magazin
Δευτέρα 04 Μαϊου 2026
weather-icon 15o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
04.05.2026 | 23:20
Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Σκάνδαλα στο Met Gala: Γυμνός εισβολέας, επικός τσακωμός, καπνισμένες τουαλέτες και μια ασεβής Καρντάσιαν
Go Fun 04 Μαΐου 2026, 23:30

Σκάνδαλα στο Met Gala: Γυμνός εισβολέας, επικός τσακωμός, καπνισμένες τουαλέτες και μια ασεβής Καρντάσιαν

Από τσακωμούς σε απαγορεύσεις και από την ασέβεια προς τη Μέριλιν Μονρόε στον γυμνό εισβολέα, το Μet Gala είναι ένα γαϊτανάκι σκανδάλων με φτερά και πούπουλα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Tai Chi Walking: Μειώστε το άγχος, βελτιώστε την ισορροπία σας

Tai Chi Walking: Μειώστε το άγχος, βελτιώστε την ισορροπία σας

Spotlight

Η πρώτη Δευτέρα του Μαΐου, η ημερομηνία ορόσημο του Met Gala 2026, έφτασε με αντιδράσεις, απουσίες και ανταρσία όσο το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης ετοιμάζεται να καλωσορίσει την ελίτ της πόζας σε μια βραδιά όπου η μόδα καλείται να αυτοπροσδιοριστεί ως τέχνη.

Παρά τη λάμψη των συμπροέδρων όπως η Μπιγιονσέ και η Νικόλ Κίντμαν, η φετινή διοργάνωση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή πολιτική και επιχειρηματική θύελλα που απειλεί να αλλάξει τον χαρακτήρα του θεσμού.

Πιστό στην παράδοση το αποψινό Met Gala με κεντρικό θέμα το «Costume Art» και dress code «Fashion Is Art» έχει προκαλέσει αντιδράσεις.

Αν και πολλοί αστέρες θα δώσουν το παρών στη μεγαλύτερη βραδιά της μόδας, η οποία συγκεντρώνει χρήματα για το Costume Institute, η ατμόσφαιρα είναι ηλεκτρισμένη μα πολλούς να προτιμούν να απέχουν για την εμπλοκή των Μπέζος.

Ο ιδρυτής της Amazon Τζεφ Μπέζος και η σύζυγός του Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος συμμετέχουν ως συμπρόεδροι και χορηγοί.

View this post on Instagram

A post shared by Everyone Hates Elon (@everyonehateselon_)

Η φημολογούμενη οικονομική ενίσχυση ύψους 10 εκατομμυρίων δολαρίων από τους Μπέζος, σε συνδυασμό με τις πληροφορίες για πιθανή εξαγορά της Condé Nast, έχει πυροδοτήσει εκκλήσεις για μποϊκοτάζ με αφίσες γύρω από το μουσείο που καλούν τους καλεσμένους να αρνηθούν τη συμμετοχή τους.

Ανάμεσα στους σταρ που φέρονται να αγνοούν το κορυφαίο κοσμικό γεγονός είναι η Μέριλ Στριπ, η οποία φέρεται να αρνήθηκε πρόταση συμπαρουσίασης λόγω της εμπλοκής του ζεύγους Μπέζος. Η απουσία της έχει ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς η ηθοποιός είναι στο εξώφυλλο της Vogue Μαΐου με αφορμή τη συμμετοχή της στο The Devil Wears Prada 2.

Στη λίστα των απόντων προστίθενται η Ζεντάγια και ο Ζοχράν Μάμντανι, ενώ την ίδια στιγμή το κενό καλύπτουν κολοσσοί της τεχνολογίας.

Εταιρείες όπως η OpenAI, η Meta και το Snapchat έχουν αγοράσει θέσεις, με τις φήμες για την παρθενική εμφάνιση του Μαρκ Ζάκερμπεργκ να πληθαίνουν.

