Δημοσκόπηση: Η μεγάλη «αιμορραγία» της κυβέρνησης – Χάνει το Κέντρο, σημαντική φθορά σε κρίσιμες ηλικιακές ομάδες
Πολιτική Γραμματεία 03 Μαΐου 2026, 23:40

Η κυβέρνηση δείχνει να χάνει την κυριαρχία της σε παραδοσιακά και στρατηγικά κοινά σε νέα δημοσκόπηση που βλέπει το φως της δημοσιότητας. Το Κέντρο, που αποτέλεσε το «κάστρο» του Κυριάκου Μητσοτάκη από το 2019, εμφανίζει πλέον σοβαρές ρωγμές. Στις ηλικιακές ομάδες η φθορά δεν περιορίζεται πια μόνο στους νέους.

Με την εκλογολογία να έχει «φουντώσει» η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να καταγράφει σημαντική φθορά σε κρίσιμα εκλογικά κοινά και ηλικιακές ομάδες χωρίς να αμφισβητείται όμως, σε νέα δημοσκόπηση, η πρωτιά της στην πρόθεση ψήφου αλλά και στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος.

Το πολιτικό σκηνικό χαρακτηρίζεται από έναν έντονο κατακερματισμό

Τα δημοσκοπικά ευρήματα αντικατοπτρίζουν μεταξύ άλλων μια πραγματική και σύνθετη κρίση εμπιστοσύνης το τελευταίο διάστημα με το «πεδίο μάχης» να εντοπίζεται στον χώρο του Κέντρου όπου οι θετικές γνώμες για την κυβέρνηση περιορίζονται στο 38.1% έναντι 60,2% αρνητικών, ενώ στην Κεντροαριστερά (90,8%) και στην Αριστερά (94,8%) η απόρριψη είναι σχεδόν καθολική. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί ισχυρά ερείσματα στη Δεξιά (72.5%) και την Κεντροδεξιά (87%).

Σύμφωνα με την πανελλαδική έρευνα της εταιρείας Marc για την εφημερίδα «Πρώτο Θέμα» (διεξήχθη 23-28 Απριλίου 2026) η συνολική θητεία της κυβέρνησης αξιολογείται αρνητικά και μάλλον αρνητικά από το 60,7% των ερωτηθέντων. Αντίστοιχα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 60% αρνητικές γνώμες για τον τρόπο άσκησης των καθηκόντων του.

Χάνει σχεδόν όλες τις ηλικιακές ομάδες στη νέα δημοσκόπηση

Η δυσαρέσκεια είναι ιδιαίτερα έντονη στις παραγωγικές ηλικίες. Στην ομάδα 17-44 ετών, το 64,2% αξιολογεί αρνητικά την κυβέρνηση, ενώ στις ηλικίες 45-64 ετών το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 63,1%. Η διείσδυση στους άνω των 65 ετών στις θετικές αξιολογήσεις φτάνει το 47%.

Η κοινωνική δυσφορία για την ακρίβεια αποτυπώνεται στην κριτική για την ταχύτητα των αντανακλαστικών της πολιτείας: το 43.4% δηλώνει ότι «η κυβέρνηση ολιγωρεί», ενώ μόλις το 22.1% θεωρεί πως «Κάνει ό,τι μπορεί».

Το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει πλέον συγκλίνει με την ακρίβεια ως κύρια εστία πολιτικής φθοράς. Ωστόσο, η κυβέρνηση διαθέτει έναν «αναχωματικό» παράγοντα: το 61.1% των πολιτών αποδίδει την ευθύνη για την υπόθεση σε «διαχρονικές ευθύνες όλων των κυβερνήσεων». Η πόλωση είναι εμφανής, καθώς οι ψηφοφόροι της ΝΔ υιοθετούν τη διαχρονικότητα (85.8%), ενώ οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ (56.3%) και του ΠΑΣΟΚ (62.1%) επιρρίπτουν την ευθύνη αποκλειστικά στη σημερινή κυβέρνηση.

Παρά τη φθορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρώτος στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία με 32,8%, με μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο Νίκο Ανδρουλάκη (7,7%).

