Η γερμανική Αριστερά εγκαταλείπει το Χ λόγω παραπληροφόρησης
Το Χ «προωθεί δεξιό λαϊκιστικό περιεχόμενο, ομιλίες μίσους και παραπληροφόρηση» λένε τα τρία μεγάλα κόμματα της Αριστεράς.
- Επιχείρηση διάσωσης τραυματισμένης γυναίκας από το ρέμα του Φονιά στη Σαμοθράκη
- Σοκ στη Χαλκιδική: Ουκρανός μαχαίρωσε οικογένεια επειδή τους πέρασε για... Ρώσους
- Συνελήφθησαν 17χρονη και 14χρονος για πορνογραφία ανηλίκων - Παραποιούσαν φωτογραφίες και τις ανέβαζαν στα social
- Αλέξης Δαμιανός: Έμαθα γιατί οι Μοίρες είναι τρεις
Τα τρία κύρια κόμματα της γερμανικής Αριστεράς ανακοίνωσαν την Δευτέρα από κοινού ότι κλείνουν τους λογαριασμούς τους στο Χ, την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης του Έλον Μασκ, καταγγέλλοντας αύξηση της παραπληροφόρησης.
Τα τρία κόμματα -οι Σοσιαλδημοκράτες (SPD), εταίροι στον κυβερνητικό συνασπισμό του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς, και τα αντιπολιτευόμενα κόμματα Πράσινοι και Η Αριστερά- κατήγγειλαν σε ανακοίνωσή τους πως «το X έχει περιέλθει σε χάος τα τελευταία χρόνια».
«Δεν επιθυμούμε πλέον να υποστηρίζουμε μια πλατφόρμα όπως το Χ, η οποία προωθεί δεξιό λαϊκιστικό περιεχόμενο, ομιλίες μίσους και παραπληροφόρηση» έγραψε στο Facebook η κοινοβουλευτική ομάδα του SPD.
Στην ανάρτηση περιλαμβάνεται μια φωτογραφία του Μασκ στην οποία έχει το δεξί του χέρι υψωμένο σε κάτι που μοιάζει με χιτλερικό χαιρετισμό.
Ο Μασκ, ο οποίος αγόρασε το 2022 δολαρίων την εφαρμογή σύντομων μηνυμάτων που ονομαζόταν τότε Twitter, δέχεται αυξανόμενες επικρίσεις για τις ακροδεξιές απόψεις τους και τις πολιτικές του παρεμβάσεις σε ευρωπαϊκές χώρες.
Το 2025 ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου έγινε στόχος επικρίσεων για μια χειρονομία που έμοιαζε με ναζιστικό χαιρετισμό κατά την ορκωμοσία του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.
Αρκετοί πολιτικοί, διασημότητες και επιχειρηματίες έχουν εγκαταλείψει το X μετά την εξαγορά του από τον Μασκ, διαμαρτυρόμενοι για την έξαρση της παραπληροφόρησης και της ρητορικής μίσους.
Στη Γερμανία, πολλοί πολιτικοί, περιλαμβανομένου του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς, εξακολουθούν να κάνουν τακτικά αναρτήσεις στο X, ωστόσο μια πρωτοβουλία που φέρεται να προωθείται από την πολιτική εκτελεστική διευθύντρια των Πρασίνων Πεγκά Ενταλατιάν, αναμένεται να προκαλέσει νέα έξοδο χρηστών από τον ιστότοπο.
Το X έχει γίνει «πύλη για παραπληροφόρηση και επιθετική κουλτούρα συζήτησης», δήλωσε η Ενταλατιάν στον ενημερωτικό ιστότοπο Table.Media.
Το hashtag #WirVerlassenX (#ΕγκαταλείπουμεΤοX) χρησιμοποιήθηκε και από τα τρία κόμματα για την ανακοίνωση της απόφασής τους και ήταν από τα δημοφιλέστερα τη Δευτέρα στην πλατφόρμα.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / DPA
- Μελόνι: Δεν συμφωνώ με ενδεχόμενη αποχώρηση αμερικανικών στρατευμάτων από την Ιταλία
- Νέος δημοτικός παιδικός σταθμός δημιουργήθηκε στην Καλλιθέα
- Η γερμανική Αριστερά εγκαταλείπει το Χ λόγω παραπληροφόρησης
- ΜΜΕ Ιράν: Δύο πύραυλοι χτύπησαν αμερικανικό πολεμικό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ – Οι ΗΠΑ διαψεύδουν
- Από τον Μάσα, στον… Χουάνκαρ και στην Τούμπα- Όλες οι φάσεις που… υπέγραψαν οι Ιταλοί διαιτητές (vids)
- Η άγρια δολοφονία μοντέλου που «πάγωσε» την Ελβετία – Τη σκότωσε και τη διαμέλισε με πρωτοφανή αγριότητα
- Τζόλης: «Ειπώθηκαν άσχημα πράγματα για μένα…» (vid)
- Ρόδος: Ουρές και ταλαιπωρία στο αεροδρόμιο – Ποιος ο λόγος
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις