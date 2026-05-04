04.05.2026 | 17:36
Συρμός του ΗΣΑΠ βγήκε εκτός αποβάθρας – Οι επιβάτες κατέβηκαν στον επόμενο σταθμό
Μάριος Φραγκούλης & Deborah Myers «Send in the Clowns» στο Θέατρο Παλλάς
Music Stage 04 Μαΐου 2026, 14:15

Μάριος Φραγκούλης & Deborah Myers «Send in the Clowns» στο Θέατρο Παλλάς

Μια βραδιά απαράμιλλης κομψότητας στο Θέατρο Παλλάς την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026 στις 20:30

Φάγατε; Το ανοσοποιητικό σας μόλις δυνάμωσε

Στην καρδιά της αθηναϊκής νύχτας, εκεί όπου η τέχνη συναντά τη διαχρονική αίγλη, το εμβληματικό Θέατρο Παλλάς ανοίγει τις πόρτες του την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026 για να υποδεχθεί ένα γεγονός σπάνιας καλλιτεχνικής πολυτέλειας. Ο διεθνώς αναγνωρισμένος Μάριος Φραγκούλης και η εκθαμβωτική Deborah Myers ενώνουν τις φωνές και την σκηνική τους αύρα σε μια μοναδική μουσική εμπειρία που υπερβαίνει τα όρια της απλής συναυλίας.

H μοναδική αυτή συναυλία με τον τίτλο “Send in the Clowns”, είναι φτιαγμένη από ερμηνείες βαθιάς ευαισθησίας και εσωτερικής έντασης, που δίνουν μια συγκλονιστική αφήγηση για την ανθρώπινη επιθυμία, τη ματαιότητα και την ομορφιά του εφήμερου.

Η λυρική τέχνη διασταυρώνεται με το διεθνές musical και τη σύγχρονη αισθητική του crossover.

Οι επιλογές του ρεπερτορίου, εκλεπτυσμένες και προσεκτικά επιμελημένες, δημιουργούν μια ατμόσφαιρα σχεδόν κινηματογραφική, γεμάτη λάμψη, ένταση και ποιητική δραματουργία.

Ο Μάριος Φραγκούλης, με την αξεπέραστη φωνητική του δεξιοτεχνία και τη σκηνική του ευγένεια, μαζί με την αγαπημένη του, η Deborah Myers μετατρέπουν κάθε ερμηνεία σε μια αισθητική εμπειρία υψηλής έντασης.

Οι φωτισμοί, η σκηνοθετική προσέγγιση και η συνολική αισθητική της παραγωγής συνθέτουν ένα περιβάλλον εκθαμβωτικής αρμονίας, όπου κάθε λεπτομέρεια υπηρετεί τη δημιουργία μιας βραδιάς που θα μείνει αξέχαστη. Πρόκειται για μια πρόσκληση σε έναν κόσμο όπου η μουσική γίνεται συναίσθημα, η σκηνή μετατρέπεται σε όνειρο και η τέχνη αποκτά τη λάμψη που της αξίζει.

Μια βραδιά για όσους αναγνωρίζουν την αληθινή κομψότητα, για όσους επιζητούν την ένταση του συναισθήματος και για εκείνους που γνωρίζουν ότι η τέχνη, όταν απογειώνεται, γίνεται εμπειρία ζωής.

Συντελεστές

Μουσικοί
Βιολί: Περικλής Τιμπλαλέξης
Βιόλα: Ελισάβετ Σκούρα
Τσέλο: Μιχάλης Πορφύρης
Μπάσο: Αλέξανδρος Τράμπας
Κόρνο: Άγγελος Μιχαήλ
Κιθάρα: Μιχάλης Τσιφτσής
Πιάνο: Στάθης Σούλης
Ντραμς: Κώστας Μυλωνάς
Πλήκτρα: Δημήτρης Ανδρεάδης
Κρουστά: Αλέξης Κώστας
Πνευστά: Μαρίνος Γαλατσινός
Ενορχηστρωτική επιμέλεια: Αλέξανδρος Τράμπας

Τεχνική Επιμέλεια
Ηχολήπτης foh: Δημήτρης Μπουρμπούλης
Ηχολήπτης σκηνής: Γρηγόρης Κουτσιλιέρης
Autoq: Ανδρέας Κακουλάκης
Σχεδιασμός φωτισμών: Γιώργος Χαραλάμπους / Azaad
Παραγωγή: Arietta Productions
Διεύθυνση παραγωγής: Κική Δημητριάδη
Συντονισμός παραγωγής: Σταυρούλα Σιάνου
Επικοινωνία & Δημόσιες σχέσεις: Μαργαρίτα Δρούτσα
Photo: Γιώργος Καλφαμανώλης
Artwork: Δημήτρης Παναγιωτακόπουλος
Digital Επικοινωνία: B2square Βίκυ Αναγνωστοπούλου

