Ανδρουλάκης: Ο Νικόλας Φαραντούρης θα μας βοηθήσει στη μάχη για πολιτική αλλαγή

Συνάντηση με τον ανεξάρτητο μέχρι σήμερα ευρωβουλευτή, Νικόλα Φαραντούρη, είχε το απόγευμα της Πέμπτης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ανακοινώνοντας την ένταξη του στο Κίνημα, αλλά και στην ομάδα Σοσιαλιστών και Δημοκρατών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

«Ο Νίκος έχει επάρκεια στα θέματα που αφορούν τις διεθνείς εξελίξεις, τα ενεργειακά αλλά και θέματα δικαιοσύνης και Κράτους Δικαίου. Είμαι σίγουρος ότι με τις γνώσεις του αλλά και με τον ιδιαίτερο και μαχητικό του χαρακτήρα θα προσφέρει πολλά στον αγώνα μας για την πολιτική αλλαγή» ανέφερε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Διότι εν τέλει αυτός είναι ο μεγάλος στόχος: να ηττηθεί η Νέα Δημοκρατία, να έχουμε πολιτική αλλαγή και μία νέα σελίδα για τον τόπο, μία σελίδα με σεβασμό στους θεσμούς, με μία δίκαιη ανάπτυξη όπου οι πολίτες θα έχουν μία καλύτερη ζωή με λιγότερες ανισότητες» σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του κόμματος υπογράμμισε ότι «με χιλιάδες άλλους Έλληνες πολίτες που έχουν κοινές αγωνίες θα συναντηθούμε μέχρι τις εθνικές εκλογές και θα καταφέρουμε τη νίκη και την πολιτική αλλαγή».

Από την πλευρά του, ο κ. Φαραντούρης ευχαρίστησε τον κ. Ανδρουλάκη για την υποδοχή και τη φιλοξενία.

Υπογράμμισε, επίσης, ότι είναι μεγάλη του χαρά «που σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να ενώσουμε δυνάμεις για την πολιτική αλλαγή».

«Το ΠΑΣΟΚ είναι ο μόνος συγκροτημένος πολιτικός φορέας σήμερα που μπορεί να εγγυηθεί την πολιτική αλλαγή. Χρειάζεται η μέγιστη δυνατή συσπείρωση. Κάθε δημοκρατικής πολίτης πρέπει να συσπειρώνει γύρω απο τη ραχοκοκαλιά της Δημοκρατικής Παράταξης» τόνισε ο Έλληνας ευρωβουλευτής.

«Και το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να εγγυηθεί αυτή την πολιτική αλλαγή, τις μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η χώρα, τη στιβαρή παρουσία στην Ευρώπη και διεθνώς, τη θωράκιση της ρθνικής ανεξαρτησίας, την κοινωνική δικαιοσύνη. Δεν περισσεύει κανείς, αυτή η πανστρατιά πρέπει να μας εμπνεύσει όλους και κάθε δημοκρατικής πολίτης να αναλάβει τις ευθύνες του. Ενώνουμε δυνάμεις για την πολιτική αλλαγή» συμπλήρωσε.

Ποιος είναι ο Νικόλας Φαραντούρης

Ο Νικόλας Φαραντούρης είναι ευρωβουλευτής, Καθηγητής του Ευρωπαίκού Δικαίου και Δικαίου Ενέργειας στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Κάτoχος της Ευρωπαϊκής Έδρας Jean Monnet. Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο. Απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών με μεταπτυχικά και Διδακτορικό στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο απ’ το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

Εργάστηκε ως δικηγόρος στο Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη καιβτις Βρυξέλες σε υποθέσεις διεθνούς και ευρωπαϊκού οικονομικού δικαίου. Έχει διδάξει σε Πανεπιστήμια της Ευρώής και της Αμερικής.

Ίδρυσε και διηύθυνε το πρώτο διεθνές αγγλόφωνο μεταπρυχιακό πρόγραμμα στην Ενέργεια στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Το 2010 ανέλαβε μέλος ΔΣ και κατόπιν διευθυντής νομικών υπηρεσιών και πρόεδρος της ΔΕΠΑ όπου χειρίστηκε με επιτυχιά τις διεθνείς ενεργειακές δικαστικές διαμάχες καθώς και ζητήματα αγωγών, τιμών προμήθειας και ενεργειακής ασφάλειας. Χρημάτισε μέλος της Επιτροπής Ενέργειας της Ακαδημίας Αθηνών.

Είναι παντρεμένος και πατέρας τριών παιδιών.