Πρόθεση ψήφου και εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος

Μεταξύ άλλων, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία «μετριέται» στο 28,7% και ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ 11,1%, Πλεύση Ελευθερίας 7,5%, Ελληνική Λύση 7,4%, ΚΚΕ 6,6%, ΣΥΡΙΖΑ 5,5%.

Η εικόνα της μέτρησης της Marc σε ό,τι αφορά τη Νέα Δημοκρατία διαφοροποιείται έναντι των υπόλοιπων δημοσκοπήσεων που είδαν τελευταία το φως της δημοσιότητας καθώς φτάνει πλέον εκείνη της προεκλογικής περιόδου του 2023: τον Απρίλιο εκείνης της χρονιάς -και ενώ είχε ήδη αρχίσει η προεκλογική περίοδος- η εταιρεία είχε μετρήσει (σε δημοσκόπηση για τον ΑΝΤ1) τη Ν.Δ. στο 32,1% στην εκτίμηση ψήφου.

Η μέτρηση βγάζει μία επτακομματική Βουλή, που θα μπορούσε ωστόσο να είναι τελικά εννεακομματική, καθώς το ΜέΡΑ25 και το κόμμα Κασσελάκη ενισχύουν ελαφρά τη θέση τους, αλλά χάνουν οριακά το εισιτήριο για το Κοινοβούλιο.

Το ΠΑΣΟΚ κερδίζει μισή μονάδα και καταγράφεται στο 13,5%, η Πλεύση Ελευθερίας χάνει δύο μονάδες και πέφτει στο 9,5%, αλλά διατηρεί την τρίτη θέση. Η Ελληνική Λύση χάνει 0,8 της μονάδας και κάθεται στο 9,2%, το ΚΚΕ σταθερό στο 8%, ο ΣΥΡΙΖΑ ανεβαίνει 0,4 της μονάδας στο 6,8%.

Σε πτώση, αλλά εντός Βουλής η Φωνή Λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου – χάνει σχεδόν μία μονάδα και μετριέται στο 3,4%. Αντίθετα, καθαρά εκτός Βουλής μένουν η Νίκη και η Νέα Αριστερά.

Το πολιτικό σκηνικό χαρακτηρίζεται από έναν έντονο κατακερματισμό των δυνάμεων της αντιπολίτευσης και μια βαθιά κρίση εκπροσώπησης. Το ΠΑΣΟΚ προηγείται με 15.6%, όμως η απάντηση «κανένα ιδιαίτερα» (48.8%) παραμένει ο κυρίαρχος πόλος.

Δεύτερο το «κόμμα Τσίπρα» σύμφωνα με τη δημοσκοπική αίσθηση

Η Marc δεν δημοσιοποιεί αυτή τη φορά μετρήσεις δυνητικής ψήφου για τα υπό διαμόρφωση κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού, καθώς θεωρείται ότι είμαστε στο «παρά ένα» των σχετικών ανακοινώσεων, ωστόσο η δημοσκοπική αίσθηση είναι ότι ο φορέας του πρώην πρωθυπουργού, έστω και οριακά, θα καταγραφεί στη δεύτερη θέση και της Μαρίας Καρυστιανού στην τρίτη, αφήνοντας το ΠΑΣΟΚ στην τέταρτη θέση και περιορίζοντας σε μεγάλο βαθμό τα ποσοστά κομμάτων όπως η Πλεύση Ελευθερίας, η Ελληνική Λύση και η Νίκη.

Αγορές: Πουλήστε τον Μάιο ή το βλέμμα στα εταιρικά αποτελέσματα;

Πάουελ: Γιατί παραμένει στη Fed

Με το φόβο έρευνας για το ΕΛΚ και τη σχέση με τον βραχίονα της «αμαρτωλής» Blue Skies ζουν στο Μαξίμου
Πολιτική 04.05.26

Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ), οι Έλληνες σύμβουλοί του, οι υπέρογκες αμοιβές και η σύνδεση με την Blue Skies. Το ενδεχόμενο έρευνας από την OLAF ή την EPPO, προκαλούν πονοκέφαλο στο Μαξίμου.