Πληροφορίες
Θέατρο Παλλάς: Βουκουρεστίου 5, Σύνταγμα Αθήνα, 10564 τηλ. 2103213100
Παραστάσεις: Τετάρτη 27 Μαΐου 2026
Ώρα έναρξης: 20:30

Προπώληση:
Online: ticketservices.gr
Τηλεφωνικά: 2107234567
Εκδοτήριο: Πανεπιστημίου 39

Τιμές εισιτηρίων:
VIP: 70€ (*)
ΖΩΝΗ Α: 65€ (*)
ΖΩΝΗ Β: 55€ (*)
ΖΩΝΗ Γ: 50€ (*)
ΖΩΝΗ Δ: 45€ (*)
ΖΩΝΗ Ε: 35€ (*)
ΖΩΝΗ ΣΤ: 25€ (*)

Στην τιμή κάθε εισιτηρίου περιλαμβάνεται ποσό 5€ για τη στήριξη του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ

HSBC: Το «φάντασμα» του στασιμοπληθωρισμού επιστρέφει στην Ευρώπη

Φάγατε; Το ανοσοποιητικό σας μόλις δυνάμωσε

ΗΠΑ: Δύο εμπορικά πλοία υπό αμερικανική σημαία διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ στο πλαίσιο του «Project Freedom»

Γιώργος Μαρίνος: Η Άννα Φόνσου τον τιμά με μουσική σκηνή στο όνομά του
Βίντεο 04.05.26

Γιώργος Μαρίνος: Η Άννα Φόνσου τον τιμά με μουσική σκηνή στο όνομά του

Η κεντρική αίθουσα στο «Σπίτι του Ηθοποιού» θα ονομαστεί «Μουσική Σκηνή Γιώργος Μαρίνος», σε μια βραδιά αφιερωμένη στον σπουδαίο καλλιτέχνη στις 11 Μαΐου. όπως αποκάλυψε η Άννα Φόνσου

Μαντόνα και Μάικλ Τζάκσον – H σύντομη και δύσκολη ιστορία τους περιλαμβάνει ένα φιλί κι ένα στριπτιζάδικο
Σε μια περίεργη αίσθηση déjà vu της ποπ κουλτούρας, τα δύο ονόματα που βρίσκονται ξανά στα χείλη όλων αυτό το καλοκαίρι είναι η Μαντόνα και ο Μάικλ Τζάκσον.

Η Αναστασία στο ιστορικό Quad Studios της Νέας Υόρκης για το νέο της τραγούδι
Το νέο της τραγούδι, που αναμένεται να κυκλοφορήσει στα τέλη Μαΐου, βρίσκεται ήδη στο τελικό στάδιο, με την παραγωγή να φέρει την υπογραφή του Ρουσσέτου Δημητρόγλου, ιδρυτή και κιθαρίστα του συγκροτήματος 1550 και μαέστρο του αείμνηστου Παντελή Παντελίδη

Η Ολίβια Γουάιλντ απάντησε σε όσους την αποκάλεσαν «πτώμα»
Η γνωστή ηθοποιός Ολίβια Γουάιλντ πέρασε στην αντεπίθεση, εξηγώντας την εικόνα της στην τελευταία της εμφάνιση στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Φρανσίσκο

Η Σαρλίζ Θερόν μιλάει για την ανατροφή των παιδιών της
«Κάθε φορά που πηγαίνουμε στο Starbucks, λέω [στα παιδιά μου]: 'Βλέπετε πόσο φιλικοί είναι; Πρέπει να είστε έτσι κάθε πρωί στις 6», δήλωσε η Σαρλίζ Θερόν σε πρόσφατη συνέντευξη της.

Η Μέριλ Στριπ «λατρεύει τον κομψό» Στάνλεϊ Τούτσι
«Ο Στάνλεϊ Τούτσι διαθέτει μια κομψότητα στην ετεροφυλοφιλία του, η οποία είναι εντυπωσιακή», υποστήριξε η Μέριλ Στριπ, ωστόσο, δεν καταλάβαμε ακριβώς τι εννοεί (ήταν θετικό όπως και να έχει).

Πού πάνε τα Όσκαρ όταν χάνονται; Οκτώ φορές εξαφανίστηκαν χρυσά αγαλματίδια από προσώπου γης
Το πολυπόθητο βραβείο Όσκαρ έχει μια μακρά και πλούσια ιστορία απωλειών, για λόγους που κυμαίνονται από διαρρήξεις και απαιτήσεις λύτρων μέχρι φάρσες.