Με τις τιμές των εισιτηρίων να έχουν αυξηθεί στις 100.000 δολάρια, το φετινό Met Gala αποδεικνύεται μια διοργάνωση που δοκιμάζει τις ισορροπίες ανάμεσα στην καλλιτεχνική δημιουργία και την οικονομική ισχύ.

Παράλληλα, εδώ και εβδομάδες, η βρετανική ακτιβιστική κολεκτίβα Everyone Hates Elon τρέχει μια επιθετική καμπάνια κατά των Μπέζος έχοντας συγκεντρώσει περισσότερα από 10.000 δολάρια μέσω μικροχρηματοδότησης.

Τα κεφάλαια αυτά χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή και τη μαζική διανομή των αφισών, με στόχο να εκτεθεί δημόσια ο Τζεφ Μπέζος και να προκληθεί αμηχανία στους διοργανωτές.

Εκπρόσωπος της ομάδας εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην Άννα Γουίντουρ και το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης, τονίζοντας ότι «σε μια περίοδο παγκόσμιας αστάθειας και αποδόμησης των δημοκρατικών θεσμών, η επιλογή να τιμηθεί ένας από τους ισχυρότερους ολιγάρχες αποτελεί πρόκληση».

Η καμπάνια με αφίσες που καταγγέλουν τους Μπέζος για τις συνθήκες εργασίας στις αποθήκες της εταιρείας, αλλά και τη συνεργασία της με την αμερικανική Υπηρεσία Μετανάστευσης [ICE] μέσω της πλατφόρμας Amazon Web Services αλλά και άλλες δράσεις (μπουκάλια με ούρα σε όλο το Met, αλλά και σουβενίρ με καταγγελτική ειρωνείας για τον τεχνοφεουδάρχη) έχει γίνει viral ενισχύοντας τη δυσαρέσκεια για μια εκδήλωση που «ξεπλένει ολιγάρχες».

Ωστόσο εκεί, στο σταυροδρόμι της υψηλής ραπτικής και της υπερφίαλης κοσμικότητας, υπάρχουν και άλλα σκάνδαλα που έσπασαν το λαμπερό πρωτόκολλο.

Από τσακωμούς της μουσικής ελίτ μέχρι την αμφιλεγόμενη χρήση ιστορικών ενδυμάτων, το κόκκινο χαλί του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης έχει φιλοξενήσει μερικά από τα πιο ηχηρά σκάνδαλα της σύγχρονης ποπ κουλτούρας.

Αυτά είναι τέσσερα από αυτά:

Ασεβής Καρντάσιαν

Μία από τις πιο πολωτικές στιγμές στην ιστορία του θεσμού σημειώθηκε το 2022, όταν η Κιμ Καρντάσιαν εμφανίστηκε με το αυθεντικό φόρεμα που φόρεσε η Μέριλιν Μονρόε το 1962 για να τραγουδήσει στον πρόεδρο Τζον Κένεντι.

Η απόφαση της ριάλιτι σταρ να φορέσει ένα τόσο εύθραυστο και ιστορικό ένδυμα προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, ειδικά μετά τις δηλώσεις της για την απότομη απώλεια βάρους στην οποία υποβλήθηκε.

Η ιδρύτρια του SKIMS έφτασε με το φόρεμα του Jean Louis που φορούσε η Mονρόε κατά τη διάρκεια της εμβληματικής της εμφάνισης στο Happy Birthday, Mr. President το 1962.

YouTube thumbnail

Η Καρντάσιαν δανείστηκε το φόρεμα από το Ripley’s Believe It or Not!, το οποίο αγόρασε το φόρεμα από τον οίκο δημοπρασιών Julien’s τον Νοέμβριο του 2016 για 4,81 εκατομμύρια δολάρια.

Οι αντιδράσεις πολλαπλασιάστηκαν μετά από τις δηλώσεις της πως έπρεπε να χάσει βάρος για να χωρέσει στο φόρεμα.

