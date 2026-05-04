Δευτέρα 04 Μαϊου 2026
Σχηματίζεται το νέο Champions League: Γνωστό το 1/3 της League Phase για τη σεζόν 2026-27
Champions League 04 Μαΐου 2026, 08:15

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έγινε η 12η ομάδα που εξασφαλίζει τη συμμετοχή της στη League Phase του UEFA Champions League 2026/27.

Χοληστερίνη και διατροφή: Αποκωδικοποιώντας τη σχέση τους προστατεύουμε την καρδιά μας

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ νίκησε 3-2 τη Λίβερπουλ στο μεγάλο ντέρμπι του «Ολντ Τράφορντ» για την 35η αγωνιστική της Premier League και έτσι σφράγισε οριστικά την παρουσία της στο επόμενο Champions League.

Οι «Κόκκινοι Διάβολοι» έγιναν με αυτό τον τρόπο η 12η ομάδα που εξασφαλίζει την παρουσία της League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης για τη σεζόν 2026-27.

Ήδη δηλαδή, είναι γνωστό το 1/3 των ομάδων από τις 36 που θα συμμετάσχουν στη νέα διοργάνωση. Άρσεναλ, Σίτι επίσης είναι οι σίγουρες από την Αγγλία, με τις Άστον Βίλα και Λίβερπουλ να είναι τα φαβορί για τα άλλα δύο εισιτήρια. Από εκεί και πέρα, σίγουρες είναι επίσης ομάδες από την Ισπανία, τη Γερμανία, την Ιταλία, τη Γαλλία, την Πορτογαλία και την Ολλανδία.

Οι 12 ομάδες που έχουν εξασφαλίσει την παρουσία τους στο επόμενο Champions League:

Μπαρτσελόνα
Ρεάλ Μαδρίτης
Βιγιαρεάλ
Άρσεναλ
Μάντσεστερ Σίτι
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Μπάγερν Μονάχου
Ντόρτμουντ
Ίντερ
Παρί Σεν Ζερμέν
Πόρτο
Αϊντχόφεν

ΔΕΗ: Αντίστροφη μέτρηση για την ΑΜΚ με ισχυρό διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον

Χοληστερίνη και διατροφή: Αποκωδικοποιώντας τη σχέση τους προστατεύουμε την καρδιά μας

Κόσμος
Ξεκινά η επιχείρηση «Ελευθερία» των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ

Ατλέτικο Μαδρίτης – Άρσεναλ 1-1: Όλα θα κριθούν στο Λονδίνο (vid)
Champions League 30.04.26

Οι δύο ομάδες θα «λύσουν» τις διαφορές τους στην ρεβάνς του Λονδίνου, με τους «κανονιέρηδες» να έχουν ένα μικρό προβάδισμα πρόκρισης στον τελικό, μετά την αποψινή ισοπαλία στο Μετροπολιτάνο.

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Άρσεναλ
Champions League 29.04.26

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατλέτικο Μαδρίτης – Άρσεναλ για τα ημιτελικά του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Συμβαίνει και στους καλύτερους: Ιστορικό αρνητικό ρεκόρ του Νόιερ στο Παρί – Μπάγερν (vid)
Champions League 29.04.26

Ο Μάνουελ Νόιερ είναι ένας από τους καλύτερους γκολκίπερ στην ιστορία του ποδοσφαίρου, ωστόσο στο Παρί – Μπάγερν τα… έφαγε όλα όρθιος, κάνοντας αρνητικό ρεκόρ δύο δεκαετιών!

Άκης Στρατόπουλος
Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου 5-4: Παίζοντας μπάλα στο Λούβρο… (vid)
Champions League 29.04.26

Παρί Σεν Ζερμέν και Μπάγερν Μονάχου… τερμάτισαν την πίστα του ποδοσφαίρου! Ανεπανάληπτη παράσταση, διαφήμιση του ποδοσφαίρου με 9 γκολ (!) και μια ρεβάνς που ήδη αναμένουμε με λαχτάρα για να μάθουμε τον φιναλίστ του Τσάμπιονς Λιγκ και να «χορτάσουμε» ξανά… αστεράτο ποδόσφαιρο.

Γιώργος Νοικοκύρης
LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου
Champions League 28.04.26

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου για το πρώτο ημιτελικό του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Champions League 2026-27: Ποιοι είναι ήδη στη League Phase, ποιοι/πώς προκρίνονται, ο χάρτης και τι γίνεται με Ολυμπιακό, ΑΕΚ
Champions League 27.04.26

Το φετινό Champions League βρίσκεται στο φινάλε του, αλλά για τις περισσότερες ομάδες το μυαλό βρίσκεται ήδη σε εκείνο της επόμενης σεζόν. Ποιες ομάδες έχουν ήδη «κλειδώσει» θέση στη League Phase, πώς, γιατί και τι ισχύει για Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Αναλυτικός οδηγός...

Νικόλαος Κώτσης
Η Άστον Βίλα νίκησε και την Μπολόνια και ο Ολυμπιακός παραμένει η μοναδική ομάδα που έφυγε με «διπλό» από το «Villa Park» (vids)
Europa League 17.04.26

Η Άστον Βίλα έκανε ξανά… πλάκα στην έδρα της, νίκησε με 4-0 την Μπολόνια και προκρίθηκε στους «4» του Europa League, συνεχίζοντας αήττητη στο «Villa Park», με εξαίρεση την επική εμφάνιση που έκανε ο Ολυμπιακός πριν δύο χρόνια.

Η Ολίβια Γουάιλντ απάντησε σε όσους την αποκάλεσαν «πτώμα»
Κάπου ώπα 04.05.26

Η γνωστή ηθοποιός Ολίβια Γουάιλντ πέρασε στην αντεπίθεση, εξηγώντας την εικόνα της στην τελευταία της εμφάνιση στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Φρανσίσκο

Φροίξος Φυντανίδης
Φιλοπαλαιστινιακά μηνύματα, απειλές, εμπρησμός – Μιλήσαμε με την ιδιοκτήτρια της γκαλερί Ecletica στου Ψυρρή
«Ήταν σχεδιασμένο» 04.05.26

Κυριακή του Πάσχα γκαλερί στου Ψυρρή με φιλοπαλαιστινιακό μήνυμα κάηκε ολοσχερώς. «Είναι εμπρηστική επίθεση», τονίζει η ιδιοκτήτρια στο in

Ευγενία Κοτρώτσιου
Σχοινιάς 2028: Η «αναγέννηση» ενός Ολυμπιακού στολιδιού και το νέο στοίχημα της ελληνικής κωπηλασίας
Τα Νέα της Αγοράς 04.05.26

Στρατηγική χορηγία της Alpha Bank για τον ελληνικό αθλητισμό – Έργα ουσίας στις εγκαταστάσεις της κωπηλασίας με φόντο τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2028

Στενά του Ορμούζ: «Το σχέδιο των ΗΠΑ δεν θα περιλαμβάνει υποχρεωτική ναυτική συνοδεία» – Θολό τοπίο για την «Επιχείρηση Ελευθερίας»
Επιχείρηση «ελευθερία» 04.05.26

Ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη διπλωματικές διεργασίες με το Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να βάλει εκ νέου φωτιά με την «επιχείρηση ελευθερία» στα Στενά του Ορμούζ

ΠΟΜΕΝΣ: Μια πρωτοβουλία ζωής για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων
Τα Νέα της Αγοράς 04.05.26

Η διάθεση φορητών απινιδωτών από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών-ΠΟΜΕΝΣ σε στρατόπεδα σε όλη τη χώρα συνεχίζεται από τον Σεπτέμβριο, με στόχο να καλυφθεί σταδιακά κάθε στρατιωτική μονάδα

ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης ζητά εκλογές και οδηγείται σε «μετωπική» με τον Μητσοτάκη
Πολιτική 04.05.26

Με το βλέμμα στις εκλογές το ΠΑΣΟΚ επιλέγει τη γραμμή του «σκληρού ροκ» απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με τη Χαριλάου Τρικούπη να σχεδιάζει τις επόμενες κοινωνικές πρωτοβουλίες του κόμματος και να προετοιμάζει, για τις υποκλοπές, την πρότασή του για Εξεταστική Επιτροπή.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

