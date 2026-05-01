Επιβλητική η Εθνική Γυναικών στην πρεμιέρα των προκριματικών του World Cup (15-11)

Ιδιαιτέρως αισιόδοξο είναι το ξεκίνημα που πραγματοποίησε η Εθνική ομάδα πόλο των γυναικών στην πρεμιέρα του προκριματικού ομίλου του World Cup στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας. Η ομάδα του Χάρη Παυλίδη επικράτησε με 15-11 της ισχυρής Ιταλίας, έχοντας σημαντικό προβάδισμα στο μεγαλύτερο μέρος του ματς.

Να σημειώσουμε ότι από τρία γκολ πέτυχαν Στεφανία Σάντα και Ελευθερία Πλευρίτου, αποτελώντας την επιθετική «αιχμή» του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος.

Επόμενος αντίπαλος της ελληνικής ομάδας, αύριο Σάββατο (2/5, 19:30) θα είναι η οικοδέσποινα Ολλανδία, η οποία σήμερα νίκησε 14-8 την Αυστραλία.

Από εκεί και πέρα όσον αφορά την εξέλιξη του αγώνα, η Εθνική μας ομάδα δεν έχασε σε κανένα σημείο την πρωτοπορία στο σκορ. Και όταν στο τέλος η Ιταλία έκανε την απέλπιδα προσπάθεια να διεκδικήσει την νίκη, βρήκε τον τρόπο να της…κόψει κάθε όρεξη.

Το παιχνίδι στο ξεκίνημα ήταν ντέρμπι. Η Ελευθερία Πλευρίτου στα 7:00 από τη λήξη του πρώτου οκτάλεπτου σημείωσε το πρώτο «γαλανόλευκο» τέρμα στη διοργάνωση, η Ιταλία ισοφάρισε όπως έκανε και στη συνέχεια (2-2, 3-3).

Η Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη σημείωσε το 4-3 στο 1:09 και στη συνέχεια η Μαρία Πάτρα και η Βασιλική Πλευρίτου έδωσαν αέρα τριών τερμάτων στην ομάδα μας που ξέφυγε 6-3 στα 5:35 από τη λήξη της β’ περιόδου. Η Εθνική πόλο υδατοσφαίρισης έκλεισε με 7-4 το πρώτο μέρος και έφτασε στο νταμπλ σκορ (8-4) στα 7:36 από τη λήξη της γ’ περιόδου με την Μυριοκεφαλιτάκη.

Με διαφορά τεσσάρων τερμάτων έκλεισε την γ’ περίοδο (10-6). Η Ιταλία έκανε την (αναμενόμενη) αντεπίθεσή της στο τέλος: μείωσε 10-8 και μετά από ώρα στο γκολ (11-10 με την Ρομπέρτα Μπιανκόνι στα 5:06), η Ντένια Κουρέτα σημείωσε το 12-10 στα 4:35, η Κιάρα Ταμπάνι μείωσε και πάλι 12-11 στα 4:02, δυο γκολ όμως της Στεφανία Σάντα στα 3:47 και 2:05 μας έδωσαν μαξιλαράκι ασφαλείας (14-11).

Η Ελευθερία Πλευρίτου στα 00.24…έβαλε το κερασάκι στην τούρτα (15-11).

ΙΤΑΛΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ 11-15

Τα οκτάλεπτα: 3-4, 1-3, 2-3, 5-5

ΙΤΑΛΙΑ (Μαουρίτσιο Μιράτσι): Κοντορέλι, Ταμπάνι 1, Λεόνε, Κλατόφσκι 2, Γκαντ, Σερτζόλ, Γκιουστίνι, Μπιανκόνι 3, Μπετίνι 1, Ρανάλι 2, Κοκιέρε 1, Γκαλιάρντι 1, Σεσένα, Πάπι.

ΕΛΛΑΔΑ (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου, Ελευθερία Πλευρίτου 3, Κουρέτα 1, Σάντα 3, Γιαννοπούλου, Ξενάκη 1, Σιούτη 2, Πάτρα 2, Κρασσά, Βασιλική Πλευρίτου 1, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 2, Κοτσιώνη, Φουράκη.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα των δύο ομίλων

Παρασκευή 1 Μαΐου

ΗΠΑ – Ουγγαρία (Α’ Όμιλος) 12-8

Ιαπωνία – Ισπανία (Α’ Όμιλος) 10-26

Ολλανδία – Αυστραλία (Β’ Όμιλος) 14-8

Ιταλία – Ελλάδα (Β’ Όμιλος) 11-15

Σάββατο 2 Μαΐου

15:00 Ουγγαρία – Ιαπωνία (Α’ Όμιλος)

16:45 ΗΠΑ – Ισπανία (Α’ Όμιλος)

19:30 Ελλάδα – Ολλανδία (Β’ Όμιλος)

21:15 Αυστραλία – Ιταλία (Β’ Όμιλος)