«Το δοκίμασα και δεν μου ταίριαζε. Είπα, ‘Δώστε μου τρεις εβδομάδες’. Έπρεπε να χάσω 7 κιλά», είπε στην ανταποκρίτρια της Vogue στο κόκκινο χαλί εξοργίζοντας το κοινό.

Η οργή μεγάλωσε όταν κυκλοφόρησαν φωτογραφίες δίπλα-δίπλα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οδηγώντας πολλούς να υποθέσουν ότι η Kιμ είχε καταστρέψει μόνιμα το εύθραυστο μεταξωτό ύφασμα.

Το Ripley’s Believe It or Not! αρνήθηκε οποιαδήποτε ζημιά σε επίσημη δήλωση του. Η Kαρντάσιαν αρνήθηκε ότι προκάλεσε φθορές στο ένδυμα σε ένα βίντεο με ανιχνευτή ψεύδους του Vanity Fair τον Νοέμβριο του 2025.

Παρά τις διαψεύσεις, οι φήμες για μόνιμες φθορές στο ύφασμα συνεχίζουν να τροφοδοτούν τη συζήτηση για τα όρια μεταξύ μόδας και σεβασμού στην ιστορία.

Επίθεση στο ασανσέρ

Το Met Gala του 2014 παραμένει χαραγμένο στην ιστορία της ποπ κουλτούρας – όχι για το κόκκινο χαλί του, αλλά και για τα δραματικά πλάνα του Τζέι Ζ και της Σολάνζ να τσακώνονται στο ασανσέρ του ξενοδοχείου The Standard μετά από ένα afterparty στο Boom Boom Room στη Νέα Υόρκη.

Τα βίντεο ασφαλείας έδειχναν τη Solange να τσακώνεται με τον κουνιάδο της, ενώ η σύζυγός του, Μπιγιονσέ, παρακολουθούσε.

Τα βίντεο έγιναν αμέσως viral, πυροδοτώντας παγκόσμιες εικασίες σχετικά με το τι θα μπορούσε να είχε προκαλέσει έναν τόσο βίαιο καβγά μεταξύ των μελών της οικογένειας.

YouTube thumbnail

«Προς το τέλος της βραδιάς, ο Τζέι είπε κάτι ακατάλληλο στην Μπιγιονσέ και την αδελφή της. Η τελευταία του επιτέθηκε», είπε πηγή από το περιβάλλον του ζευγαριού. «Όταν μπήκαν στο ασανσέρ, η ένταση κλιμακώθηκε γρήγορα όπως συμβαίνει στις οικογένειες».

Μετά το βίντεο που έγινε viral, το τρίο εξέδωσε μια σπάνια κοινή δήλωση στο Associated Press για το «ατυχές περιστατικό», τονίζοντας ότι είχαν λύσει το θέμα ιδιωτικά.

«Ο Τζέι και η Σολάνζ αναλαμβάνουν ο καθένας το μερίδιο ευθύνης που τους αναλογεί για ό,τι έχει συμβεί», δήλωσε η οικογένεια, προσθέτοντας ότι «ζήτησαν συγγνώμη ο ένας στον άλλον. Οι φήμες πως η Σολάνζ ήταν μεθυσμένη ή επέδειξε ασταθή συμπεριφορά καθ’ όλη τη διάρκεια εκείνης της βραδιάς είναι απλώς ψευδείς».

«Είχαμε μια διαφωνία ποτέ. Πριν και μετά ήμασταν κουλ», είπε ο Τζέι Ζ σε συνέντευξη του μετά το περιστατικό. «Είναι σαν αδερφή μου… Θα την προστατεύσω. Είναι αδερφή μου, όχι κουνιάδα μου».

Γυμνός εισβολέας

Το 2014 αποδείχθηκε μια ιδιαίτερα επεισοδιακή χρονιά για το Met Gala. Πέρα από τον τσακωμό των Σολανζ & Τζέι Ζ, ο Vitalii Sediuk, ένας διαβόητος κατά συρροή φαρσέρ γνωστός για τις εισβολές του σε κοσμικά event διασημοτήτων, προσπάθησε να μπει στο γκαλά φορώντας μόνο ένα ροζ mankini και μια χρυσή αλυσίδα.