Δημήτρης Τερζής
«Η Τελευταία Μπλόφα» του… Κυριάκου Μητσοτάκη
«Στο χιλιοστό» 03.05.26

Το βιβλίο «οδηγός» της σκευωρίας Μητσοτάκη εναντίον του Τσίπρα για το Μακεδονικό και τις περικοπές των συντάξεων και η απολογητική απάντηση, «στο χιλιοστό», στον Τσίπρα.

Νέα Αριστερά: Η γεμάτη συμβολισμούς συνάντηση του Γαβριήλ Σακελλαρίδη με την Φραντσέσκα Αλμπανέζε
Πολιτική Γραμματεία 03.05.26

Ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, μαζί με αντιπροσωπεία του κόμματος, συναντήθηκε με την Ειδική Εισηγήτρια των Ηνωμένων Εθνών, Φραντσέσκα Αλμπανέζε στα γραφεία της ΝΕΑΡ στη Βουλή.

Δουδωνής: Η κυβέρνηση επέλεξε τον Τζαβέλλα, ακριβώς επειδή ήταν εμπλεκόμενος για να της καθαρίσει τις υποθέσεις
Επικαιρότητα 03.05.26

Λαβρος κατά του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κων. Τζαβέλλα ο Παν. Δουδωνής του ΠΑΣΟΚ μετά και την αποκάλυψη του in. «Θα έπρεπε να έχει αυτοεξαιρεθεί» είπε, τονίζοντας ότι η επιλογή του από την κυβέρνηση εξυπηρετεί τη συγκάλυψη του σκανδάλου.

ΚΚΕ: Η πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ και του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι από χέρι αντιλαϊκή
Σφοδρά πυρά 03.05.26

«Οι εργατικές λαϊκές οικογένειες έχουν ανάγκη να απαλλαγούν και από την κυβέρνηση Μητσοτάκη και συνολικά από την κυρίαρχη αντιλαϊκή πολιτική», τονίζει το ΚΚΕ

ΚΚΕ για αποκάλυψη in: Έρχεται να προστεθεί στις κυβερνητικές μεθοδεύσεις συγκάλυψης του σκανδάλου των υποκλοπών
Πολιτική Γραμματεία 03.05.26

Σχολιάζοντας την αποκάλυψη του in για τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, το ΚΚΕ επισημαίνει πως ο Κωνσταντίνος Τζαβέλλας είναι ο ίδιος «που πρωτοστάτησε στην ποινικοποίηση των αγώνων των βιοπαλαιστών αγροτών»

Τσίπρας: Ο Μητσοτάκης εκμεταλλεύτηκε το ψέμα περί ανταλλαγής των συντάξεων με το Μακεδονικό – Η Ιστορία είναι πεισματάρα
Αιχμηρή τοποθέτηση 03.05.26

Με μια αιχμηρή τοποθέτηση ο Αλέξης Τσίπρας, καταγγέλλοντας απόπειρα σπίλωσης του έργου και του ήθους του, εξηγεί γιατί δεν θα συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ που βασίζεται στο βιβλίο «Η τελευταία μπλόφα» των Βαρβιτσιώτη - Δενδρινού και θα φιλοξενηθεί στον ΣΚΑΙ. Προεξοφλεί την έλλειψη αντικειμενικότητας για τα γεγονότα το 2015, με την ευχή οι δημιουργοί να τον διαψεύσουν.

ΣΥΡΙΖΑ: Θεσμικό έρεβος και κυνισμός από τον Μητσοτάκη – Ποιον νομίζει ότι μπορεί να κοροϊδέψει;
Πολιτική Γραμματεία 03.05.26

Με αναφορά στην αποκάλυψη του in για τον Κωνσταντίνο Τζαβέλλα η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ στον Κυριάκο Μητσοτάκη - «Τι ένοχη σιωπή είναι αυτή;», διερωτάται

Αποστολάκη κατά Μητσοτάκη: Η κυβέρνηση ανέχεται καταχρηστικές χρεώσεις και υπέρογκα επιτόκια
Πολιτική Γραμματεία 03.05.26

Η βουλεύτρια του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Μιλένα Αποστολάκη επιτίθεται στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την «υποχρεωτική ευρωπαϊκή ρύθμιση» που παρουσίασε, όπως είπε, ως «εθνική πρωτοβουλία»

Τσουκαλάς: Γιατί η κυβέρνηση δεν ανοίγει τα χαρτιά της για την εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές;
«Εκλογές το συντομότερο» 03.05.26

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, ζητά «εκλογές το συντομότερο» απαντώντας στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι αναφορές του για το σκάνδαλο των υποκλοπών

Εκτός πραγματικότητας ο Μητσοτάκης, «ξεφεύγει» με… χιούμορ για τη Euroleague
Πολιτική Γραμματεία 03.05.26

Ο πρωθυπουργός στο Κυριακάτικο μήνυμά του δεν αναφέρεται σε κανένα ζήτημα που ταλανίζει τους πολίτες και προτιμά να κάνει... αστεία με την έναρξη των πλέι οφ της Euroleague για να «τραβήξει την προσοχή»

Δουδωνής από Λεπέτυμνο Λέσβου: Οι αποζημιώσεις για τον αφθώδη δεν είναι επαρκείς, χωρίς δικαίωμα ένστασης οι κτηνοτρόφοι
Πολιτική Γραμματεία 02.05.26

Οι αποζημιώσεις δεν ήταν επαρκείς και δεν υπήρχε δικαίωμα ένστασης για τους κτηνοτρόφους, τονίζει μεταξύ άλλων ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, που πρόσθεσε ότι η κατάσταση στο νησί χειροτερεύει.

ΠΑΣΟΚ για αποκάλυψη in: Η κυβέρνηση είναι βαρύτατα εκτεθειμένη, όσο ξετυλίγεται το κουβάρι της συγκάλυψης
Υποκλοπές 02.05.26

«Είναι τουλάχιστον παράδοξο ο ελεγχόμενος, να γίνεται ελεγκτής», σημειώνει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ σχετικά με την αποκάλυψη του in για τις διατάξεις παρακολούθησης που υπέγραψε ο Κωνσταντίνος Τζαβέλλας

ΣΥΡΙΖΑ για αποκάλυψη in: Ο Τζαβέλλας αθώωσε τον εαυτό του, τεκμηριώνεται η καταπάτηση του κράτους δικαίου
Υποκλοπές 02.05.26

«Ο κ. Τζαβέλλας, έχοντας υπογράψει ο ίδιος την επισύνδεση 11 στόχων του Predator αρνήθηκε να διερευνήσει όχι μόνο αν υπήρχε ενιαίο κέντρο ΕΥΠ - Predator», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, σχολιάζοντας τις αποκαλύψεις του in

Κόντρα Μαρινάκη και Τσουκαλά για τις Ανεξάρτητες Αρχές – «Η συμμορία του Μαξίμου είναι πολλαπλώς εκτεθειμένη»
Αντιπαράθεση 02.05.26

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απάντησε στην ανακοίνωση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ. «Είναι γνωστό ότι έχει μαλώσει με την αλήθεια», τόνισε ο Κώστας Τσουκαλάς

Εκρηκτικό κλίμα στη ΝΔ – Οι ομάδες «γαλάζιων» βουλευτών που διαμορφώνονται – Το… φάντασμα Σαμαρά στο Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 02.05.26

Πώς οργανώνεται και μορφοποιείται, με αφετηρία το κείμενο των 5, η κριτική των «γαλάζιων» βουλευτών προς την κυβέρνηση. Μεγάλη αναστάτωση στο Μαξίμου, αλλά και σαφής διάθεση Μητσοτάκη να στείλει στην Κ.Ο. το μήνυμα ότι «δεν συγκυβερνάμε».

