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά

Σύνταξη
«Σφάζει με το βαμβάκι» την κυβέρνηση ο Κ. Καραμανλής για την «αδιαφανή, σκανδαλώδη διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων»
Σε επετειακή εκδήλωση 06.05.26

«Σφάζει με το βαμβάκι» την κυβέρνηση ο Κ. Καραμανλής για την «αδιαφανή, σκανδαλώδη διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων»

Ο Κώστας Καραμανλής, σε νέα του παρέμβαση, μίλησε ανοιχτά για «προβλήματα που κακοφορμίζουν» και «εξελίσσονται σε σοβαρές απειλές για τη βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα και την προοπτική της περιφέρειας».

Σύνταξη
Ποινή φυλάκισης 18 μηνών στην 72χρονη που λειτουργούσε παράτυπο γηροκομείο σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους
Ελλάδα 06.05.26

Ποινή φυλάκισης 18 μηνών στην 72χρονη που λειτουργούσε παράτυπο γηροκομείο σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους

Η 72χρονη στην απολογία της είπε ότι νοικιάζει το επίμαχο διαμέρισμα επί 1,5 χρόνο, αρνούμενη την καταγγελία ότι ζήτησε 2000 ευρώ για να δεχθεί ηλικιωμένη. Όπως είπε 500 με 600 ευρώ ζητούσε.

Σύνταξη
Ο Τεντ Τέρνερ ήθελε να σώσει τον κόσμο: Μεγιστάνας, μαχητής, διεθνιστής – Το ρίσκο του CNN, το λάθος της Τζέιν Φόντα και ο Πούτιν
Ορκισμένα πρώτος 06.05.26

Ο Τεντ Τέρνερ ήθελε να σώσει τον κόσμο: Μεγιστάνας, μαχητής, διεθνιστής - Το ρίσκο του CNN, το λάθος της Τζέιν Φόντα και ο Πούτιν

Πίσω από τη λαμπερή βιτρίνα του ιδρυτή του CNN, ο Τεντ Τέρνερ υπήρξε ένας παθιασμένος μαχητής που δεν δίστασε να ρίξει το γάντι στον Ρούπερτ Μέρντοχ ή να οραματιστεί τον Λευκό Οίκο. Αυτή είναι η ζωή του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Ζάλγκιρις – Φενέρμπαχτσε
Μπάσκετ 06.05.26

LIVE: Ζάλγκιρις – Φενέρμπαχτσε

LIVE: Ζάλγκιρις – Φενέρμπαχτσε. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ζάλγκιρις – Φενέρμπαχτσε για το Game 3 των play offs της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports 5.

Σύνταξη
Χρ. Σπίρτζης: Στον Άρειο Πάγο για Predator και κατασκοπεία – Ζητά εξαίρεση Τζαβέλλα και ανάσυρση της υπόθεσης από το αρχείο
Πολιτική Γραμματεία 06.05.26

Στον Άρειο Πάγο ο Σπίρτζης για Predator και κατασκοπεία – Ζητά εξαίρεση Τζαβέλλα και ανάσυρση της υπόθεσης από το αρχείο

Το πρωί της Πέμπτης (07/05) στην Εισαγγελία ο πρώην υπουργός Χρήστος Σπίρτζης με στοιχεία για την κατασκοπεία. Προσκομίζει έγγραφα που ακυρώνουν τη διάταξη Τζαβέλλα.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 06 Μαϊου 2026
Cookies