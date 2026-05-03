Με την εκλογολογία να έχει «φουντώσει» η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να καταγράφει σημαντική φθορά σε κρίσιμα εκλογικά κοινά και ηλικιακές ομάδες χωρίς να αμφισβητείται όμως, σε νέα δημοσκόπηση, η πρωτιά της στην πρόθεση ψήφου αλλά και στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος.

Το πολιτικό σκηνικό χαρακτηρίζεται από έναν έντονο κατακερματισμό

Τα δημοσκοπικά ευρήματα αντικατοπτρίζουν μεταξύ άλλων μια πραγματική και σύνθετη κρίση εμπιστοσύνης το τελευταίο διάστημα με το «πεδίο μάχης» να εντοπίζεται στον χώρο του Κέντρου όπου οι θετικές γνώμες για την κυβέρνηση περιορίζονται στο 38.1% έναντι 60,2% αρνητικών, ενώ στην Κεντροαριστερά (90,8%) και στην Αριστερά (94,8%) η απόρριψη είναι σχεδόν καθολική. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί ισχυρά ερείσματα στη Δεξιά (72.5%) και την Κεντροδεξιά (87%).

Σύμφωνα με την πανελλαδική έρευνα της εταιρείας Marc για την εφημερίδα «Πρώτο Θέμα» (διεξήχθη 23-28 Απριλίου 2026) η συνολική θητεία της κυβέρνησης αξιολογείται αρνητικά και μάλλον αρνητικά από το 60,7% των ερωτηθέντων. Αντίστοιχα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 60% αρνητικές γνώμες για τον τρόπο άσκησης των καθηκόντων του.

Χάνει σχεδόν όλες τις ηλικιακές ομάδες στη νέα δημοσκόπηση

Η δυσαρέσκεια είναι ιδιαίτερα έντονη στις παραγωγικές ηλικίες. Στην ομάδα 17-44 ετών, το 64,2% αξιολογεί αρνητικά την κυβέρνηση, ενώ στις ηλικίες 45-64 ετών το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 63,1%. Η διείσδυση στους άνω των 65 ετών στις θετικές αξιολογήσεις φτάνει το 47%.

Η κοινωνική δυσφορία για την ακρίβεια αποτυπώνεται στην κριτική για την ταχύτητα των αντανακλαστικών της πολιτείας: το 43.4% δηλώνει ότι «η κυβέρνηση ολιγωρεί», ενώ μόλις το 22.1% θεωρεί πως «Κάνει ό,τι μπορεί».

Το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει πλέον συγκλίνει με την ακρίβεια ως κύρια εστία πολιτικής φθοράς. Ωστόσο, η κυβέρνηση διαθέτει έναν «αναχωματικό» παράγοντα: το 61.1% των πολιτών αποδίδει την ευθύνη για την υπόθεση σε «διαχρονικές ευθύνες όλων των κυβερνήσεων». Η πόλωση είναι εμφανής, καθώς οι ψηφοφόροι της ΝΔ υιοθετούν τη διαχρονικότητα (85.8%), ενώ οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ (56.3%) και του ΠΑΣΟΚ (62.1%) επιρρίπτουν την ευθύνη αποκλειστικά στη σημερινή κυβέρνηση.

Παρά τη φθορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρώτος στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία με 32,8%, με μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο Νίκο Ανδρουλάκη (7,7%).

Πρόθεση ψήφου και εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος

Μεταξύ άλλων, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία «μετριέται» στο 28,7% και ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ 11,1%, Πλεύση Ελευθερίας 7,5%, Ελληνική Λύση 7,4%, ΚΚΕ 6,6%, ΣΥΡΙΖΑ 5,5%.

Η εικόνα της μέτρησης της Marc σε ό,τι αφορά τη Νέα Δημοκρατία διαφοροποιείται έναντι των υπόλοιπων δημοσκοπήσεων που είδαν τελευταία το φως της δημοσιότητας καθώς φτάνει πλέον εκείνη της προεκλογικής περιόδου του 2023: τον Απρίλιο εκείνης της χρονιάς -και ενώ είχε ήδη αρχίσει η προεκλογική περίοδος- η εταιρεία είχε μετρήσει (σε δημοσκόπηση για τον ΑΝΤ1) τη Ν.Δ. στο 32,1% στην εκτίμηση ψήφου.

Η μέτρηση βγάζει μία επτακομματική Βουλή, που θα μπορούσε ωστόσο να είναι τελικά εννεακομματική, καθώς το ΜέΡΑ25 και το κόμμα Κασσελάκη ενισχύουν ελαφρά τη θέση τους, αλλά χάνουν οριακά το εισιτήριο για το Κοινοβούλιο.

Το ΠΑΣΟΚ κερδίζει μισή μονάδα και καταγράφεται στο 13,5%, η Πλεύση Ελευθερίας χάνει δύο μονάδες και πέφτει στο 9,5%, αλλά διατηρεί την τρίτη θέση. Η Ελληνική Λύση χάνει 0,8 της μονάδας και κάθεται στο 9,2%, το ΚΚΕ σταθερό στο 8%, ο ΣΥΡΙΖΑ ανεβαίνει 0,4 της μονάδας στο 6,8%.

Σε πτώση, αλλά εντός Βουλής η Φωνή Λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου – χάνει σχεδόν μία μονάδα και μετριέται στο 3,4%. Αντίθετα, καθαρά εκτός Βουλής μένουν η Νίκη και η Νέα Αριστερά.

Το πολιτικό σκηνικό χαρακτηρίζεται από έναν έντονο κατακερματισμό των δυνάμεων της αντιπολίτευσης και μια βαθιά κρίση εκπροσώπησης. Το ΠΑΣΟΚ προηγείται με 15.6%, όμως η απάντηση «κανένα ιδιαίτερα» (48.8%) παραμένει ο κυρίαρχος πόλος.

Δεύτερο το «κόμμα Τσίπρα» σύμφωνα με τη δημοσκοπική αίσθηση

Η Marc δεν δημοσιοποιεί αυτή τη φορά μετρήσεις δυνητικής ψήφου για τα υπό διαμόρφωση κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού, καθώς θεωρείται ότι είμαστε στο «παρά ένα» των σχετικών ανακοινώσεων, ωστόσο η δημοσκοπική αίσθηση είναι ότι ο φορέας του πρώην πρωθυπουργού, έστω και οριακά, θα καταγραφεί στη δεύτερη θέση και της Μαρίας Καρυστιανού στην τρίτη, αφήνοντας το ΠΑΣΟΚ στην τέταρτη θέση και περιορίζοντας σε μεγάλο βαθμό τα ποσοστά κομμάτων όπως η Πλεύση Ελευθερίας, η Ελληνική Λύση και η Νίκη.