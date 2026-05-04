Δευτέρα 04 Μαϊου 2026
Η γερμανική Αριστερά εγκαταλείπει το Χ λόγω παραπληροφόρησης
Τεχνολογία 04 Μαΐου 2026, 16:00

Η γερμανική Αριστερά εγκαταλείπει το Χ λόγω παραπληροφόρησης

Το Χ «προωθεί δεξιό λαϊκιστικό περιεχόμενο, ομιλίες μίσους και παραπληροφόρηση» λένε τα τρία μεγάλα κόμματα της Αριστεράς.

Τα τρία κύρια κόμματα της γερμανικής Αριστεράς ανακοίνωσαν την Δευτέρα από κοινού ότι κλείνουν τους λογαριασμούς τους στο Χ, την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης του Έλον Μασκ, καταγγέλλοντας αύξηση της παραπληροφόρησης.

Τα τρία κόμματα -οι Σοσιαλδημοκράτες (SPD), εταίροι στον κυβερνητικό συνασπισμό του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς, και τα αντιπολιτευόμενα κόμματα Πράσινοι και Η Αριστερά- κατήγγειλαν σε ανακοίνωσή τους πως «το X έχει περιέλθει σε χάος τα τελευταία χρόνια».

«Δεν επιθυμούμε πλέον να υποστηρίζουμε μια πλατφόρμα όπως το Χ, η οποία προωθεί δεξιό λαϊκιστικό περιεχόμενο, ομιλίες μίσους και παραπληροφόρηση» έγραψε στο Facebook η κοινοβουλευτική ομάδα του SPD.

Στην ανάρτηση περιλαμβάνεται μια φωτογραφία του Μασκ στην οποία έχει το δεξί του χέρι υψωμένο σε κάτι που μοιάζει με χιτλερικό χαιρετισμό.

Ο Μασκ, ο οποίος αγόρασε το 2022 δολαρίων την εφαρμογή σύντομων μηνυμάτων που ονομαζόταν τότε Twitter, δέχεται αυξανόμενες επικρίσεις για τις ακροδεξιές απόψεις τους και τις πολιτικές του παρεμβάσεις σε ευρωπαϊκές χώρες.

O Μασκ είχε προκαλέσει σάλο με την προκλητική χειρονομία του στην ορκωμοσία Τραμπ στις 20 Ιανουαρίου 2025 (Reuters)

Το 2025 ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου έγινε στόχος επικρίσεων για μια χειρονομία που έμοιαζε με ναζιστικό χαιρετισμό κατά την ορκωμοσία του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Αρκετοί πολιτικοί, διασημότητες και επιχειρηματίες έχουν εγκαταλείψει το X μετά την εξαγορά του από τον Μασκ, διαμαρτυρόμενοι για την έξαρση της παραπληροφόρησης και της ρητορικής μίσους.

Στη Γερμανία, πολλοί πολιτικοί, περιλαμβανομένου του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς, εξακολουθούν να κάνουν τακτικά αναρτήσεις στο X, ωστόσο μια πρωτοβουλία που φέρεται να προωθείται από την πολιτική εκτελεστική διευθύντρια των Πρασίνων Πεγκά Ενταλατιάν, αναμένεται να προκαλέσει νέα έξοδο χρηστών από τον ιστότοπο.

Το X έχει γίνει «πύλη για παραπληροφόρηση και επιθετική κουλτούρα συζήτησης», δήλωσε η Ενταλατιάν στον ενημερωτικό ιστότοπο Table.Media.

Το hashtag #WirVerlassenX (#ΕγκαταλείπουμεΤοX) χρησιμοποιήθηκε και από τα τρία κόμματα για την ανακοίνωση της απόφασής τους και ήταν από τα δημοφιλέστερα τη Δευτέρα στην πλατφόρμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / DPA

HSBC: Το «φάντασμα» του στασιμοπληθωρισμού επιστρέφει στην Ευρώπη

ΗΠΑ: Δύο εμπορικά πλοία υπό αμερικανική σημαία διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ στο πλαίσιο του «Project Freedom»

Όταν η τεχνητή νοημοσύνη τροφοδοτεί την παράνοια: Περιπτώσεις που οδήγησαν σε παραλήρημα
AI 04.05.26

Ένα ολοένα και πιο ανησυχητικό φαινόμενο αναδεικνύεται γύρω από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς χρήστες από διαφορετικές χώρες αναφέρουν ότι καθημερινές συνομιλίες με chatbots εξελίχθηκαν σε έντονες παραληρηματικές πεποιθήσεις.