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ με τους «ακροδεξιούς ψάλτες» του ΛΑ.Ο.Σ. δεν είναι σε θέση να κάνει πολιτικές νουθεσίες
«Το πιο σύντομο ανέκδοτο οι συστάσεις περί τοξικότητας από μια κυβέρνηση που έχει αναγνωρίσει ότι έχει βραχίονα προπαγάνδας και δολοφονίας χαρακτήρων στο διαδίκτυο», λέει το ΠΑΣΟΚ

Φραντσέσκα Αλμπανέζε: «Η Ελλάδα οφείλει να παύσει κάθε υποστήριξη προς το Ισραήλ»
Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην Αθήνα, η Ειδική Απεσταλμένη του ΟΗΕ για την Παλαιστίνη Φραντσέσκα Αλμπανέζε μίλησε για τις ευθύνες της Ελλάδας, τη συνενοχή των κρατών και τις κυρώσεις εναντίον της.

Ουγγαρία – Ελλάδα 9-14: «Αγκαλιά» με την πρόκριση στα τελικά του World Cup η Εθνική πόλο Γυναικών
Η Εθνική πόλο Γυναικών με επιμέρους 6-2 στο τέταρτο οκτάλεπτο, νίκησε 14-9 την Ουγγαρία για τη Β' προκριματική φάση και σε πολύ μεγάλο ποσοστό εξασφάλισε την πρόκρισή της στα τελικά του World Cup.

Ο (πολύ) σημαντικός λόγος για το 3-0
Ο Ολυμπιακός καλείται να «σφραγίσει» αύριο την πρόκριση στο final 4 της Αθήνας, «σκουπίζοντας» την Μονακό

Το ιδανικό δώρο για την Ημέρα της Μητέρας: Η επετειακή σειρά Dyson Red Velvet
Η Ημέρα της Μητέρας είναι η ιδανική ευκαιρία να εκφράσουμε την αγάπη και την ευγνωμοσύνη μας με ένα δώρο. Φέτος, η σειρά Dyson Red Velvet έρχεται να επαναπροσδιορίσει την έννοια του ξεχωριστού δώρου, προσφέροντας μια εμπειρία περιποίησης υψηλών προδιαγραφών

LIVE: Τσέλσι – Νότιγχαμ Φόρεστ
LIVE: Τσέλσι – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Νότιγχαμ Φόρεστ για την 35η αγωνιστική της Premier League.

Παγιδευμένα 150 άτομα στο κρουαζιερόπλοιο με τους τρεις νεκρούς από χανταϊό – Δεν το αφήνουν να δέσει
Οι ολλανδικές αρχές θα προσπαθήσουν να επαναπατρίσουν δύο ασθενείς που επιβαίνουν σε κρουαζιερόπλοιο το οποίο αντιμετωπίζει ύποπτο ξέσπασμα χανταϊού - Ο ΠΟΥ σε ανακοίνωσή του αναφέρει πως ο κίνδυνος από τον χανταϊό για τον πληθυσμό είναι χαμηλός

ΣΥΡΙΖΑ: Άλλη μία επιχείρηση συγκάλυψης το «όχι» στην Προανακριτική για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
«Γιατί; Τι φοβούνται και τι θέλουν να κρύψουν; Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν θα επιτρέψει το κουκούλωμα. Η αλήθεια θα βγει στο φως», διαμηνύει η Κουμουνδούρου

«Μπορείς να είσαι ο Μποντ που εσύ θέλεις» – Λένι Κράβιτζ, Λάνα Ντελ Ρέι και ένας Gen Z 007 στον αγώνα
Μετά από δεκαπέντε χρόνια απουσίας, ο διασημότερος πράκτορας του κόσμου επιστρέφει στον ψηφιακό κόσμο με το 007 First Light, μια παραγωγή που υπόσχεται να ικανοποιήσει κάθε φανατικό του Τζέιμς Μποντ

Μελόνι: Δεν συμφωνώ με ενδεχόμενη αποχώρηση αμερικανικών στρατευμάτων από την Ιταλία
Η Τζόρτζια Μελόνι είπε ότι πιθανότατα θα συναντηθεί με τον αμερικανό ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος αναμένεται στη Ρώμη για συνομιλίες στις οποίες περιλαμβάνεται και συνάντηση με τον πάπα Λέοντα

Η άγρια δολοφονία μοντέλου που «πάγωσε» την Ελβετία – Τη σκότωσε και τη διαμέλισε με πρωτοφανή αγριότητα
Το τραγικό περιστατικό εκτυλίχθηκε τον Φεβρουάριο του 2022 στο Μπίνινγκεν, κοντά στη Βασιλεία, μετά από σφοδρή αντιπαράθεση του ζευγαριού.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

