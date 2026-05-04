Για τον Μητσοτάκη άξιος κριτής είναι μονάχα ο εμπλεκόμενος στο σκάνδαλο Δικαστής

Σκάνδαλο επί … σκανδάλου

Νέο σκάνδαλο δίπλα στο κυρίως σκάνδαλο των υποκλοπών, αποκάλυψε το in! Και αφορά τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Κωνσταντίνο Τζαβέλα. Η ΕΥΠ με την υπογραφή του, παρακολουθούσε έντεκα πρόσωπα – διόλου τυχαία… – τα οποία σχεδόν ταυτόχρονα παρακολουθήθηκαν και μέσω του Predator. Αυτός, λοιπόν, ο δικαστικός λειτουργός δεν αυτοεξαιρέθηκε όταν πήρε την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κι αφού την κράτησε για ένα μήνα μετά την … «μπάζωσε» στο αρχείο! Για πρώτη φορά στα χρονικά ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών ζήτησε καθαίρεση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Κι εξεμάνη η Ενωση Εισαγγελέων κάνοντας λόγο για … «θεσμική εκτροπή»!

Παρακολουθούσαν το νυν αντιπρόεδρο…

Τώρα που αποκαλύφθηκαν όσα αποκαλύφθηκαν δεν βλέπω να έχει βγάλει καμιά ανακοίνωση η Ενωση. Η μήπως πρόκειται να βγάλει και θα καταδικάζει τον … κ. Τζαβέλα; Να σημειώσω ότι μεταξύ των «έντεκα» παρακολουθούνταν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κ. Κωστής Χατζηδάκης, τότε υπουργός Ενέργειας και το επιτελείο του. Ο κ. Παναγιώτης Κοντολέων, τότε διοικητής της ΕΥΠ και ο κ. Γρηγόρης Δημητριάδης τότε γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού, είχαν κάποιο λόγο να παρακολουθούν τον κ. Χατζηδάκη και το επιτελείο του; Καταλαβαίνετε το μέγεθος του σκανδάλου; Ο διοικητής της ΕΥΠ πρότεινε και ο κ. Τζαβέλας ενέκρινε την παρακολούθηση του νυν αντιπροέδρου της κυβέρνησης! Κι ενώ ο κ. Κοντολέων ιδιωτεύει, ο κ. Τζαβέλας διορίστηκε Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου! Και παραμένει στη θέση του! Μετά υπάρχουν απορίες για ποιο λόγο η αποδοχή της κυρίας Λάουρα Κοβέσι έχει φτάσει στο 80%! Περιμένω με αγωνία την ανακοίνωση της Ενωσης Εισαγγελέων….

Δίλημμα

Όλα αυτά όμως αποκαλύφθηκαν στη «σκιά» της πρότασης για την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής που πρόκειται να καταθέσει στη Βουλή το ΠΑΣΟΚ. Κι έχει πέσει μεγάλη αμηχανία στο Μέγαρο Μαξίμου. Να προβάλλουν το θέμα της εθνικής ασφάλειας και να χρειαστούν 151 ψήφοι – αλλά κατ΄ αυτό τον τρόπο … «στέλνουν άκλαυτους» τους εισαγγελείς κκ Αχιλλέα Ζήση και Κωνσταντίνο Τζαβέλλα. Αν όμως δεν την εμποδίσουν μ΄ αυτό τον τρόπο την σύσταση, τότε θα δουν να παρελαύνει το μισό υπουργικό συμβούλιο από την θέση του μάρτυρα και ο … Ταλ Ντίλιαν! Κι όλα αυτά σε προεκλογική περίοδο! To be or not to be; Το αμλετικό δίλημμα στη σύγχρονη εκδοχή του….

Αναζητήσεις

Βέβαια στις 30 Ιουνίου συνταξιοδοτείται ο κ. Τζαβέλλας όπως και η πρόεδρος του Αρείου Πάγου, η κυρία Αναστασία Παπαδοπούλου και στο Μέγαρο Μαξίμου ψάχνουν από τώρα το νέο «δίδυμο» στην ηγεσία του δικαστικού συστήματος. Και μάλιστα με μεγάλο άγχος, διότι μετά από τις εκλογές το σημερινό σύστημα κυβερνητική εξουσίας θα έχει παρέλθει, αλλά θα έχει αφήσει πίσω του σωρεία σκανδάλων και πρέπει να εξασφαλίσει τα νώτα του!

