Υποψήφιος βουλευτής στην Κύπρο εισέβαλε στο γήπεδο και έδωσε γροθιά στον βοηθό διαιτητή (vid)
Απαράδεκτες σκηνές σε αγώνα τοπικού πρωταθλήματος στην Κύπρο.
- Οι αεροπορικές εταιρείες μειώνουν πτήσεις καθώς αυξάνονται οι φόβοι για έλλειψη καυσίμων
- Επιχείρηση διάσωσης τραυματισμένης γυναίκας από το ρέμα του Φονιά στη Σαμοθράκη
- Σοκ στη Χαλκιδική: Ουκρανός μαχαίρωσε οικογένεια επειδή τους πέρασε για... Ρώσους
- Πανικός στο Ρέθυμνο: Οδηγούσε ανάποδα στην Εθνική οδό ενώ περνούσαν αυτοκίνητα
Άσχημες εικόνες στον ερασιτεχνικό ποδοσφαιρικό αγώνα στην Κύπρο και συγκεκριμένα στο Ροτσίδης Μάμμαρι-ΑΠΟΠ Παρεκκλησιάς.
Ένας 38χρονος υποψήφιος βουλευτής με το Κίνημα Κυνηγών, μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και επιτέθηκε στον βοηθό του διαιτητή δίνοντάς του μάλιστα γροθιά.
«Αν οποιοσδήποτε αποδειχθεί ότι δεν σέβεται τις αρχές της δικαιοσύνης, του δικαίου και των θεσμών, δεν θα έχει θέση ανάμεσά μας», ανέφερε σε σχετική ανακοίνωσή του το Κίνημα Κυνηγών, με το οποίο ήταν υποψήφιος, ο οποίος μάλιστα τέθηκε υπό τριήμερη κράτηση, σύμφωνα με τα τοπικά ρεπορτάζ.
Δείτε όσα έγιναν στην Κύπρο
- Καταγγελία που σοκάρει για Νεϊμάρ: Χαστούκισε τον γιο του Ρομπίνιο!
- Ληστείες αλά Ιταλικά: Τι συνδέει τα τρία ντέρμπι της ντροπής (vids)
- Νέο πλήγμα στη Μονακό: Νοκ-άουτ και ο Τάις κόντρα στον Ολυμπιακό
- Μυθική απάντηση του Έντρικ για την επιστροφή του στη Ρεάλ: «Θα κάνω ό,τι μου πει η γυναίκα μου»
- Υποψήφιος βουλευτής στην Κύπρο εισέβαλε στο γήπεδο και έδωσε γροθιά στον βοηθό διαιτητή (vid)
- Γιατί στη Ρεάλ Μαδρίτης είναι δυσαρεστημένοι με τον Εμπαπέ…
- Αγωνία στην ΑΕΚ με Στρακόσα – Έπαιξε με ενοχλήσεις απέναντι στον Παναθηναϊκό
- Μονακό: Χάνει την υπόλοιπη σειρά με τον Ολυμπιακό ο Ντιαλό
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις