Confidential

Eμπιστευτικά
 04 Μαΐου 2026, 08:00

Για τον Μητσοτάκη άξιος κριτής είναι μονάχα ο εμπλεκόμενος στο σκάνδαλο Δικαστής

Αρχειοθετείται η λογοδοσία στο λαό, το πολίτευμα γίνεται σιγά σιγά καθεστωτικό και το Κράτος Δικαίου εμφανίζει αυτοκτονικό ιδεασμό.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Σκάνδαλο επί … σκανδάλου

Νέο σκάνδαλο δίπλα στο κυρίως σκάνδαλο των υποκλοπών, αποκάλυψε το in! Και αφορά τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Κωνσταντίνο Τζαβέλα. Η ΕΥΠ με την υπογραφή του, παρακολουθούσε έντεκα πρόσωπα – διόλου τυχαία… – τα οποία σχεδόν ταυτόχρονα παρακολουθήθηκαν και μέσω του Predator. Αυτός, λοιπόν, ο δικαστικός λειτουργός δεν αυτοεξαιρέθηκε όταν πήρε την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κι αφού την κράτησε για ένα μήνα μετά την … «μπάζωσε» στο αρχείο! Για πρώτη φορά στα χρονικά ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών ζήτησε καθαίρεση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Κι εξεμάνη η Ενωση Εισαγγελέων κάνοντας λόγο για … «θεσμική εκτροπή»!

Παρακολουθούσαν το νυν αντιπρόεδρο…

Τώρα που αποκαλύφθηκαν όσα αποκαλύφθηκαν δεν βλέπω να έχει βγάλει καμιά ανακοίνωση η Ενωση. Η μήπως πρόκειται να βγάλει και θα καταδικάζει τον … κ. Τζαβέλα; Να σημειώσω ότι μεταξύ των «έντεκα» παρακολουθούνταν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κ. Κωστής Χατζηδάκης, τότε υπουργός Ενέργειας και το επιτελείο του. Ο κ. Παναγιώτης Κοντολέων, τότε διοικητής της ΕΥΠ και ο κ. Γρηγόρης Δημητριάδης τότε γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού, είχαν κάποιο λόγο να παρακολουθούν τον κ. Χατζηδάκη και το επιτελείο του; Καταλαβαίνετε το μέγεθος του σκανδάλου; Ο διοικητής της ΕΥΠ πρότεινε και ο κ. Τζαβέλας ενέκρινε την παρακολούθηση του νυν αντιπροέδρου της κυβέρνησης! Κι ενώ ο κ. Κοντολέων ιδιωτεύει, ο κ. Τζαβέλας διορίστηκε Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου! Και παραμένει στη θέση του! Μετά υπάρχουν απορίες για ποιο λόγο η αποδοχή της κυρίας Λάουρα Κοβέσι έχει φτάσει στο 80%! Περιμένω με αγωνία την ανακοίνωση της Ενωσης Εισαγγελέων….

Δίλημμα

Όλα αυτά όμως αποκαλύφθηκαν στη «σκιά» της πρότασης για την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής που πρόκειται να καταθέσει στη Βουλή το ΠΑΣΟΚ. Κι έχει πέσει μεγάλη αμηχανία στο Μέγαρο Μαξίμου. Να προβάλλουν το θέμα της εθνικής ασφάλειας και να χρειαστούν 151 ψήφοι – αλλά κατ΄ αυτό τον τρόπο … «στέλνουν άκλαυτους» τους εισαγγελείς κκ Αχιλλέα Ζήση και Κωνσταντίνο Τζαβέλλα. Αν όμως δεν την εμποδίσουν μ΄ αυτό τον τρόπο την σύσταση, τότε θα δουν να παρελαύνει το μισό υπουργικό συμβούλιο από την θέση του μάρτυρα και ο … Ταλ Ντίλιαν! Κι όλα αυτά σε προεκλογική περίοδο! To be or not to be; Το αμλετικό δίλημμα στη σύγχρονη εκδοχή του….

Αναζητήσεις

Βέβαια στις 30 Ιουνίου συνταξιοδοτείται ο κ. Τζαβέλλας όπως και η πρόεδρος του Αρείου Πάγου, η κυρία Αναστασία Παπαδοπούλου και στο Μέγαρο Μαξίμου ψάχνουν από τώρα το νέο «δίδυμο» στην ηγεσία του δικαστικού συστήματος. Και μάλιστα με μεγάλο άγχος, διότι μετά από τις εκλογές το σημερινό σύστημα κυβερνητική εξουσίας θα έχει παρέλθει, αλλά θα έχει αφήσει πίσω του σωρεία σκανδάλων και πρέπει να εξασφαλίσει τα νώτα του!