«Και τι θυσία, τι θυσία έχω κάνει…»

Ακόμη μία «διαβολοβδομάδα» για τον πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη και το Μέγαρο Μαξίμου. Και το ενδιαφέρον όλων έχει πλέον επικεντρωθεί στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, που θα γίνει την Πέμπτη. Μεγάλος συνωστισμός καταγράφεται στη λίστα των ομιλητών. Δεκάδες επί δεκάδων! Και αναμένεται να λάβουν χώρα σκηνές απείρου κάλλους. Ο πρωθυπουργός θα αναπτύξει τις απόψεις του για την … συνταγματική αναθεώρηση – έχει βάλει τα παιδιά του Μεγάρου Μαξίμου να δουλεύουν επ΄ αυτού… – και οι βουλευτές θα παίρνει ο ένας μετά τον άλλον τον λόγο και θα λέει τον καημό του. Που ουδεμία σχέση θα έχει με την … συνταγματική αναθεώρηση. Διότι πολλοί εξ αυτών είναι σαν τις «κομμένες κεφαλές» του Αλκιβιάδη! Περί τους 40 εκ των 156 ετοιμάζονται να επιστρέψουν στην … «πολιτική ζωή» τους – έτσι κι αλλιώς. Αν ληφθεί υπόψη και το γεγονός ότι σε κάθε εκλογή υπάρχει και μία φυσιολογική ανανέωση δέκα – είκοσι βουλευτών, όπως αντιλαμβάνεστε τουλάχιστον 50 βουλευτές θα είναι εκτός της επόμενης Βουλής! Ποια συνταγματική αναθεώρηση και «κολοκύθια τούμπανα»….

Αμφισβήτηση

Μέχρι πριν από δύο χρόνια οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αξιολογούνταν από την … ταχύτητα με την οποία σήκωναν το χέρι στις ψηφοφορίες. Πλέον τα πράγματα έχουν αλλάξει και αμφισβητείται ευθέως το μοντέλο διακυβέρνησης – «επιτελικό κράτος» – που έχει επιβάλλει ο κ. Μητσοτάκης και μέσω αυτού αμφισβητείται εμμέσως – προς το παρόν – ο ίδιος! Εχει ο καιρός γυρίσματα και θα σε τύχω χήρα, που λέει μία παροιμία….

Με ποιον θα είναι δίδυμο;

Στην Χαριλάου Τρικούπη είναι στην … «τσίτα»! Νιώθουν την «ανάσα» του πρώην πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα και είναι «στα κόκκινα». Και σας έλεγα τις προάλλες ότι έχει μία σημασία στο πολιτικό παιχνίδι ποιον θα … «αναγνωρίσει» ο κ. Μητσοτάκης ως αντίπαλο του. Τον κ. Νίκο Ανδρουλάκη, αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης ή τον κ. Τσίπρα, πρώην πρωθυπουργό; Ε, στη διάρκεια των προηγούμενων ημερών αυτό το θέμα με … υπονοούμενα έγινε αντικείμενο διαμάχης μεταξύ του κυβερνητικού εκπροσώπου κ. Παύλου Μαρινάκη και του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ κ. Κώστα Τσουκαλά. Να έχετε υπόψη σας ότι στους επόμενους μήνες – μέχρι να γίνουν εκλογές… – αυτό το θέμα θα είναι κεντρικό στην πολιτική αντιπαράθεση!

Παρουσίες κι απουσίες…

Εγκαίρως σας έχω ενημερώσει ότι ο πρώην πρωθυπουργός κ. Κώστας Καραμανλής δεν πρόκειται επ΄ ουδενί να παρευρεθεί στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Προς τι όλη αυτή η αναστάτωση; Κι επίσης λάβετε υπόψη σας ότι για πρώτη φορά μετά από το 1974 δεν θα εκπροσωπηθεί η ευρύτερη οικογένεια Καραμανλή στα βουλευτικά έδρανα. Να σημειώσω «τέλος εποχής» ή υπάρχουν … «καβάτζες»; Εχω όμως μία απορία: ο κ. Γρηγόρης Δημητριάδης – που το τελευταίο διάστημα τον έχω χάσει… – θα συμμετάσχει στο συνέδριο μαζί με τον κουμπάρο του, τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τον κ. Παύλο Μαρινάκη, που τον «απογείωσε» στη σημερινή του θέση;