Γιάννης Μπασκάκης
ΠΑΣΟΚ: Το ψέμα έχει γίνει δεύτερη φύση για το Μαξίμου – Πολλή αγωνία έχει ο Π. Μαρινάκης για τη δεύτερη θέση
Δήλωση Τσουκαλά 02.05.26

ΠΑΣΟΚ: Το ψέμα έχει γίνει δεύτερη φύση για το Μαξίμου – Πολλή αγωνία έχει ο Π. Μαρινάκης για τη δεύτερη θέση

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, απάντησε σε υψηλούς τόνους στον Παύλο Μαρινάκη, τονίζοντας πως «ο κυβερνητικός εκπρόσωπος νομίζει ότι είναι η επίσημη φωνή της 'Ομάδας Αλήθειας' και όχι της ελληνικής κυβέρνησης»

Ο υπερασπιστής της «Ομάδας Αλήθειας» Π. Μαρινάκης επιτίθεται στην αντιπολίτευση για «τοξική ρητορική»
Κυβέρνηση 02.05.26

Ο Παύλος Μαρινάκης δεν βλέπει ζήτημα με τον Άκη Σκέρτσο, παρά τα πυρά βουλευτών της ΝΔ. Κάνει λόγο για «πολιτικό κατήφορο» την ώρα που υπερασπίζεται την «Ομάδα Αλήθειας»

inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο πρώην δήμαρχος Νέας Υόρκης Ρούντι Τζουλιάνι νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση
Κόσμος 04.05.26

«Ο πρώην δήμαρχος Τζουλιάνι είναι μαχητής, που αντιμετώπισε κάθε πρόκληση στη ζωή με ακλόνητη δύναμη, και μάχεται με το ίδιο επίπεδο αποφασιστικότητας», ανέφερε ο Τεντ Γκούντμαν, εκπρόσωπος του, μέσω X

Κραυγή αγωνίας για τις γυναικοκτονίες
Νομικό πλαίσιο 04.05.26

Μια σειρά από τραγικές υποθέσεις αποτυπώνει με τον πιο σκληρό τρόπο μια πραγματικότητα που επιμένει - Δεν είναι αριθμοί, είναι γυναίκες που δεν είναι πια εδώ

Σκιές πολέμου στα Φώκλαντς!
Τα "Μαλβίνας" για τους Αργεντίνους 04.05.26

Η Βρετανία δηλώνει «σε πλήρη ετοιμότητα» να υπερασπιστεί τα νησιά, ενώ η Αργεντινή ανεβάζει τους τόνους και οι ΗΠΑ επιχειρούν να ισορροπήσουν σε ένα εκρηκτικό διπλωματικό σκηνικό

Η Σαρλίζ Θερόν μιλάει για την ανατροφή των παιδιών της
Συνειδητή απόφαση 04.05.26

«Κάθε φορά που πηγαίνουμε στο Starbucks, λέω [στα παιδιά μου]: 'Βλέπετε πόσο φιλικοί είναι; Πρέπει να είστε έτσι κάθε πρωί στις 6», δήλωσε η Σαρλίζ Θερόν σε πρόσφατη συνέντευξη της.

Όταν η τεχνητή νοημοσύνη τροφοδοτεί την παράνοια: Περιπτώσεις που οδήγησαν σε παραλήρημα
AI 04.05.26

Ένα ολοένα και πιο ανησυχητικό φαινόμενο αναδεικνύεται γύρω από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς χρήστες από διαφορετικές χώρες αναφέρουν ότι καθημερινές συνομιλίες με chatbots εξελίχθηκαν σε έντονες παραληρηματικές πεποιθήσεις.

Μέση Ανατολή: Δισεκατομμύρια γεύματα σε κίνδυνο λόγω του πολέμου στο Ιράν – «Είναι μια τέλεια καταιγίδα»
Κόσμος 04.05.26

Το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφίμων του ΟΗΕ εκτιμά ότι οι συνδυασμένες επιπτώσεις της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή θα μπορούσαν να ωθήσουν 45 εκατομμύρια επιπλέον ανθρώπους σε οξεία πείνα το 2026.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Εκπαίδευση ή Προπαγάνδα; Πώς τα αυταρχικά καθεστώτα χρησιμοποιούν την παιδεία ως πολιτικό εργαλείο
Κόσμος 04.05.26