Ο φαρσέρ κατάφερε να αποφύγει το προσωπικό ασφαλείας της εκδήλωσης, πηδώντας σκαλιά πριν τον συλλάβουν και τον οδηγήσουν έξω από την εκδήλωση.

Παρά το σύντομο χάος που προκάλεσε στο κόκκινο χαλί, η εκδήλωση συνεχίστηκε χωρίς περαιτέρω αναστάτωση. Η στιγμή καταγράφηκε στην κάμερα από δεκάδες μπερδεμένους φωτογράφους, και γρήγορα έγινε viral.

YouTube thumbnail

Καπνισμένες τουαλέτες

Το 2017, μια ομάδα A-Lister, ανάμεσα στους οποίους ήταν η Μπέλα Χαντίντ, η Ντακότα Τζόνσον, η Κόρτνεϊ Λοβ και ο Μαρκ Τζέικομπς προκάλεσαν την οργή των διοικητικών συμβουλίων του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης.

Οι celebrities ανάρτησαν φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου κάπνιζαν επιδεικτικά στις τουαλέτες του κτιρίου, αγνοώντας τους αυστηρούς κανόνες προστασίας των εκθεμάτων.

Η συμπεριφορά τους προκάλεσε γρήγορα την οργή των δωρητών και των μελών του διοικητικού συμβουλίου του μουσείου για την περιφρόνησή τους για την αυστηρή πολιτική απαγόρευσης του καπνίσματος του μουσείου και τον πιθανό κίνδυνο που αποτελούσε το κάπνισμα για τις ανεκτίμητες συλλογές τέχνης.

YouTube thumbnail

Επιπλέον, οι αρχές της Νέας Υόρκης εξέδωσαν υπενθύμιση ότι το κάπνισμα σε εσωτερικούς χώρους αποτελεί παραβίαση του νόμου περί απαγόρευσης του καπνίσματος στην πόλη, ο οποίος επιβάλλει πρόστιμα τόσο για τους καπνιστές όσο και για τους χώρους εκδηλώσεων.

«Αυτή η θεαματική εκδήλωση μας προκαλεί δέος», έγραψε η Επίτροπος Υγείας της πόλης, Δρ. Mέρι T. Μπάσετ, σε επιστολή της προς την ανώτερη αντιπρόεδρο του μουσείου, σύμφωνα με το Business Insider.

«Με απογοήτευσε η είδηση ​​ότι ορισμένες διασημότητες επέλεξαν το κάπνισμα ως αξεσουάρ μόδας και παραβίασαν κατάφωρα τους νόμους περί καπνίσματος της Νέας Υόρκης».

Το μουσείο απάντησε στην επιστολή αναγνωρίζοντας την παραβίαση «από έναν μικρό αριθμό επισκεπτών» και δήλωσε ότι θα «λάβει μέτρα για να διασφαλίσει ότι αυτό δεν θα συμβεί ξανά».

Headlines:
Economy
Fitch: Μπαίνει στο «μικροσκόπιό» της η ελληνική οικονομία

Fitch: Μπαίνει στο «μικροσκόπιό» της η ελληνική οικονομία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη ως προτεινόμενη πηγή στη Google
Vita.gr
Tai Chi Walking: Μειώστε το άγχος, βελτιώστε την ισορροπία σας

Tai Chi Walking: Μειώστε το άγχος, βελτιώστε την ισορροπία σας

Τεχνολογία
Τεχνητή νοημοσύνη: Επικρίσεις στην ΕΕ για σπατάλη 20 δισ. σε τεράστια κέντρα υπολογιστικής ισχύος

Τεχνητή νοημοσύνη: Επικρίσεις στην ΕΕ για σπατάλη 20 δισ. σε τεράστια κέντρα υπολογιστικής ισχύος

