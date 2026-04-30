Αντετοκούνμπο: «Το 2027 ξανά στην Εθνική – Θέλω ένα ακόμη πρωτάθλημα ΝΒΑ»
Για το μέλλον του στο ΝΒΑ, την Εθνική ομάδα αλλά και τον Άρη, μίλησε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.
Η οικογένεια Αντετοκούνμπο έδωσε το «παρών» στο Παλέ μαζί με τον καλό τους φίλο και ιδιοκτήτη του επενδυτικού fund που κατέχει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της ΚΑΕ Άρης, Ρίτσαρντ Σιάο. Στο πλαίσιο αυτής της παρουσίας του στο ιστορικό γήπεδο των «κιτρίνων», ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για την ατμόσφαιρα που συνάντησε, αλλά και για τη συμμετοχή του στα επόμενα μεγάλα τουρνουά με την Εθνική Ελλάδας.
Αναλυτικά τα όσα είπε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο:
«Ήταν πάρα πολύ ωραία η ατμόσφαιρα, δεν περίμενα αυτή την αγάπη από τον κόσμο. Ανυπομονώ να ξαναπάω. Έφερα και γούρι με την οικογένειά μου, καθόμουν στη θέση μου και έλεγα ‘μακάρι να κερδίσουμε’ τώρα που ήρθα πρώτη φορά», τόνισε αρχικά.
«Σε όποια ομάδα και να παίζει ο αδερφός μου, είτε στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, στον, Άρη ή στον Φιλαθλητικό, θέλω να κερδίζει και να παίζει καλά», συμπλήρωσε.
Για το πότε θα τον δούμε να αγωνίζεται με την Εθνική ομάδα: «Στα παράθυρα δεν μπορώ να παίξω (στους αγώνες το καλοκαίρι για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου). Είχα πάρα πολλή όρεξη να παίξω, γιατί είχα τραυματιστεί με τους Μπακς. Θα περιμένουμε μέχρι το 2027».
Για το πώς θα περάσει το καλοκαίρι του: «Έχω δουλειές το καλοκαίρι, με το ίδρυμα στη μνήμη του πατέρα μου, θα πρέπει να πάω και στην Κίνα. Είναι το πιο ελεύθερο καλοκαίρι που έχω τα τελευταία δέκα χρόνια, γιατί κάθε χρόνο είχαμε διοργάνωση με την Εθνική ομάδα. Θα μπορώ να κάτσω να ηρεμήσω, να πάω μια βόλτα, θα με δείτε λογικά και στα νησιά».
Για τις φιλοδοξίες του στο ΝΒΑ: «Θέλω ένα ακόμη πρωτάθλημα».
- Αντετοκούνμπο: «Το 2027 ξανά στην Εθνική – Θέλω ένα ακόμη πρωτάθλημα ΝΒΑ»