Στα αυταρχικά καθεστώτα, η παιδεία σπάνια είναι πολιτικά ουδέτερη. Αντίθετα, εντάσσεται σε ευρύτερα συστήματα κρατικού ελέγχου.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κλιματική αλλαγή: Mετά τη φωτιά τι;
Κλιματική αλλαγή 04.05.26

Οι διαφορετικές απόψεις και οι διαφορετικές προτεραιότητες φορέων ύστερα από μία πυρκαγιά - Πώς θέλουν να γίνει η διαχείριση μιας περιοχής - Τι δείχνει έρευνα

Με το φόβο έρευνας για το ΕΛΚ και τη σχέση με τον βραχίονα της «αμαρτωλής» Blue Skies ζουν στο Μαξίμου
Πολιτική 04.05.26

Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ), οι Έλληνες σύμβουλοί του, οι υπέρογκες αμοιβές και η σύνδεση με την Blue Skies. Το ενδεχόμενο έρευνας από την OLAF ή την EPPO, προκαλούν πονοκέφαλο στο Μαξίμου.

Δημήτρης Τερζής
Στενά του Ορμούζ: Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από «άγνωστα βλήματα» στα ανοιχτά των ΗΑΕ
Ανοικτά των ΗΑΕ 04.05.26

Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από «άγνωστα βλήματα» στα Στενά του Ορμούζ, «78 ναυτικά μίλια βόρεια από τη Φουτζάιρα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα», αναφέρει η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας.

Monster Truck στην Κολομβία παρέσυρε τουλάχιστον 38 άτομα – Δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους (βίντεο)
Εκτός ελέγχου 04.05.26

Η οδηγός ενός Monster Truck στην Κολομβία έχασε τον έλεγχο του οχήματος και έπεσε πάνω στο κοινό με αποτέλεσμα ένα ενήλικος και μια ανήλικη να χάσουν την ζωή τους και να τραυματιστούν 36 άτομα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ενοπλες συρράξεις: ΠΟΥ, ΔΕΕΣ και MSF καταγγέλλουν τη γενίκευση των επιθέσεων κατά υπηρεσιών υγείας
Ενοπλες συρράξεις 04.05.26

«Οταν τα νοσοκομεία και το υγειονομικό προσωπικό γίνονται στόχοι, δεν βρισκόμαστε αντιμέτωποι μόνο με ανθρωπιστική κρίση, αλλά και με κρίση για την ανθρωπότητα», καταγγέλλουν ΠΟΥ, ΔΕΕΣ και MSF.

Τραμπ: Θα καθοδηγήσουμε πλοία έξω από τα Στενά του Ορμούζ – Ιράν: Θα παραβιάσετε την εκεχειρία
Παραβίαση εκεχειρίας 04.05.26

Το Ιράν απαντά στις δηλώσεις Τραμπ για απεγκλωβισμό εμπορικών πλοίων, με παρέμβαση των ΗΠΑ, από τα Στενά του Ορμούζ, προειδοποιώντας ότι θα θεωρήσει μια τέτοια ενέργεια ως παραβίαση της εκεχειρίας.

Εσπανιόλ – Ρεάλ Μαδρίτης 0-2: Νίκησαν οι Μαδριλένοι… αναβολή στέψης για τη «Μπάρτσα»
Ποδόσφαιρο 04.05.26

Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε 2-0 της Εσπανιόλ στη Βαρκελώνη και την προσεχή Κυριακή θα αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα, η οποία πλέον χρειάζεται έναν βαθμό για να κατακτήσει τη La Liga.

Ίντερ – Πάρμα 2-0: Πρωταθλητές Ιταλίας για 21η φορά στην ιστορία τους οι «Νερατζούρι»
Ποδόσφαιρο 04.05.26

Πρωταθλήτρια Ιταλίας για 21η φορά στην ιστορία της στέφθηκε η Ίντερ, μετά τη νίκη τους με 2-0 επί της Πάρμα. Στο +12 από τη δεύτερη Νάπολι, τρεις αγωνιστικές πριν από το φινάλε της Serie A.

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