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Ζεντάγια και Μέριλ Στριπ εκτός Met Gala λόγω χορηγίας Τζεφ Μπέζος και Λόρεν Σάντσεζ
Μποϊκοτάζ 04.05.26

Ζεντάγια και Μέριλ Στριπ εκτός Met Gala λόγω χορηγίας Τζεφ Μπέζος και Λόρεν Σάντσεζ

Η είδηση έρχεται εν μέσω εκκλήσεων προς τις διασημότητες να μποϊκοτάρουν το Met Gala λόγω της συμμετοχής του δισεκατομμυριούχου της Amazon, Τζέφ Μπέζος, και της συζύγου του, Λόρεν Σάντσεζ

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μαντόνα και Μάικλ Τζάκσον – H σύντομη και δύσκολη ιστορία τους περιλαμβάνει ένα φιλί κι ένα στριπτιζάδικο
Ποπ & σταρ 04.05.26

Μαντόνα και Μάικλ Τζάκσον – H σύντομη και δύσκολη ιστορία τους περιλαμβάνει ένα φιλί κι ένα στριπτιζάδικο

Σε μια περίεργη αίσθηση déjà vu της ποπ κουλτούρας, τα δύο ονόματα που βρίσκονται ξανά στα χείλη όλων αυτό το καλοκαίρι είναι η Μαντόνα και ο Μάικλ Τζάκσον.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Ολίβια Γουάιλντ απάντησε σε όσους την αποκάλεσαν «πτώμα»
Κάπου ώπα 04.05.26

Δεν έχω πεθάνει: Η Ολίβια Γουάιλντ απάντησε σε όσους την αποκάλεσαν «πτώμα» στην τελευταία της εμφάνιση

Η γνωστή ηθοποιός Ολίβια Γουάιλντ πέρασε στην αντεπίθεση, εξηγώντας την εικόνα της στην τελευταία της εμφάνιση στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Φρανσίσκο

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Σαρλίζ Θερόν μιλάει για την ανατροφή των παιδιών της
Συνειδητή απόφαση 04.05.26

Η Σαρλίζ Θερόν δεν «θέλει να συντηρεί τα παιδιά της» για πάντα - Πειθαρχία, δουλειά και ταπεινότητα

«Κάθε φορά που πηγαίνουμε στο Starbucks, λέω [στα παιδιά μου]: 'Βλέπετε πόσο φιλικοί είναι; Πρέπει να είστε έτσι κάθε πρωί στις 6», δήλωσε η Σαρλίζ Θερόν σε πρόσφατη συνέντευξη της.

Σύνταξη
Η Μέριλ Στριπ «λατρεύει τον κομψό» Στάνλεϊ Τούτσι
Υπάρχει σύνδεση; 03.05.26

Η Μέριλ Στριπ επαινεί τον Στάνλεϊ Τούτσι για την «κομψότητα που διακρίνει την ετεροφυλοφιλία του»

«Ο Στάνλεϊ Τούτσι διαθέτει μια κομψότητα στην ετεροφυλοφιλία του, η οποία είναι εντυπωσιακή», υποστήριξε η Μέριλ Στριπ, ωστόσο, δεν καταλάβαμε ακριβώς τι εννοεί (ήταν θετικό όπως και να έχει).

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πού πάνε τα Όσκαρ όταν χάνονται; Οκτώ φορές εξαφανίστηκαν χρυσά αγαλματίδια από προσώπου γης
Χουντίνι 03.05.26

Πού πάνε τα Όσκαρ όταν χάνονται; Οκτώ φορές εξαφανίστηκαν χρυσά αγαλματίδια από προσώπου γης

Το πολυπόθητο βραβείο Όσκαρ έχει μια μακρά και πλούσια ιστορία απωλειών, για λόγους που κυμαίνονται από διαρρήξεις και απαιτήσεις λύτρων μέχρι φάρσες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Άβα Γκάρντνερ – Φρανκ Σινάτρα: Πωλείται η ερωτική φωλιά τους
Πάθος 03.05.26