«Και τι θυσία, τι θυσία έχω κάνει…»

Ακόμη μία «διαβολοβδομάδα» για τον πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη και το Μέγαρο Μαξίμου. Και το ενδιαφέρον όλων έχει πλέον επικεντρωθεί στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, που θα γίνει την Πέμπτη. Μεγάλος συνωστισμός καταγράφεται στη λίστα των ομιλητών. Δεκάδες επί δεκάδων! Και αναμένεται να λάβουν χώρα σκηνές απείρου κάλλους. Ο πρωθυπουργός θα αναπτύξει τις απόψεις του για την … συνταγματική αναθεώρηση – έχει βάλει τα παιδιά του Μεγάρου Μαξίμου να δουλεύουν επ΄ αυτού… – και οι βουλευτές θα παίρνει ο ένας μετά τον άλλον τον λόγο και θα λέει τον καημό του. Που ουδεμία σχέση θα έχει με την … συνταγματική αναθεώρηση. Διότι πολλοί εξ αυτών είναι σαν τις «κομμένες κεφαλές» του Αλκιβιάδη! Περί τους 40 εκ των 156 ετοιμάζονται να επιστρέψουν στην … «πολιτική ζωή» τους – έτσι κι αλλιώς. Αν ληφθεί υπόψη και το γεγονός ότι σε κάθε εκλογή υπάρχει και μία φυσιολογική ανανέωση δέκα – είκοσι βουλευτών, όπως αντιλαμβάνεστε τουλάχιστον 50 βουλευτές θα είναι εκτός της επόμενης Βουλής! Ποια συνταγματική αναθεώρηση και «κολοκύθια τούμπανα»….

Αμφισβήτηση

Μέχρι πριν από δύο χρόνια οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αξιολογούνταν από την … ταχύτητα με την οποία σήκωναν το χέρι στις ψηφοφορίες. Πλέον τα πράγματα έχουν αλλάξει και αμφισβητείται ευθέως το μοντέλο διακυβέρνησης – «επιτελικό κράτος» – που έχει επιβάλλει ο κ. Μητσοτάκης και μέσω αυτού αμφισβητείται εμμέσως – προς το παρόν – ο ίδιος! Εχει ο καιρός γυρίσματα και θα σε τύχω χήρα, που λέει μία παροιμία….

Με ποιον θα είναι δίδυμο;

Στην Χαριλάου Τρικούπη είναι στην … «τσίτα»! Νιώθουν την «ανάσα» του πρώην πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα και είναι «στα κόκκινα». Και σας έλεγα τις προάλλες ότι έχει μία σημασία στο πολιτικό παιχνίδι ποιον θα … «αναγνωρίσει» ο κ. Μητσοτάκης ως αντίπαλο του. Τον κ. Νίκο Ανδρουλάκη, αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης ή τον κ. Τσίπρα, πρώην πρωθυπουργό; Ε, στη διάρκεια των προηγούμενων ημερών αυτό το θέμα με … υπονοούμενα έγινε αντικείμενο διαμάχης μεταξύ του κυβερνητικού εκπροσώπου κ. Παύλου Μαρινάκη και του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ κ. Κώστα Τσουκαλά. Να έχετε υπόψη σας ότι στους επόμενους μήνες – μέχρι να γίνουν εκλογές… – αυτό το θέμα θα είναι κεντρικό στην πολιτική αντιπαράθεση!

Παρουσίες κι απουσίες…

Εγκαίρως σας έχω ενημερώσει ότι ο πρώην πρωθυπουργός κ. Κώστας Καραμανλής δεν πρόκειται επ΄ ουδενί να παρευρεθεί στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Προς τι όλη αυτή η αναστάτωση; Κι επίσης λάβετε υπόψη σας ότι για πρώτη φορά μετά από το 1974 δεν θα εκπροσωπηθεί η ευρύτερη οικογένεια Καραμανλή στα βουλευτικά έδρανα. Να σημειώσω «τέλος εποχής» ή υπάρχουν … «καβάτζες»; Εχω όμως μία απορία: ο κ. Γρηγόρης Δημητριάδης – που το τελευταίο διάστημα τον έχω χάσει… – θα συμμετάσχει στο συνέδριο μαζί με τον κουμπάρο του, τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τον κ. Παύλο Μαρινάκη, που τον «απογείωσε» στη σημερινή του θέση;

in Confidential 01.05.26

Οσοι βλέπουν την Πρωτομαγιά ως ρεπό και γιορτή δεν ξέρουν πώς βγαίνει το ψωμί, έλεγε ο γέρος στην πορεία. Ο Ανδρουλάκης ανοίγει το θέμα για 4ημερη εργασία, ο Τσίπρας φωνάζει για αξιοπρέπεια στη δουλειά, του Μητσοτάκη το αυτί δεν ιδρώνει από αυτά

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
in Confidential 29.04.26

Το ποτήρι ξεχείλισε, το επιτελικό κράτος το «πήρε και το σήκωσε» και αν η κατάσταση δεν εκτονωθεί στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, ο Μητσοτάκης δεν θα έχει πού να κρυφτεί.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
in Confidential 28.04.26

Νόμος είναι η προστασία Μητσοτάκη, μαθήματα εξουσίας παραδίδει δωρεάν και σε απευθείας μετάδοση. Ο Ανδρουλάκης ζητά Εξεταστική Επιτροπή και καλεί την αντιπολίτευση να βάλει πλάτη.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
in Confidential 27.04.26

Μένει τώρα να μάθουμε πόσο θα μας κοστίσει η ακριβή παραγωγή υπό γαλάζια σκηνοθεσία «Μακρόν και Μητσοτάκης αιώνια συμμαχία», μπας και μειωθεί η τηλεθέαση στο «θρίλερ» με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
in Confidential 24.04.26

Στο θέμα της σταθερότητας και της εντιμότητας θα παιχτεί το παιχνίδι. Ο Τσίπρας το ξέρει και πετάει το γάντι στον Μητσοτάκη και στη ΝΔ των σκανδάλων και της διαφθοράς.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
in Confidential 23.04.26

Πεντακάθαροι δηλώνουν οι βουλευτές της κυβερνώσας παράταξης που εμπλέκονται στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ό,τι έκαναν το έκαναν για τους πολίτες. Αγωνία στο Μαξίμου για τη συνέντευξη Κοβέσι στους Δελφούς.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
in Confidential 22.04.26

Στην Ελλάδα ξανά η Ευρωπαία Εισαγγελέας. Ο κακός χαμός στην κυβέρνηση που προσπαθεί να μαζέψει τα ασυμμάζευτα προσφέροντας νέα μέτρα ανακούφισης από το πλεόνασμα, μπας και ξεχαστούν τα σκάνδαλα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
in Confidential 21.04.26

Άριστοι στη διαφθορά το αναγνωρίζουν και στελέχη πρώην κυβερνητικά. Και όσο ο Αδωνις περιμένει την Κοβέσι για να την…καθαιρέσει, ο Μητσοτάκης απειλεί ότι μέχρι το 2030 θα διοικεί

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
in Confidential 20.04.26

Όταν παίρνει φόρα στη θεσμική κατηφόρα, ούτε μπροστά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σταματά και ο Αδωνις φέρνει τις πρακτικές του Ορμπαν μπροστά.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
in Confidential 17.04.26

Με περίσσια αλαζονεία εμφανίστηκε στη Βουλή ο πρωθυπουργός που δεν είπε κιχ για τον Λαζαρίδη και απέφυγε να πάρει ουσιαστική θέση για υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
in Confidential 16.04.26

Ο κακός χαμός αναμένεται να γίνει σήμερα με αφορμή τη κουβέντα για το κράτος Δικαίου. Πως η υπόθεση Λαζαρίδη συνεχίζει να προκαλεί φθορά στην κυβέρνηση.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
in Confidential 14.04.26

Ο Μητσοτάκης έχει μήνυμα από την Ουγγαρία που αφορά την αλαζονεία, από την Κοβέσι που μετά τον ανασχηματισμό θα καθορίσει μαζί με τον Ντίλιαν και το θέμα των πρόωρων εκλογών, κερασάκι στην τούρτα του Λαζαρίδη ο τίτλος σπουδών

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Κάπου ώπα 04.05.26

Η γνωστή ηθοποιός Ολίβια Γουάιλντ πέρασε στην αντεπίθεση, εξηγώντας την εικόνα της στην τελευταία της εμφάνιση στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Φρανσίσκο

Φροίξος Φυντανίδης
«Ήταν σχεδιασμένο» 04.05.26

Κυριακή του Πάσχα γκαλερί στου Ψυρρή με φιλοπαλαιστινιακό μήνυμα κάηκε ολοσχερώς. «Είναι εμπρηστική επίθεση», τονίζει η ιδιοκτήτρια στο in

Ευγενία Κοτρώτσιου
Τα Νέα της Αγοράς 04.05.26

Στρατηγική χορηγία της Alpha Bank για τον ελληνικό αθλητισμό – Έργα ουσίας στις εγκαταστάσεις της κωπηλασίας με φόντο τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2028

Επιχείρηση «ελευθερία» 04.05.26

Ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη διπλωματικές διεργασίες με το Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να βάλει εκ νέου φωτιά με την «επιχείρηση ελευθερία» στα Στενά του Ορμούζ

Τα Νέα της Αγοράς 04.05.26

Η διάθεση φορητών απινιδωτών από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών-ΠΟΜΕΝΣ σε στρατόπεδα σε όλη τη χώρα συνεχίζεται από τον Σεπτέμβριο, με στόχο να καλυφθεί σταδιακά κάθε στρατιωτική μονάδα

Πολιτική 04.05.26

Με το βλέμμα στις εκλογές το ΠΑΣΟΚ επιλέγει τη γραμμή του «σκληρού ροκ» απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με τη Χαριλάου Τρικούπη να σχεδιάζει τις επόμενες κοινωνικές πρωτοβουλίες του κόμματος και να προετοιμάζει, για τις υποκλοπές, την πρότασή του για Εξεταστική Επιτροπή.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