Άβα Γκάρντνερ - Φρανκ Σινάτρα: Πωλείται η ερωτική φωλιά τους - «Εδώ έζησαν τη θυελλώδη σχέση τους»

Η κατοικία που στέγασε έναν από τους πιο παθιασμένους και ταραχώδεις έρωτες στην ιστορία του αμερικανικού κινηματογράφου, αυτή της Άβα Γκάρντνερ και του Φράνκ Σινάτρα, διατίθεται πλέον προς πώληση

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Οι νεότεροι θαυμαστές του Sex and the City θεωρούν την Κάρι Μπράντσο «ναρκισσίστρια»
Καλό, κακό 03.05.26

Οι νεότεροι θαυμαστές του Sex and the City θεωρούν την Κάρι Μπράντσο «ναρκισσίστρια»

H Κρίστιν Ντέιβις, η οποία υποδύεται την Σάρλοτ στη σειρά Sex and the City, έσπεσε να υπερασπιστεί την Κάρι Μπράντσο (Σάρα Τζέσικα Πάρκερ) την οποία η νέα γενιά κρίνει αυστηρά.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το συγκινητικό αντίο του Πολονάρα στο μπάσκετ: «Να με θυμάστε γι’ αυτό που ήμουν»
Μπάσκετ 04.05.26

Το συγκινητικό αντίο του Πολονάρα στο μπάσκετ: «Να με θυμάστε γι’ αυτό που ήμουν»

Συνεχίζοντας τη μάχη με τη λευχαιμία, ο Ακίλε Πολονάρα ανακοίνωσε το τέλος της καριέρας του και μέσα από ένα συγκινητικό μήνυμα ζήτησε από τους φιλάθλους του μπασκετ να τον θυμούνται όπως ήταν.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Social media: Η «τρέλα» στη Βόρεια Ευρώπη – Ο χάρτης των χρηστών και οι μεγάλες διαφορές ανά χώρα
Τεχνολογία 04.05.26

Η «τρέλα» των social media στη Βόρεια Ευρώπη - Ο χάρτης των χρηστών και οι μεγάλες διαφορές ανά χώρα

Η χρήση των social media στην Ευρώπη παρουσιάζει μια εικόνα «δύο ταχυτήτων», με τον Βορρά να πρωταγωνιστεί και τον Νότο (μαζί με τη Γερμανία) να εμφανίζεται πιο συγκρατημένος.

Σύνταξη
Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο – Σε προσωρινό «lock-down» το κτίριο
ΗΠΑ 04.05.26

Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο – Σε προσωρινό «lock-down» το κτίριο

Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο. Δημοσιογράφοι και πολίτες κλήθηκαν να πάνε σε ασφαλές σημείο, ενώ ο Τραμπ απομακρύνθηκε από εκδήλωση. Πληροφορίες ότι οι αρχές έχουν πυροβολήσει ένα άτομο.

Σύνταξη
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκινά πρόγραμμα βοήθειας προς Παλαιστινίους που έπεσαν θύματα βίας Ισραηλινών εποίκων
Στη Δ. Όχθη 04.05.26

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκινά πρόγραμμα βοήθειας προς Παλαιστινίους που έπεσαν θύματα βίας Ισραηλινών εποίκων

Ο Παλαιστίνιος πρωθυπουργός Μοχάμεντ Μουστάφα δήλωσε σήμερα ότι η ΕΕ, σε συντονισμό με την κυβέρνηση, θα ξεκινήσει «ένα πρόγραμμα για την υποστήριξη των θυμάτων της τρομοκρατίας των εποίκων»

Σύνταξη
Spirit: Τα δικαιώματα των επιβατών σε περίπτωση πτώχευσης μιας αεροπορικής εταιρείας
Οικονομία 04.05.26

Τα δικαιώματα των επιβατών σε περίπτωση πτώχευσης μιας αεροπορικής εταιρείας

Με την Spirit Airlines να διακόπτει τις πτήσεις της το Σαββατοκύριακο και τον επικεφαλής της Ryanair, Michael O’Leary, να προειδοποιεί ότι δύο ή τρεις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες ενδέχεται να χρεοκοπήσουν μέχρι το τέλος του έτους, πολλοί ταξιδιώτες ανησυχούν, όπως είναι φυσικό…

Σύνταξη
Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 3-2: Μια «ανάσα» από το πρωτάθλημα οι «πράσινοι» με ανατροπή (vid)
Βόλεϊ 04.05.26

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 3-2: Μια «ανάσα» από το πρωτάθλημα οι «πράσινοι» με ανατροπή (vid)

Με κορυφαίο τον Γιάντσουκ, ο Παναθηναϊκός «λύγισε» τον ΠΑΟΚ με 3-2 σετ στον 3ο τελικό της Volley League ανδρών, έκανε το 2-1 στη σειρά και χρειάζεται μία νίκη για να σηκώσει το 22ο πρωτάθλημά του.

Σύνταξη
Σαν σήμερα η Σφαγή του Kεντ – Ο Νιλ Γιάνγκ, το Ohio και μια προδομένη, ματωμένη επανάσταση
Ιστορία 04.05.26

Σαν σήμερα η Σφαγή του Kεντ – Ο Νιλ Γιάνγκ, το Ohio και μια προδομένη, ματωμένη επανάσταση

Στις 4 Μαΐου 1970, η Αμερική συγκλονίστηκε από τη Σφαγή του Κεντ. Η δολοφονία των φοιτητών έγινε αφορμή για το πιο οργισμένο ροκ κομμάτι διαμαρτυρίας στην ιστορία της μουσικής

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ανδρουλάκης: «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός των εκτροπών»
Επικαιρότητα 04.05.26

Ανδρουλάκης: «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός των εκτροπών»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι ο πρωθυπουργός προχωρά σε «θεσμικούς ακροβατισμούς», καθώς «τον εκβιάζει» ο Ισραηλινός απόστρατος, Ταλ Ντίλιαν για το Predator.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Πόσο ακραία ήταν η ψυχρή εισβολή στις αρχές Μαΐου – Τι δείχνουν τα στοιχεία του Meteo
Ελλάδα 04.05.26

Πόσο ακραία ήταν η ψυχρή εισβολή στις αρχές Μαΐου – Τι δείχνουν τα στοιχεία του Meteo

Αν και η εκδήλωση χιονοπτώσεων στις αρχές Μαΐου δεν αποτελεί πρωτοφανές φαινόμενο για τον ελλαδικό χώρο, η συγκεκριμένη περίπτωση παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της έντασης και της γεωγραφικής της έκτασης

Σύνταξη
LIVE: Έβερτον – Μάντσεστερ Σίτι
Ποδόσφαιρο 04.05.26

LIVE: Έβερτον – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Έβερτον – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Έβερτον – Μάντσεστερ Σίτι για την 35η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Μαρκ Ίτον: Πώς μια πεντάλεπτη κουβέντα με τον θρυλικό Γουίλτ Τσάμπερλεν οδήγησε σε μια καριέρα 12 ετών στο NBA
Μαρκ Ίτον 04.05.26

Πώς μια πεντάλεπτη κουβέντα με τον θρυλικό Τσάμπερλεν οδήγησε σε μια 12ετή καριέρα στο NBA

Η όμορφη ιστορία ανάμεσα στους δύο «γίγαντες», με τον σπουδαίο Γουίλτ Τσάμπερλεν να δίνει το κίνητρο που έλειπε από τον Μάρκ Ίτον, ο οποίος μετατράπηκε στον κορυφαίο μπλοκέρ στην ιστορία του NBA.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ισπανία: Η ακτοφυλακή κατάσχεσε στον Ατλαντικό ποσότητα κοκαΐνης ρεκόρ – Σχεδόν 40 τόνους
Διεθνές δίκτυο 04.05.26

Ισπανία: Η ακτοφυλακή κατάσχεσε στον Ατλαντικό ποσότητα κοκαΐνης ρεκόρ – Σχεδόν 40 τόνους

Οι ισπανικές αρχές αναχαίτισαν πλοίο στα διεθνή ύδατα στον Ατλαντικό. Εκτός από τους 40 τόνους κοκαΐνης που κατέσχεσαν, στην επιχείρηση συνέλαβαν 20 άτομα. Αποδίδουν την επιχείρηση σε διεθνές δίκτυο.

Σύνταξη
Γερμανία: Δύο νεκροί και περισσότεροι από 15 τραυματίες – Συνελήφθη ο οδηγός που παρέσυρε πεζούς στη Λειψία
Κόσμος 04.05.26

Γερμανία: Δύο νεκροί και περισσότεροι από 15 τραυματίες – Συνελήφθη ο οδηγός που παρέσυρε πεζούς στη Λειψία

O οδηγός σταμάτησε ο ίδιος το αυτοκίνητό του και συνελήφθη ενώ βρισκόταν ακόμη μέσα σε αυτό - Κατά τη σύλληψή του, μετέδωσε η εφημερίδα BILD, παρουσίαζε «σημάδια ψυχικής αστάθειας».

Σύνταξη
Ζεντάγια και Μέριλ Στριπ εκτός Met Gala λόγω χορηγίας Τζεφ Μπέζος και Λόρεν Σάντσεζ
Μποϊκοτάζ 04.05.26

Ζεντάγια και Μέριλ Στριπ εκτός Met Gala λόγω χορηγίας Τζεφ Μπέζος και Λόρεν Σάντσεζ

Η είδηση έρχεται εν μέσω εκκλήσεων προς τις διασημότητες να μποϊκοτάρουν το Met Gala λόγω της συμμετοχής του δισεκατομμυριούχου της Amazon, Τζέφ Μπέζος, και της συζύγου του, Λόρεν Σάντσεζ

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ευχάριστα νέα για την κατάσταση του Ντέρι μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό του: Η ενημέρωση της Τσέλσι
Ποδόσφαιρο 04.05.26

Ευχάριστα νέα για την κατάσταση του Ντέρι μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό του: Η ενημέρωση της Τσέλσι

Καθησυχαστική είναι η ενημέρωση της Τσέλσι σχετικά με την κατάσταση του Τζέσι Ντέρι, ο οποίος σόκαρε τους πάντες όταν έπεσε με το κεφάλι στον αγωνιστικό χώρο, στο παιχνίδι με τη Φόρεστ.

Σύνταξη
Διήμερη εκεχειρεία 8-9 Μαΐου κήρυξε ο Πούτιν – Την απορρίπτει ο Ζελένσκι
Πόλεμος στην Ουκρανία 04.05.26

Διήμερη εκεχειρεία 8-9 Μαΐου κήρυξε ο Πούτιν – Την απορρίπτει ο Ζελένσκι

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν κήρυξε διήμερη κατάπαυση του πυρός με την Ουκρανία, με την ευκαιρία των εορταστικών εκδηλώσεων για τη νίκη του σοβιετικού στρατού επί των Ναζί, στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Σύνταξη
Axios: Ο Ντόναλντ Τραμπ κουράστηκε με το αδιέξοδο – Είναι έτοιμος να ξεκινήσει πάλι πόλεμο
Μέση Ανατολή 04.05.26

Axios: Ο Ντόναλντ Τραμπ κουράστηκε με το αδιέξοδο – Είναι έτοιμος να ξεκινήσει πάλι πόλεμο

Ο Ντόναλντ Τραμπ βαριέται γρήγορα, «θέλει δράση», σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο των ΗΠΑ. Και γι’ αυτό αλλάζει τη δυναμική με την εντολή οι αμερικανικές δυνάμεις να απεγκλωβίσουν πλοία από το Ορμούζ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 04 Μαϊου 2026
Cookies